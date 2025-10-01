Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou
Stanislav Šulc
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Zvykli jsme si od politiků žádat nemožné. A tak se dneska nemůžeme divit, že nám i nemožné slibují v předvolebních kampaních. Není to tak dávno, co někdo sliboval konec islámu v Česku. A dokonce se na základě toho i dostal do sněmovny. A islám tu dál je, ačkoli někteří z poslanců slibujících jeho konec už ve sněmovně skončili.

Letos se podobně extrémním slibům naštěstí téměř všichni relevantní vyhnuli, tedy až na Přísahu, která slibuje smrt korupci. Přesto některé sliby jsou přinejmenším hraniční.

Pojďme se tedy alespoň na některé z nich podívat a zkusme si rozebrat, proč sice mohou být tématem voleb, ale není příčetné vsázet na to, že se tyto problémy povede skutečně vyřešit.

Hypotéky jen tak nezlevní

Prvním velkým slibem je ten o levnějších hypotékách. Tím se holedbá především hnutí ANO aspirující na nejvyšší posty a na vládnutí. Jenomže hypotéky jsou věc, na niž má vláda v podstatě nulový vliv.

Co skutečně má vliv na výši hypoték, jsou dva poměrně jednoduché údaje – prvním jsou úrokové sazby České národní banky, druhým pak úroky státních dluhopisů, zejména desetiletých. Sazby sice aktuálně jsou na 3,5 procentech, výnos dluhopisu ale je na úrovni 4,5 procenta, průměrná hypoteční sazba pak nyní činí 4,99 procenta. Pro snížení marží bank tedy není tak velký prostor, jak si možná někteří myslí. 

Jedinou teoretickou šancí je dotovat hypotéky například pro mladé (už se bez většího zájmu vyzkoušelo), případně zavést skutečného státního poskytovatele úvěrů na bydlení, což je v českém prostředí neprůchodné.

Pokud by tak vláda skutečně chtěla pracovat na organickém zlevnění hypoték, musela by udělat dvě věci: razantně snížit zadlužení a zároveň zvýšila růst ekonomiky (což by snížilo výnosy dluhopisů) a také by se jí povedlo fiskálními kroky snížit inflaci. Tyto věci dohromady však připomínají ekonomický zázrak, k němuž nejspíš nedojde, a proto hypotéky příští vláda rozhodně nezlevní.

Levnější energie? Jen tak nebudou

Druhým slibem, kterým se mnozí ohánějí (zejména strany levého i pravého populismu), jsou levnější energie. Opět jde o ten typ slibu, který rozhodně ukazuje, že straničtí marketéři vědí, oč lidem jde, ale zároveň ho prakticky nelze dosáhnout.

Podle všech energetických odborníků (a to i těch, kteří se navzájem k smrti nenávidí) neexistuje důvod, který by tlačil ceny energií dolů. Naopak existuje celá řada příčin, proč ceny spíš organicky porostou. Tím hlavním přitom je očekávaný nárůst spotřeby energie, který souvisí s celkovou digitalizací života. A tomuto růstu přitom nebude odpovídat adekvátní růst výroby, protože zejména Evropa dlouhodobě nebudovala dostatek nových zdrojů energií. Výsledný mix vlivů tak podle expertů vede k jedinému – vyšší poptávce bez možnosti ji uspokojovat, a tedy vyšší ceně.

Populisté samozřejmě namítnou, že je v ceně celá řada věcí, které z ní (podle nich) nejspíš lze škrtnout. Nicméně i pak zbude jedna pravda: každý zdroj, který se v dalších letech bude stavět, se rovnou propíše do ceny energií. A slovo propíše, znamená jedině růst ceny. A s tím žádný populista nehne. Stejně jako nehne s nutnými investicemi do infrastruktury, která bude krom jiného poháněna i strachem z hrozících blackoutů.

Jistě, jsou před námi technologická řešení, která možná v budoucnu energií zlevní. Jejich realizace (navíc dopad těchto realizací na koncové ceny) ale rozhodně nelze čekat v dalších čtyřech letech.

Blouznění o vyrovnaném rozpočtu

A konečně tu máme evergreen pravicových stran – slib vyrovnaných rozpočtů. Ten je samozřejmě teoreticky zcela správný, zvláště když je doprovázen vším tím dalším balastem (malý stát, osobní zodpovědnost občanů, ideálně nulový sociální systém atd…).

Jenomže zatímco papír unese cokoli, realita je o poznání peprnější. A tak například i aktuální deklaratorně pravicová vláda žádné zásadní přiblížení se vyrovnanému rozpočtu nezaznamenala, tedy až na úspěch v podobě úpravy vzorce pro výpočet starobní penze.

A tak i vláda koalice Spolu a hnutí STAN na rok 2026 představila rozpočet se schodkem 286 miliard korun, který má překročit i schodek plánovaný na letošek, což skutečně není úplně pravicové.

