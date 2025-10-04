Byznys má jasno: Od Babiše očekává méně papírování, víc jistoty a investic
Podnikatelské svazy od nové vlády vzešlé z parlamentních voleb pod vedením hnutí ANO očekávají méně byrokracie, předvídatelné podnikatelské prostředí, podporu exportu a pokračování investic do infrastruktury. Představitelé podnikatelských asociací se shodli také na tom, že voliči většinově odmítli komunistickou ideologii.
Očekávání podnikatelského sektoru zůstávají podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje stejná. „Potřebujeme stabilní a předvídatelné prostředí, jasnou vizi a vládu, která bude přijímat rozhodnutí podporující průmysl a podnikání. Volby skončily, ale teď je čas přejít od slov k činům,“ uvedl Rafaj. „Úkolem nás všech – byznysu i politiků – je zajistit, aby klíčové priority pro ekonomiku byly jasně ukotveny v programovém prohlášení nové vlády,“ dodal.
Rafaj zdůraznil, že je potřeba „méně byrokracie, více předvídatelnosti, podpora exportu, investice do infrastruktury a posílení role Česka jako silného partnera v EU a NATO“. Priority byznysu chce představit na sněmu 7. října v Brně.
Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček připomněl, že podnikatelé očekávají naplnění slibů, které politické strany dávaly v kampani. „Strategické investice do energetiky, dopravní infrastruktury a bydlení se musí stát motorem hospodářského růstu. Stejně tak ale potřebujeme zmodernizovat školství, investovat do vědy, výzkumu a inovací a rozhýbat trh práce,“ řekl.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR považuje za zásadní, aby nová vláda potvrdila jednoznačné ukotvení Česka v Evropské unii a NATO a hájila principy právního státu. „Dlouho neřešených problémů má Česko hodně, a proto je důležité, aby stabilní vláda restartu Česka vznikla co nejdříve,“ uvedl prezident svazu Tomáš Prouza. „Oceňujeme, že Češi odmítli proruskou komunistickou ideologii, která by naši zemi ohrožovala bezpečnostně i ekonomicky.“
Podle Prouzy jsou úkoly pro novou vládu jasné: zásadní snížení byrokracie, otevření pracovního trhu, reforma zdravotnictví a aktivní role v evropských strukturách. Kabinet by měl mít podle něj odvahu bránit férovou konkurenci a zakročit proti nekalým praktikám čínských e-shopů nebo nadnárodních potravinářských koncernů.
Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl očekává, že vítězství ANO přinese větší důraz na centralizaci digitalizačních projektů. „Pro oblast umělé inteligence to bude příležitost i výzva. Pokud vláda dá AI skutečnou prioritu, může Česko v evropském srovnání zrychlit. Klíčové bude stabilní financování výzkumu a praktické využití AI ve veřejné správě,“ uvedl.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pak požaduje od jakékoli nové vlády především stabilitu, čitelnost a jednoduchost podnikatelského prostředí. „Zejména ve světle bobtnající byrokracie přenášené na firmy a podnikatele. Obáváme se, že tento trend bude pokračovat bez ohledu na to, kdo konkrétně bude této zemi vládnout,“ řekl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.
