Fiala po porážce: Musíme se připravit na intenzivní opoziční práci
Strany dosluhující vlády se musí podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy připravit na intenzivní opoziční práci. Jak ji budou koordinovat, prodiskutují v následujících týdnech. Fiala to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Uvedl, že pokládá za logické, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude jako vítěz sněmovních voleb pověřen sestavením vlády.
„Je iluze přemýšlet nad jinou variantou, musíme se připravit na intenzivní opoziční práci, jak ji budeme koordinovat, se budeme bavit v následujících týdnech,“ uvedl Fiala k možnosti, že by jako lídr druhého na pásce - koalice Spolu - jednal o možné podpoře s Motoristy sobě. Ti hned v sobotu večer začali z pozice sněmovního nováčka a nejslabší sněmovní strany jednat o možné spolupráci s předsedou ANO Andrejem Babišem.
Prezident Petr Pavel se setkal s Andrejem Babišem, ale pověření k sestavení vlády zatím nevydal. Babiš po schůzce uvedl, že by bylo příliš brzy. Hlava státu se postupně sejde se všemi předsedy stran, které se dostaly do Sněmovny.
Prezident Pavel zatím Babiše nepověřil sestavením vlády
Volby 2025
Prezident Petr Pavel se setkal s Andrejem Babišem, ale pověření k sestavení vlády zatím nevydal. Babiš po schůzce uvedl, že by bylo příliš brzy. Hlava státu se postupně sejde se všemi předsedy stran, které se dostaly do Sněmovny.
Fiala zopakoval, že koalici Spolu pokládá za dobrý projekt, který obstál v několika volbách. „Neuzavíral bych nějakou cestu do budoucnosti Spolu, musíme přemýšlet, jak nabídnout alternativu, která bude mít šanci vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí, v situaci, která je jiná prakticky v celé Evropě,“ uvedl. Se současnými koaličními partnery a Piráty se chce bavit, jak být co nejúčinnější opozicí ve Sněmovně a reprezentovat zájmy dvou a půl milionu voličů, kteří v pátek a v sobotu podpořili strany podílející se v minulých čtyřech letech na vládě.
Ohledně vyvození osobní zodpovědnosti za výsledek voleb Fiala zopakoval, že se rozhodne v dalších dnech. Zmínil podporu a důvěru, která se mu dostává. Vedení ODS se sejde v následujícím týnu, uvedl. S tím, že předsednictvo je soudržný tým.
Volební sjezd mají občanští demokraté naplánován na začátek příštího roku.
Výsledek sněmovních voleb opravdu zásadně ovlivnil fakt, že Motoristé překročili pětiprocentní hranici. Pokud by dopadli jako Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí, kabinet premiéra Petra Fialy mohl pomýšlet na to, že bude vládnout další čtyři roky. Právě vyklizení pozic Motoristům tedy bylo osudovou chybou koalice Spolu. A zejména pak její nejsilnější strany, ODS.
Lukáš Kovanda: ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali
Názory
Výsledek sněmovních voleb opravdu zásadně ovlivnil fakt, že Motoristé překročili pětiprocentní hranici. Pokud by dopadli jako Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí, kabinet premiéra Petra Fialy mohl pomýšlet na to, že bude vládnout další čtyři roky. Právě vyklizení pozic Motoristům tedy bylo osudovou chybou koalice Spolu. A zejména pak její nejsilnější strany, ODS.
Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.
Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb
Názory
Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.