Jsme připraveni podpořit menšinovou vládu ANO, uvedl Fiala z SPD

Jsme připraveni podpořit menšinovou vládu ANO, uvedl Fiala z SPD

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).

„Podpora byť i menšinové vlády hnutí ANO je pro nás určitě důležitá a splnila by ten cíl, se kterým jsme do těch voleb šli,“ řekl Fiala. Dodal, že o případných podmínkách podpory vlády bude vedení hnutí ještě jednat, s ANO nicméně má SPD podle místopředsedy řadu programových průniků.

„Stalo se pravděpodobně to, že v těch posledních měsících, kdy nám ještě agentury dávaly 13, 14 procent, tak zhruba tři, čtyři procenta voličů začaly volit Andreje Babiše, který samozřejmě na té naší straně spektra absolutně dominuje,“ řekl místopředseda SPD.

Fiala dále řekl, že SPD bude mít koncem listopadu celostátní konferenci, kde bude řešit příčiny volebního výsledku a opatření do budoucna. „Je jasné, že pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset udělat nějaké změny,“ řekl. Doplnil, že vyhodnocovat bude hnutí také spolupráci s dalšími subjekty, které na jeho kandidátkách letos kandidovaly. „Ale já si pořád myslím, že ta spolupráce je dobrá,“ dodal.

Babiš vítězem i u další predikce

Podle predikce společnosti Blindspot AI získá hnutí ANO ve sněmovních volbách zhruba 35 procent hlasů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci by měla mít přibližně 23 procent a hnutí STAN téměř 11,5 procenta hlasů. Bezmála devět procent prognóza přisuzuje Pirátům, necelých osm procent kandidátce SPD a zhruba sedm procent Motoristům. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny podle predikce zůstane uskupení Stačilo!, za které kandidují mimo jiné komunisté a sociální demokraté. Prognózu má ČTK k dispozici.

Predikce vychází z výsledků po sečtení zhruba třetiny volebních okrsků. Stačilo by podle ní měla získat asi 4,3 procenta hlasů a Přísaha zhruba procento. Blindspot AI, která je součástí skupiny Adastra, pro dopočty využívá umělou inteligenci. Pracuje s daty Českého statistického úřadu i dalších zdrojů. Model by měl už při desetině sečtených volebních okrsků předpovědět výsledky s chybou menší než jeden procentní bod.

Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.

Sčítání volebních lístků živelně pokračuje. Po čtvrtině je zatím největší překvapení relativně nízký počet hlasů pro SPD. Tomio Okamura totiž tradičně cílí na menší obce, kde probíhá sčítání rychleji než ve velkých městech. A proto je aktuální zisk necelých devíti procent vlastně propadák. Pokud SPD očekávala výrazně dvouciferný zisk nad 10 procent, nyní již může přemýšlet spíše o nějakých 13 procentech maximálně.

Naopak ANO je zatím suverénně ve vedení, které se blíží 40procentní podpoře. To je ovšem opět efekt malých obcí, kde ANO zjevně vyluxovalo více voličů SPD, než Okamura a spol. očekávali. Totéž navíc nejspíš platí také pro Motoristy, kteří mají výrazně nad pět procent a mohou se ještě těšit na podporu ve velkých městech. Naopak falešná koalice Stačilo! je zatím pod pěti procenty a výrazný nárůst je zatím nejistý.

Více naznačí situace po zhruba 65 procentech sečtených okrsků.

