Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Přístroj nazvaný F-scan 5 je podle stránek společnosti Zapper nejnovějším a nejdokonalejším modelem z řady švýcarských měřících přístrojů F-scan. Co tento přístroj umí? Tak například má oproti předchozímu modelu F-scan 4 tři další frekvenční generátory s šířkou pásma až 500 kHz. Pět dalších kabelů pro vícekanálovou aplikaci. Nebo dokonce extra paměť pro sto vícekanálových protokolů.

Že nevíte, o co jde? To nikdo neví. Nicméně, tento přístroj, pokud je to vůbec nějaký přístroj, je na stránkách firmy k mání za hezkých 230 tisíc korun.

Má to být asi něco léčivého. Nově se podle stránek firmy u většiny naměřených frekvencí zobrazují názvy patogenů, které daným frekvencím odpovídají. Jak to všechno souvisí s Filipem Turek? Za chvíli na to dojde.

Kdo bojuje o Poslaneckou sněmovnu? Přečtěte si jednotlivé profily:

Andrej Babiš >>>

Petr Fiala >>>

Tomio Okamura >>>

Vít Rakušan >>>

Zdeněk Hřib >>>

Kateřina Konečná >>>

Profily šéfů politických stran zveřejňujeme každý víkend.

Profesorský dloubanec

Turek je nyní vnímán jako lídr strany Motoristů, čestný prezident strany. Je mužný, fotogenický. Stal se europoslancem, jediným z Motoristů.

Lídrem Motoristů je ovšem Petr Macinka, bývalý mluvčí Václava Klause. Zcela jistě kladl Klaus svému mluvčímu na srdce, aby se pustil do nějakého vlastního politického projektu. Sám Klaus už na to neměl energii. Macinka se do toho pustil. Klaus mu přišel osobně dát zdravici na ustavující sněm. A pošťouchnul Macinku, aby nová strana neustrnula, aby se rozvíjela. Takový profesorský dloubanec.

„Přišel jsem sem jako někdo, kdo – spolu se statisíci našich spoluobčanů – nemá, koho by v dnešní politické konstelaci volil. Proto budu s napětím čekat, jak se bude vaše nová strana profilovat a etablovat,“ prohlásil Klaus vloni v prosinci na ustavujícím sjezdu Motoristů. Macinka si našel Turka.

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Před volbami roste politikům tlak, vzniká spousta sporů. Do svobodných voleb vstupuje i moc soudní, a dokonce i státní úřady. Má to tak být? Dva příklady z poslední doby.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V říjnu čtyřicetiletý Filip Turek byl amatérským automobilovým závodníkem. Podle Wikipedie absolvoval 27 závodů, a podle nepěkných komentářů některých novinářů býval obvykle předposlední či poslední. Vystudoval obor užitá grafika na soukromé střední škole. Letos v červnu dokončil magisterské studium na University College Prague a obhájil diplomovou práci, v níž se zabýval pohledy Václava Klause na americkou zahraniční politiku.

Příznivec starých dobrých časů

Veřejností je Turek vnímán jako tvrdý příznivec starých dobrých časů, spalovacích motorů, odpůrce Green Dealu. Spolu s Macinkou si spočítali, že jim tento program přinese dostatečnou část voličů pro vstup do Poslanecké sněmovny. Možná měli větší ambice, nicméně i nyní, pár dní před volbami, se jako zcela nový subjekt pohybují v průzkumech kolem čáry ponoru, respektive zvolení. Což je pro Motoristy vlastně dobrá zpráva.

Turek ovšem není jenom rebel, který se natáčí, jak jede rychle po dálnici. V roce 2016 založil firmu Zapper Club, která se zaměřuje na homeopatii. Něco mezi nebem a zemí. Nabízí přístroje, o kterých nikdo neví, jak fungují, či zda vůbec fungují. Společnost například prodává Super Ravo Zapper, což je „generátor kmitů obdélníkového tvaru, které při dostatečně velkém napětí ničí patogenní mikroorganismy“. Za bratru 15 tisíc korun. Věř, kdo chceš. Firma nabízí „zázračné“ přístroje jako zappery či plazmové generátory, které mají údajně léčit širokou škálu nemocí.

