Babiš: ANO bude jednat s SPD a Motoristy
Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo, uvedl to předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty.
Hnutí ANO vyhrálo sněmovní volby se ziskem téměř 35 procent hlasů. Podle Babiše subjekt dosáhl historického výsledku, označil to také za absolutní vrchol své politické kariéry. Babiš poděkoval všem, kdo šli k volbám. O hnutí řekl, že je jednotným týmem.
„Bude to velice náročné, ale jsme připraveni a pokud se domluvíme nějak brzo, tak uvidíme, kdy pan prezident by potom, pokud se domluvíme, ustanovil naši vládu,“ řekl k vyjednávání o kabinetu Babiš. Dnes podle něj ale bude hnutí ANO slavit. Vyloučil, že by o vládě jednal se stranami původní pětikoalice, tedy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), s hnutím STAN a Piráty.
Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.
Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru
Názory
Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.
Střet zájmů
Babiš zopakoval, že prezidentovi Petru Pavlovi slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, ukáže mu řešení střetu zájmů, které bude v souladu se zákony. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Pavel ho přijme v neděli, stejně jako šéfy dalších stran, které se dostaly do Sněmovny. „Nevidím důvod na změnu zákona o střetu zájmů,“ podotkl také Babiš.
Vrátil se také k muniční iniciativě pro Ukrajinu, která se přes tři a půl roku brání ruské agresi. „Pokud někdo vydělá 30 miliard na úkor Ukrajiny a na válce, nám se to nelíbí. Mám na to jiný názor, budeme to řešit a nemám problém o tom jednat i se (ukrajinským prezidentem Volodymyrem) Zelenským, pokud bude chtít,“ poznamenal Babiš. „Uděláme to tak, aby to bylo transparentní,“ doplnil.
„Doufejme, že (americký prezident Donald) Trump válku ukončí za účasti evropských lídrů v NATO. Nebráníme českým firmám, aby exportovaly zbraně na Ukrajinu,“ dodal. Ukrajina loni přes iniciativu dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.