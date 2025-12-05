Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.
Prvním slepým se stal prezident Pavel. Ten okamžitě Babiše pochválil, jak bravurně celou záležitost podle jeho pokynů vyřešil. To jako vážně? Lídři s námi hrají nějakou loutkohru?
Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví, může si říkat, co chce. Může nás ohlupovat tezemi, jako že se „rozhodl udělat krok, o kterém si nikdy nemyslel, že udělá.“ Nebo že se rozhodl nevratně se vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného. To je blud.
Babiš Agrofert třicet let budoval, zájmy této firmy přesahují nejen hranice Česka, ale i hranice kontinentu. Takto velký konglomerát prostě nemůžete strčit do kapsy a tvářit se, že neexistuje. Agrofert bude mít vždy své zájmy a Andrej Babiš ho vybudoval. Na tom se nic nezmění jakoukoliv právní kličkou.
Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra
Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.
Dokonce i kdyby Babiš svůj holding prodal a získal za něj dejme tomu sto miliard korun, nebude to jen „nějaký boháč“. Vždy to bude mocný muž, který umí tahat za nitky. Před střetem zájmů prostě neuteče. Je zvláštní, že Pavel tak snadno přistoupil na pohádku, že střet zmizel. Asi si oddychnul, že už tu proklatou věc nemusí řešit.
Babišovy zájmy se střetly v okamžiku, kdy vstoupil do politiky. Měl patrně pocit, že když bude ovládat veřejné instituce, bude vládnout, stane se jeho firma nedotknutelná. Stejně jako on sám.
Babiš porušoval zákon při výstavbě Čapáku, nyní se schovává za poslaneckou imunitu. Babišovi je přes sedmdesát let, nikdy už z něj nebude Mirek Dušín. Navždy zůstane dravcem, který je kvůli uspokojení vlastních zájmů schopen čehokoliv. Může předvádět lecjaké právní triky, vždy to bude Andrej Babiš.
Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra
Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.
Na druhé straně, celý Lex Babiš, zákon o střetu zájmů, který v roce 2016 schválily všechny parlamentní strany kromě ANO, byl jen projevem zoufalství standardních partají, když jim jakýsi oligarcha bral moc. Přes Lex Babiš se mu to nakonec povedlo. Zákon o střetu zájmů je účelový, proti jedné konkrétní osobě. Která, jak je vidno, si přesto vždy poradí. Hrajeme si tady na slepou bábu.
Jsou lidé, kteří říkají: Lepší, když nám vládne miliardář, ten už nemusí krást. Je to trochu nejapná teze. Bude ve veřejné funkci krást chudák, nebo boháč s vlivem? Možná ten druhý, když na to bude mít náturu, to bude dělat ve větším objemu. To nic nemění na faktu, že kdokoliv vstupuje do veřejné funkce, okamžitě je ve střetu zájmů. Osobních versus veřejných. Aby neměl střet zájmů, musel by to být Pán Bůh. Lex Babiš nemusel vůbec vzniknout, je evidentně zbytečný.
Související
Politický diář Dalibora Martínka: Kuba, kuna v kurníku
Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.
Jaká je aktuální atmosféra uvnitř ODS?
Máme před kongresem, nyní se koná jeden krajský sněm za druhým. Z nich vycházejí nominace na kongres. Několika sněmů jsem se zúčastnil, a nemyslím, že by byla nějaká mrtvolná nebo depresivní atmosféra. Strana normálně pulsuje, žije, sály jsou plné delegátů. Lidé debatují, mám z toho dobrý pocit. Členům na straně záleží. Debata musí vždy přijít, když dochází ke střídání, když byla porážka ve volbách. Byl jsem asi na pěti sněmech, nikde jsem nezažil pohřební atmosféru.
Stranu opustil jihočeský hejtman Martin Kuba, následovalo ho mnoho jeho přívrženců. Jak tento jeho krok ve straně rezonuje?
Debatu o Kubovi jsme nenastolili my. Nastolil ji Martin Kuba tím, že si vybral pro svůj krok toto načasování. Že se něco takového chystá, si vrabci na střeše cvrlikali hodně dlouho. Kdo to sledoval, není překvapen. On se vůbec nezapojil do kampaně před volbami. Mohl se nechat napsat na kandidátku třeba jenom proto, aby ji podpořil. Třeba z posledního místa. Zcela jistě by ho lidé vykroužkovali nahoru. Mohl být vidět mediálně, ale on se nevyjadřoval. Jihočeské kandidáty v tom nechal samotné. Je to škoda, těšil jsem se, že kongres bude soutěžní. Soutěž je základ budoucího úspěchu. Těšil jsem se na souboj Ku Ku, Kuba Kupka.
S Martinem Kubou se dlouho znáte, byli jste spolu ministry v Nečasově vládě. Co se stalo?
