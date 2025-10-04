Babiš očima zahraničních médií: Miliardář, populista bez ideologie, ale s vlivem
Zahraniční média označují Andreje Babiše po volebním vítězství za populistického miliardáře a pragmatika bez jasné ideologie. Podle BBC či AFP by jeho návrat k moci mohl znamenat omezení české podpory Ukrajiny a přiblížení k vládám Viktora Orbána a Roberta Fica.
Zahraniční média se ve svých zprávách a komentářích o českých parlamentních volbách zaměřují především na osobnost předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jehož strana získala nejvíce hlasů. Agentura AP i britská stanice BBC ho označují za populistického miliardáře, zatímco agentura AFP upozorňuje na jeho sympatie k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podle médií by Babišův návrat k moci mohl znamenat omezení české pomoci Ukrajině a politické sblížení se Slovenskem a Maďarskem.
„Tyto volby nepřinesly velká překvapení, ale ponechávají otevřené mnohé otázky,“ uvedl server BBC News. Podle něj bude Babiš muset jednat o podpoře pro svou vládu s menšími stranami. Snazší rozhovory očekává BBC s Motoristy, s nimiž je ANO ve stejném klubu v Evropském parlamentu. „Vztahy se SPD by ale mohly být napjatější,“ píše stanice s tím, že Babiš odmítl referendum o členství v NATO a EU – jedno z hlavních témat SPD vedené Tomiem Okamurou.
Podle agentury AP by Babišovo vítězství mohlo přiblížit Českou republiku k Maďarsku a Slovensku – tedy k zemím, které „odmítají poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině, pokračují v dovozu ruské ropy a jsou proti sankcím Evropské unie vůči Rusku“. AP zároveň připomíná, že Česko patřilo od začátku ruské invaze v roce 2022 k nejaktivnějším podporovatelům Kyjeva.
Agentura AFP představuje Babiše jako miliardáře, který sám sebe označil za trumpistu. Hlavními body kampaně hnutí ANO podle ní byly zvýšení sociálních výdajů a omezení pomoci Ukrajině. „Jeho návrat k moci by mohl znamenat, že se Praha přiblíží k Maďarsku a Slovensku,“ uvádí AFP.
Francouzský deník Le Figaro cituje politoložku Janu Vargovčíkovou z pařížského institutu Inalco, podle které Babiš nemá hlubší politické přesvědčení. „Je velmi pragmatický a jeho tvárnost mu umožňuje zůstávat dlouhodobě dvojznačný,“ uvedla Vargovčíková. Le Figaro také připomíná Babišův dlouhodobý střet zájmů jakožto majitele skupiny Agrofert a možného budoucího premiéra.
Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.
O „velkém comebacku“ a „volebním zemětřesení“ píší německá média v souvislosti s výsledky českých parlamentních voleb. V prvních komentářích se němečtí novináři shodují, že sestavování kabinetu nebude mít Babiš jednoduché. Velkou pozornost věnují také možným dopadům jeho vítězství na českou pomoc Ukrajině.
„Miliardář a pravicový populista Andrej Babiš se vrací k moci,“ uvedl Süddeutsche Zeitung. Připomíná, že Babiš je v rámci EU spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána a že během kampaně sliboval zastavení dodávek zbraní Ukrajině, která se už více než tři a půl roku brání ruské invazi.
List Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o „výrazném vítězství“ hnutí ANO. Podle něj Babiš vsadil na nespokojenost velké části Čechů a brojil proti Bruselu i vojenské pomoci Kyjevu. Také list Die Zeit hovoří o „jasném vítězství pravicového populisty“, které by mohlo ovlivnit další českou podporu Ukrajině.
Podle Die Zeit má Babiš na výběr ze dvou možných koaličních partnerů – nové strany Motoristé a „krajně pravicové“ SPD. Není vyloučeno, že vznikne i menšinová vláda. „Vláda Andreje Babiše by se mohla sblížit se Slovenskem a Maďarskem, které jsou nyní v EU považovány za proruské,“ píše týdeník.
Časopis Der Spiegel varuje, že výsledek českých voleb může mít důsledky pro celou Evropskou unii. Připomíná spojení ANO s maďarským Fideszem, rakouskou FPÖ a francouzským Národním sdružením (RN) ve frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.
Také Die Welt se zaměřuje na možné oslabení české pomoci Ukrajině a konstatuje, že tato podpora bude pravděpodobně „přiškrcena“. Stanice ntv hovoří o „změně politického směřování u sousedů“ a dodává, že se „do světel ramp vrací muž, který už jednou vládní odpovědnost nesl“.
Podle ARD má Babiš na výběr mezi „dvěma krajně pravicovými stranami – nově založenými Motoristy a SPD“. Pražský korespondent ARD Danko Handrick uvedl, že Babišovo vítězství posílí eurokritické síly na východě EU, mezi něž počítá i vlády Slovenska a Maďarska.
Veřejnoprávní stanice Deutsche Welle konstatuje, že „pravicově populistické a euroskeptické“ ANO slaví jasné vítězství, zatímco vládní koalice Spolu premiéra Petra Fialy „jednoznačně prohrála“. O „vítězství populisty Babiše“ píše také web bavorského rozhlasu BR, který očekává změnu dosavadního vstřícného postoje Česka vůči pomoci Ukrajině.
Saský deník Sächsische Zeitung napsal, že Babiš slaví comeback, jaký se žádnému českému premiérovi dosud nepovedl, avšak jeho návrat na vrchol bude složitý – cílem je menšinová vláda. Bulvární deník Bild označil Babišův návrat k moci za „spektakulární“.
Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.
Babišovo vítězství v Česku podle expertů znamená varování pro Brusel, ne však katastrofu. Na rozdíl od Orbána je Babiš spíše technokrat a pragmatik, který se evropské unii spíše přizpůsobí, než aby ji otevřeně konfrontoval.
