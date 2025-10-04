První kolo o Sněmovnu za námi, druhé kolo o vládu se hraje v zákulisí

Hned po sečtení většiny hlasů se rozjede to skutečné „druhé kolo voleb“ – tedy vyjednávání o koalicích. Čeká nás podívaná hlavně pro fajnšmekry politických strategií a zákulisních her. Platí to ovšem jen v případě, že Babiš nebude mít dost mandátů na jednobarevnou vládu ANO.
Prezident nejprve rozhodne, koho pověří prvním pokusem o sestavení vlády. Lze očekávat, že předtím absolvuje konzultace se všemi předsedy stran – to může trvat týden i dva – zatímco mezi sebou budou jednat i samotné strany. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že první šanci dostane vítěz voleb, tedy hnutí ANO a Andrej Babiš. Ústava sice prezidentovi neukládá povinnost pověřit sestavením vlády právě vítěze, ale v politické praxi se to výrazně očekává.
Dalibor Martínek: Tak to se nepovedlo. eDoklad, další fiasko končící vlády
Chudák dosluhující šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se musela při volbách vracet domů pro plastový občanský průkaz, protože nefungovala aplikace eDoklad. Paní Pekarovou Adamovou jistě volební komise poznala, ale nebylo jí to nic platné. Jazyk zákona hovoří jasně, musíte u voleb prokázat totožnost.
První kolo vyjednávání o vládě se bude výrazně odvíjet od počtu poslanců v jednotlivých klubech a jejich soudržnosti. Jinými slovy půjde o to, zda se na daný poslanecký klub dá spolehnout, že jeho členové zůstanou pohromadě a budou loajálně držet dohodnutou linii. Třeba u Okamurovy sestavy se nedá vyloučit, že někteří lidé – typově Rajchl nebo Šichtařová – brzy z jeho klubu SPD odejdou. Na tak nestabilní figury nelze příliš stavět stabilní vládní podporu. Stabilita klubů bude ve vyjednávání hrát velkou roli.
Spousta sloganů, málo autenticity
Brát nějak moc vážně volební kampaně dnes už moc nejde. Politický marketing stal svého druhu průmyslem, který je dost unifikovaný. Politiky hněte do připravených sloganů, fotek a gest – spousta sloganů, málo autenticity. Moc prostoru ukázat něco skutečně osobního už jim nezbývá.
A hlavně není možné si myslet, že by snad stylizovaný politik na videích měsíc před volbami byl ta stejná skutečná osoba i v realitě. Ti lidé jsou pořád stejní a budou se chovat pořád stejně, nezmění se. Fiala se svými signály a gesty bude pořád ten stejný Fiala, Okamura bude pořád dokola mlít ty svoje blbiny, magistrátní robot Hřib bude stejně automaticky mluvit i ve Sněmovně a Babiše – toho nikdo nikdy nezmění. Možná jen Rakušan se může změnit, podle toho, co všechno ještě vypadne u soudu ke kauze Dozimetr.
Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný
Politické turbulence, riziko referenda o EU i otázka přijetí eura – to vše může hýbat českou korunou v nadcházejících týdnech. Podle hlavního analytika SAB Finance Tomáše Kudely budou trhy bedlivě sledovat vyjednávání o nové koalici a fiskální disciplínu vlády. „Čím více bude vláda zvyšovat schodky rozpočtu, tím více bude ČNB potřebovat držet vyšší sazby,“ upozorňuje Kudela.
Jak velkou roli hraje rozhodování České národní banky v době politické nejistoty a možné změny vlády?
S novou vládou je z pohledu ČNB těch nejistot spojeno více. V těchto volbách je otázkou hlavně to, jak moc bude narušena dosavadní fiskální disciplína. Čím více bude vláda zvyšovat schodky rozpočtu, tím více bude peněz v ekonomice a tím více samozřejmě bude ČNB potřebovat držet vyšší sazby. A to proto, aby dostála svému mandátu, a tedy péči o stabilní cenovou hladinu. Další neznámou je pak otázka dopadů zavedení systému emisních povolenek. Vláda má možnost dotovat lidem povolenky a tím zmírnit jejich dopad na ceny v ekonomice. ČNB by pak nečelila tak výraznému zdražení a inflační tlaky by byly menší.
Jaký vliv na kurz koruny může mít otevření, či naopak odložení debaty o přijetí eura po volbách?