On na sobě poslední roky nesmírně zapracoval. Je úspěšný byznysmen, úspěšný politik. Velmi schopný „prodavač“ politiky. Všechna čest. Léta si tykáme. Byl členem výkonné rady a když přijel do Prahy, občas kritizoval způsob, jak naše myšlenky lidem prezentujeme. V tom měl leckdy pravdu. Nyní má jiné plány. Načasování, které si pro svůj krok zvolil, je výhodné pro něj, ne pro nás, to je evidentní. Bylo to ve stejný den, kdy ve Sněmovně probíhala schůze kvůli střetu zájmů Andreje Babiše. Takže ji trochu zastínil. A je to před kongresem. Pro nás by bylo výhodnější, kdyby to udělal až po něm.
Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité
Husité, naštvaní, že jim zkostnatělá katolická církev upálila proroka Husa, začali začátkem patnáctého století pálit a dobývat české území. Husitů se každý křesťan bál. Nyní, začátkem jednadvacátého století, máme na jihu Čech nového Husa. Je to Kuba.
Jak silně se jeho krok může dotknout ODS? Kuba bude shánět další příznivce, chce vytvořit hnutí na celorepublikové úrovni. Už oslovil některé hejtmany, bude jistě mířit i do řad ODS. Jak to může ODS poškodit?
Ne. Zaprvé přemýšlíme, co máme udělat my v ODS, abychom byli úspěšní. Nepřemýšlíme tolik o tom, co budou dělat ostatní. Lhal bych, kdybych řekl, že to nesledujeme. Ale musíme se soustředit na sebe, leštit ódéesku. Projasnit ji, aby bylo voličům jasné, co zastáváme. A co nechceme. Musíme začít mluvit jasněji. Ano, ano, ne, ne. Žádné možná.
Pokud jde o Kubu, tak v jižních Čechách nás to poškodí, to je jasné. Lidé, kteří odcházejí, jsou „jeho“ lidé. Kuba vyhrál krajské volby na celé čáře, všechna čest. Ale kandidátku si sestavil sám. To je styl ANO na celorepublikové úrovni, kdy jeden člověk rozhoduje a ostatní jdou za ním. On je přitáhne, a když dělají potíže, tak je „popraví“. To dělá Babiš. Je tendence dnes politiku takto dělat. Má to výhody, člověk si staví tým jako ve firmě. Také ODS se z toho musí poučit. Když si zvolí předsedu, tak ten má mít manévrovací sílu. Nejde dělat politiku jenom tak, že balancuji různé zájmy. Z toho vzejde želé.
Martin Kuba opouští po 22 letech ODS a chce založit nové hnutí
Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, řekl. Hnutí vznikne nejprve na jihu Čech, ale Kuba ale nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt. Končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kuba nevyužil prostor před lednovým kongresem strany pro vystoupení s alternativním programem.
Jedna věc je být úspěšný v jižních Čechách. Mám jižní Čechy rád. Ale vím, není to nic nového, že tamní vždy byli obrovští místní patrioti. Pamatuji, jak první tamní hejtman Jan Zahradník, který jde nyní také za Kubou, když přijel do Prahy, tak bojoval jako lev za dálnici D3. Vzal si k tomu klidně lidi z opozice. Ja to jihočeský patriotismus. Jižní Čechy nade vše. Rozumím tomu a je to vlastně hezké. Vede to k velko-koaličnímu pojetí politiky. Pojďme všichni kopat za jižní Čechy. A ono to tam funguje. Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách. Asi může mít snahu začít kooperovat s lokálními hnutími, Netolický, Vondrák, ale to stejné dělá STAN. A má to limitovaný úspěch.
Proč se Martina Kuby nikdo neptá, proč nekandidoval? Mohl vyzvat Petra Fialu, mohl nyní vyzvat Martina Kupku. Neudělal to. Bál se? Že celostát je něco jiného než jižní Čechy?
Možná nyní trochu zlehčujete význam kroku Martina Kuby, jeho samotného, na dopad do ODS. Možná členové ODS přemýšlejí o Martinu Kubovi…
Nezlehčuji. Nemohu mluvit za jiné. Jenom říkám, že když jsem jezdil po krajských sněmech, tak podle mnoha lidí měla kritika, kterou vznesl Martin Kuba, nějaké opodstatnění. Lidé touží po politikovi „z masa a kostí“. To funguje. Ale nezaznamenal jsem žádné plány na dezerci. Konec konců, i v jižních Čechách i opravdoví ódéesáci, kteří tam drží vlajku z dob, kdy Martina Kubu nikdo neznal, zůstávají.
Jaké ponaučení si ODS bere z prohraných voleb? Co změní?
