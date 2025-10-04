Jsme připraveni podpořit menšinovou vládu ANO, uvedl Fiala z SPD
S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).
„Podpora byť i menšinové vlády hnutí ANO je pro nás určitě důležitá a splnila by ten cíl, se kterým jsme do těch voleb šli,“ řekl Fiala. Dodal, že o případných podmínkách podpory vlády bude vedení hnutí ještě jednat, s ANO nicméně má SPD podle místopředsedy řadu programových průniků.
„Stalo se pravděpodobně to, že v těch posledních měsících, kdy nám ještě agentury dávaly 13, 14 procent, tak zhruba tři, čtyři procenta voličů začaly volit Andreje Babiše, který samozřejmě na té naší straně spektra absolutně dominuje,“ řekl místopředseda SPD.
Fiala dále řekl, že SPD bude mít koncem listopadu celostátní konferenci, kde bude řešit příčiny volebního výsledku a opatření do budoucna. „Je jasné, že pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset udělat nějaké změny,“ řekl. Doplnil, že vyhodnocovat bude hnutí také spolupráci s dalšími subjekty, které na jeho kandidátkách letos kandidovaly. „Ale já si pořád myslím, že ta spolupráce je dobrá,“ dodal.
