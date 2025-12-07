Babiš čistý jako lilium, Macinka dvojministrem
Andrej Babiš ve čtvrtek teatrálně oznámil na facebooku, že už nebude mít střet zájmů, že se svého majetku definitivně vzdává. Svěří ho „slepému“ fondu. Dalo by se to označit jako vtip týdne. „Už nikdy nebudu Agrofert vlastnit, nebudu s ním mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ním v žádném kontaktu,“ oznámil budoucí premiér a málem u toho uronil slzu.
Babiš a „slepý fond“: fraška týdne
Proč vtip? Kdo bude řídit slepý fond a komu bude možné v případě potřeby zavolat, určí jen a pouze Babiš. Fond to nebude tak úplně slepý. Ostatně, Babiš by byl blázen, kdyby své stomiliardové zájmy, které třicet let budoval, jen tak hodil do koše. To si může myslet jenom naivka.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.
Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky
Pavel chválí Babiše. Naivita, nebo sehraná scéna?
Úlohy prvního naivky se bleskurychle chopil prezident Petr Pavel, který Babiše za právní triky s Agrofertem veřejně pochválil a hned mu slíbil post premiéra. V úterý ho jmenuje. Otázkou je, jestli jsou účastníci hry kolem střetu zájmů skutečně naivní. Vypadá to spíš na nějakou secvičenou scénku.
Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.
Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý
Případ Turek
„Přelomové řešení“ Babišova střetu zájmů trochu zastínilo další truchlohru, případ Turek. Ten jde v pondělí na pohovor s Pavlem. Nemáme tady náhodou deal roku? Babišovi Pavel rozvázal ruce, Babiš ho za to nechá zamávat s Turkem. Macinka si s tím bude muset poradit. Jak se špitá v kuloárech, šéf Motoristů už se chystá na roli dvojministra.
Okamura na Slovensku
Okamura navštívil Slovensko. Ve výpravě chyběli členové dosluhující koalice. Aby to nedráždilo Slováky. Okamura při návštěvě v souladu se Slovenskou politikou poznamenal, že si neumí představit Ukrajinu v EU nebo v NATO. Máme tady restart vztahů. Jak poznamenal člen slovenské delegace, bude trvat do doby, než zase začnou Češi mentorovat Slováky. To by se mladší bráška začal vztekat. Zatím se Češi podle Slováků chovají „slušně“. Jdou bráškovi na ruku.
Rajchl a jeho „strana jednoho muže“
Předsedou další strany jednoho muže, PRO, se opět stal Jindřich Rajchl, její zakladatel. Neměl protikandidáta, zvolilo ho všech 101 hlasujících účastníků sněmu. No, komunisti v osmdesátých letech aspoň předstírali politickou hru, dávali si jen 99 procent. Rajchl se nebojí rovnou stovky.
ODS hledá směr
ODS těžce dýchá. Strana chystá lednový sněm a hledá novou cestu. Odpadlík Martin Kuba mezitím skládá své jihočeské hnutí. Podle ODS okrajové. Nicméně v partaji panuje jakýsi smutný sentiment, že jak Kuba, tak i šéfové dalších hnutí jednoho muže, ANO, SPD nebo PRO, to vlastně dělají dobře. Nesvazují se demokratickými principy, obklopí se nohsledy a prostě vládnou.
Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.
Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra
