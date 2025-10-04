ANO drtivě vítězilo v okresech s vysokou nezaměstnaností
Výrazné vítězství hnutí ANO ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je také odrazem míry nezaměstnanosti. V okresech těchto krajů s vysokým procentem nezaměstnaných, hnutí získávalo největší podporu voličů, uvedl sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach.
V okrese Karviná, kde je nejvyšší nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, podpořila hnutí ANO více než polovina voličů. Podíl nezaměstnaných tam v srpnu činil 9,3 procenta, zatímco republikový průměr byl 4,5 procenta. Například v okresech Praha-východ a Praha-západ to bylo 1,7 procenta. Oproti tomu například na Novojičínsku, které patří v kraji mezi okresy s nižší mírou nezaměstnanosti, dostalo ANO zhruba 39 procent hlasů.
„Je potřeba říct, že tyto volby byly do jisté míry jako referendum o stávající vládě. V případě těchto (strukturálně postižených) regionů je vidět, že ta spokojenost dlouhodobě není,“ uvedl Slach. Tento fakt pomohl navýšit počet hlasů pro hnutí ANO. „Tento post byl, že tato vláda není úplně vstřícná vůči těmto regionům a tohle je nějaký výsledek,“ řekl Slach. Podle jeho názoru u voličů zafungovalo to, že je hnutí přesvědčilo, že bude více než jiné strany brát na zřetel potřeby těchto krajů. Překvapivé podle něj ale je, že hnutí ANO dokázalo „vysát“ hlasy SPD, které oproti průměru uspělo hůře než v minulosti.
S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).
S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš stál v čele kandidátky v lidnatém Moravskoslezském kraji a od počátku roku tam vedl intenzivní kampaň. Pravidelně objížděl menší obce se stovkami obyvatel a na mítincích opakovaně zdůrazňoval, že jsou pro něj hlasy moravskoslezských obyvatel důležité a naléhal, aby přišli k volbám. Na zhodnocení, jakou tento fakt sehrál při volebních výsledcích roli, bude podle Slacha potřeba více času.
„Nicméně je pravda, že zde byl přítomen velmi, to je potřeba zdůraznit. Ve srovnání s těmi jinými stranami tady byl asi vidět nejvíc. Dokázal v lidech vyvolat pocit, že on zajistí to, že budou mít zastání. To si myslím, že je asi nejdůležitější, a to možná spíše poukazuje na to, že byli schopni podle všeho pobrat hlasy SPD a dalším ještě více antisystémově orientovaným stranám,“ míní Slach.
Osobně ho výrazný nárůst podpory hnutí ANO, které si svůj volební výsledek ve strukturálně postižených regionech vylepšilo oproti roku 2021 zhruba o deset procentních bodů, nepřekvapil. „Minulý týden jsem v předvolební debatě říkal, že mě jen zajímá, o kolik to vyhrají. Takže mě to nepřekvapuje. Ty signály byly poměrně jasné. Tady ta podpora dlouhodobá byla, navíc mají zastoupení ve vedení krajů,“ podotkl Slach.
Trojice strukturálně postižených krajů se vyznačuje tím, že se v minulosti orientovaly na těžební, zpracovatelský a chemický průmysl a v současnosti mají nízký ekonomický růst a významně zaostávají za nejvyspělejšími regiony v zemi. Ekonomické problémy doprovází i nízká atraktivita pro život obyvatel, menší nabídka perspektivních pracovních příležitostí a horší podmínky pro podnikání.
ANO bylo v těchto krajích úspěšné už loni v krajských volbách, například v Moravskoslezském kraji mohlo sestavit jednobarevnou vládu, protože získalo ve volbách nadpoloviční počet mandátů v 65členném zastupitelstvu. Nakonec se rozhodlo vládnout s koalicí SPD, Trikolora a PRO. V Karlovarském kraji ale vytvořilo jednobarevnou vládu ANO.