Stanislav Šulc: Pivní memorandum aneb A na to se napijem
Měla to být zásadní schůzka, na níž se lídři bývalé vládní pětikoalice měli shodnout na povolebním postupu. Minule jim to vyšlo, díky čemuž vznikla vláda Petra Fialy. Aktuální, nutno dodat předvolební, situace zatím žádným velkým gestům nenahrává. A navíc ani jeden z lídrů nepřišel. A tak si na schůzce Spolu a STAN jejich šéfové slíbili, že po volbách chtějí spolupracovat. A stvrdili to symbolickým přiťuknutím půllitry ležáku.
Žijeme v době, kdy lidovosti a bodrosti není nikdy dost. A tak se významné schůzky o povolební spolupráci stávajících vládních stran koná v hospodě u půllitru pivka a přijít se podívat může každý kolemjdoucí. Inu, vše se mění a politika také. A politici s ní.
Snaha být lidově autentický jako nejprůměrnější influencer se vyplácí, šéf hnutí ANO o tom ví hodně. Snaží se jej napodobit i ostatní, jenomže někdy to zkrátka nejde. A tak se v hospodě u stolu setkávají neformální Vít Rakušan a zcela formální Petr Fiala. Ale autentičtí jsou vlastně ve svých rolích oba.
Když si poté přiťuknou, aby potvrdili jakousi budoucí povolební spolupráci, je v tom už více divadla než reality.
Hřib neuvízl v zácpě, prostě nepřišel
Jakou váhu asi má takové veřejné přiťuknutí si na spolupráci? Je to závazné? Dokdy a jak moc pevně? Měla toto být ta schůzka, na které se domluvili vlivní lídři zastupující v současnosti stejné množství voličů jako ANO, že budoucí vládu upletou jen spolu, nebo půjdou do opozice? Nebo to naopak již byla ta neformální část následující tu formální, kde si strany vše ujasnily a podepsaly nějaké skutečné dokumenty a teď to lídři už jen veřejně oslavili?
I kdybychom mohli ono přiťuknutí vnímat reálně, na kráse okamžiku ubírá fakt, že třetí do páru, tedy pirát Zdeněk Hřib se nedostavil, což výjimečně nebylo kvůli zdržení v dopravním kolapsu, ale protože prostě přijít nechtěl.
A co vlastně Hřibova absence znamená v oné symbolické rovině, kterou mimochodem při setkání často zmiňovali oba předsedové vládních subjektů? Je to snaha odpoutat se od nánosu vládního angažmá, které Piráty téměř zničilo? Je to racionální přiznání skutečnosti, že v tuto chvíli podobná gesta prostě nemají smysl, protože se bude vše řešit až po volbách?
Spolu a v opozici?
Ať tak, či tak, vládní pivo možná bylo hodně symbolické, ale s realitou prostě zatím příliš nesouvisí. Navíc jestli mělo mít nějaký předvolební potenciál, má jednu ohromnou chybu – jako ostatně velká část kampaně vládních subjektů. A to, že přesvědčuje přesvědčené.
Z průzkumů aktuálně vyplývá, že Spolu a STAN mají zhruba stejný volební výsledek jako ANO. Piráti mají méně než SPD. Takže pokud by se do sněmovny dostaly stejné partaje jako před čtyřmi lety, pětikoalice by neměla dostatek poslanců na sestavení většinové vlády. Odborníci zároveň upozorňují, že pro vládní strany již neexistuje příliš velký potenciál získávat nové hlasy, ale je důležité hlavně neztrácet ty stávající.
Možná tak symbolické pivo bylo předznamenáním budoucí spolupráce – opoziční.
