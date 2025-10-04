Nový magazín právě vychází!

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

Babiš bude lákat a vybírat si. Další strany (patrně Motoristé a Okamura) si budou klást podmínky: požadovat funkce, místa pro své kámoše ve státních firmách, někdy možná i čistě finanční požadavky pro sebe.

V naší transakční demokracii je to bohužel zcela pravděpodobný scénář – a Babiš má prostředků víc než dost. Obrazně řečeno pošle vůz s penězi tam, kam bude potřeba. Klidně mohou zkusit „nakoupit“ i někoho z jiné strany – dovedu si představit, že někdo od SPD přejde k takové vládě výměnou za... no prostě za něco. A není to vyloučeno ani v případě podpory menšinové vlády ANO, i tam bude Babiš potřebovat spojence.

Dostaneme se do nesnadné a citlivé politické a právní diskuse kolem politické loajality, osobní integrity, transakčnosti poslaneckého mandátu a případné legálnosti takových obchodů. Vím, že možná trochu předbíhám, ale je úplně reálné, že takové nákupy koní na tomto politickém trhu v dalších týdnech uvidíme. A je otázka, jak vysoko půjdou cenovky. Nebude to hezký pohled.

ANO dosáhlo největšího počtu hlasů v historii. Dostane i nejvíc peněz od státu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.

Andrej Babiš může slavit. I kdyby konečné výsledky znamenaly složité povolební vyjednávání, i tak bude mít ANO jedno důležité vítězství za sebou. Dostane vůbec nejvyšší počet hlasů ve své historii. V době, kdy bylo spočítáno 85 procent okrsků, ANO mělo na kontě více než 1,6 milionu hlasů. A tím hnutí překonalo dosavadní nejlepší výsledek ve volbách do sněmovny v roce 2017, kdy ANO volby také vyhrálo a Andrej Babiš se stal premiérem.

Sčítání hlasů pokračuje Andrej Babiš u voleb 11 fotografií v galerii

To znamená několik věcí. První je praktický – ANO dostane nejvyšší příspěvek na fungování strany, který je dán právě počtem hlasů. Druhý důsledek je zatím teoretický, ale neméně zásadní – Babišovi se možná povede sestavit skutečně jednobarevnou vládu s podporou jedné strany, maximálně dvou. S tím souvisí i to, že se Babiš pravděpodobně stane premiérem, protože potenciální podporovatelé (SPD a/nebo Motoristé) s osobou Andreje Babiše nemají problém, jaký by mohli mít například členové ODS.

Navíc matematika platí i naopak – zatím vypadá velmi nepravděpodobně, že by vznikla strana na půdorysu aktuální vlády. Ale ještě posledních 10 procent okrsků může leccos změnit.

