Politické strany jsou fakticky politické neziskovky placené státem
O peníze jde v politice až v první řadě, zajímavé je na tento aspekt podívat.
Kolik kampaně stály a kdo byli sponzoři, oficiálně uvádění ve výročkách stran, i ti neoficiální, skrytí (třeba u SPD a Motoristů to budou zajímavá investigativní zjištění, tuším). A také kolik strany dostanou jen za získané hlasy od státu, ze státního rozpočtu. Politické strany jsou fakticky politické neziskovky štědře placené státem. Za každý hlas ve volbách dostanou 100 korun ze státního rozpočtu.
Takže reálně ANO teď dostane skoro 200 milionů, SPOLU 130 mega, STAN 63, Piráti 50, Okamura 43, Mortoristé 38. A samozřejmě i Stačilo má jistých svých 24 mega (takže možná ten zastavený barák KSČM nebudou muset prodávat). A to je jen první státní příspěvek. Pak budou peníze za mandáty, za každého poslanace ročně 900 tisíc (takže jen ANO ročně zhruba 70 mega). A několik dalších příspěvků. Je dobré vidět i tento důležitý aspekt hry.
Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.
Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb
Jednoznačné volební vítězství hnutí ANO mezinárodní investory nezneklidní. Budou ale bedlivě sledovat, zda a do jaké míry nová česká vláda, kterou zřejmě právě hnutí ANO bude sestavovat, uvolní rozpočtovou politiku. Nelze ale očekávat, že by Česko v dalších čtyřech letech předpokládaného řádného působení nového kabinetu narazilo na dluhovou brzdu, odpovídající úrovni 55 procent veřejného dluhu v poměru k HDP.
Lukáš Kovanda: Babišův triumf značí i to, že Češi budou platit eurem nejdříve za deset let
Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.
Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná
