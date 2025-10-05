Nový magazín právě vychází!

Okamura chce do vlády s ANO, Babiš chce vládnout sám

Okamura chce do vlády s ANO, Babiš chce vládnout sám
Šéf SPD vidí svou stranu jako součást nové vlády. Nabízí odborníky, mluví o dopravě, obraně i bezpečnosti a žádá podíl na řízení Sněmovny. Hnutí ANO zatím trvá na jednobarevné vládě.

Předseda SPD Tomio Okamura chce, aby se jeho strana podílela na vládě s vítězným hnutím ANO. Zároveň preferuje, aby ve vládě za SPD zasedli odborníci a nikoliv poslanci. Chce také, aby SPD mělo zastoupení ve vedení Sněmovny. Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě Oto Klempíř by doporučoval, aby se Motoristé také účastnili ve vládě. Okamura a Klempíř to uvedli v nedělní Partii na televizi CNN Prima News.

Hnutí ANO, které ve volbách získalo přes 34 procent hlasů, preferuje podle místopředsedkyně Aleny Schillerové jednobarevnou vládu s podporou dalších stran. Další variantou je podle ní jednání o přímé účasti dalších stran ve vládě. „Ale je důležitý program. Nehodláme dělat ústupky z našich programových priorit,“ uvedla Schillerová.

Okamura zmínil, že by SPD ve vládě zajímaly například resorty vnitra, obrana nebo ministerstvo dopravy. Uvedl také, že jeho představou odborníka je manažer, který se oboru úspěšně věnuje.

„Vždycky jsme se profilovali na tématu bezpečnosti, takže nás třeba zajímá ministerstvo vnitra. Dotýká se nás samozřejmě bezuzdné vyzbrojování směrem do zahraničí, které předvádí Fialova vláda, takže bychom rádi věděli, co se děje na obraně. Našim voličům strašně vadí, že se dostatečně nestaví dálnice a že jsou přeplněné vlaky, takže i takové ministerstvo dopravy je určitě hodně praktické a důležité ministerstvo,“ uvedl Okamura.

SPD bude mít ve Sněmovně deset poslanců místo stávajících 20, dalších pět křesel získali nečlenové SPD z její kandidátky. Hnutí bude podle Okamury usilovat o to, aby se neúspěšní současní poslanci za SPD i po volbách zapojili. Zmínil například poslankyni Karlu Maříkovou.

V končící Poslanecké sněmovně i přes větší počet křesel SPD svého místopředsedu neměla. Zastoupení ve vedení Sněmovny budou chtít mít podle poslance Marka Bendy (ODS) a Věry Kovářové (STAN) i ODS a STAN. Schillerová uvedla, že o obsazení míst ve vedení Sněmovny bude ANO jednat s budoucí opozicí a zároveň řekla, že se chce vrátit k původnímu počtu místopředsednických míst. V současnosti jich je šest, v předchozím volebním období bylo o jednoho méně.

Hnutí ANO vyhrálo letošní volby do Poslanecké sněmovny se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 23,36 procenta hlasů před Starosty s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
Aktualizováno

ONLINE: Havlíček očekává ve sněmovně širokou spolupráci. Motoristé chtějí do vlády

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali, přešli k Motoristům

Lukáš Kovanda: ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali

Názory

Výsledek sněmovních voleb opravdu zásadně ovlivnil fakt, že Motoristé překročili pětiprocentní hranici. Pokud by dopadli jako Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí, kabinet premiéra Petra Fialy mohl pomýšlet na to, že bude vládnout další čtyři roky. Právě vyklizení pozic Motoristům tedy bylo osudovou chybou koalice Spolu. A zejména pak její nejsilnější strany, ODS.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Až opadnou povolební emoce, nastane čas tvrdé práce. Klíčovým hráčem v tuto chvíli bude Andrej Babiš, který jako vítěz voleb potřebuje najít podporu pro svou případnou vládu. Připomeňme, že minule (v roce 2017) se mu to napoprvé nepovedlo, sestavil jednobarevný kabinet, který ale nedostal podporu. Poté musel přemluvit sociální demokraty, aby do vlády vstoupili, a komunisty, aby ji podpořili.

I tentokrát zdánlivě Babiš potřebuje dvě partaje. Motoristy a SPD. Jistě jej trápí, že mu nestačí jen jedna z těchto dvou stran, aby přesáhl 101 hlasů ve sněmovně. Nicméně obě partaje mu slíbily podporu, ať už v jakékoli podobě.

Babišem preferovaná přitom je pouhá podpora jednobarevného kabinetu, nikoli přímá účast jedné či obou stran ve vládě.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
SPD může zapomenout na referenda

A zde nastává situace, kterou v Česku v podstatě neznáme – fungování menšinové vlády s důvěrou sněmovny. Pro Andreje Babiše by to byla dílem luxusní pozice, která ale má mnohá úskalí.

