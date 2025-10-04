Babiš očima zahraničních médií: Miliardář, populista bez ideologie, ale s vlivem

Nový magazín právě vychází!

Zahraniční média označují Andreje Babiše po volebním vítězství za populistického miliardáře a pragmatika bez jasné ideologie. Podle BBC či AFP by jeho návrat k moci mohl znamenat omezení české podpory Ukrajiny a přiblížení k vládám Viktora Orbána a Roberta Fica.

Zahraniční média se ve svých zprávách a komentářích o českých parlamentních volbách zaměřují především na osobnost předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jehož strana získala nejvíce hlasů. Agentura AP i britská stanice BBC ho označují za populistického miliardáře, zatímco agentura AFP upozorňuje na jeho sympatie k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podle médií by Babišův návrat k moci mohl znamenat omezení české pomoci Ukrajině a politické sblížení se Slovenskem a Maďarskem.

„Tyto volby nepřinesly velká překvapení, ale ponechávají otevřené mnohé otázky,“ uvedl server BBC News. Podle něj bude Babiš muset jednat o podpoře pro svou vládu s menšími stranami. Snazší rozhovory očekává BBC s Motoristy, s nimiž je ANO ve stejném klubu v Evropském parlamentu. „Vztahy se SPD by ale mohly být napjatější,“ píše stanice s tím, že Babiš odmítl referendum o členství v NATO a EU – jedno z hlavních témat SPD vedené Tomiem Okamurou.

Podle agentury AP by Babišovo vítězství mohlo přiblížit Českou republiku k Maďarsku a Slovensku – tedy k zemím, které „odmítají poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině, pokračují v dovozu ruské ropy a jsou proti sankcím Evropské unie vůči Rusku“. AP zároveň připomíná, že Česko patřilo od začátku ruské invaze v roce 2022 k nejaktivnějším podporovatelům Kyjeva.

Agentura AFP představuje Babiše jako miliardáře, který sám sebe označil za trumpistu. Hlavními body kampaně hnutí ANO podle ní byly zvýšení sociálních výdajů a omezení pomoci Ukrajině. „Jeho návrat k moci by mohl znamenat, že se Praha přiblíží k Maďarsku a Slovensku,“ uvádí AFP.

Francouzský deník Le Figaro cituje politoložku Janu Vargovčíkovou z pařížského institutu Inalco, podle které Babiš nemá hlubší politické přesvědčení. „Je velmi pragmatický a jeho tvárnost mu umožňuje zůstávat dlouhodobě dvojznačný,“ uvedla Vargovčíková. Le Figaro také připomíná Babišův dlouhodobý střet zájmů jakožto majitele skupiny Agrofert a možného budoucího premiéra.

Zleva místopředseda Karel Havlíček, předseda Andrej Babiš a místopředsedkyně Alena Schillerová na tiskové konferenci.
Aktualizováno

ONLINE: ANO bude jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.

O „velkém comebacku“ a „volebním zemětřesení“ píší německá média v souvislosti s výsledky českých parlamentních voleb. V prvních komentářích se němečtí novináři shodují, že sestavování kabinetu nebude mít Babiš jednoduché. Velkou pozornost věnují také možným dopadům jeho vítězství na českou pomoc Ukrajině.

„Miliardář a pravicový populista Andrej Babiš se vrací k moci,“ uvedl Süddeutsche Zeitung. Připomíná, že Babiš je v rámci EU spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána a že během kampaně sliboval zastavení dodávek zbraní Ukrajině, která se už více než tři a půl roku brání ruské invazi.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o „výrazném vítězství“ hnutí ANO. Podle něj Babiš vsadil na nespokojenost velké části Čechů a brojil proti Bruselu i vojenské pomoci Kyjevu. Také list Die Zeit hovoří o „jasném vítězství pravicového populisty“, které by mohlo ovlivnit další českou podporu Ukrajině.

Podle Die Zeit má Babiš na výběr ze dvou možných koaličních partnerů – nové strany Motoristé a „krajně pravicové“ SPD. Není vyloučeno, že vznikne i menšinová vláda. „Vláda Andreje Babiše by se mohla sblížit se Slovenskem a Maďarskem, které jsou nyní v EU považovány za proruské,“ píše týdeník.

Časopis Der Spiegel varuje, že výsledek českých voleb může mít důsledky pro celou Evropskou unii. Připomíná spojení ANO s maďarským Fideszem, rakouskou FPÖ a francouzským Národním sdružením (RN) ve frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.

Také Die Welt se zaměřuje na možné oslabení české pomoci Ukrajině a konstatuje, že tato podpora bude pravděpodobně „přiškrcena“. Stanice ntv hovoří o „změně politického směřování u sousedů“ a dodává, že se „do světel ramp vrací muž, který už jednou vládní odpovědnost nesl“.

Podle ARD má Babiš na výběr mezi „dvěma krajně pravicovými stranami – nově založenými Motoristy a SPD“. Pražský korespondent ARD Danko Handrick uvedl, že Babišovo vítězství posílí eurokritické síly na východě EU, mezi něž počítá i vlády Slovenska a Maďarska.

Veřejnoprávní stanice Deutsche Welle konstatuje, že „pravicově populistické a euroskeptické“ ANO slaví jasné vítězství, zatímco vládní koalice Spolu premiéra Petra Fialy „jednoznačně prohrála“. O „vítězství populisty Babiše“ píše také web bavorského rozhlasu BR, který očekává změnu dosavadního vstřícného postoje Česka vůči pomoci Ukrajině.

Saský deník Sächsische Zeitung napsal, že Babiš slaví comeback, jaký se žádnému českému premiérovi dosud nepovedl, avšak jeho návrat na vrchol bude složitý – cílem je menšinová vláda. Bulvární deník Bild označil Babišův návrat k moci za „spektakulární“.

