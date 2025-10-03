ONLINE: Prezident Pavel odvolil. Povolební vyjednávání nebudou jednoduchá, řekl
Česko dnes rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.
Čeští voliči o tomto víendu rozhodnou o tom, zda a s kým jim bude opět vládnout expremiér a předseda ANO Andrej Babiš, nebo jestli u moci zůstanou nynější vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové znovu s Piráty. Volby do Poslanecké sněmovny odstartují dnes ve 14. hodin. Lidé v nich mají na výběr z 26 uskupení, přičemž největší naději na obsazení poslaneckých křesel dávají sedmi z nich. O hlasy voličů se aktuálně uchází 4463 kandidátů.
Zveřejnění konečných výsledků sněmovních voleb by letos mohla podle ministerstva vnitra i Českého statistického úřadu (ČSÚ) pozdržet korespondenční forma hlasování, kterou mohli využít Češi pobývající v cizině. Okrskové volební komise na ambasádách totiž budou podle zákona muset hlasovací lístky zaslané poštou započítat až po ukončení hlasování kvůli kontrole, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně, tedy dvakrát.
Lidé mají po otevření volebních místností problémy s využitím eDokladů. V některých případech nelze doklad v mobilu aktualizovat a u voleb použít. Voliči se tak musí prokázat klasickým průkazem totožnosti, tedy kartičkou občanského průkazu nebo pasem. Na odstranění problému Digitální a informační agentura pracuje. Uvedl to mluvčí agentury Jakub Palata. Pomocí eDokladu lidé mohou letos volit poprvé. Doklad musí být dle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami.
Hlas v letošních volbách už odevzdal také premiér Petr Fiala (ODS) či předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
V Praze Kolovratech odvolilo hodinu a půl po otevření volebních místností už 30 procent tamních voličů, hlásí reportérka Newstreamu Petra Nehasilová.
Za úspěch ve volbách považuje Andrej Babiš zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavovat jednobarevnou vládu. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji. „Moravskoslezský kraj, je strašně důležitý. Víme, že čtyři kraje rozhodnou hlavně o výsledku, a to je Praha, střední Čechy, jižní Morava, Moravskoslezský kraj,“ řekl Babiš.
Opoziční Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Sněmovní volby podle Hřiba budou rozhodovat o budoucnosti ČR. Za ideální by považoval, aby hlasovat přišlo alespoň 65 procent oprávněných voličů.
„Chtěl bych požádat všechny, aby dorazili k volbám a nenechali za sebe rozhodovat jiné,“ uvedl Hřib.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odvolil. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji. Proto se rozhodl odevzdat svůj hlas právě v Ostravě. Vyřídil si kvůli tomu voličský průkaz. Svůj hlas ve volbách odevzdal také předseda České pirátské strany Zdeněk Hřib.
Petr Pavel: Povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá
Předvolební atmosféra byla podle prezidenta republiky poměrně horká a jak koaliční, tak opoziční strany se vůči sobě vymezovaly. „Hledat potom mosty přes příkopy, které byly vykopány, nebude asi úplně jednoduché. Stejně jako nebude jednoduché poskládat většinu ve sněmovně. Takže si myslím, že jednání asi nebudou jednoduchá,“ řekl novinářům Petr Pavel poté, co odvolil v Černoučku na Litoměřicku.
Podstata a krása demokracie je, že může kandidovat úplně každý. Prostě každý má právo na svých 15 minut ostudy. Glosuje pro Newstream protikorupční expert David Ondráčka.
Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný
Prezident Petr Pavel odevzdal svůj hlas ve volbách.
Voličské hlasy především určí, zda si většinu ve Sněmovně udrží současné vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové znovu spolu s Piráty, nebo se k moci vrátí opoziční ANO v čele s expremiérem Andrejem Babišem. Ten před volbami opakoval, že je jeho ambicí vytvořit jednobarevnou vládu, i když by byla menšinová.