Musíme projasnit politiky, nejen komunikaci. Musíme ODS vyleštit, a zásadněji a jasněni oslovovat náš hlavní elektorát. To jsou podnikatelé, drobní, střední i velcí. Tam jsem cítil největší rozpaky. Ne v posledních týdnech, delší dobu. Oni musejí cítit, že jsme ochotni krvácet za základní věci jako jsou svoboda, kapitalismus, soutěž. Nyní jsme vládli v pětikoalici, to bylo těžké.
Poškodila značku ODS vláda v pětikoalici?
Nebyla jiná možnost. Piráty jsme vykopli, možná pozdě. Platíme daň za příliš mnoho kompromisů. Lidé potom mají pocit, že výsledným produktem je želé, rosol. Přitom reálně jsme zemi odevzdali v lepším stavu, než v jakém jsme ji přebírali. Ekonomika roste. Německá, se kterou jsme spojeni pupeční šňůrou, se už třetí rok potácí v recesi. Inflaci jsme dostali zpátky do dvouprocentního koridoru. Co si budeme povídat, lidem se v této zemi nežije špatně. Nicméně uznávám, že z našeho vládnutí zůstává jakýsi nemastný, neslaný dojem. Kompromisů bylo moc. Lidé neměli pocit, že se za ně rveme víc.
Volby vám možná prohrál obecný sentiment, že vláda nedokázala zvládnout energetickou krizi, inflaci. Jak to vnímáte?
Tuto debatu jsme řešili. Ano, možná se na energetickou krizi mohlo reagovat o něco rychleji, razantněji. A možná by to mohlo mít lepší vliv na vývoj inflace. Ale posuzoval bych to v relaci k ostatním zemím. Ani Němci, Francouzi, Maďaři nebo Slováci si tím neprošli lépe. Nyní je francouzská politika ve stádiu rozkladu, Německo je v recesi. Míra inflace odpovídala tomu, jak je kdo blízko Rusku. Byl rozdíl v tom, jak je kdo závislý na jejich plynu. Inflace mohla být nižší, kdyby se razantně zasáhlo dřív. Ve výsledku předáváme zemi další vládě v situaci, kdy zadlužování země je zkrocené.
Jaké bude nové směřování ODS?
Musí se v mnohém změnit, zlepšit. Myslím, že má na to, aby to zvládla. Za prvé musíme projasnit řeč. Ano je ano a ne je ne. Žádné radikální lidovecké možná. Lidé musejí vědět, o co nám jde. Svoboda, kapitalismus. Za druhé, musíme politické vize promítnout do praxe. Nemůžeme jenom mluvit, musíme si to odpracovat. Na kongresu bude diskuse otevřenější, než byla dřív. Kandidáti budou grilovaní.
Myslím, že nově zvolený předseda by měl mít možnost vytvořit si svůj tým. Dát šéfovi větší svobodu, jsem o tom pevně přesvědčen. Politická strana není firma, ale předsednictvo je něco jako firemní představenstvo, které dohlíží, aby parník plul správným směrem. Ale zároveň strana potřebuje lidi, kteří budou dodávat „palivo“. Aby parník jel kupředu a rychle. V tomto budeme potřebovat otevřít stranu lidem, kteří mají kompetenci. A připravit se, aby se nestalo, co se nám v minulosti stalo, že když vyhrajeme volby, tak nejsme připraveni a ztratíme první rok. Musíme mít připravené konkrétní zákony. Kdo nenastoluje agendu, prohrává. Reagovat nestačí. Co se neudělá první rok, neudělá se nikdy.
Za další, jde i o způsob komunikace. Když jsem vedl kandidátku do evropských voleb, strašně mi vadilo, že nechytáme moderní komunikační kanály. Jsme sto let za opicema. Politika musí mít jasné tváře. Teď se to hodně zlepšilo, mladá ODS udělala velký kus práce. Ale jsme na půl cesty, toto se musí dotáhnout. Je to o „prodávání“ politiky.
V neposlední řadě jde o moc. Když budeme mít lidi, kteří mají vládnout, tak musejí mít moc. My jsme nevyměňovali lidi. Ale slušnost není jedinou politikou moci. Když se stane, že máme nepříjemnou situaci, kterou řeší nějaké instituce, a po čtyřech letech našeho vládnutí stojí v čele všech těchto institucí lidé, které tam zanechal Andrej Babiš, tak je něco špatně. Vsadím se, že když nyní nastoupí jejich vláda, bude to úplně jiný fičák.
Bude pokračovat projekt Spolu, nebo se ODS osamostatní, půjde svou cestou?
ODS se musí postavit na vlastní nohy. Teď jde o ODS. Musíme v ODS nabýt budoucí vítěznou mentalitu. Naší ambicí je vyhrát jako ODS. Ale zároveň není žádný důvod chodit v botách s hřebíky na podrážkách po hřbetě Spolu. Spolu mělo svůj význam. Brzy nás čekají komunální volby, senátní volby, které si „žánrově“ žádají spolupráci s blízkými stranami. Budeme mluvit o ODS, ale nebudeme nadávat na Spolu, kdybych to měl říct v jedné větě.
Budete kandidovat do vedení ODS?
Dlouho jsem to zvažoval. Bude mi pětašedesát. Ale cítil jsem zájem, když jsem s lidmi mluvil. Dostal jsem nominaci v Ústeckém kraji. To byl první sněm vůbec. Řekl jsem si dobře, budu objíždět krajské sněmy, pokud mi to čas umožní. Nyní mám čtyři nominace, kamkoliv jsem přijel, tak jsem ji zatím dostal. A to jsme někde na začátku. Takže asi ano. Budu-li cítit tento zájem, budu ještě dva roky své služby nabízet. Čistě jako řadový místopředseda, který bude dohlížet, abychom drželi pravicový kurz.
Hlavním kandidátem na budoucího předsedu ODS je Martin Kupka. Našel se ovšem vyzyvatel, mladý Radim Ivan ze severní Moravy. Na čí straně stojíte. Ivan tvrdí, že současné vedení ODS je rigidní…
Zaprvé jsem rád, že je soutěž. Na posledních kongresech žádná soutěž nebyla. Soutěž je základem, motivuje lidi k lepším výkonům. Konkurence je důležitá v byznysu, ve sportu, i v politice. Jsem rád, že to Radim Ivan zdvihnul. Rozfoukává stojaté vody, tak to má být. Upozorňuje na věci, které je třeba zlepšit. Na druhé straně, je to mladický elán, ale proti tomu je Martin Kupka jiný kalibr. Má za sebou úspěch jako hejtman i jako ministr. Řekl bych, že to byl nejlepší ministr minulé vlády. Skvěle rozjel výstavbu dálnic. Kupka hraje s podstatně vyššími kartami. Ale je dobře, že máme souboj. Škoda, že není souboj Kupka Kuba.
Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy
Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně. Kabinet se poradí, jak bude postupovat, řešení je víc, dodal později Fiala. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.
Pobočka ČSOB v Hollarově ulici v Ostravě se umístila na 2. místě v hodnocení soutěže VISA Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2025 a postupuje tak do finále, jehož vítěz bude vyhlášen na jaře 2026 během slavnostního galavečeru VISA Awards.
Odborné hodnotitele zaujala kombinace profesionálního prostředí, vysoké úrovně klientského servisu a důrazu na inkluzivní přístup. Pobočka je plně bezbariérová, což zajišťuje pohodlný přístup pro všechny zákazníky včetně osob s omezenou schopností pohybu. Moderní interiér s čistými liniemi, přírodními materiály a promyšleným uspořádáním podporuje příjemnou atmosféru a komfort klientů.
Silným prvkem hodnocení byla rovněž orientace na zákaznickou zkušenost a digitální inovace. Pobočka disponuje samoobslužnými zónami dostupnými 24/7, poradci aktivně pomáhají klientům s mobilními i dalšími online službami, pracují s moderními nástroji zpětné vazby jako je například využití QR kódu pro hodnocení spokojenosti na Googlu.
Raiffeisenbank na Budějovické patří mezi nejlepší bankovní pobočky v Česku
Pobočka Raiffeisenbank v Olbrachtově ulici u stanice metra Budějovická na Praze 4 se umístila na třetím místě za 3. čtvrtletí 2025 v prestižní soutěži Visa Bank Branch of the Year a postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny na jaře 2026 během Visa Awards.
Samotní zaměstnanci aktivně pracují s mladými talenty, což porotce velmi zaujalo. Pobočka ČSOB se totiž aktivně zapojuje do programu „Studuj a pracuj“, který studentů umožňuje získat praxi přímo v bance, rozvíjet tak jejich odborné dovednosti a připravit je na budoucí kariéru v oboru. Součástí podpory je i úhrada profesních zkoušek u ČNB, která z účastníků programu činí perspektivní budoucí bankéře.
„Naši nominaci vnímám nejen jako profesní uznání celého týmu, ale zároveň i potvrzení, že patříme mezi nejlepší pobočky v České republice,“ uvedl Michal Klimeš, ředitel pobočky. „Je to ocenění naší práce v oblasti poradenství, digitálních služeb i klientské spokojenosti.“
Soutěž VISA Bank Branch of the Year oceňuje pobočky, které kombinují moderní technologie, kvalitní poradenství a přístupnost pro klienty. Hodnocení probíhá podle devíti kritérií zaměřených na zákaznickou zkušenost a inovace. Právě v těchto oblastech pobočka ČSOB Ostrava Hollarova v soutěži excelovala.
Olomoucká pobočka České spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year
Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.
Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
ČSOB získala druhé místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year