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka

Babiš není druhý Orbán, i tak jeho vítězství zneklidňuje Brusel, míní experti

Volby 2025

Babišovo vítězství v Česku podle expertů znamená varování pro Brusel, ne však katastrofu. Na rozdíl od Orbána je Babiš spíše technokrat a pragmatik, který se evropské unii spíše přizpůsobí, než aby ji otevřeně konfrontoval.

ČTK

Výrazné vítězství hnutí ANO ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je také odrazem míry nezaměstnanosti. V okresech těchto krajů s vysokým procentem nezaměstnaných, hnutí získávalo největší podporu voličů, uvedl sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach.

V okrese Karviná, kde je nejvyšší nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, podpořila hnutí ANO více než polovina voličů. Podíl nezaměstnaných tam v srpnu činil 9,3 procenta, zatímco republikový průměr byl 4,5 procenta. Například v okresech Praha-východ a Praha-západ to bylo 1,7 procenta. Oproti tomu například na Novojičínsku, které patří v kraji mezi okresy s nižší mírou nezaměstnanosti, dostalo ANO zhruba 39 procent hlasů.

„Je potřeba říct, že tyto volby byly do jisté míry jako referendum o stávající vládě. V případě těchto (strukturálně postižených) regionů je vidět, že ta spokojenost dlouhodobě není,“ uvedl Slach. Tento fakt pomohl navýšit počet hlasů pro hnutí ANO. „Tento post byl, že tato vláda není úplně vstřícná vůči těmto regionům a tohle je nějaký výsledek,“ řekl Slach. Podle jeho názoru u voličů zafungovalo to, že je hnutí přesvědčilo, že bude více než jiné strany brát na zřetel potřeby těchto krajů. Překvapivé podle něj ale je, že hnutí ANO dokázalo „vysát“ hlasy SPD, které oproti průměru uspělo hůře než v minulosti.

Radim Fiala

Jsme připraveni podpořit menšinovou vládu ANO, uvedl Fiala z SPD

Volby 2025

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).

ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš stál v čele kandidátky v lidnatém Moravskoslezském kraji a od počátku roku tam vedl intenzivní kampaň. Pravidelně objížděl menší obce se stovkami obyvatel a na mítincích opakovaně zdůrazňoval, že jsou pro něj hlasy moravskoslezských obyvatel důležité a naléhal, aby přišli k volbám. Na zhodnocení, jakou tento fakt sehrál při volebních výsledcích roli, bude podle Slacha potřeba více času.

„Nicméně je pravda, že zde byl přítomen velmi, to je potřeba zdůraznit. Ve srovnání s těmi jinými stranami tady byl asi vidět nejvíc. Dokázal v lidech vyvolat pocit, že on zajistí to, že budou mít zastání. To si myslím, že je asi nejdůležitější, a to možná spíše poukazuje na to, že byli schopni podle všeho pobrat hlasy SPD a dalším ještě více antisystémově orientovaným stranám,“ míní Slach.

Osobně ho výrazný nárůst podpory hnutí ANO, které si svůj volební výsledek ve strukturálně postižených regionech vylepšilo oproti roku 2021 zhruba o deset procentních bodů, nepřekvapil. „Minulý týden jsem v předvolební debatě říkal, že mě jen zajímá, o kolik to vyhrají. Takže mě to nepřekvapuje. Ty signály byly poměrně jasné. Tady ta podpora dlouhodobá byla, navíc mají zastoupení ve vedení krajů,“ podotkl Slach.

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Názory

Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.

Dalibor Martínek

Trojice strukturálně postižených krajů se vyznačuje tím, že se v minulosti orientovaly na těžební, zpracovatelský a chemický průmysl a v současnosti mají nízký ekonomický růst a významně zaostávají za nejvyspělejšími regiony v zemi. Ekonomické problémy doprovází i nízká atraktivita pro život obyvatel, menší nabídka perspektivních pracovních příležitostí a horší podmínky pro podnikání.

ANO bylo v těchto krajích úspěšné už loni v krajských volbách, například v Moravskoslezském kraji mohlo sestavit jednobarevnou vládu, protože získalo ve volbách nadpoloviční počet mandátů v 65členném zastupitelstvu. Nakonec se rozhodlo vládnout s koalicí SPD, Trikolora a PRO. V Karlovarském kraji ale vytvořilo jednobarevnou vládu ANO.

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Politika

Politika

ČTK

Ta věta, mladí, pojďte volit, ve mě rezonovala. To jako že já si vezmu leták, ale už nemusím chodit volit? Že už na mě nezáleží?

Pirátům strategie vyšla. Zatímco v minulé koalici se Starosty získali jen čtyři poslance, nyní to vypadá na pěknou sklizeň. Určitě víc než deset poslanců. I Richterová. V minulých volbách převálcovali Piráty Starostové. Vít Rakušan tak dobře rétořil, že pobral z této dvojičky většinu hlasů.

Piráti našli druhý dech

Takže když bývalý dlouholetý šéf Pirátů Ivan Bartoš zpackal digitalizaci stavebního řízení, a byl vyhozen z vlády, zdálo se, že tato strana mladých mele z posledního. Opak je pravdou. Našla druhý dech. Je málo pochopitelné, že chlapec z Moravy Zdeněk Hřib, tak trochu komunikačně kostrbatý politik, který to v minulosti dopracoval až na primátora Prahy, dokáže tuto stranu opět dostat do Poslanecké sněmovny.

Povedlo se. Dokonce porazil i Okamurovu SPD. To nikdo nečekal. V čem se nachází kouzlo Pirátů? To tuší jenom mladí.

Radim Fiala

