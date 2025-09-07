PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Vyberte si z našich newsletterů

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Jedno musí Petru Fialovi přiznat i jeho největší odpůrci. Jako politolog, tedy teoretik, se rozhodl v jednu chvíli vše obětovat a vyrazil do reálné politiky. A je nutné připomenout, že v roce 2014 to ještě byl víc svět Petra Fialy, než tomu je dnes. Tehdy to byl končící svět jednoznačných ideologií, kde bylo důležitější jednání ve výborech a v kuloárech než pitvoření se na sociálních sítích.

Takový svět Petru Fialovi vyhovoval, v něm mohl svým stylem uspět. A vlastně tím uspěl také ve volbách 2021, kdy se právě jeho dnes již spíše zesměšňované „jasné signály“ mohly uchytit. Prostě byly jakýmsi pevným bodem ve světě post-covidové nejistoty, v níž se vláda populistů neukázala jako nejšťastnější řešení problémů.

A tak Fiala v roce 2021 realizoval projekt Miroslava Kalouska, který před volbami v roce 2017 upozorňoval na roztříštěnost pravice, která stála tyto strany hodně hlasů. Fiala tento projekt realizoval natolik přesvědčivě, že Spolu dokázalo jednak aktivizovat ideově (někdo by možná mylně řekl „hodnotově“) jasně orientované voliče, nabídl jim vizi silné protibabišovské bariéry, která se navíc chce zaměřit na principy, s nimiž se tato společnost rodila po roce 1989. Výsledek nejspíš překvapil i samotné Spolu, které dokázalo porazit populistickou mašinu ANO, spojilo se se STANem, který zase dokonale vyluxoval voliče Pirátů, a vláda s pravicovým programem byla na světě relativně rychle.

Fiala vládce

Byla to navíc pro Petra Fialu a jeho tým poměrně luxusní situace: tyto strany nebo jejich sympatizanti totiž ovládali velkou část volených míst od sněmovny přes Senát (který ANO tehdy ještě „neumělo“) po Evropský parlament a kraje. Snad jen ta místní zastupitelství byla nadále spíše nezávislá. Později se k tomu připojil ještě prezident, což začal být pro Fialu skutečný problém – moc byla příliš jasně na jedněch bedrech, takže vše špatné se pak logicky svedlo na ně.

Fiala jako premiér uspěl. Do té míry, do jaké uspět mohl v podmínkách, ve kterých vládl (a stále vládne). Důkazů úspěchu je celá řada, ale ten nejjednodušší je jediný: země za ty čtyři roky prostě není v horším stavu než před nástupem této vlády. Vše ostatní jsou nuance, podružnosti. Debatovat můžeme o míře úspěchu, o konkrétních vítězstvích či prohrách, ale toto zkrátka pominout nelze. Zvláště, když Fiala musel čelit přinejmenším třem krizím – tedy začátku války na Ukrajině (a s tím spojenou hrozbu napadení Evropy), energetickou krizi (která s tím samozřejmě souvisí) a brutální inflační vlnu, která byla dílem výslednicí předchozích dvou krizí, dílem pohrobkem řady tragických rozhodnutí vládců předchozích i třeba některých dávných centrálních bankéřů. Přesto je na tom Česko dneska lépe než v roce 2021, ačkoli samozřejmě Singapur to pořád není.

Macron/Starmer syndrom

Právě řešení velkých problémů je jedním ze symbolů posledních čtyř let. A Fiala si v tom připsal svá největších vítězství a také nejdůležitější prohry. Tím vítězstvím bylo jednoznačně české předsednictví v Radě EU, které Fiala převzal 1. července 2022, tedy čtyři měsíce po začátku ruské invaze na Ukrajinu a s pomalu se rozjíždějící energetickou krizí. Český premiér a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela tehdy byli skutečnými evropskými lídry a minimálně navenek byli součástí řešení.

Jenomže Petr Fiala zapomněl, že volby se nevyhrávají v Bruselu, natož bruselskými úspěchy. Nedokázal to, co umí jeho největší politický rival Andrej Babiš – neumí evropský problém přeložit pro české voliče tak, aby se o daný problém začali buď zajímat, nebo ještě víc nenávidět Brusel. To je Fialův stín – myslí si, že skutečné řešení dneska ještě někoho zajímá a že když ho dosáhne, sláva přijde sama.

