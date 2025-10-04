Babiš není druhý Orbán, i tak jeho vítězství zneklidňuje Brusel, míní experti
Babišovo vítězství v Česku podle expertů znamená varování pro Brusel, ne však katastrofu. Na rozdíl od Orbána je Babiš spíše technokrat a pragmatik, který se evropské unii spíše přizpůsobí, než aby ji otevřeně konfrontoval.
Vítězství Andreje Babiše v českých sněmovních volbách není pro Brusel dobrou zprávou, bude však záležet na konečné podobě jeho vlády, uvedli oslovení analytici. Český expremiér založil společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem politickou frakci Patrioti pro Evropu a často s ním bývá srovnáván. Podle bruselských expertů však Babiš není takovým ideologem ani silně euroskeptickým stratégem, spíše jde o pragmatického politika. To by mohlo naznačovat, že v české zahraniční politice nenastane radikální obrat.
„Vítězství hnutí ANO není samo o sobě překvapením, jde spíše o potvrzení dlouhodobého trendu. Babišovi se velmi efektivně podařilo využít nespokojenosti velké části české společnosti se současnou vládou, která byla mnohými vnímána jako odtržená od problémů běžných lidí a příliš technokratická,“ uvedl Martin Vokálek, šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum. Podle něj dokázalo ANO tuto frustraci přetavit v mobilizaci svých voličů a v závěru kampaně přetáhnout část podporovatelů „extremistických a protestních stran, zejména SPD a Stačilo!“.
Právě tento fakt podle něj naznačuje, že voliči nechtějí úplnou změnu ve směřování země. „Česká společnost dala najevo, že touží po změně a jiném vedení, ale zároveň nechce úplný odklon od demokratického rámce a evropské orientace země,“ řekl Vokálek. „V zahraniční politice pod taktovkou pravděpodobného budoucího premiéra Babiše neočekávám zásadní či radikální obrat, ačkoliv i zde bude do určité míry záležet na konečné podobě jeho vlády,“ dodal s tím, že „každopádně dojde ke změně tónu, stylu a priorit“.
Babiš podle bruselského experta není ideologický euroskeptik, ale pragmatik, který využívá evropskou agendu pro domácí politiku. „Bude více zdůrazňovat národní zájmy, méně evropskou solidaritu a pravděpodobně omezí českou proaktivitu v zahraničněpolitických tématech, například v podpoře Ukrajiny,“ dodal Vokálek.
Podle belgického politologa Jeana-Michela De Waeleho z bruselské univerzity ULB je výsledek voleb „nepopiratelným vítězstvím“ Andreje Babiše, nicméně zároveň nejde „o politické zemětřesení“. „Uvidíme, jakou koalici bude Babiš schopen vybudovat. V každém případě to bude komplikované,“ uvedl politolog. „S kým bude schopen koalici vytvořit? A za jakou cenu? Co od něj budou strany požadovat? Bude to většinová vláda, nebo naopak menšinová s podporou někoho dalšího?“ Tyto otázky podle profesora z ULB zatím zůstávají otevřené.
„Pokud jde o dopady na Evropskou unii, rozhodně to není dobrá zpráva – v Bruselu určitě nebouchají šampaňské,“ uvedl De Waele. Babiš v čele české vlády podle něj může zkomplikovat budování silnější a jednotnější Evropy z ekonomického, sociálního i vojenského hlediska. „Nicméně Andrej Babiš není Viktor Orbán. Orbán je ideolog, má svou vizi světa a ve svém myšlení je extrémně stabilní. Nemyslím si, že Babiš je ideolog. Charakterizuje ho pragmatismus a to, že jde tam, kam ho táhnou jeho zájmy,“ řekl belgický politolog.
