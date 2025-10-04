ANO bude mít 80 mandátů, končící vládní koalice celkem 74
Opozice ovládla Sněmovnu. Vítězné hnutí ANO bude mít podle propočtu v nové Sněmovně 80 mandátů. ODS získá 27 poslanců, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé sobě 13 a TOP 09 devět. Vyplývá to z téměř konečných výsledků hlasování, které zveřejnil Český statistický úřad na volebním webu.
Dosavadní opoziční hnutí ANO a SPD budou mít ve Sněmovně společně s Motoristy celkem 108 hlasů – tedy stejný počet, jaký měla po minulých volbách vládní pětikoalice. Strany původní vládní koalice tak nyní dohromady obsadí 92 mandátů, což odpovídá síle tehdejší opozice po volbách v roce 2021.
ANO, které chce sestavit jednobarevnou většinovou vládu, by mohlo vytvořit většinové spojenectví pouze s SPD a Motoristy, s nimiž by mělo právě 108 křesel. Jen s SPD by získalo 95 mandátů, pouze s Motoristy 93. Dvoučlennou většinovou koalici by mohlo vytvořit jen s ODS nebo se Starosty – tyto varianty jsou však podle dosavadních vyjádření stran prakticky vyloučené.
Končící vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (společně tvořící koalici Spolu) a Starostové, budou mít místo dosavadních 104 křesel o tři desítky méně, tedy 74. Společně s Piráty, kteří byli vládní stranou do loňského října, obsadí 92 mandátů.
Hnutí ANO si oproti minulým volbám polepšilo o osm poslanců. Motoristé při své první sněmovní účasti získají 13 křesel. Největší nárůst zaznamenali Piráti, kteří z dosavadních čtyř mandátů posílí na 18. Naopak ostatní parlamentní subjekty část křesel ztratily – STAN o 11, ODS a KDU-ČSL shodně o sedm, TOP 09 o pět a SPD také o pět.
Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.
Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše suverénně ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny, získalo téměř 35 procent hlasů. Po čtyřech letech v opozici hodlá sestavit jednobarevnou vládu, o jejíž podpoře bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě, kteří budou v parlamentu nováčky. Dosavadní vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostů (STAN) většinu ve dvousetčlenné Sněmovně neobhájila, a to ani s někdejšími koaličními partnery Piráty. Další subjekty se do Sněmovny nedostaly. Ani uskupení Stačilo!, za které kandidovali hlavně komunisté a také sociální demokraté, nutnou pětiprocentní hranici oproti předvolebním průzkumům nepřekročilo.
ANO vyhrálo ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde první místo obhájila koalice Spolu. Za ANO skončila na druhém místě koalice Spolu s 23 procenty a třetí STAN s 11 procenty. Piráti mají necelých devět procent, SPD téměř osm procent a Motoristé sobě přes 6,5 procenta, vyplývá z výsledků voleb.
K volbám přišlo 68,9 procenta voličů, před čtyřmi lety dosáhla 65,43 procenta. Je to třetí nejvyšší účast ve sněmovních volbách a nejvyšší od sněmovních voleb v roce 1998, kdy k volbám přišlo 74 procent voličů.
Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.
Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.
