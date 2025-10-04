Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná
Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.
Babiš bude lákat a vybírat si. Další strany (patrně Motoristé a Okamura) si budou klást podmínky: požadovat funkce, místa pro své kámoše ve státních firmách, někdy možná i čistě finanční požadavky pro sebe.
V naší transakční demokracii je to bohužel zcela pravděpodobný scénář – a Babiš má prostředků víc než dost. Obrazně řečeno pošle vůz s penězi tam, kam bude potřeba. Klidně mohou zkusit „nakoupit“ i někoho z jiné strany – dovedu si představit, že někdo od SPD přejde k takové vládě výměnou za... no prostě za něco. A není to vyloučeno ani v případě podpory menšinové vlády ANO, i tam bude Babiš potřebovat spojence.
Dostaneme se do nesnadné a citlivé politické a právní diskuse kolem politické loajality, osobní integrity, transakčnosti poslaneckého mandátu a případné legálnosti takových obchodů. Vím, že možná trochu předbíhám, ale je úplně reálné, že takové nákupy koní na tomto politickém trhu v dalších týdnech uvidíme. A je otázka, jak vysoko půjdou cenovky. Nebude to hezký pohled.
Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.
