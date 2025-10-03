Nový magazín právě vychází!

ONLINE: Prezident Pavel odvolil. Povolební vyjednávání nebudou jednoduchá, řekl

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odhlasoval v Černoučku na Litoměřicku.
Česko dnes rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.

Čeští voliči o tomto víendu rozhodnou o tom, zda a s kým jim bude opět vládnout expremiér a předseda ANO Andrej Babiš, nebo jestli u moci zůstanou nynější vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové znovu s Piráty. Volby do Poslanecké sněmovny odstartují dnes ve 14. hodin. Lidé v nich mají na výběr z 26 uskupení, přičemž největší naději na obsazení poslaneckých křesel dávají sedmi z nich. O hlasy voličů se aktuálně uchází 4463 kandidátů.

Andrej Babiš odvolil v Ostravě. Celostátní lídr a předseda Pirátů Zdeněk Hřib odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny

Zveřejnění konečných výsledků sněmovních voleb by letos mohla podle ministerstva vnitra i Českého statistického úřadu (ČSÚ) pozdržet korespondenční forma hlasování, kterou mohli využít Češi pobývající v cizině. Okrskové volební komise na ambasádách totiž budou podle zákona muset hlasovací lístky zaslané poštou započítat až po ukončení hlasování kvůli kontrole, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně, tedy dvakrát.

Lidé mají po otevření volebních místností problémy s využitím eDokladů. V některých případech nelze doklad v mobilu aktualizovat a u voleb použít. Voliči se tak musí prokázat klasickým průkazem totožnosti, tedy kartičkou občanského průkazu nebo pasem. Na odstranění problému Digitální a informační agentura pracuje. Uvedl to mluvčí agentury Jakub Palata. Pomocí eDokladu lidé mohou letos volit poprvé. Doklad musí být dle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami.

Hlas v letošních volbách už odevzdal také premiér Petr Fiala (ODS) či předseda hnutí STAN Vít Rakušan. 

Premiér Petr Fiala odvolil v Brně.

Vít Rakušan odvolil v Kolíně.

V Praze Kolovratech odvolilo hodinu a půl po otevření volebních místností už 30 procent tamních voličů, hlásí reportérka Newstreamu Petra Nehasilová. 

V Praze Kolovratech už odvolilo 30 procent oprávněných voličů.

Za úspěch ve volbách považuje Andrej Babiš zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavovat jednobarevnou vládu. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji. „Moravskoslezský kraj, je strašně důležitý. Víme, že čtyři kraje rozhodnou hlavně o výsledku, a to je Praha, střední Čechy, jižní Morava, Moravskoslezský kraj,“ řekl Babiš.

Opoziční Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Sněmovní volby podle Hřiba budou rozhodovat o budoucnosti ČR. Za ideální by považoval, aby hlasovat přišlo alespoň 65 procent oprávněných voličů.

„Chtěl bych požádat všechny, aby dorazili k volbám a nenechali za sebe rozhodovat jiné,“ uvedl Hřib.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odvolil. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji. Proto se rozhodl odevzdat svůj hlas právě v Ostravě. Vyřídil si kvůli tomu voličský průkaz. Svůj hlas ve volbách odevzdal také předseda České pirátské strany Zdeněk Hřib. 

Andrej Babiš odvolil v Ostravě.
Celostátní lídr a předseda Pirátů Zdeněk Hřib odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny

Petr Pavel: Povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá

Předvolební atmosféra byla podle prezidenta republiky poměrně horká a jak koaliční, tak opoziční strany se vůči sobě vymezovaly. „Hledat potom mosty přes příkopy, které byly vykopány, nebude asi úplně jednoduché. Stejně jako nebude jednoduché poskládat většinu ve sněmovně. Takže si myslím, že jednání asi nebudou jednoduchá,“ řekl novinářům Petr Pavel poté, co odvolil v Černoučku na Litoměřicku.

