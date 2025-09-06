PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
Jak řídil firmu? Je veřejným tajemstvím, že zemědělské podniky získával tak, že jim dodával hnojiva na dluh, a když zemědělci nebyli schopni dluh splácet, přebíral je.
Hnojiva jsou základní cihlou jeho podnikání. Někdo si možná myslí, že Babišův Agrofert vyrábí klobásy, kuchá kuřata a dojí mléko. Ano, to také dělá. Ale Babiš je především největším výrobcem hnojiv v Evropě.
Babiš manažer
V Česku má Lovochemii, na Slovensku Duslo Šaľa. To v roce 2023 přispělo do holdingu 2,3 miliardami korun zisku. V roce 2023 koupil Babiš rakouského výrobce hnojiv Borealis. Byla to transakce za dvacet miliard korun. Společnost, nyní přejmenovaná na LAT Nitrogen, má výrobní závody v Rakousku a ve Francii. A zlatou slepicí v oboru hnojiv je německá chemička SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Na stamiliardových tržbách Agrofertu má skoro desetinový podíl, dosahuje pravidelně zisky v řádu miliard korun.
Do voleb zbývá přesně měsíc. Již za čtyři týdny vyrazí zhruba 73 procent oprávněných voličů předat svůj hlas. A na základě toho pravděpodobně v dalších týdnech vznikne vláda. Portál newstream.cz nachystal na zářijové víkendy Předvolební audit. Budeme se věnovat jednotlivým lídrům a rekapitulaci toho, co se jim podařilo, v čem naopak selhali a také tomu, co od nich můžeme v dalším období očekávat. Startujeme v sobotu 6. září Andrejem Babišem, lídrem hnutí ANO s nejvyššími preferencemi.
Agrofert měl v loňském roce zisk po zdanění sedm miliard korun a obrat přes 200 miliard. Kvůli lex Babiš, účelovému zákonu z roku 2017, který neumožňoval premiérovi podnikat, celou skupinu převedl do svěřenského fondu. Jeho správcem byl Zbyněk Průša, ředitel Agrofertu.
Všem bylo jasné, že firmu nadále vlastní Babiš. Takže si ji, už jako pouhý poslanec, koncem loňského roku opět nechal převést na sebe.
Jeho impérium zahrnuje přes 200 firem z mnoha oborů. Pekárny, zemědělské podniky, chemičky, lesnické společnosti, reality. Je rozkročený po celé Evropě. V závěru roku 2023 například získal většinový podíl v rumunském obchodníkovi s obilím a olejninami East Grain, který prodává do Srbska či Maďarska.
Babiš rozhodně nemá zájem vystupovat z EU.
Jak vlastě vznikl Agrofert? To už je všem jedno. Čas běží a lidé zapomínají. To je Babišova sázka, ztráta paměti lidí. Tak pro připomenutí. Agrofert vznikl jako česká pobočka podniku zahraničního obchodu Petrimex, který měl sídlo v Bratislavě. A před sametovou revolucí pečoval o obchody československých chemiček. V roce 1996 se o vlastnictví podniku dělily tři firmy, neratovická Spolana držela deset procent akcií, chemička Duslo z jihoslovenského města Šaľa 25 procent a švýcarská společnost O.F.I. 65procentní podíl.
Kolem švýcarského podniku dodnes zůstává nejvíc nejasností. Babiš tvrdí, že firmu založili jeho bývalí spolužáci z ženevského lycea. Podivné tvrzení, ale to už nikoho nezajímá. Nakonec se Babiš stal jediným vlastníkem holdingu, který nazval Agrofert. Jakože zemědělství. Ale to už dávno neplatí.
Boj o moc
Babiš se z podnikání do politiky vrhnul v roce 2012, kdy založil své ANO. Rok na to, před volbami, si koupil i Mafru, největší český mediální dům. Asi je jasné, proč. Úvodní tvrzení bylo, že chce bojovat proti korupci. Jeho předchozí vazby na politiky, například na ministerstvu průmyslu, které mu pomáhaly v růstu firmy, jaksi obmlčel.
