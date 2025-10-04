ANO zvítězí s více než 35 procenty hlasů, tvrdí dvě predikce
Ačkoliv stále probíhá sčítání volebních hlasů, přichází i první predikce na celkové výsledky. Ty dodala agentura STEM a společnost Blindspot AI. V obou případech je vítězem Andrej Babiš.
První prognóza agentury STEM přisuzuje vítězství ve sněmovních volbách hnutí ANO s 35,49 procenta hlasů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci by měla získat 22,44 procenta a hnutí STAN 11,96 procenta. Se zisky mezi sedmi a osmi procenty by do Sněmovny prošli také kandidáti SPD, Piráti a Motoristé. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny podle predikce zůstane uskupení Stačilo!, za které kandidují mimo jiné komunisté a sociální demokraté. Prognózu zveřejnila televize Prima.
Hnutí SPD by mělo mít podle prognózy 7,81 procenta hlasů, Piráti 7,60 procenta a Motoristé 7,54 procenta. Uskupení Stačilo! predikce přisuzuje 4,13 procenta a Přísaze 1,15 procenta.
Predikci dopočítává CNN Prima News ve spolupráci s analytiky z agentur STEM a STEM/MARK. Využívají matematický model, který vychází z výsledků dřívějších voleb. Po sečtení zhruba pětiny hlasů by se predikce od finálního výsledku měla lišit s průměrnou odchylkou jedno procento u větších stran a půl procenta u menších stran.
Babiš vítězem i u další predikce
Podle predikce společnosti Blindspot AI získá hnutí ANO ve sněmovních volbách zhruba 35 procent hlasů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci by měla mít přibližně 23 procent a hnutí STAN téměř 11,5 procenta hlasů. Bezmála devět procent prognóza přisuzuje Pirátům, necelých osm procent kandidátce SPD a zhruba sedm procent Motoristům. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny podle predikce zůstane uskupení Stačilo!, za které kandidují mimo jiné komunisté a sociální demokraté. Prognózu má ČTK k dispozici.
Predikce vychází z výsledků po sečtení zhruba třetiny volebních okrsků. Stačilo by podle ní měla získat asi 4,3 procenta hlasů a Přísaha zhruba procento. Blindspot AI, která je součástí skupiny Adastra, pro dopočty využívá umělou inteligenci. Pracuje s daty Českého statistického úřadu i dalších zdrojů. Model by měl už při desetině sečtených volebních okrsků předpovědět výsledky s chybou menší než jeden procentní bod.