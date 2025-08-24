Nový magazín právě vychází!

Politický diář Dalibora Martínka: Bratrstvo kočičí pracky

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.

Není se co divit, po čtyřech letech padne leckteré manželství. Různých názorů a zájmů je prostě moc. Rakušan sice trochu odkryl karty, nicméně je to od něj hezké politicky gesto. Hlavně předvolební tah, od kterého si slibuje vyšší přízeň voličů.

Přizván do hospody byl i Zdeněk Hřib, šéf Pirátů, bývalého koaličního partnera. Ten nejdříve odmítl, chtěl vnitrostranické hlasování o nespolupráci s ANO. Hřib argumentuje, že když třeba STAN získá ve volbách méně procent, Rakušan rezignuje a nový šéf strany nebude přípitkem vázán. Jenže nakonec ohlásil, že přijde. Aby na všechno dohlédnul.

Spolupráce Spolu, STAN a Pirátů vázla celou dobu vlády, nakonec zkrachovala. Čtyři pirátští poslanci jsou nyní na volné noze, v podstatě v opozici. Má smysl po volbách tvořit podobně nesourodý konglomerát?

Andrej Babiš má jiné problémy. Začátkem září chce představit volební program. Pro něj nemile může být jedním z bodů další soud kvůli dotaci na Čapí hnízdo. Babiš to sousloví musí nenávidět. Městský soud dostal od Vrchního soudu nařízení, že má Babiše potrestat. Kdy se bude již několikátý soud na stejné téma konat není jasné. Takže buď se lídr nejsilnější strany místo kampaně bude věnovat soudu, nebo se sněmovna po volbách bude zabývat vydáním Babiše k trestnímu stíhání.

Doporučujeme