Turek ze společnosti v roce 2023 vystoupil, jedinou jednatelkou společnosti s ručením omezeným a vloženým majetkem jeden tisíc korun je jeho o tři roky mladší sestra Tereza. Mimochodem, kandidátka do Poslanecké sněmovny za hnutí Kruh. Co je Kruh? „Spojujeme své síly ve jménu hodnot férové politiky tvořené všemi a pro všechny.“ Víc obecně to napsat nešlo.

Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

Strany kandidující do říjnových sněmovních voleb podle odborníků často slibují nereálné zlevnění potravin. Zavazují se také ke snížení byrokracie, což podle odborníků reálné je. Chybí jim ale plány k naplnění slibů, řekli agrární analytik Petr Havel a agrární ekonom z České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier. Podle Havla vychází řada názorů neparlamentních kandidujících stran z populistických a neověřených dat.

ČTK

Přečíst článek

Srdce českého automobilového průmyslu

Zpět k Turkovi. Do sněmovny kandiduje za Motoristy ve Středočeském kraji. „Kraj je srdcem českého automobilového průmyslu. Můj život je absolutně spjatý s tímto odvětvím a témata jako záchrana průmyslu, která odpovídají mé agendě a práci v Evropském parlamentu, rezonují s místními lidmi,“ uvedl Turek v rozhovoru pro MF Dnes.

K programu Motoristů je těžké říci něco dalšího. Macinka například tvrdí, že oteplování planety nemusí být vlivem „antropogenní emise“. Ta podle něj může soutěžit třeba s měnící se intenzitou slunečního záření. Prostě v duchu knihy Václava Klause, Modrá, nikoli zelená planeta. Motoristé, béčko bývalé Klausovy ODS.

Turek je „expertem“ Motoristů na zahraniční politiku. „Teorie mezinárodních vztahů nebo zahraniční a evropská politika jsou něčím, co mě opravdu baví,“ říká. Jeho klíčovým cílem je zrušení Green Dealu, na což ovšem jeho evropská frakce Patriotů nemá náležitý politický výtlak. Staví se proti zákazu spalovacích motorů, vystupuje proti ekologickým regulacím zdražujícím energie. Nesouhlasí s Ursulou von der Leyenovou a její politikou. Z Evropské unie by však vystoupit nechtěl. „Vím, že vystoupení z EU by zničilo naše zemědělce, průmyslníky a producenty.“

Související

Tomio Okamura zahajuje kampaň

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Volební kampaň nám vrcholí, už za týden budeme vědět výsledky a rozložení sil. Okamžitě se rozjede ono reálné druhé kolo voleb, tedy pověření sestavením vlády, vyjednávání o složení koalic, neúspěšní lídři budou skládat funkce, začne pnutí ve stranách. Pojďme se podívat na některé možné aspekty této povolební hry, která začne příští sobotu. Bude to zábava, něco pro fajnšmekry politických strategií a her.

Koho prezident pověří

Nejprve projde mediální kolečko emocí, kdo nám to vlastně vyhrál, a pak se vše rozjede. Prezident bude nejprve vybírat, koho pověří prvním pokusem sestavit vládu. Pravděpodobně si nejprve rozvážně pohovoří se všemi lídry, takové konzultace zaberou klidně dva týdny, mezitím budou strany jednat mezi sebou. Ale podle všeho dostane první pokus sestavit vládu vítěz voleb, tedy ANO a Babiš. V Ústavě sice není napsáno, že prezident musí pověřit vítěze voleb, ale očekává se to.

První kolo sestavování vlády se odvine od počtů poslanců v jednotlivých klubech a také od stability těchto klubů. Jinými slovy, jestli je možné věřit, že v tom klubu ti poslanci zůstanou a budou loajálně podporovat dohodnutou linii. Což třeba u Okamurova gangu nelze čekat, že mu tam zůstane třeba Rajchl nebo Šichtařová, na tento typ lidí nelze spoléhat.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Názory

Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařovou až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.

