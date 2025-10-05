Fiala po porážce: Musíme se připravit na intenzivní opoziční práci

Nový magazín právě vychází!

Strany dosluhující vlády se musí podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy připravit na intenzivní opoziční práci. Jak ji budou koordinovat, prodiskutují v následujících týdnech. Fiala to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Uvedl, že pokládá za logické, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude jako vítěz sněmovních voleb pověřen sestavením vlády.

„Je iluze přemýšlet nad jinou variantou, musíme se připravit na intenzivní opoziční práci, jak ji budeme koordinovat, se budeme bavit v následujících týdnech,“ uvedl Fiala k možnosti, že by jako lídr druhého na pásce - koalice Spolu - jednal o možné podpoře s Motoristy sobě. Ti hned v sobotu večer začali z pozice sněmovního nováčka a nejslabší sněmovní strany jednat o možné spolupráci s předsedou ANO Andrejem Babišem.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Prezident Pavel zatím Babiše nepověřil sestavením vlády

Volby 2025

Prezident Petr Pavel se setkal s Andrejem Babišem, ale pověření k sestavení vlády zatím nevydal. Babiš po schůzce uvedl, že by bylo příliš brzy. Hlava státu se postupně sejde se všemi předsedy stran, které se dostaly do Sněmovny.

ČTK

Fiala zopakoval, že koalici Spolu pokládá za dobrý projekt, který obstál v několika volbách. „Neuzavíral bych nějakou cestu do budoucnosti Spolu, musíme přemýšlet, jak nabídnout alternativu, která bude mít šanci vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí, v situaci, která je jiná prakticky v celé Evropě,“ uvedl. Se současnými koaličními partnery a Piráty se chce bavit, jak být co nejúčinnější opozicí ve Sněmovně a reprezentovat zájmy dvou a půl milionu voličů, kteří v pátek a v sobotu podpořili strany podílející se v minulých čtyřech letech na vládě.

Ohledně vyvození osobní zodpovědnosti za výsledek voleb Fiala zopakoval, že se rozhodne v dalších dnech. Zmínil podporu a důvěru, která se mu dostává. Vedení ODS se sejde v následujícím týnu, uvedl. S tím, že předsednictvo je soudržný tým.

Volební sjezd mají občanští demokraté naplánován na začátek příštího roku.

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Až opadnou povolební emoce, nastane čas tvrdé práce. Klíčovým hráčem v tuto chvíli bude Andrej Babiš, který jako vítěz voleb potřebuje najít podporu pro svou případnou vládu. Připomeňme, že minule (v roce 2017) se mu to napoprvé nepovedlo, sestavil jednobarevný kabinet, který ale nedostal podporu. Poté musel přemluvit sociální demokraty, aby do vlády vstoupili, a komunisty, aby ji podpořili.

I tentokrát zdánlivě Babiš potřebuje dvě partaje. Motoristy a SPD. Jistě jej trápí, že mu nestačí jen jedna z těchto dvou stran, aby přesáhl 101 hlasů ve sněmovně. Nicméně obě partaje mu slíbily podporu, ať už v jakékoli podobě.

Babišem preferovaná přitom je pouhá podpora jednobarevného kabinetu, nikoli přímá účast jedné či obou stran ve vládě.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
ONLINE: Havlíček očekává ve sněmovně širokou spolupráci. Motoristé chtějí do vlády

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

nst

SPD může zapomenout na referenda

A zde nastává situace, kterou v Česku v podstatě neznáme – fungování menšinové vlády s důvěrou sněmovny. Pro Andreje Babiše by to byla dílem luxusní pozice, která ale má mnohá úskalí.

Luxusní pozice by to byla zejména proto, že by mohl vládnout zcela dle vlastních tužeb a představ. Úskalí pak je, že by muselo ANO pro veškeré zákony hledat podporu u všech poslaneckých klubů.