Luxusní pozice by to byla zejména proto, že by mohl vládnout zcela dle vlastních tužeb a představ. Úskalí pak je, že by muselo ANO pro veškeré zákony hledat podporu u všech poslaneckých klubů.

To je problém pro SPD. Partaj, která je skutečným poraženým letošních voleb, totiž s ANO nemá prakticky žádné společné programové body. Babiš již krátce po vítězství vyvrátil veškerá očekávání směrem k vystupování z EU i NATO, taktéž příklon k Rusku nelze čekat. A je otázka, jak moc se Babiš bude chtít paktovat se slovenskou a maďarskou vládou, s jejichž lídry většinou nechce být nijak zásadně spojován.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ANO a Motoristé – sňatek proti Green Dealu?

Motoristé mají v tomto ohledu poněkud lepší pozici, ostatně někteří komentátoři a politologové odhadují, že Motoristé nakonec ve vládě budou. Ostentativní pravicovost Motoristů může Babišovi konvenovat zejména proto, že jeho vláda má připravenou celou řadu pro byznysových zákonů. Jistě se shodnou na zjednodušení stavebního řízení, které ANO velmi často označuje za jeden z prvních zákonů, které prosadí. Zároveň se shodnou na odmítání Green Dealu a podpoře uhlí.

Jenomže mezi priority Babišova kabinetu budou patřit také jiné zákony: návrat EET, podpora seniorů, navýšení výdajů na základě předvolebních slibů. Nic z toho nebude v souladu s tím, že by Motoristé chtěli snižovat daně. A tady budou vznikat opravdu velké třenice.

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

Názory

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

S kým povládne ANO

A právě proto je poměrně možné, že nakonec Babišův případný jednobarevný kabinet prohlasuje klíčové zákony s úplně jinými stranami než s těmi, které kabinetu dodají potřebnou důvěru ve sněmovně. Lze si snadno představit, že pro EET najde ANO podporu u Pirátů a části STAN, pro zvýšení peněz pro seniory u SPD a části STAN, pro konkrétní projekty v regionech opět zejména u STAN.

A pokud bude chtít jakkoli proměnit, ale zároveň zachovat podporu Ukrajině, Spolu či některé strany z této koalice jistě nebudou proti.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka

Přečíst článek

Fiala po porážce: Musíme se připravit na intenzivní opoziční práci

Fiala po porážce: Musíme se připravit na intenzivní opoziční práci
Strany dosluhující vlády se musí podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy připravit na intenzivní opoziční práci. Jak ji budou koordinovat, prodiskutují v následujících týdnech. Fiala to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Uvedl, že pokládá za logické, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude jako vítěz sněmovních voleb pověřen sestavením vlády.

„Je iluze přemýšlet nad jinou variantou, musíme se připravit na intenzivní opoziční práci, jak ji budeme koordinovat, se budeme bavit v následujících týdnech,“ uvedl Fiala k možnosti, že by jako lídr druhého na pásce - koalice Spolu - jednal o možné podpoře s Motoristy sobě. Ti hned v sobotu večer začali z pozice sněmovního nováčka a nejslabší sněmovní strany jednat o možné spolupráci s předsedou ANO Andrejem Babišem.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Prezident Pavel zatím Babiše nepověřil sestavením vlády

Volby 2025

Prezident Petr Pavel se setkal s Andrejem Babišem, ale pověření k sestavení vlády zatím nevydal. Babiš po schůzce uvedl, že by bylo příliš brzy. Hlava státu se postupně sejde se všemi předsedy stran, které se dostaly do Sněmovny.

ČTK

Přečíst článek

Fiala zopakoval, že koalici Spolu pokládá za dobrý projekt, který obstál v několika volbách. „Neuzavíral bych nějakou cestu do budoucnosti Spolu, musíme přemýšlet, jak nabídnout alternativu, která bude mít šanci vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí, v situaci, která je jiná prakticky v celé Evropě,“ uvedl. Se současnými koaličními partnery a Piráty se chce bavit, jak být co nejúčinnější opozicí ve Sněmovně a reprezentovat zájmy dvou a půl milionu voličů, kteří v pátek a v sobotu podpořili strany podílející se v minulých čtyřech letech na vládě.

Ohledně vyvození osobní zodpovědnosti za výsledek voleb Fiala zopakoval, že se rozhodne v dalších dnech. Zmínil podporu a důvěru, která se mu dostává. Vedení ODS se sejde v následujícím týnu, uvedl. S tím, že předsednictvo je soudržný tým.

Volební sjezd mají občanští demokraté naplánován na začátek příštího roku.

ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali, přešli k Motoristům

Lukáš Kovanda: ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali

Názory

Výsledek sněmovních voleb opravdu zásadně ovlivnil fakt, že Motoristé překročili pětiprocentní hranici. Pokud by dopadli jako Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí, kabinet premiéra Petra Fialy mohl pomýšlet na to, že bude vládnout další čtyři roky. Právě vyklizení pozic Motoristům tedy bylo osudovou chybou koalice Spolu. A zejména pak její nejsilnější strany, ODS.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