David Ondráčka

Přečíst článek

Babišův koňský trh

Pokud bude pověřen, Babiš otevře své kolo jednáním s ostatními stranami. Bude to něco mezi koňským trhem a líbáním prstenu, ale ze všech stran. Babiš je bude lákat a vybírat si, oni budou klást na stůl podmínky, funkce, své lidi do státních firem, anebo přímo peníze. Bohužel, v naší transakční demokracii to je víc než pravděpodobné, a Babiš má peněz hodně.

Co když přijde volební pat?

Lze si představit, že volby přinesou pat. Ne asi nutně 100:100, ale situaci, kdy ANO (ale ani nikdo jiný) nebude schopen sestavit většinovou, stabilní vládu. S Babišem nebudou chtít jít koalovat strany současné vládní čtyřkoalice (a Piráti) a on zase nebude chtít jít s Okamurou nebo Konečnou. Může zkusit udělat menšinovou vládou a na několik týdnů (možná i měsíců) dostane své lidi na ministerstva a sebe do Strakovky. Ale patrně podporu ve sněmovně nesežene, v prvním kole neuspěje a jeho menšinová vláda důvěru nedostane.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa hovoří na briefingu Ústavního soudu po neveřejné poradě pléna, které se zabývalo stížnostmi strany Volt Česko poukazující na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách.

Dalibor Martínek: Sebevražda socialistů je podle zákona, rozhodl soud

Názory

Stačilo! a SPD mohou kandidovat do poslanecké sněmovny, rozhodl Ústavní soud. Shodil tak ze stolu stížnost Voltu proti rozhodnutí krajských soudů, které taktéž kandidátky zmíněných dvou hnutí nechaly v platnosti.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Druhé kolo, prezidentův casting na premiéra

V takovém případě bude na tahu opět prezident Pavel se svými poradci na odboru vnitřní politiky (a několika externími..), aby vybrali další cestu, koho pověřit. Babiš bude patrně chtít i druhé pověření, ale Pavel může zkusit někoho jiného, úřednického premiéra, nějakého Jokera. Padne hodně o slov o stabilitě, vážné mezinárodní a geopolitické situaci, a budou kolem toho velké emoce.

Mezitím se bude také hrát o předsedu sněmovny, protože ten vybírá potenciální třetí pokus. Předseda sněmovny se stává během tak vyhrocené hry klíčník třetí šance, takže to může být najednou významná pozice.

Předčasné volby?

Pokud by ani druhý pokus nebyl úspěšný a vyjednávání se táhlo dlouhé měsíce, nastala by politická krize. A pak není vyloučeno, že začnou úvahy i o předčasných volbách. Tu tradici velkou nemáme a nově zvolení poslanci nemají žádnou chuť se rozpustit a riskovat, že příště zvolení být nemusí. V tuto chvíli bych na to moc nevsadil, ale uvidíme. Může se to vyvinout vyhroceně a přijít i veřejný tlak na nějaké nové rozdání karet, že s těmito se hrát nedá.

Kateřina Konečná

David Ondráčka: Hnutí Stačilo! – převlečení komunisté věčně v opozici

Názory

Stačilo těží z nostalgie, ale je to spíš útěk před složitostí dnešního světa. Vybírá si z minulosti to příjemné – levné potraviny, dostupné bydlení, klid na práci. Zapomíná na dusivou kontrolu, ideologii, zavřené hranice a věznění. Nejde o žádnou autentickou levici, jen nabízí jednoduchou odpověď a přehledný svět těm, kteří se v dnešních divokých proměnách ztrácejí. Místo už prošlé hantýrky starých komunistů teď obohatili slovník o populistické fráze. Výsledek je ale podobný.

David Ondráčka

Přečíst článek

Uvnitř stran se pere špinavé prádlo

Mezitím se budou vyvozovat důsledky z prohraných voleb uvnitř stran. Rozjedou se vnitřní frakce mimořádné sněmy, začnou rezignace a nože v zádech, politická reality show pojede naplno. Předpokládám rychlý kongres ODS, je možné že skončí Fiala jako předseda, budou se tam výrazně přeskupovat síly. TOP je v klinické smrti, navíc její lídr Pospíšil (a dvojka Spolu v Praze) vězí po uši v Dozimetru, TOP se asi sloučí s ODS. Spolu přežije jedině, pokud kroužkování neudělá nepřiměřeně silný klub KDU-ČSL nebo ODS, jinak také skončí.