To je problém pro SPD. Partaj, která je skutečným poraženým letošních voleb, totiž s ANO nemá prakticky žádné společné programové body. Babiš již krátce po vítězství vyvrátil veškerá očekávání směrem k vystupování z EU i NATO, taktéž příklon k Rusku nelze čekat. A je otázka, jak moc se Babiš bude chtít paktovat se slovenskou a maďarskou vládou, s jejichž lídry většinou nechce být nijak zásadně spojován.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

ANO a Motoristé – sňatek proti Green Dealu?

Motoristé mají v tomto ohledu poněkud lepší pozici, ostatně někteří komentátoři a politologové odhadují, že Motoristé nakonec ve vládě budou. Ostentativní pravicovost Motoristů může Babišovi konvenovat zejména proto, že jeho vláda má připravenou celou řadu pro byznysových zákonů. Jistě se shodnou na zjednodušení stavebního řízení, které ANO velmi často označuje za jeden z prvních zákonů, které prosadí. Zároveň se shodnou na odmítání Green Dealu a podpoře uhlí.

Jenomže mezi priority Babišova kabinetu budou patřit také jiné zákony: návrat EET, podpora seniorů, navýšení výdajů na základě předvolebních slibů. Nic z toho nebude v souladu s tím, že by Motoristé chtěli snižovat daně. A tady budou vznikat opravdu velké třenice.

S kým povládne ANO

A právě proto je poměrně možné, že nakonec Babišův případný jednobarevný kabinet prohlasuje klíčové zákony s úplně jinými stranami než s těmi, které kabinetu dodají potřebnou důvěru ve sněmovně. Lze si snadno představit, že pro EET najde ANO podporu u Pirátů a části STAN, pro zvýšení peněz pro seniory u SPD a části STAN, pro konkrétní projekty v regionech opět zejména u STAN.

A pokud bude chtít jakkoli proměnit, ale zároveň zachovat podporu Ukrajině, Spolu či některé strany z této koalice jistě nebudou proti.

Babiš očima zahraničních médií: Miliardář, populista bez ideologie, ale s vlivem

Babiš očima zahraničních médií: Miliardář, populista bez ideologie, ale s vlivem
Profimedia
ČTK
ČTK

Zahraniční média označují Andreje Babiše po volebním vítězství za populistického miliardáře a pragmatika bez jasné ideologie. Podle BBC či AFP by jeho návrat k moci mohl znamenat omezení české podpory Ukrajiny a přiblížení k vládám Viktora Orbána a Roberta Fica.

Zahraniční média se ve svých zprávách a komentářích o českých parlamentních volbách zaměřují především na osobnost předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jehož strana získala nejvíce hlasů. Agentura AP i britská stanice BBC ho označují za populistického miliardáře, zatímco agentura AFP upozorňuje na jeho sympatie k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podle médií by Babišův návrat k moci mohl znamenat omezení české pomoci Ukrajině a politické sblížení se Slovenskem a Maďarskem.

„Tyto volby nepřinesly velká překvapení, ale ponechávají otevřené mnohé otázky,“ uvedl server BBC News. Podle něj bude Babiš muset jednat o podpoře pro svou vládu s menšími stranami. Snazší rozhovory očekává BBC s Motoristy, s nimiž je ANO ve stejném klubu v Evropském parlamentu. „Vztahy se SPD by ale mohly být napjatější,“ píše stanice s tím, že Babiš odmítl referendum o členství v NATO a EU – jedno z hlavních témat SPD vedené Tomiem Okamurou.

Podle agentury AP by Babišovo vítězství mohlo přiblížit Českou republiku k Maďarsku a Slovensku – tedy k zemím, které „odmítají poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině, pokračují v dovozu ruské ropy a jsou proti sankcím Evropské unie vůči Rusku“. AP zároveň připomíná, že Česko patřilo od začátku ruské invaze v roce 2022 k nejaktivnějším podporovatelům Kyjeva.