Vládní ambice ovšem mají také opoziční hnutí SPD a Stačilo!, za něž kandidují především komunisté, stejně jako například strana Motoristé sobě. Jejich představitelé před volbami vyloučili možnost koaliční spolupráce se současnými vládními stranami a hnutími.
Před volební místností na Praze 6, ale i jinde v Praze, se tvoří fronty. Video zasláno čtenářem Newstreamu Filipem Horkým.
Mezi dnešní voliče budou tradičně patřit volební lídři, kteří chtějí hlasovat v prvních hodinách nebo také prezident Petr Pavel.
Vážení spoluobčané, za tři dny nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Po čtyřech letech budeme mít opět možnost rozhodnout, jaká vláda dále povede tuto zemi. A já vás chci všechny vyzvat – přijďte prosím k volbám. pic.twitter.com/LtX1QN9jBf— Petr Pavel (@prezidentpavel) September 30, 2025
V Česku začaly dnes ve 14:00 volby do Poslanecké sněmovny, které jsou deváté v historii samostatné České republiky. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, znovu pak v sobotu od 08:00 do 14:00. Lidé budou moci hlasovat v téměř 14 900 volebních místnostech v Česku i ve světě. Adresy, kde mohou odevzdat svůj hlas podle místa svého bydliště, nalezli v obálkách spolu s hlasovacími lístky.
Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.
Utíkejme volit, vyzývá občany Vít Rakušan (STAN).
I ve volebním finiši si zachovejme lidskost. Důležité je doběhnout do cíle společně. Utíkejme volit! ✌🏻🇨🇿 pic.twitter.com/uFaiuHdwpd— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 3, 2025
„Díky vám všem, co jste mluvili s vašimi blízkými, vysílali lásku po internetu, přispívali finančně nebo pomáhali v ulicích jako dobrovolníci. To všechno nám pomohlo vytrvat. Teď už zbývá poslední, ale přitom nejdůležitější úkol – jít k volbám a volit Piráty, vyzývají špičky Pirátské strany v posledním předvolením newsletteru.
Vzkaz voličům poslal na síti X také favorit letošních voleb Andrej Babiš.
Tohle si, prosím, poslechněte, je to důležité. Dnes a zítra volte váš lepší život ❤️ pic.twitter.com/JFMPI55cx4— Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 3, 2025
Současný premiér Petr Fiala chvíli před otevřením volebních místností na sociální síti X apeluje na občany ČR, aby šli k volbám.
Nenechte za sebe rozhodovat druhé. Braňte se!— Petr Fiala (@P_Fiala) October 3, 2025
Přijďte dnes a zítra k volbám a volte svobodu a prosperitu. Volte koalici SPOLU! pic.twitter.com/B9e5zL7DDD
Podle posledního volebního modelu sázkové kanceláře Fortuna by se do Sněmovny dostalo sedm stran. ANO vede s 30,6 %, SPOLU má 20 %, SPD 13,2 %, STAN 11 % a Piráti 8,9 %. Na hranici pěti procent se drží Stačilo (6,8 %) a Motoristé (6,5 %). Odhadovaná volební účast činí 65,34 %. (Zdroj: Fortuna)
Projděte si profily lídrů kandidátek stran, které mají podle průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry
Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.
PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny
Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.
PROFIL: Zdeněk Hřib, šéf Pirátů. Chaosem tvořit budoucnost
Zdeněk Hřib spojil svou politickou kariéru s Piráty v roce 2013, když mu bylo 32 let. Nejdříve za Piráty kandidoval jako nestraník, v roce 2017 do strany vstoupil. Jako rodák z moravského Slavičína ho to tíhlo k přírodě. V Praze, kde vystudoval medicínu, a kde zakotvil, chtěl pirátským způsobem nastolit přírodní řád.
PROFIL: Kateřina Konečná překabátovala komunisty a miluje ji i český kapitál. Bude to ve volbách stačit?
Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?
PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě
Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.