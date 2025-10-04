Nový magazín právě vychází!

Hnutí ANO je přirozený koaliční partner Motoristů, uvedl Turek

Zprava europoslanec Filip Turek a předseda strany Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek dorazil přivítán potleskem do volebního štábu Motoristů. Při příchodu uvedl, že je rád, že jeho mise vzhledem k příznivému volebnímu výsledku v Bruselu končí. Za přirozené koaliční partnery považuje vítězné ANO. Svoje slova později potvrdil na setkání s novináři.

„Pracuji s kartami, které máme, všechno je o kompromisech a vyjednávání, nebude to vláda mých snů, ale měla by být lepší než ta současná,“ prohlásil. Podle svých slov Turek nemůže potvrdit ani vyloučit případnou spolupráci s SPD. „Přál bych si, aby to nebylo nutné, pro nás je vystoupení z NATO nepřijatelné, ale na složení vlády je třeba se ptát vítěze voleb,“ podotkl.

Turek sdělil, že byl původně voličem ODS, která ho zklamala. „Naším úkolem bude táhnout příští vládu co nejvíce doprava, aby měla trochu vyrovnanější rozpočet, bojovala proti Green Dealu, emisním povolenkám pro domácnosti, bránit se věcem jako je migrační pakt a dělala ty agendy, které jsem dělal v Evropském parlamentu,“ sdělil.

„Svoji misi (v Evropském parlamentu) považuju víceméně za ukončenou, protože jsem svoje argumenty o automobilovém průmyslu rozšířil mezi europoslanci,“ uvedl.

