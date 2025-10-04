Hnutí ANO je přirozený koaliční partner Motoristů, uvedl Turek
Europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek dorazil přivítán potleskem do volebního štábu Motoristů. Při příchodu uvedl, že je rád, že jeho mise vzhledem k příznivému volebnímu výsledku v Bruselu končí. Za přirozené koaliční partnery považuje vítězné ANO. Svoje slova později potvrdil na setkání s novináři.
„Pracuji s kartami, které máme, všechno je o kompromisech a vyjednávání, nebude to vláda mých snů, ale měla by být lepší než ta současná,“ prohlásil. Podle svých slov Turek nemůže potvrdit ani vyloučit případnou spolupráci s SPD. „Přál bych si, aby to nebylo nutné, pro nás je vystoupení z NATO nepřijatelné, ale na složení vlády je třeba se ptát vítěze voleb,“ podotkl.
Turek sdělil, že byl původně voličem ODS, která ho zklamala. „Naším úkolem bude táhnout příští vládu co nejvíce doprava, aby měla trochu vyrovnanější rozpočet, bojovala proti Green Dealu, emisním povolenkám pro domácnosti, bránit se věcem jako je migrační pakt a dělala ty agendy, které jsem dělal v Evropském parlamentu,“ sdělil.
„Svoji misi (v Evropském parlamentu) považuju víceméně za ukončenou, protože jsem svoje argumenty o automobilovém průmyslu rozšířil mezi europoslanci,“ uvedl.
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane
Názory
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.