Začněme od konce. Odložení plánu na vstup do eurozóny by nemělo mít téměř žádný vliv, neboť s tím trhy počítají. V podstatě všechny strany, které by se mohly podílet na nové vládě, dávají více či méně důraz na vlastenectví. Jejich ochota zavádět euro nebo o něm diskutovat bude minimální a trhy to vědí. Pokud by měla v budoucnu začít debata nad přijetím eura, bude nutné začít tím, že bychom vstupovali do režimu ERM II a měli bychom stanovenu hladinu kurzu, k níž bychom měli postupně konvergovat a na níž by mělo dojít ke směně všech peněz na jednotnou evropskou měnu. Koruna by tak postupně obchodovala stále blíže této úrovni. Momentálně ale takový scénář nehrozí a zdá se, že koruna a naše nezávislá monetární politika s námi zůstane ještě delší dobu. I dosavadní vláda, jakkoliv silně západně a proevropsky orientovaná, neučinila zásadní kroky k přijetí eura. Překážkou navíc může být i schodek rozpočtu, který zřejmě překročí Maastrichtská kritéria. Euro tak podle mého názoru není pro Českou republiku momentálně nijak blízko.
Může případný volební konflikt nebo politický skandál zásadně ovlivnit důvěru trhů a tím i kurz koruny?
Takové riziko je přítomno vždycky. Hodně by s korunou mohl pohnout třeba teoretický obrat hnutí ANO blíže k požadavku hnutí Stačilo! na konání referenda. To by koruně mohlo krátkodobě uškodit hodně a toto riziko přetrvá i po volbách, kdy bude nutné sestavit vládu, která bude zajímavá pro všechny subjekty. Na druhé straně, k zakotvení referenda do české ústavy je nutná ústavní většina a tou nebude disponovat vláda ve sněmovně a už vůbec ne v Senátu. Takový výsledek se nám momentálně nerýsuje ani vzdáleně a je otázka, jak rychle si to trhy uvědomí, aby panika zase opadla.
SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době
Za jak rychlou dobu a v jaké intenzitě se kurzové výkyvy obvykle promítají do cen zboží? Liší se dopad podle toho, zda jde o euro, nebo dolar?
To většinou záleží na tom, o jak rychloobrátkové zboží se jedná a jak silná je v daném odvětví konkurence. Rychlejší je to například u benzinu, i když u cen pohonných hmot je podíl volatility cizí měny poměrně nízký vzhledem k vysokému zdanění. Cena v zahraničí nakupované komodity tvoří méně než polovinu výsledné ceny.
Které ekonomické ukazatele budete po volbách sledovat jako první pro odhad budoucího trendu koruny?
V první řadě je nutné sledovat vyjednávání o koaliční vládě. Všechny strany, s vědomím svých volebních zisků a mandátů, budou chtít za svůj hlas pro vládu plnění svého programu a zde budou trhy ostražité. Jak jsem zmínil výše – pokud bude Andrej Babiš donucen ke slibu referenda o členství v EU, může to být pro korunu nepříjemný moment. Na druhé straně, k uspořádání referenda jako takového bude velmi složité, až nemožné, získat ústavní většinu v obou komorách parlamentu, a ještě souhlas prezidenta.
Časem bude dobré sledovat inflaci, neboť pokud tato bude pod tlakem rostoucích schodků rozpočtu růst, počítejme s posílením koruny kvůli spekulaci na potenciální růst sazeb.
Jaký rozdíl pro stabilitu koruny znamená pokračování současné koalice oproti zásadní změně ve vedení vlády?
Trhy nepochybně vnímaly snahu dosavadní vlády o konsolidaci rozpočtu pozitivně a koruně určitě snižování schodků rozpočtu prospívalo. Na druhé straně si je třeba přiznat, že zadlužení ČR je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízké. A to i přesto, že nám připadá, že schodek 280 miliard korun je nesmírně vysoký. V poměru k HDP, což je pro trhy významný ukazatel, neboť umožňuje srovnání v čase bez vlivu inflace, je tak docela nízké, jen kolem 2,25 procenta. Okolní země se pohybují mezi 4 a 7 procenty. I zdvojnásobení schodku by případně trhy ze začátku zásadně neřešily, protože se dostaneme na hodnoty obvyklé v regionu. Samozřejmě bude chybou, pokud si vláda nakoupí za tyto peníze dobré oko u voličů, aby se udržela u moci. Projídá tím budoucnost, protože dluhy budeme muset splácet, i když vláda už u moci dávno nebude. A lidi si zvyknou, takže od další vlády budou požadovat totéž a dluhy se budou kumulovat.
Co byste doporučil firmám a klientům, kteří se chtějí zajistit proti kurzovému riziku během volebního období?
Situace na trhu se může ukázat jako hodně volatilní i mimo volby a v dnešní době, kdy máme za sebou řadu pro trh stresových událostí, roste význam zajištění FX obchodů. Zajišťovací trh navíc přináší řadu zajímavých produktů, které umožní každé firmě či podnikateli výběr takového instrumentu, který bude odpovídat jeho potřebám. Nikdo se ani nemusí bát, že by pro něj byly zajišťovací operace složité. Přiznám se, že momentálně hledám těžko argumenty pro to, proč se nezajistit a nesoustředit se na svůj byznys, který každá firma potřebuje denně rozvíjet a posouvat
