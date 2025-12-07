Babiš čistý jako lilium, Macinka dvojministrem

Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek
Andrej Babiš ve čtvrtek teatrálně oznámil na facebooku, že už nebude mít střet zájmů, že se svého majetku definitivně vzdává. Svěří ho „slepému“ fondu. Dalo by se to označit jako vtip týdne. „Už nikdy nebudu Agrofert vlastnit, nebudu s ním mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ním v žádném kontaktu,“ oznámil budoucí premiér a málem u toho uronil slzu.

Babiš a „slepý fond“: fraška týdne

Proč vtip? Kdo bude řídit slepý fond a komu bude možné v případě potřeby zavolat, určí jen a pouze Babiš. Fond to nebude tak úplně slepý. Ostatně, Babiš by byl blázen, kdyby své stomiliardové zájmy, které třicet let budoval, jen tak hodil do koše. To si může myslet jenom naivka.

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

ČTK

Přečíst článek

Pavel chválí Babiše. Naivita, nebo sehraná scéna?

Úlohy prvního naivky se bleskurychle chopil prezident Petr Pavel, který Babiše za právní triky s Agrofertem veřejně pochválil a hned mu slíbil post premiéra. V úterý ho jmenuje. Otázkou je, jestli jsou účastníci hry kolem střetu zájmů skutečně naivní. Vypadá to spíš na nějakou secvičenou scénku.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý

Politika

Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.

ČTK

Přečíst článek

Případ Turek

„Přelomové řešení“ Babišova střetu zájmů trochu zastínilo další truchlohru, případ Turek. Ten jde v pondělí na pohovor s Pavlem. Nemáme tady náhodou deal roku? Babišovi Pavel rozvázal ruce, Babiš ho za to nechá zamávat s Turkem. Macinka si s tím bude muset poradit. Jak se špitá v kuloárech, šéf Motoristů už se chystá na roli dvojministra.

Okamura na Slovensku

Okamura navštívil Slovensko. Ve výpravě chyběli členové dosluhující koalice. Aby to nedráždilo Slováky. Okamura při návštěvě v souladu se Slovenskou politikou poznamenal, že si neumí představit Ukrajinu v EU nebo v NATO. Máme tady restart vztahů. Jak poznamenal člen slovenské delegace, bude trvat do doby, než zase začnou Češi mentorovat Slováky. To by se mladší bráška začal vztekat. Zatím se Češi podle Slováků chovají „slušně“. Jdou bráškovi na ruku.

Rajchl a jeho „strana jednoho muže“

Předsedou další strany jednoho muže, PRO, se opět stal Jindřich Rajchl, její zakladatel. Neměl protikandidáta, zvolilo ho všech 101 hlasujících účastníků sněmu. No, komunisti v osmdesátých letech aspoň předstírali politickou hru, dávali si jen 99 procent. Rajchl se nebojí rovnou stovky.

ODS hledá směr

ODS těžce dýchá. Strana chystá lednový sněm a hledá novou cestu. Odpadlík Martin Kuba mezitím skládá své jihočeské hnutí. Podle ODS okrajové. Nicméně v partaji panuje jakýsi smutný sentiment, že jak Kuba, tak i šéfové dalších hnutí jednoho muže, ANO, SPD nebo PRO, to vlastně dělají dobře. Nesvazují se demokratickými principy, obklopí se nohsledy a prostě vládnou.

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

S Babišem to budou excelentní vztahy, věří Pellegrini. S českou opozicí se sejít nehodlá

Slovenský prezident Peter Pellegrini
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský prezident Peter Pellegrini věří ve výtečné vztahy s Českem a v obnovení mezivládních konzultací po nadcházejícím jmenování předsedy hnutí ANO Andreje Babiše českým premiérem. Pellegrini to řekl v diskusním pořadu slovenské veřejnoprávní stanice STVR. Hlava slovenského státu také ocenila nedávnou návštěvu Bratislavy delegací v čele s novým šéfem české Sněmovny Tomiem Okamurou a řekla, že se zástupci budoucí české opozice při jejich ohlášené návštěvě Bratislavy sejít nehodlá.

„Já si s panem Andrejem Babišem tykám, jsme přátelé. Já mám s ním jen dobrou zkušenost. Pevně věřím, že ty vztahy i jeho přičiněním budou excelentní. Věřím, že bude premiérem, který zanedlouho rozhodne o opětovném návratu společných jednání vlád,“ uvedl Pellegrini.

Politické vztahy mezi Prahou a Bratislavou ovlivnilo loňské rozhodnutí kabinetu premiéra Petra Fialy přerušit mezivládní konzultace. Tento krok nyní končící česká vláda zdůvodnila tehdy rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Slovensko po předloňském nástupu nynějšího kabinetu premiéra Roberta Fica například zastavilo ze státních zásob vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Fico také kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině. Český prezident jmenuje Babiše premiérem v úterý.

Pochvala pro Okamuru

Pellegrini uvítal návštěvu Okamury, který spolu s několika poslanci vznikající české vládní koalice tento týden navštívil Slovensko. „První slova byla, že už přestane to, že nás bude Česká republika zase mentorovat, jak nás mentorovali poslední dva roky, že nebudou zasahovat do našich vnitrostátních záležitostí a že nás jako bratrský národ mají dále rádi a že chtějí vyslat jasný signál zlepšení vztahů,“ řekl Pellegrini.

Petrohrad

Petrohrad ztrácí tvář: Odvážní mlčí, mladí mizí z ulic, umělci odcházejí

Politika

Ruská knihkupkyně Ljubov Beljacká s povzdechem lamentuje nad „ovzduším všudypřítomného strachu a úzkosti“, které se kvůli válce na Ukrajině rozšířilo v jejím rodném Petrohradě. Toto město, jemuž se kdysi přezdívalo ruské „okno do Evropy“, je považováno za kulturní metropoli země, kde vždy kvetlo nezávislé myšlení, umělecké vyjádření i disent, napsala agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Například letos v září, krátce před českými sněmovními volbami, slovenští vládní politici kritizovali českého ministra vnitra Víta Rakušana za to, že se v Bratislavě zúčastnil opoziční demonstrace svolané proti návrhu nového konsolidačního balíčku Ficovy vlády. Rakušan tehdy uvedl, že na akci byl jako soukromá osoba. Poukázal rovněž na dřívější výroky Babiše a českého exprezidenta Miloše Zemana před slovenskými volbami.

Opozice má smůlu

Pellegrini řekl, že se nehodlá sejít se zástupci budoucí české opozice, která v reakci na uvedenou Okamurovu návštěvu Slovenska chystá vlastní cestu do Bratislavy.

„Když začnete přijímat opozici, tím nenápadně jakoby zasahujete do vnitropolitického boje. Nemyslím si, že bych jako prezident měl přijímat opoziční politiky z jakékoliv země, pokud nejde o autoritářský režim, kde přijetím opozice chcete vyslat signál, že ta země chce jít demokratickou cestou. Nevidím důvod, abychom se na oficiální úrovni setkávali s opozicí, tak by se měli chovat i naší sousedé,“ řekl Pellegrini.

Budoucí česká opozice opakovaně kritizovala, že se šéfem Sněmovny a lídrem hnutí SPD Okamurou jeli na Slovensko jen poslanci nastupující koalice, tedy vedle SPD také ANO a Motoristů.