Tím Petr Fiala propadl syndromu, který v Evropě v posledních letech postihl i jiné, zejména francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera. Oběma se daří na evropské, často i globální scéně být u význačných úspěchů. A oba doma ztrácejí body. Taktéž Fiala. Zatímco on sedí u stolu s lídry, doma řada opozičníků trousí, že se nestará o „naše lidi“. A ve finále je fakt, že v českých volbách prostě volí „naši lidi“ a ne evropští politici.

Zklamat všechny

Na domácí scéně pak Petr Fiala prohrál příliš mnoho důležitých bitev, ať už reálných, tak těch marketingových. A v největší prohře se navíc mísí obojí: nedokázal uspokojit své původní voliče téměř v ničem, co jim sliboval. Nenabídl onu vysněnou rozpočtovou zodpovědnost, nedotáhl důchodovou reformu, nesnížil počty státních zaměstnanců ani úředníků. A ne, učitelům neposlal oněch 130 procent průměrné mzdy, k nimž se jeho vláda hrdě zavázala.

A můžeme pokračovat. Podpora podnikání? Nic moc. Výstavba infrastruktury? Tak tam to běží spíš samospádem. Podpora výzkumu a inovací? Raději pomlčme.

Fiala a jeho tým tak selhal v očích mnohých původních voličů. A to jednoduše proto, že si nikdy nevybral, pro koho vlastně chce být – kdyby chtěli být pro pravičáky devadesátkového střihu, navrhli by vyrovnaný rozpočet, důchody snížili na polovinu, zrušili veškeré sociální dávky a pár miliardářům by prodali vše, co ještě prodat jde. Jenomže ani to se nestalo, a i proto ostatně vzniká béčko ODS pod jménem Motoristi sobě, kteří tohle všechno jistě mají v hlavách.

Umí vládnout. Je to dost?

Ale ať jsme fér. Za Fialy se Česko stalo mnohem pevnější součástí Evropské unie, než bylo předtím, a také než se děje v případě sousedních zemí. A když se podíváte na průzkum mezi německými firmami, největší výhodou českých firem není levná pracovní síla, už vůbec ne kvalifikovaná pracovní síla, ale prostě to, že je Česko součástí EU. Takhle jednoduché to je.

Petr Fiala se na tom sice snaží stavět kampaň, ale je otázka, jestli s tím dokáže vyhrát volby. Pravda je, že ukázal, že vládnout zvládne, což v případě jeho konkurentů tak úplně neplatí (a to včetně Andreje Babiše, který spíš umí sestavit dobrý tým, než že by skutečně uměl vládnout). Bude to voličům jako argument stačit?

Na závěr drobná pikantérie: za šest dní Petr Fiala vyrovná počet dní, kdy byl v roli předsedy ODS její zakladatel Václav Klaus. Fiala tak bude nejdéle sloužícím šéfem jedné z nejvlivnějších politických stran české polistopadové éry. Přesto pravděpodobnost, že bude předsedou i za rok, je maximálně 50:50.

Fialovy úspěchy a prohry

Úspěchy

Zvládl řešit největší evropské krize, které během jeho vlády přišly – zejména válku na Ukrajině, energetickou krizi a inflaci.

Udržel pohromadě koalici Spolu, která může nadále hrát významnou roli na tuzemské politické scéně, navíc ODS de facto vygumovala TOP 09.

Částečný úspěch představují snahy o konsolidaci veřejných financí, díky nimž rozpočty měly nižší schodky, než by pravděpodobně měly bez vládních zásahů.

Prohry

Tragická komunikace velkých problémů a jejich řešení, což v důsledku přineslo propad obliby kabinetu a preferencí vládních stran.

Neexistující penzijní reforma.

Ztráta důvěry u jádrového voličstva, což ve výsledku dalo vzniknout retro straně Motoristé sobě, která bude lákat část voličů ODS.

Vstup do EU je v pořádku

Fico na rozdíl od Maďarska, se kterým ho spojuje odmítavý postoj k vojenské pomoci Kyjevu, podporuje ambice Ukrajiny na vstup do Evropské unie. Očekává, že přístupový proces Kyjeva potrvá dlouho, termín možného vstupu Ukrajiny do evropského bloku neodhadl.

Fico po pátečním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zopakoval, že se oba politici liší v názoru na ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a na již ukončený tranzit ruského plynu přes Ukrajinu.

V srpnu ukrajinské útoky vyústily v opakované přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba. Kyjev po loňském vypršení platnosti příslušné smlouvy s Ruskem zase ukončil přepravu ruského plynu přes své území, což Fico dříve kritizoval. Zelenskyj po schůzce s Ficem řekl, že Kyjev je připraven zajistit přepravu ropy a plynu přes své území na Slovensko, pokud nepůjde o ruské suroviny.

