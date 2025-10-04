Babiš: ANO bude jednat s SPD a Motoristy

Nový magazín právě vychází!

Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo, uvedl to předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty.

Hnutí ANO vyhrálo sněmovní volby se ziskem téměř 35 procent hlasů. Podle Babiše subjekt dosáhl historického výsledku, označil to také za absolutní vrchol své politické kariéry. Babiš poděkoval všem, kdo šli k volbám. O hnutí řekl, že je jednotným týmem.

„Bude to velice náročné, ale jsme připraveni a pokud se domluvíme nějak brzo, tak uvidíme, kdy pan prezident by potom, pokud se domluvíme, ustanovil naši vládu,“ řekl k vyjednávání o kabinetu Babiš. Dnes podle něj ale bude hnutí ANO slavit. Vyloučil, že by o vládě jednal se stranami původní pětikoalice, tedy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), s hnutím STAN a Piráty.

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš zopakoval, že prezidentovi Petru Pavlovi slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, ukáže mu řešení střetu zájmů, které bude v souladu se zákony. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Pavel ho přijme v neděli, stejně jako šéfy dalších stran, které se dostaly do Sněmovny. „Nevidím důvod na změnu zákona o střetu zájmů,“ podotkl také Babiš.

Vrátil se také k muniční iniciativě pro Ukrajinu, která se přes tři a půl roku brání ruské agresi. „Pokud někdo vydělá 30 miliard na úkor Ukrajiny a na válce, nám se to nelíbí. Mám na to jiný názor, budeme to řešit a nemám problém o tom jednat i se (ukrajinským prezidentem Volodymyrem) Zelenským, pokud bude chtít,“ poznamenal Babiš. „Uděláme to tak, aby to bylo transparentní,“ doplnil.

„Doufejme, že (americký prezident Donald) Trump válku ukončí za účasti evropských lídrů v NATO. Nebráníme českým firmám, aby exportovaly zbraně na Ukrajinu,“ dodal. Ukrajina loni přes iniciativu dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.

Hnutí ANO je přirozený koaliční partner Motoristů, uvedl Turek

Zprava europoslanec Filip Turek a předseda strany Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek dorazil přivítán potleskem do volebního štábu Motoristů. Při příchodu uvedl, že je rád, že jeho mise vzhledem k příznivému volebnímu výsledku v Bruselu končí. Za přirozené koaliční partnery považuje vítězné ANO. Svoje slova později potvrdil na setkání s novináři.

„Pracuji s kartami, které máme, všechno je o kompromisech a vyjednávání, nebude to vláda mých snů, ale měla by být lepší než ta současná,“ prohlásil. Podle svých slov Turek nemůže potvrdit ani vyloučit případnou spolupráci s SPD. „Přál bych si, aby to nebylo nutné, pro nás je vystoupení z NATO nepřijatelné, ale na složení vlády je třeba se ptát vítěze voleb,“ podotkl.

Turek sdělil, že byl původně voličem ODS, která ho zklamala. „Naším úkolem bude táhnout příští vládu co nejvíce doprava, aby měla trochu vyrovnanější rozpočet, bojovala proti Green Dealu, emisním povolenkám pro domácnosti, bránit se věcem jako je migrační pakt a dělala ty agendy, které jsem dělal v Evropském parlamentu,“ sdělil.

„Svoji misi (v Evropském parlamentu) považuju víceméně za ukončenou, protože jsem svoje argumenty o automobilovém průmyslu rozšířil mezi europoslanci,“ uvedl.

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná

Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ANO dosáhlo největšího počtu hlasů v historii. Dostane i nejvíc peněz od státu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.

Andrej Babiš může slavit. I kdyby konečné výsledky znamenaly složité povolební vyjednávání, i tak bude mít ANO jedno důležité vítězství za sebou. Dostane vůbec nejvyšší počet hlasů ve své historii. V době, kdy bylo spočítáno 85 procent okrsků, ANO mělo na kontě více než 1,6 milionu hlasů. A tím hnutí překonalo dosavadní nejlepší výsledek ve volbách do sněmovny v roce 2017, kdy ANO volby také vyhrálo a Andrej Babiš se stal premiérem.

Sčítání hlasů pokračuje Andrej Babiš u voleb 11 fotografií v galerii

To znamená několik věcí. První je praktický – ANO dostane nejvyšší příspěvek na fungování strany, který je dán právě počtem hlasů. Druhý důsledek je zatím teoretický, ale neméně zásadní – Babišovi se možná povede sestavit skutečně jednobarevnou vládu s podporou jedné strany, maximálně dvou. S tím souvisí i to, že se Babiš pravděpodobně stane premiérem, protože potenciální podporovatelé (SPD a/nebo Motoristé) s osobou Andreje Babiše nemají problém, jaký by mohli mít například členové ODS.

Navíc matematika platí i naopak – zatím vypadá velmi nepravděpodobně, že by vznikla strana na půdorysu aktuální vlády. Ale ještě posledních 10 procent okrsků může leccos změnit.

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná

Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Volby 2025: sčítání hlasů

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