Podstata a krása demokracie je, že může kandidovat úplně každý. Prostě každý má právo na svých 15 minut ostudy. Glosuje pro Newstream protikorupční expert David Ondráčka.  

Vítejte u volebního víkendu, budu ho tady na Newstream.cz glosovat. Zkusím to dělat s nadhledem, nakonec nejde o život, jsou to jen volby a politika.

Prezident Petr Pavel odevzdal svůj hlas ve volbách. 

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odhlasoval v Černoučku na Litoměřicku.

Voličské hlasy především určí, zda si většinu ve Sněmovně udrží současné vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové znovu spolu s Piráty, nebo se k moci vrátí opoziční ANO v čele s expremiérem Andrejem Babišem. Ten před volbami opakoval, že je jeho ambicí vytvořit jednobarevnou vládu, i když by byla menšinová.

Vládní ambice ovšem mají také opoziční hnutí SPD a Stačilo!, za něž kandidují především komunisté, stejně jako například strana Motoristé sobě. Jejich představitelé před volbami vyloučili možnost koaliční spolupráce se současnými vládními stranami a hnutími.

Před volební místností na Praze 6, ale i jinde v Praze, se tvoří fronty. Video zasláno čtenářem Newstreamu Filipem Horkým. 

 

Mezi dnešní voliče budou tradičně patřit volební lídři, kteří chtějí hlasovat v prvních hodinách nebo také prezident Petr Pavel. 

V Česku začaly dnes ve 14:00 volby do Poslanecké sněmovny, které jsou deváté v historii samostatné České republiky. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, znovu pak v sobotu od 08:00 do 14:00. Lidé budou moci hlasovat v téměř 14 900 volebních místnostech v Česku i ve světě. Adresy, kde mohou odevzdat svůj hlas podle místa svého bydliště, nalezli v obálkách spolu s hlasovacími lístky.

Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Utíkejme volit, vyzývá občany Vít Rakušan (STAN).

„Díky vám všem, co jste mluvili s vašimi blízkými, vysílali lásku po internetu, přispívali finančně nebo pomáhali v ulicích jako dobrovolníci. To všechno nám pomohlo vytrvat.  Teď už zbývá poslední, ale přitom nejdůležitější úkol – jít k volbám a volit Piráty, vyzývají špičky Pirátské strany v posledním předvolením newsletteru

Vzkaz voličům poslal na síti X také favorit letošních voleb Andrej Babiš

Současný premiér Petr Fiala chvíli před otevřením volebních místností na sociální síti X apeluje na občany ČR, aby šli k volbám. 

Podle posledního volebního modelu sázkové kanceláře Fortuna by se do Sněmovny dostalo sedm stran. ANO vede s 30,6 %, SPOLU má 20 %, SPD 13,2 %, STAN 11 % a Piráti 8,9 %. Na hranici pěti procent se drží Stačilo (6,8 %) a Motoristé (6,5 %). Odhadovaná volební účast činí 65,34 %. (Zdroj: Fortuna)

Projděte si profily lídrů kandidátek stran, které mají podle průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Tomio Okamura zahajuje kampaň

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Šéf STAN Vít Rakušan

PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny

Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib

PROFIL: Zdeněk Hřib, šéf Pirátů. Chaosem tvořit budoucnost

Zdeněk Hřib spojil svou politickou kariéru s Piráty v roce 2013, když mu bylo 32 let. Nejdříve za Piráty kandidoval jako nestraník, v roce 2017 do strany vstoupil. Jako rodák z moravského Slavičína ho to tíhlo k přírodě. V Praze, kde vystudoval medicínu, a kde zakotvil, chtěl pirátským způsobem nastolit přírodní řád.

Europoslankyně Kateřina Konečná, volební lídr hnutí STAČILO!

PROFIL: Kateřina Konečná překabátovala komunisty a miluje ji i český kapitál. Bude to ve volbách stačit?

Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém

Český premiér Petr Fiala (ODS)
Politologové, ekonomové i sociologové se vzácně shodují na jednom – volby v demokracii rozhoduje peněženka. Tedy konkrétně vývoj životní úrovně za poslední roky. Pokud k tomu skutečně dojde, pak bude u voleb mít poměrně závažný problém aktuální vládní koalice, protože za její vlády se růst životní úroveň zastavil téměř všem. A Petr Fiala nedokázal vysvětlit, že za to vláda může jen zčásti.

Volby jsou referendem o vládě. S tímto sloganem opozice přichází téměř každé volby, a to ať už jsou ve vládním a opozičním kabátě jakékoli strany. A něco na tom je. Když se nedaří, dostane vláda vale, když se daří… no a tady nastává trhlina v teorii. Velmi často totiž vale dostává také. Ale takový už je zkrátka svět. Nespravedlivý.

Co tedy skutečně rozhoduje volby? A konkrétně ty aktuální? Odborníci se shodují, že to bude především to, pro co se vžil termín „peněženka“. Tedy vyhodnocení změny životní situace voličů.

A něco na tom je, protože i ty největší kritici vlády se zaštiťují (alespoň naoko) právě tím, že je stávající vláda asociální a cíleně snižovala životní úroveň zejména méně preferovaným skupinám obyvatel.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Pilíře nespokojenosti

Tato protivládní strategie se pak opírá o několik reálných událostí a skutečností. Klíčovým bod je inflační vlna, která se českou společností prohnala a navýšila životní náklady o desítky procent. K tomu se přidávají další věci, které vládě mnozí nezapomenou: zejména pozměněný vzorec pro výpočet valorizace penzí, takzvaný konsolidační balíček, podpora Ukrajiny a zejména pro určitou část voličů také velké výdaje na obranu (tedy konkrétně na bitevníky F-35).

Výsledný koktejl bohužel vláda nemůže ignorovat – růst životní úrovně se zastavil, některým skupinám obyvatel se dokonce životní úroveň snížila.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Co způsobilo chudobu

To samo o sobě by sice byl problém, horší ale je neschopnost Fialových ministrů vysvětlit, že některé věci sice vypadají nějak, ale skutečnost je jiná. Tak například lze vysvětlit, že ačkoli krátkodobě se životní úroveň snížila, při rozšíření perspektivy na delší časové období jde v podstatě o marginální problém, protože životní úroveň rostla výrazně rychleji, než činil dlouholetý průměr.

Navíc, a tady ekonomická expertíza ODS měla zafungovat, růst posledních let do velké míry patřil ke zdrojům následné inflace.

Samozřejmě není pravda, že to, že volič pochopí příčinu, nějak zásadně zmírní jeho pocit chudoby. Ale když mu nikdo nevysvětlí skutečné příčiny ekonomické stagnace, nelze se divit, že mu někdo našeptá, že za to mohou Ukrajinci.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Peněženka versus hodnoty

Vláda Petra Fialy nikdy nepatřila k přeborníkům v „komunikaci“ (až na čestnou výjimku v podobě Martina Kupky). Jenomže tím na ní ulpěla často nezasloužená vina za veškeré problémy.

Přitom pravd o vlivu na peněženky je více. A jedna může znít i tak, že Babišova nepříliš slavná reakce na pandemii, výrazně zapříčinila inflaci za Fialova vládnutí.

Buď jak buď, pokud skutečně platí, že voliči se budou rozhodovat na základě „peněženky“, pro Fialovu vládu to není příliš dobrá zpráva. Premiér by tak měl doufat, že alespoň část jeho původních voličů bude volit spíše hodnotově. A že se k nim přidají i další, kteří se více bojí Ruska než údajného diktátu z Bruselu.

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Politický diář Dalibora Martínka: Bratrstvo kočičí pracky

Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.

