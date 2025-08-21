Stanislav Šulc: Čas výzev, usnesení a memorand je tady. Po volbách bude ale všechno jinak
Do voleb zbývá šest týdnů, tedy 42 dní. Je to málo? Je to hodně? Každé straně ten čas odtéká jiným tempem. A tak se každá snaží trochu jinak. Překvapivým tahem se na sebe snaží strhnout pozornost hnutí STAN, které žádá po koalici Spolu a Pirátech smluvní ujednání, že nikdo ze signatářů nepůjde do vlády s ANO. Doba memorand, výzev a usnesení, která by bylo možné brát skutečně vážně, dnes ale prostě není. Ale jako marketing to vlastně docela funguje.
Boj o pozornost těch správných voličů se opět rozjíždí naplno. Potvrdilo to hnutí STAN, které žádá od stávajících i bývalých koaličních partnerů smlouvu, že nikdo nepůjde do vlády s ANO. Tím se STAN dostává do poměrně solidní situace, a naopak do situace prekérní dostává ostatní, zejména ODS (tedy Spolu). Ať už bude reakce koaličních partnerů jakákoli, vlastně nahraje vždy spíše STAN.
Situace „na frontě“ totiž podobným výzvám nijak zásadně nenahrává. Průzkumy mluví poměrně jasně a ukazují dvě tendence, které pro stávající i bývalé vládní strany moc pozitivní nejsou.
První jsou stále vysoké preference hnutí ANO. To míří k výsledku, který hnutí zajistí mezi osmdesáti a devadesáti poslanci. Druhou, a pro vládu horší tendencí, pak je skutečnost, že se těmto stranám preference přelévají jen mezi sebou a nikoli od dalších stran a hnutí. Tedy volně přeloženo – původní pětikoalice neakvíruje nové voliče, ale jen si je strany přetahují podle aktuálního skandálu té či oné strany.
Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.
Politický diář: Fiala na dovolené, STAN loudí u Babiše
Vláda bez ANO se vzdaluje
Výsledek takové situace je jednoduchý – je mimořádně vysoká pravděpodobnost, že bez ANO vládu s většinou ve sněmovně postavit nepůjde. Tedy pokud nebudeme předpokládat scénář, že se ex-pětikoalice spojí s SPD (nebo Stačilo).
Do této situace přichází STAN se svou výzvou. Ta sice perspektivou devadesátých let má opodstatnění, protože by bylo trochu divné jít do vlády s úhlavním nepřítelem. Ale fakticky jde o výstřel hodně mimo. Tedy pokud by STAN šlo o podstatu a nikoli o marketing, což je asi největší důvod, proč k takové smlouvě vůbec hnutí starostů vyzývá.
Andrej Babiš už avizoval, že volební program prozradí 4. září. Mezitím na městský soud v Praze doputovaly pokyny vrchního soudu, který zkonstatoval, že se staly v kauze Čapí hnízdo dva trestné činy. Dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie.
Názory
Co bude po volbách?
Dnešní doba podobným gestům moc nepřeje. Tedy nepřeje jim vůbec. Stačí se podívat na Donalda Trumpa, který mění názor každých zhruba 45 minut. Ale nemusíme ani tak daleko. Stačí si spíše přiznat, že situace před volbami je diametrálně odlišná od situace po nich.
V tuto chvíli si sice všichni mohou slíbit, že za žádnou cenu něco neudělají, nebo naopak něco zásadního udělají. Ale až voliči rozhodnou a dojde ke konečnému rozdělení mandátů, teprve poté má cenu dělat gesta.
A přiznejme politikům to, že pravděpodobně budou muset po volbách dělat docela bolestivá rozhodnutí a možná i gesta.
Róbert Šlachta, byl dvacet let policajtem. Nakonec dokonce elitním. Původně zemědělský pracovník se postupně vypracoval na jednoho z nejvyšších a nejmocnějších policistů v zemi. Byl šéfem protimafiánského oddělení. Tím si jistě nadělal spoustu vlivných nepřátel.
Názory
STAN a ANO spolu
Těch scénářů totiž zase tolik není. ANO bude vítězem. Pokud bez něj nepůjde sestavit funkční vláda, bude před ním řada nevěst. Jednou bude SPD, druhou možná Stačilo, ale třetí už by velmi pravděpodobně musela přijít právě z tábora, po němž STAN chce závazek, že do takového sňatku nepůjde.
Ale Andrej Babiš bude mít hodně argumentů. Chcete opravdu vládu s SPD nebo komunisty? Bude se jistě ptát představitelů některých stran. Chcete Tomia na ministerstvu školství nebo spravedlnosti? A nebude lepší tedy udělat vládu s ODS (po rozpadu Spolu)? A ostatně co bude bránit samotnému hnutí STAN, aby do takového svazku vstoupilo?
Zcela upřímně: STAN je relativně decentralizovaný subjekt, který není ideologicky nijak ukotven. To není špatně. Ale jako argument pro to, že by nakonec mohl právě STAN skončit ve vládě s ANO, to docela sedí.
Pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, protože je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od samého začátku ruské invaze, řekl prezident Petr Pavel. Konkrétní zapojení bude podle něho záležet na podobě dohody.
Leaders
Návštěvnost tuzemských webů klesla po nasazení AI odpovědí ve vyhledávání Google, takzvaných AI overviews, o 20 až 40 procent. Více jsou postižené některé zpravodajské weby, klesla ale i návštěva specializovaných stránek nebo e-shopů.
Zprávy z firem
