ANO bude mít 80 mandátů, končící vládní koalice celkem 74

ANO bude mít 80 mandátů, končící vládní koalice celkem 74

ANO bude mít 80 mandátů, končící vládní koalice celkem 74
Profimedia
ČTK
ČTK

Opozice ovládla Sněmovnu. Vítězné hnutí ANO bude mít podle propočtu v nové Sněmovně 80 mandátů. ODS získá 27 poslanců, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé sobě 13 a TOP 09 devět. Vyplývá to z téměř konečných výsledků hlasování, které zveřejnil Český statistický úřad na volebním webu.

Dosavadní opoziční hnutí ANO a SPD budou mít ve Sněmovně společně s Motoristy celkem 108 hlasů – tedy stejný počet, jaký měla po minulých volbách vládní pětikoalice. Strany původní vládní koalice tak nyní dohromady obsadí 92 mandátů, což odpovídá síle tehdejší opozice po volbách v roce 2021.

ANO, které chce sestavit jednobarevnou většinovou vládu, by mohlo vytvořit většinové spojenectví pouze s SPD a Motoristy, s nimiž by mělo právě 108 křesel. Jen s SPD by získalo 95 mandátů, pouze s Motoristy 93. Dvoučlennou většinovou koalici by mohlo vytvořit jen s ODS nebo se Starosty – tyto varianty jsou však podle dosavadních vyjádření stran prakticky vyloučené.

Končící vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (společně tvořící koalici Spolu) a Starostové, budou mít místo dosavadních 104 křesel o tři desítky méně, tedy 74. Společně s Piráty, kteří byli vládní stranou do loňského října, obsadí 92 mandátů.

Hnutí ANO si oproti minulým volbám polepšilo o osm poslanců. Motoristé při své první sněmovní účasti získají 13 křesel. Největší nárůst zaznamenali Piráti, kteří z dosavadních čtyř mandátů posílí na 18. Naopak ostatní parlamentní subjekty část křesel ztratily – STAN o 11, ODS a KDU-ČSL shodně o sedm, TOP 09 o pět a SPD také o pět.

Zleva místopředseda Karel Havlíček, předseda Andrej Babiš a místopředsedkyně Alena Schillerová na tiskové konferenci.
Aktualizováno

ONLINE: ANO bude jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.

nst



Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše suverénně ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny, získalo téměř 35 procent hlasů. Po čtyřech letech v opozici hodlá sestavit jednobarevnou vládu, o jejíž podpoře bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě, kteří budou v parlamentu nováčky. Dosavadní vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostů (STAN) většinu ve dvousetčlenné Sněmovně neobhájila, a to ani s někdejšími koaličními partnery Piráty. Další subjekty se do Sněmovny nedostaly. Ani uskupení Stačilo!, za které kandidovali hlavně komunisté a také sociální demokraté, nutnou pětiprocentní hranici oproti předvolebním průzkumům nepřekročilo.

ANO vyhrálo ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde první místo obhájila koalice Spolu. Za ANO skončila na druhém místě koalice Spolu s 23 procenty a třetí STAN s 11 procenty. Piráti mají necelých devět procent, SPD téměř osm procent a Motoristé sobě přes 6,5 procenta, vyplývá z výsledků voleb.

K volbám přišlo 68,9 procenta voličů, před čtyřmi lety dosáhla 65,43 procenta. Je to třetí nejvyšší účast ve sněmovních volbách a nejvyšší od sněmovních voleb v roce 1998, kdy k volbám přišlo 74 procent voličů.

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka





Lukáš Kovanda: Babišův triumf značí i to, že Češi budou platit eurem nejdříve za deset let

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Jednoznačné volební vítězství hnutí ANO mezinárodní investory nezneklidní. Budou ale bedlivě sledovat, zda a do jaké míry nová česká vláda, kterou zřejmě právě hnutí ANO bude sestavovat, uvolní rozpočtovou politiku. Nelze ale očekávat, že by Česko v dalších čtyřech letech předpokládaného řádného působení nového kabinetu narazilo na dluhovou brzdu, odpovídající úrovni 55 procent veřejného dluhu v poměru k HDP.