Sněmovna o rozpočtu

Stanislav Šulc: Doufejme, že se příští vláda rozpadne včas, aby se rozpočet vrátil do normálu

Stanislav Šulc

Premiér ČR Petr Fiala s dalšími členy vlády

Stanislav Šulc: Čas výzev, usnesení a memorand je tady. Po volbách bude ale všechno jinak

Stanislav Šulc

Evropa považuje Babiše za favorita voleb. Kvůli možným koalicím se obává pomaďarštění Česka

Šéf ANO Andrej Babiš
Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko.

V článcích a komentářích k volbám do české Poslanecké sněmovny německá média označují Andreje Babiše a jeho hnutí ANO za jasného favorita, budoucí směřování Česka ale podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.

"Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě," napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako "českého Trumpa" a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká "pozoruhodný comeback".

Možný návrat "pravicových populistů" k moci podle Handelsblattu vyvolává v Bruselu obavy. Mohla by totiž vzniknout euroskeptická aliance Babišova Česka se Slovenskem premiéra Roberta Fica a Maďarskem Viktora Orbána. Diplomaté se podle Handelsblattu obávají, že to dále ztíží hlasování v Evropské radě. Zároveň upozorňuje, že kvůli závislosti na dotacích EU je Babiš obecně považován za méně kritického k Evropské unii než Fico a Orbán.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Také zpravodajský web t-online píše, že Česko stojí před "osudovými volbami" a ptá se, zda "hrozí druhý Orbán v srdci Evropy". Podle stanice ntv "hrozí Česku změna kurzu - směrem k Rusku". Česko a Maďarsko jsou si v mnohém podle ntv podobné, například v odmítání nelegální migrace. Lišily se ale dosud výrazně v pohledu na Ukrajinu, která se tři a půl roku brání ruské invazi. "Pokud hnutí ANO bývalého šéfa vlády Andreje Babiše volby do Poslanecké sněmovny v pátek a v sobotu vyhraje, mohlo by se Česko v tomto ohledu stát výrazně maďarštějším," napsal web ntv.

Také list Frankfurter Rundschau napsal, že není vyloučeno, že se Česko po volbách vydá "antidemokratickou cestou", a bude tak následovat příkladu Slovenska a Maďarska.

Podle Handelsblattu vychází vysoká podpora hnutí ANO mimo jiné z velké nespokojenosti se současnou vládou premiéra Petra Fialy. Také podle listu Tagesspiegel je Babišovo ANO silné i díky "chybám proevropské vlády".

Další vývoj Česka bude záviset na tom, jaké si ANO vybere koaliční partnery, shodují se německá média. Handelsblatt popisuje Svobodu a přímou demokracii (SPD) Tomia Okamury jako "pravicově extremistickou" a hnutí Stačilo! jako "levicově extremistické", obě pak podle něj zastávají pozice přátelské k Rusku. Podle ntv se jedná o hnutí pravicově či levicově radikální. List Frankfurter Rundschau píše o SPD jako o "pravicově extremistickém", o Stačilo! jako o "prorusko-komunistickém" hnutí.

Podle ntv bude mít výraznou roli po volbách prezident Petr Pavel, kterého stanice popisuje jako "bývalého generála NATO, rozhodně proevropského a rozhodného podporovatele Ukrajiny".

Většina německých médií se v článcích k volbám v Česku věnuje i tématu další podpory Ukrajiny. Informují, že Babiš slíbil zrušit muniční iniciativu, skrze kterou Kyjev dostal už 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Podle listu Die Welt se Babiš "drží ve výrocích na podporu Ukrajiny zpátky", "neříká ale nic dobrého" ani o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle listu Die Zeit patří nyní Česko k "rozhodným podporovatelům Ukrajiny". "Za Babišovy vlády by se ale mohlo v této otázce přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají proruské pozice," napsal.

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem

Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.

Šéf ANO Andrej Babiš

Favoritem voleb zůstává ANO. Ve Sněmovně by bylo šest subjektů, říká červencový průzkum

ČTK