Ve své straně se obklopil loajálními lidmi, strana jako firma. To trvá dosud. Když vyhrál volby v roce 2017, dal legendárního „hubana“ svému marketingovému guru Markovi Prchalovi. Loajalita skončila, skončil i Prchal. Kdo není loajální, je nepřítel. Je to vidět i na jeho aktuálních setkáních s občany, kdy za ním v obcích Moravskoslezského kraje, kde je Babiš lídrem kandidátky, stojí jako fackovací panák bývalý moderátor televizního pořadu Medúza Aleš Juchelka, nyní poslanec a dvojka na kandidátce.
Aktuálně je Babiš jasným lídrem všech předvolebních průzkumů. Podle těch je třetina voličů ochotna volit člověka, který v minulosti donášel komunistické státní bezpečnosti, čert ví, jak přišel k miliardám korun, a který si neoprávněně vzal padesát milionů korun dotaci na výstavbu Čapího hnízda. A svého syna, na kterého „Čapák“ připsal, poslal na Krym, aby na něj neměli dosah zvědaví novináři.
Za celou aféru by měl sedět ve vězení. Je to zločin většího rozsahu. On nesedí, je to lídr předvolebních průzkumů. Pro Čechy je evidentně passé boží přikázání nelhat a nekrást. Jeden bláznivý občan nyní vzal Babiše na předvolebním mítinku přes záda berlou. Byla z toho aféra, Babiš vynechal jeden den předvolební kampaně. Při které jinak jezdí jako fretka od vesnice k vesnici. To by mohl premiér Fiala závidět. Nyní je ovšem zpátky, v Ostravě představil předvolební program.
Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.
Byla to hezká akce pro televize. Slíbil všechno všem, hlavně peníze. Důchodcům, mladým rodinám, firmám sníží daně. Kdo to nakonec zaplatí, Babiš neřeší. Je mu jednasedmdesát. Je mu to jedno. Hlavně chce na sklonku života řídit něco většího než Agrofert, který má třicet tisíc zaměstnanců. Chce řídit stát, jako firmu.
Co se Babišovi povedlo. A co nikoli
Úspěchy
Babiš už od jara objíždí veškeré vesnice ve svém volebním okrsku. Nikdo, kromě Karla Havlíčka, korunního prince ANO, není tak aktivní. Aktivitu má Babiš rád. Z 27 procent voličů, které získal v minulých volbách, se nyní permanentně pohybuje v preferencích kolem 32 procent. Bude skládat novou vládu.
Ve sněmovně nemohl vybojovat prakticky nic proti 108 vládních poslanců. Po vykopnutí Pirátů z vlády proti 104. Nicméně se mu povedlo intenzivním ostřelováním vlády navýšit preference svého hnutí.
Na Facebooku má 453 tisíc sledujících. Petr Fiala, úhlavní politický nepřítel, jenom 138 tisíc. Babiš, ačkoliv mu je 71 let, dokáže skvěle pracovat se sociálními sítěmi. Dokonce představil v rámci zahájení kampaně i mladé ANO.
Neúspěchy
Babišovi se nepovedlo sprovodit ze světa dotační kauzu Čapí hnízdo, která se s ním táhne již téměř dvacet let. Je v ní stále veden jako obžalovaný, podezřelý z dotačního podvodu. Vrchní soud případ vrátil pražskému soudu k novému projednání, již třetímu. Po volbách se sněmovna opět bude muset zabývat vydáním či nevydáním Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
Chtěl zrušit Jurečkovu penzijní reformu. Hnal to až k Ústavnímu soudu. Nelíbilo se mu, že by se věk odchodu do důchodu měl zvyšovat ze současných 65 let na 67. Neuspěl, reforma platí. Lidé se dožívají vyššího věku, čili mohou podle soudu déle pracovat.
Rána berlí do hlavy či do zad, záleží na výkladu. Babiš jede kontaktní kampaň prakticky v každé vesnici ve svém volebním Moravskoslezském kraji. Získává tím voliče, ale vysloužil si i bezprecedentní útok berlí od nespokojeného důchodce. Nic se mu nestalo, ale byl kolem toho pěkný tyátr.
Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.