Sny o vyrovnaném rozpočtu tentokrát veřejně deklarují zejména Motoristé, bylo by vlastně poměrně zajímavé sledovat, jak by toto blouznění realizovali zejména v koalici s hnutím ANO.

Spořicí účty: banky drží sazby, jen prodlužují garance. Nejvíc dá Trinity a mBank

Peníze, ilustrační foto
Pixabay
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Spořicí účty začátkem října zatím neslibují žádné převratné změny. Měnily se hlavně termíny, do kdy vybrané banky garantují své sazby, a objevila se ještě jedna novinka – bonusová sazba za doporučení. Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek tak zůstávají na zářijové úrovni. Podívejte se, kde nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.

Spořicí účty tuzemských bank na konci září neprošly žádnými výraznějšími změnami. Několik novinek se však přece jen objevilo. Týkají se především prodloužení doby, po kterou banky garantují své sazby. mBank aktuálně prodloužila garanci do konce října a UniCredit Bank dokonce až do konce roku.

Pořadí nejlepších spořáků bez podmínek se nemění

Nejlepší sazby bankovních spořicích účtů zatím stále začínají číslicí čtyři. Většina z nich si však klade řadu podmínek, které musíte splnit, abyste na takovou sazbu dosáhli. Žebříčku spořicích účtů bez podmínek proto stále dominuje mBank se sazbou 4,01 procenta, kterou sice poskytuje bez podmínek, ovšem pouze na tři měsíce. Zcela bez podmínek pro nové i stávající klienty, a navíc bez omezení výše vkladu, nabízí nejvyšší sazbu 3,58 procenta spořicí účet Skvělý účet HIT od Trinity Bank. Také tento spořicí účet HIT, který banka uvedla na trh při příležitosti generálního partnerství Českého slavíka, bude v nabídce minimálně do finále soutěže, které je 21.listopadu. Na dalších příčkách tohoto žebříčku zůstává Fio banka se svým Fio kontem a sazbou 3,25 procenta, následovaná spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta.

Novinky u spořicích účtů s podmínkami

Loňský bankovní nováček Partners Banka přišel v polovině září s bonusovou sazbou pro spořicí účty ve výši 4,06 procenta. Tuto sazbu však podmiňuje poněkud netypicky – doporučením nového klienta. Ten si musí u Partners Banky sjednat alespoň běžný účet a teprve poté mají oba, původní i nový klient, možnost získat bonusovou sazbu pro vklady do půl milionu korun na spořicím účtu, a to na tři měsíce. Podmínkou podle mluvčí banky Terezy Píchalové navíc je, že doporučení nového klienta musí proběhnout prostřednictvím pozvánky přímo z bankovní aplikace.

Mezi spořicími účty s podmínkami zatím stále vede Duo Profit od ČSOB. Ten nabízí sazbu 4,75 procenta, pokud v ČSOB současně se spořením také investujete stejnou částku, minimálně však 30 tisíc korun. Celkově tedy musíte mít k dispozici alespoň 60 tisíc korun – polovinu pro investice a polovinu pro spoření. Tato zvýhodněná sazba navíc platí pouze po dobu jednoho roku.

Změnu v září zaznamenal také spořicí účet od Air Bank, kde se sazba zvýšila jen nepatrně – na 2,7 procenta. V žebříčku nejlepších spořicích účtů se tak nic zásadního nezměnilo. I tuto relativně nízkou sazbu však banka podmiňuje nutností provést 5 plateb bankovní kartou Air Bank, a to pro vklady do 300 tisíc korun. U vkladů do půl milionu je navíc podmínkou příchozí platby na účet ve výši alespoň 25 tisíc korun měsíčně.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 30. září 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 31. října 2025)
  • Trinity Bank 3,58 % (pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025
  • Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Zdroj: Banky

Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 30. září 2025)

  • ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
  • Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonus za doporučení přes apku, za každého nového klienta získáte lepší sazbu až do půl milionu Kč. Doporučený získá také tuto sazbu na 3 měsíce)
  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
  • Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
  • Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
  • ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
  • Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
  • VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
  • Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč)
  • ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 31.12. 2025)
  • UniCreditBank 3,15 % (do 2milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 31. prosince 2025)
  • Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)

 Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman
GymBeam - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.

Vloni jste uzavřeli první dekádu GymBeamu, během níž jste vyrostli v nadnárodní společnost. Jak vy osobně vnímáte tu první fázi firmy?

Jako povedenou, vlastně jako ještě povedenější, než jsem původně očekával.

4 fotografií v galerii

Co bylo hlavním motorem?

