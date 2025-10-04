Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Volby 2025 Babiš není druhý Orbán, i tak jeho vítězství zneklidňuje Brusel, míní experti

Babiš není druhý Orbán, i tak jeho vítězství zneklidňuje Brusel, míní experti

Babiš není druhý Orbán, i tak jeho vítězství zneklidňuje Brusel, míní experti
Profimedia
ČTK
ČTK

Babišovo vítězství v Česku podle expertů znamená varování pro Brusel, ne však katastrofu. Na rozdíl od Orbána je Babiš spíše technokrat a pragmatik, který se evropské unii spíše přizpůsobí, než aby ji otevřeně konfrontoval.

Vítězství Andreje Babiše v českých sněmovních volbách není pro Brusel dobrou zprávou, bude však záležet na konečné podobě jeho vlády, uvedli oslovení analytici. Český expremiér založil společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem politickou frakci Patrioti pro Evropu a často s ním bývá srovnáván. Podle bruselských expertů však Babiš není takovým ideologem ani silně euroskeptickým stratégem, spíše jde o pragmatického politika. To by mohlo naznačovat, že v české zahraniční politice nenastane radikální obrat.

„Vítězství hnutí ANO není samo o sobě překvapením, jde spíše o potvrzení dlouhodobého trendu. Babišovi se velmi efektivně podařilo využít nespokojenosti velké části české společnosti se současnou vládou, která byla mnohými vnímána jako odtržená od problémů běžných lidí a příliš technokratická,“ uvedl Martin Vokálek, šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum. Podle něj dokázalo ANO tuto frustraci přetavit v mobilizaci svých voličů a v závěru kampaně přetáhnout část podporovatelů „extremistických a protestních stran, zejména SPD a Stačilo!“.

Právě tento fakt podle něj naznačuje, že voliči nechtějí úplnou změnu ve směřování země. „Česká společnost dala najevo, že touží po změně a jiném vedení, ale zároveň nechce úplný odklon od demokratického rámce a evropské orientace země,“ řekl Vokálek. „V zahraniční politice pod taktovkou pravděpodobného budoucího premiéra Babiše neočekávám zásadní či radikální obrat, ačkoliv i zde bude do určité míry záležet na konečné podobě jeho vlády,“ dodal s tím, že „každopádně dojde ke změně tónu, stylu a priorit“.

Babiš podle bruselského experta není ideologický euroskeptik, ale pragmatik, který využívá evropskou agendu pro domácí politiku. „Bude více zdůrazňovat národní zájmy, méně evropskou solidaritu a pravděpodobně omezí českou proaktivitu v zahraničněpolitických tématech, například v podpoře Ukrajiny,“ dodal Vokálek.

Podle belgického politologa Jeana-Michela De Waeleho z bruselské univerzity ULB je výsledek voleb „nepopiratelným vítězstvím“ Andreje Babiše, nicméně zároveň nejde „o politické zemětřesení“. „Uvidíme, jakou koalici bude Babiš schopen vybudovat. V každém případě to bude komplikované,“ uvedl politolog. „S kým bude schopen koalici vytvořit? A za jakou cenu? Co od něj budou strany požadovat? Bude to většinová vláda, nebo naopak menšinová s podporou někoho dalšího?“ Tyto otázky podle profesora z ULB zatím zůstávají otevřené.

„Pokud jde o dopady na Evropskou unii, rozhodně to není dobrá zpráva – v Bruselu určitě nebouchají šampaňské,“ uvedl De Waele. Babiš v čele české vlády podle něj může zkomplikovat budování silnější a jednotnější Evropy z ekonomického, sociálního i vojenského hlediska. „Nicméně Andrej Babiš není Viktor Orbán. Orbán je ideolog, má svou vizi světa a ve svém myšlení je extrémně stabilní. Nemyslím si, že Babiš je ideolog. Charakterizuje ho pragmatismus a to, že jde tam, kam ho táhnou jeho zájmy,“ řekl belgický politolog.