Mezinárodní investory uklidní fakt, že hnutí Stačilo! se nejen nebude tak či onak podílet na nové české vládě, ale že dokonce zůstává mimo sněmovnu. Programové priority tohoto hnutí, například snížení věku odchodu do důchodu na 63 let, by totiž v souhrnu vedly k zvláště výraznému nárůstu veřejného zadlužení. A také by notně přiživily inflační tlaky, které nejsou stále zcela ukočírované.

Největší švýcarská banka UBS, jedna z největších deseti v Evropě, ještě před volbami vydala prognózu, podle níž by česká koruna mohla dále zpevnit, pokud výsledek tuzemských voleb povede k rozpočtovému uvolnění. Analytici UBS Global Wealth Management v dané prognóze přisoudili možnému povolebnímu rozpočtovému uvolnění v ČR poměrně vysokou pravděpodobnost, zejména pokud by nový kabinet sestavovalo hnutí ANO, což je tedy nyní nejpravděpodobnější varianta povolebního vývoje.



Každopádně pokud by ANO skutečně stanulo v čele nové české vlády, očekávané rozpočtové uvolnění by podle UBS tuzemskému hospodářství pravděpodobně zajistilo rychlejší růst, ale tím pádem také utaženější měnovou politiku České národní banky. Ta by výraznějším zvýšením svých základních úrokových sazeb reagovala na rychlejší růst české ekonomiky a s ním související citelnější riziko přehřívání, například v oblasti cen nemovitostí nebo služeb. Vyšší úrokové sazby by se následně promítly do znatelnějšího posílení české koruny, předpokládá UBS.

Korunu by dále podpořily dobrá kondice zahraničního obchodu ČR, již stávající solidní ekonomický růst a nižší ceny energií.

Česká koruna společně se švýcarským frankem představují dvě významnější světové měny, které od začátku roku 2020 zpevňují vůči dolaru vůbec nejvíce na světě. A to přitom byla 20. léta obdobím nejprve celosvětové pandemie, největší od roku 1918, a poté největší války v Evropě od roku 1945, kterou doprovázela těžká energetická a inflační krize. Švýcarský frank přidává od začátku roku 2020 do včerejška vůči dolaru 21,5 procenta, česká koruna pak skoro deset procent, plyne z dat agentury Bloomberg. Euro zpevňuje o necelých pět procent. Většina světově významnějších měn ale od začátku roku 2020 do závěru včerejšího obchodování vůči dolaru ztrácí, včetně norské koruny, maďarského forintu, japonského jenu nebo čínské měny.

Pokud se zaměříme na období od začátku letoška, česká koruna vůči dolaru zpevňuje dokonce o bezmála 18 procent, takže je společně s maďarským forintem a švédskou korunou v první trojce žebříčku významnějších, běžně obchodovaných měn světa, jež vůči té americké v roce 2025 posilují vůbec nejvíce.

Výsledek dnešních voleb ve spojení právě se solidní výkonností české koruny letos i v uplynulých letech znamená, že Česko s vysokou pravděpodobností už před rokem 2030 nepřijme euro. Pravděpodobná nová vláda v čele s hnutím ANO nebude vstupu do eurozóny nakloněna, což platí i pro možného koaličního partnera hnutí, Motoristy. Ani SPD, která by mohla novou vládu tolerovat, rozhodně není přijetí eura nakloněna.

Pokud by vláda vzešlá z těchto voleb vládla řádně až do roku 2029 a hned poté nastoupila vláda jiná, jež by rychle začala na přijetí eura pracovat, i tak je málo pravděpodobné, že by Česko vstoupilo do eurozóny dříve než roku 2033. Realisticky je tak třeba nyní počítat s nejdřívějším možným termínem přijetí eura kolem roku 2035. 



Ilustrační foto

Kovanda: Česká koruna vůči americké měně od začátku roku zpevnila výrazněji než euro či švýcarský frank

Názory

Lukáš Kovanda



Radim Fiala

Jsme připraveni podpořit menšinovou vládu ANO, uvedl Fiala z SPD

Volby 2025

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).

ČTK



Volby 2025: sčítání hlasů

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Názory

Stanislav Šulc