Myslím, že se povedlo udělat několik důležitých rozhodnutí, která se pak ukázala jako správná. Prvním byla volba obchodního modelu direct to consumer, tedy zaměření přímo na koncového zákazníka. S tím souvisí druhé klíčové rozhodnutí, a to je sázka na data. Data-driven přístup nám pomáhá třeba v maximálně efektivním zalistovávání produktů. A konečně třetím důležitým momentem bylo to, že jsme zhruba po devíti měsících koupili etablovanou e-commerce společnost na doplňky stravy, kterou jsme rebrandovali na GymBeam. To nám hodně pomohlo v tom, že jsme uvedli vlastní značky. Ale mimo tato obchodní rozhodnutí bylo podstatné pro úspěch také to, že jsem měl zkušenosti z e-commerce oblasti, a to včetně zahraniční expanze, které jsme využili.

Lidé rádi poslouchají v příbězích úspěchů také nějaké ty „fuck-upy“. Bylo něco, co se vám naopak nepovedlo? Případně litujete něčeho, co jste udělat mohl, ale neudělal?

Naše nastavení je takové, že zkoušíme opravdu hodně věcí. Z podstaty tak máme na kontě hodně nepovedených experimentů, nejčastěji se to děje u produktů, kde nemůžeme testovat MVB (termín minimum viable product označuje ještě nehotové zboží či službu, které ale mají již plnohodnotnou funkčnost, na MVP firmy testují životaschopnost produktu – pozn. red.). Ale musím zároveň dodat, že tu není žádný velký „fuck-up“, který by nás dostal do extrémních problémů. Tedy myslím firmu, protože mně některá rozhodnutí stála dost peněz.

Celý rozhovor najdete v magazínu Newstream CLUB

Newstream CLUB 9 Newstream

Například?

Například původní nastavení bonusového programu zaměstnaneckých akcií. Pak jsem musel za velmi draho odkupovat akcie firmy od bývalých zaměstnanců. Byla to moje první zkušenost a hodně jsem za ni zaplatil, abych se poučil, jak se to má dělat. A když se bavíme o tom, co nás stálo hodně peněz a nepřineslo dostatečný užitek, tak bych asi uvedl některé hardwarové investice v logistice, kde jsme utratili půl milionu eur za něco, pro co jsme neměli využití za půl roku.

A je něco, co jste neudělali a vás to mrzí?

Opravdu hodně věcí zkoušíme. Ale ano, vlastně mě z dnešního pohledu mrzí, že jsme s vlastní výrobou potravinových doplňků začali relativně pozdě. Kdybych tehdy věděl, že to je hlavně byrokratická zátěž, a nikoli procesní, a kdybych tušil, jaké dopady na firmu to bude mít, šel bych do toho mnohem dříve.

Rok 2024 byl podle výročky také úspěšný. A to i z pohledu zahraniční expanze. Otevřeli jste Itálii a pak německy mluvící země, tedy takzvaný DACH prostor (Německo, Rakousko, Švýcarsko – pozn. red.), který bývá pro firmy z Česka a Slovenska velmi složitý. Jak ta expanze probíhala a jak úspěšná je?

Naše geografická expanze je vždy pragmatická. Nejprve jsme expandovali na méně konkurenční trhy ve východní Evropě, protože je logicky snazší stát se jedničkou v Bulharsku než v Německu. Posledním takovým trhem bylo Polsko, které je největší a nejnáročnější z této části Evropy. Tam jsme se stali trojkou a získali jsme sebevědomí na větší trhy. Přemýšleli jsme, zda se vydat mimo Evropu. Zvažovali jsme Indii, Blízký východ. Nakonec jsme se ale i kvůli blízkosti kultur rozhodli pro Itálii a pak onen DACH prostor. U Itálie jsme se v jedné věci hodně zmýlili.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

V jaké?

Původně jsme mysleli, že Itálie bude složitější než Polsko. To bych dneska poopravil. Ale jinak platí, že Německo je pro nás zatím nejtěžší trh, takže bych řekl, že tam jsme teprve na začátku cesty. Na číslech vidíme, že tu opravdu rychle rosteme, ale zatím je to zlomek potenciálu, který vidíme.

Jak složité bylo posadit se na německém trhu? Jakou budoucnost Dalibor Cicman chystá pro společnost, kterou založil před deseti lety? A kdy by se firma mohla objevit na burze? Celý rozhovor s Daliborem Cicmanem najdete v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Dalibor Cicman

Slovenský investor a podnikatel. Při studiu doktorátu založil společnost GymBeam, která se specializuje na online prodej výživových doplňků, sportovní výživy a fitness příslušenství. V podnikání kombinuje nejnovější technologie, analytické myšlení a silnou orientaci na zákazníka.

Newstream CLUB 9 obálka

Vychází podzimní Newstream CLUB s galeristkou Olgou Trčkovou na obálce

Enjoy

Je tu podzimní rovnodennost a na prodlužující se večery nabízí byznysový portál newstream.cz nový magazín. Jeho hlavním tématem je Sázka na Česko. Ty své v něm představí například úspěšná galeristka Olga Trčková, podnikatel Vlastislav Bříza a slovenský startupista Dalibor Cicman v něm prozradí, jak se ze srdce Evropy buduje úspěšný e-commerce s globálními ambicemi.

nst

Přečíst článek

