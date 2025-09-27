PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě
Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.
Přístroj nazvaný F-scan 5 je podle stránek společnosti Zapper nejnovějším a nejdokonalejším modelem z řady švýcarských měřících přístrojů F-scan. Co tento přístroj umí? Tak například má oproti předchozímu modelu F-scan 4 tři další frekvenční generátory s šířkou pásma až 500 kHz. Pět dalších kabelů pro vícekanálovou aplikaci. Nebo dokonce extra paměť pro sto vícekanálových protokolů.
Že nevíte, o co jde? To nikdo neví. Nicméně, tento přístroj, pokud je to vůbec nějaký přístroj, je na stránkách firmy k mání za hezkých 230 tisíc korun.
Má to být asi něco léčivého. Nově se podle stránek firmy u většiny naměřených frekvencí zobrazují názvy patogenů, které daným frekvencím odpovídají. Jak to všechno souvisí s Filipem Turek? Za chvíli na to dojde.
Profesorský dloubanec
Turek je nyní vnímán jako lídr strany Motoristů, čestný prezident strany. Je mužný, fotogenický. Stal se europoslancem, jediným z Motoristů.
Lídrem Motoristů je ovšem Petr Macinka, bývalý mluvčí Václava Klause. Zcela jistě kladl Klaus svému mluvčímu na srdce, aby se pustil do nějakého vlastního politického projektu. Sám Klaus už na to neměl energii. Macinka se do toho pustil. Klaus mu přišel osobně dát zdravici na ustavující sněm. A pošťouchnul Macinku, aby nová strana neustrnula, aby se rozvíjela. Takový profesorský dloubanec.
„Přišel jsem sem jako někdo, kdo – spolu se statisíci našich spoluobčanů – nemá, koho by v dnešní politické konstelaci volil. Proto budu s napětím čekat, jak se bude vaše nová strana profilovat a etablovat,“ prohlásil Klaus vloni v prosinci na ustavujícím sjezdu Motoristů. Macinka si našel Turka.
V říjnu čtyřicetiletý Filip Turek byl amatérským automobilovým závodníkem. Podle Wikipedie absolvoval 27 závodů, a podle nepěkných komentářů některých novinářů býval obvykle předposlední či poslední. Vystudoval obor užitá grafika na soukromé střední škole. Letos v červnu dokončil magisterské studium na University College Prague a obhájil diplomovou práci, v níž se zabýval pohledy Václava Klause na americkou zahraniční politiku.
Příznivec starých dobrých časů
Veřejností je Turek vnímán jako tvrdý příznivec starých dobrých časů, spalovacích motorů, odpůrce Green Dealu. Spolu s Macinkou si spočítali, že jim tento program přinese dostatečnou část voličů pro vstup do Poslanecké sněmovny. Možná měli větší ambice, nicméně i nyní, pár dní před volbami, se jako zcela nový subjekt pohybují v průzkumech kolem čáry ponoru, respektive zvolení. Což je pro Motoristy vlastně dobrá zpráva.
Turek ovšem není jenom rebel, který se natáčí, jak jede rychle po dálnici. V roce 2016 založil firmu Zapper Club, která se zaměřuje na homeopatii. Něco mezi nebem a zemí. Nabízí přístroje, o kterých nikdo neví, jak fungují, či zda vůbec fungují. Společnost například prodává Super Ravo Zapper, což je „generátor kmitů obdélníkového tvaru, které při dostatečně velkém napětí ničí patogenní mikroorganismy“. Za bratru 15 tisíc korun. Věř, kdo chceš. Firma nabízí „zázračné“ přístroje jako zappery či plazmové generátory, které mají údajně léčit širokou škálu nemocí.
Turek ze společnosti v roce 2023 vystoupil, jedinou jednatelkou společnosti s ručením omezeným a vloženým majetkem jeden tisíc korun je jeho o tři roky mladší sestra Tereza. Mimochodem, kandidátka do Poslanecké sněmovny za hnutí Kruh. Co je Kruh? „Spojujeme své síly ve jménu hodnot férové politiky tvořené všemi a pro všechny.“ Víc obecně to napsat nešlo.
Srdce českého automobilového průmyslu
Zpět k Turkovi. Do sněmovny kandiduje za Motoristy ve Středočeském kraji. „Kraj je srdcem českého automobilového průmyslu. Můj život je absolutně spjatý s tímto odvětvím a témata jako záchrana průmyslu, která odpovídají mé agendě a práci v Evropském parlamentu, rezonují s místními lidmi,“ uvedl Turek v rozhovoru pro MF Dnes.
K programu Motoristů je těžké říci něco dalšího. Macinka například tvrdí, že oteplování planety nemusí být vlivem „antropogenní emise“. Ta podle něj může soutěžit třeba s měnící se intenzitou slunečního záření. Prostě v duchu knihy Václava Klause, Modrá, nikoli zelená planeta. Motoristé, béčko bývalé Klausovy ODS.
Turek je „expertem“ Motoristů na zahraniční politiku. „Teorie mezinárodních vztahů nebo zahraniční a evropská politika jsou něčím, co mě opravdu baví,“ říká. Jeho klíčovým cílem je zrušení Green Dealu, na což ovšem jeho evropská frakce Patriotů nemá náležitý politický výtlak. Staví se proti zákazu spalovacích motorů, vystupuje proti ekologickým regulacím zdražujícím energie. Nesouhlasí s Ursulou von der Leyenovou a její politikou. Z Evropské unie by však vystoupit nechtěl. „Vím, že vystoupení z EU by zničilo naše zemědělce, průmyslníky a producenty.“