Zleva místopředseda Karel Havlíček, předseda Andrej Babiš a místopředsedkyně Alena Schillerová na tiskové konferenci.
Aktualizováno

ONLINE: ANO bude jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.

nst

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

ANO dosáhlo největšího počtu hlasů v historii. Dostane i nejvíc peněz od státu

Politika

Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.

sta

Přečíst článek

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

Zatímco se bude řešit, kdo s kým složí vládu (a teď to vypadá, že silnou pozici budou mít Motoristé), uvnitř méně úspěšných stran se rozjede tradiční povolební očista. Začne se hledat, na koho hodit nedobrý výsledek. Přijdou vnitřní spory, mimořádné sněmy, rezignace i nože v zádech – politická reality show v přímém přenosu. Kdo tedy skončí?

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Šance falešné koalice Stačilo!, že se dostane do Poslanecké sněmovny, rapidně klesají. Po více než dvou třetinách sečtených okrsků má totiž 4,5 procenta hlasů a neustále jim jejich výsledek klesá. Navíc nyní se do celkových výsledků stále více začnou promítat hlasy velkých měst, v nichž volí většinou liberálnější voliči, a tedy nikoli voliči komunistů ani dalších národoveckých hnutí.

Sčítání hlasů pokračuje Andrej Babiš u voleb 11 fotografií v galerii

Velký návrat komunistů, byť přebarvených na koaliční barvy Stačilo!, se tak nejspíš nekoná. Je to mírné překvapení zejména v kontextu zatím relativního úspěchu Motoristů, kteří podle preferencí měli skončit až za koalicí Stačilo! A je to také mírné překvapení proto, že to bylo právě Stačilo!, které jako jediné cílilo poměrně otevřeně na levicové voliče. Zatím tedy Česko není na návrat levice připravené.

Nicméně minimálně jeden člen Stačilo! asi může zůstat v klidu a je jím Kateřina Konečná. Výsledkem voleb totiž mimo jiné bude i to, že nepřijde o svůj mandát v Evropském parlamentu, o nějž by přišla zvolením do Sněmovny. Takže o nevšední myšlenky, jak spasit evropský průmysl demontáží Evropské unie, zatím jen tak nepřijdeme.

Zleva místopředseda Karel Havlíček, předseda Andrej Babiš a místopředsedkyně Alena Schillerová na tiskové konferenci.
Aktualizováno

ONLINE: ANO bude jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.

nst

Přečíst článek

Volby 2025: sčítání hlasů

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Názory

Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Hnutí Stačilo! představuje lídry

Stanislav Šulc: Falešné koalice jsou košer, rozhodl soud. A je to tak v pořádku

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Kateřina Konečná (bílá), Jana Maláčová (červená), Stačilo!

Dalibor Martínek: Konečná s Maláčovou zahájily boj o vládu s Andrejem Babišem

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Volby 2025: sčítání hlasů
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.

Sčítání volebních lístků živelně pokračuje. Po čtvrtině je zatím největší překvapení relativně nízký počet hlasů pro SPD. Tomio Okamura totiž tradičně cílí na menší obce, kde probíhá sčítání rychleji než ve velkých městech. A proto je aktuální zisk necelých devíti procent vlastně propadák. Pokud SPD očekávala výrazně dvouciferný zisk nad 10 procent, nyní již může přemýšlet spíše o nějakých 13 procentech maximálně.

Sčítání hlasů pokračuje Andrej Babiš u voleb 11 fotografií v galerii

Naopak ANO je zatím suverénně ve vedení, které se blíží 40procentní podpoře. To je ovšem opět efekt malých obcí, kde ANO zjevně vyluxovalo více voličů SPD, než Okamura a spol. očekávali. Totéž navíc nejspíš platí také pro Motoristy, kteří mají výrazně nad pět procent a mohou se ještě těšit na podporu ve velkých městech. Naopak falešná koalice Stačilo! je zatím pod pěti procenty a výrazný nárůst je zatím nejistý.

Více naznačí situace po zhruba 65 procentech sečtených okrsků.

Zleva místopředseda Karel Havlíček, předseda Andrej Babiš a místopředsedkyně Alena Schillerová na tiskové konferenci.
Aktualizováno

ONLINE: ANO bude jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.

nst

Přečíst článek

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme