Mesršmíd nabídl rezignaci po komplikacích s eDoklady
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci, uvedl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. Mesršmídův záměr poté potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Ten v reakci uvedl, že se se současným šéfem DIA sejde v příštím týdnu. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.
Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas. „Určitě došlo k podcenění a ne úplně správnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému,“ řekl Mesršmíd pro ČRo.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že se s Mesršmídem sejde příští týden k celkovému vyhodnocení problémů s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách. Stalo se podle něj selhání a nefunkčnost. „Pan ředitel DIA mi dnes v noci poslal e-mail, kde vyvozuje osobní odpovědnost za nefunkčnost eDokladů v průběhu voleb a dal svou funkci ředitele k dispozici. V týdnu se s ním osobně sejdu k celkovému vyhodnocení problémů, které nastaly,“ řekl Jurečka. „Přestože se DIA na volební nápor na eDoklady připravovala, došlo k selhání a nefunkčnosti, které bylo bohužel opravdu výrazné, to nejde přehlídnout ani omluvit,“ dodal ministr.
Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.
ONLINE: Jsme připraveni podpořit menšinovou vládu ANO, uvedl Fiala z SPD
Volby 2025
V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00. Kapacitu systému musela agentura v pátek několikrát posílit. Dnes ráno uvedla, že stoprocentní spolehlivost eDokladů stále nemůže zaručit a pak upřesnila, že pracuje na opravě registrací pro systém Android. Po poledni DIA informovala, že systém eDokladů plně funguje, a pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi.
Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu mohou lidé volit letos do Sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800 tisíc lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci.
Mesršmíd stojí v čele DIA od od jejího vzniku na začátku roku 2023. Před tím pracoval jako konzultant pro antivirovou společnost Avast nebo působil v její divizi Jumpshot, věnující se zpracovávání dat o uživatelích. V minulosti byl také ředitelem nových médií vydavatelství Economia nebo měl na starosti web Sprace.cz ve společnosti Seznam.cz.