Agentura AFP představuje Babiše jako miliardáře, který sám sebe označil za trumpistu. Hlavními body kampaně hnutí ANO podle ní byly zvýšení sociálních výdajů a omezení pomoci Ukrajině. „Jeho návrat k moci by mohl znamenat, že se Praha přiblíží k Maďarsku a Slovensku,“ uvádí AFP.

Francouzský deník Le Figaro cituje politoložku Janu Vargovčíkovou z pařížského institutu Inalco, podle které Babiš nemá hlubší politické přesvědčení. „Je velmi pragmatický a jeho tvárnost mu umožňuje zůstávat dlouhodobě dvojznačný,“ uvedla Vargovčíková. Le Figaro také připomíná Babišův dlouhodobý střet zájmů jakožto majitele skupiny Agrofert a možného budoucího premiéra.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
ONLINE: Havlíček očekává ve sněmovně širokou spolupráci. Motoristé chtějí do vlády

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

nst

O „velkém comebacku“ a „volebním zemětřesení“ píší německá média v souvislosti s výsledky českých parlamentních voleb. V prvních komentářích se němečtí novináři shodují, že sestavování kabinetu nebude mít Babiš jednoduché. Velkou pozornost věnují také možným dopadům jeho vítězství na českou pomoc Ukrajině.

„Miliardář a pravicový populista Andrej Babiš se vrací k moci,“ uvedl Süddeutsche Zeitung. Připomíná, že Babiš je v rámci EU spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána a že během kampaně sliboval zastavení dodávek zbraní Ukrajině, která se už více než tři a půl roku brání ruské invazi.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o „výrazném vítězství“ hnutí ANO. Podle něj Babiš vsadil na nespokojenost velké části Čechů a brojil proti Bruselu i vojenské pomoci Kyjevu. Také list Die Zeit hovoří o „jasném vítězství pravicového populisty“, které by mohlo ovlivnit další českou podporu Ukrajině.

Podle Die Zeit má Babiš na výběr ze dvou možných koaličních partnerů – nové strany Motoristé a „krajně pravicové“ SPD. Není vyloučeno, že vznikne i menšinová vláda. „Vláda Andreje Babiše by se mohla sblížit se Slovenskem a Maďarskem, které jsou nyní v EU považovány za proruské,“ píše týdeník.

Časopis Der Spiegel varuje, že výsledek českých voleb může mít důsledky pro celou Evropskou unii. Připomíná spojení ANO s maďarským Fideszem, rakouskou FPÖ a francouzským Národním sdružením (RN) ve frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.

Také Die Welt se zaměřuje na možné oslabení české pomoci Ukrajině a konstatuje, že tato podpora bude pravděpodobně „přiškrcena“. Stanice ntv hovoří o „změně politického směřování u sousedů“ a dodává, že se „do světel ramp vrací muž, který už jednou vládní odpovědnost nesl“.

Podle ARD má Babiš na výběr mezi „dvěma krajně pravicovými stranami – nově založenými Motoristy a SPD“. Pražský korespondent ARD Danko Handrick uvedl, že Babišovo vítězství posílí eurokritické síly na východě EU, mezi něž počítá i vlády Slovenska a Maďarska.

Veřejnoprávní stanice Deutsche Welle konstatuje, že „pravicově populistické a euroskeptické“ ANO slaví jasné vítězství, zatímco vládní koalice Spolu premiéra Petra Fialy „jednoznačně prohrála“. O „vítězství populisty Babiše“ píše také web bavorského rozhlasu BR, který očekává změnu dosavadního vstřícného postoje Česka vůči pomoci Ukrajině.

Saský deník Sächsische Zeitung napsal, že Babiš slaví comeback, jaký se žádnému českému premiérovi dosud nepovedl, avšak jeho návrat na vrchol bude složitý – cílem je menšinová vláda. Bulvární deník Bild označil Babišův návrat k moci za „spektakulární“.

