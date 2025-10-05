Babišův Agrofert znovu budí emoce. Je překážkou pro funkci premiéra, myslí si většina Čechů
Podle průzkumu pro Českou televizi si téměř 60 procent lidí myslí, že Babišův střet zájmů je vážný problém. Pokud bude Babiš premiérem, musí se od Agrofertu odstřihnout. A vložení holdingu do svěřenského fondu se ukázalo jako nedostatečné. Babiš tvrdí, že už řešení má. Jaké, ale neupřesnil.
Vlastnictví holdingu Agrofertu je podle zhruba tří pětin Čechů pro předsedu hnutí ANO Andreje Babiše překážkou pro případný výkon funkce premiéra. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT), jehož výsledky televize zveřejnila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce. ANO zvítězilo v pátečních a sobotních sněmovních volbách a hodlá sestavit jednobarevnou vládu. Podle představitelů hnutí je Babiš jediným kandidátem ANO na premiéra.
Babiš vlastnil Agrofert do února 2017. Pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů, ale podle Evidence skutečných majitelů je Babiš skutečným majitelem Agrofertu. Podle většiny Čechů je to pro Babiše překážkou pro výkon funkce premiéra. Myslí si to 59 procent dotázaných v průzkumu pro ČT. Naopak podle 39 procent lidí by to překážkou nebylo.
Babiš už dříve uvedl, že prezidentovi Petru Pavlovi slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, ukáže mu řešení střetu zájmů. Jak by Babiš naložil s holdingem a jak by dostál nárokům zákona o střetu zájmů, ale dosud šéf ANO neupřesnil. „Pana prezidenta jsem ujistil, že dostojím jak českým, tak evropským zákonům a v případě, že nám lidé dají důvěru a budeme skládat vládu, tak údajný střet zájmů určitě problémem nebude,“ uvedl na konci září Babiš po jednání s Pavlem.
Prezident Pavel na dnešním brífingu řekl, že Babiš mu dnes skutečně předložil několik návrhů, jak by řešil svůj střet zájmů. „Zatím ty možnosti, které mi představil, komentovat nebudu, dokud nebudou aktuální, ale skutečně jím předložené varianty jsou cestu k tomu, aby dostál liteře zákona,“ řekl prezident Pavel.
Průzkum prováděly agentury Kantar CZ a Data Collect od 1. do 3. října. Zúčastnilo se ho 1515 lidí.
Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Prezident Pavel tento okamžik zasadil na začátek Listopadu. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.
Šéf SPD vidí svou stranu jako součást nové vlády. Nabízí odborníky, mluví o dopravě, obraně i bezpečnosti a žádá podíl na řízení Sněmovny. Hnutí ANO zatím trvá na jednobarevné vládě.
