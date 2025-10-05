Kupka: Už v lednu se zřejmě uskuteční volební kongres ODS
V lednu se velmi pravděpodobně uskuteční volební kongres dosud vládní ODS, který bude vybírat nové stranické vedení. V Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr dopravy a místopředseda strany Martin Kupka. Kongres se měl původně konat až v dubnu, podle Kupky však v sobotu jednalo předsednictvo strany o lednovém termínu. Kupka poznamenal, že ODS mívala kongresy v lednu, na dubnový termín je posunula v roce 2022 kvůli pandemii covidu.
Kupka řekl, že někteří členové vedení kandidovat budou, někteří možná nebudou, ale že všichni potřebují čas na to, aby vyhodnotili výsledek voleb. Dodal, že ODS odchází do opozice, což je podle něj příležitost, jak získat další hlasy pro další volby. Je předčasné spekulovat o tom, zda se bude ucházet o post předsedy strany po Petru Fialovi, řekl. Prohlásil však, že v žádném případě nebude kandidovat proti Fialovi.
ODS bude mít nyní 27 poslanců a celá dosavadní vládní koalice Spolu, kterou tvoří ještě TOP 09 a lidovci bude mít 52 křesel. Kupka míní, že koalice Spolu nepřestane být hlasem středového a pravicového voliče.
Další účastník televizní debaty, místopředseda dosud opozičního hnutí SPD Radim Fiala, řekl, že hnutí svolá jako každý rok celostátní konferenci. Uskutečnit se má koncem listopadu. Nevyloučil, že se na ní bude rovněž vybírat nové vedení, záležet podle něj bude na analýzách. SPD má nyní místo dosavadních 20 poslanců 15 poslanců, z toho ale část tvoří poslanci navržení jinými subjekty.