U STAN hodně záleží, co s jejich výsledkem udělá brutální kauza Dozimetr. Piráti budou velmi pravděpodobně v opozici a spokojení. Pokud získají kolem 5 až 6 procent už příště na ně nikdo moc sázet nebude, pokud půjdou k 10 procentům zůstanou jádrem příštích liberálních formací. A další partičky, Stačilo a SPD se budou štěpit, protože nabrali spoustu naprosto nevypočitatelných lidí, kteří budou dělat nevypočitatelné věci. Bude veselo.

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

Související

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO)

David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Jana Maláčová

David Ondráčka: Jak se dělí Sněmovna? Maláčová může mít nakonec jen ostudu

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři

Česko by mělo vstoupit do eurozóny teprve tehdy, až její členové budou plnit její základní pravidla rozpočtové kázně
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Česká koruna v září posílila na nejsilnější hodnoty za poslední dva roky. Vůči euru se obchoduje hluboko pod hranicí 25 korun. Jak s korunou zahýbají výsledky blížících se parlamentních voleb? Zeptali jsme se forex obchodníků.

Proč je koruna silná

Za růstem české měny stojí kombinace faktorů. Největší roli hraje měnová politika České národní banky, která stále drží jedny z nejvyšších úrokových sazeb v regionu a dává najevo, že s jejich snižováním nebude spěchat. To ostatně centrální bankéři potvrdili na středečním zasedání, když už potřetí v řadě ponechali základní úrokovou sazbu beze změny.

Koruně prospívá i relativně stabilní domácí ekonomika – inflace se přiblížila k cíli ČNB, mzdy rostou a spotřeba se postupně zvedá. V neposlední řadě je česká měna podporována globálním prostředím: dolar v posledních týdnech oslabuje, euro zůstává pod tlakem a investoři hledají výnos jinde, třeba právě v korunových aktivech.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku

Názory

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Volby jako test důvěry

Podle šéfa EasyChange Matěje Nováka může složení budoucí vlády hrát roli především krátkodobě. „Finanční trhy preferují předvídatelnost a stabilitu. Pokud volby vyústí ve standardní koalici demokratických stran, reakce koruny bývá mírná. Oslabení by nastalo hlavně v případě, že by do vlády vstoupily extrémní nebo antisystémové strany,“ říká.

V případě výrazného úspěchu protievropských stran SPD a Stačilo! by koruna oslabila o nižší jednotky procent, zejména pokud by se podílely na vládě. U ostatních scénářů by měla být reakce spíše nevýrazná, do jednoho procenta,“ dodává Ondřej Hartman z FXstreet.cz.

ČNB jako klíčový hráč

Oba experti se shodují, že pro kurz je zásadnější politika centrální banky než samotné volby. „ČNB je nezávislá instituce a její rozhodnutí o sazbách nebo intervencích mají na korunu přímý dopad. Pokud by povolební vyjednávání byla zdlouhavá, může ČNB výkyvy mírnit,“ upozorňuje Novák.

I vláda s vyššími výdaji by mohla paradoxně koruně prospět, uvádí Hartman. „Pokud by ANO prosazovalo vyšší deficit, ČNB by musela držet utaženou měnovou politiku, tedy vyšší sazby. A to by koruně přidávalo na atraktivitě,“ říká.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny

Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa

Money

Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Skandály a nervozita

Otázka přijetí eura se podle obou analytiků do kurzu výrazně nepromítne. „Diskuse o euru je spíše dlouhodobá. Trh počítá s tím, že Česko euro v dohledné době nepřijme,“ konstatuje Novák a Hartman souhlasí: „Žádná ze stran nestanovila konkrétní termín. I při otevření debaty je pravděpodobnost přijetí eura v tomto desetiletí velmi nízká.“

Politické konflikty či skandály mohou podle expertů korunu oslabit, obvykle však jen krátkodobě. „Výrazný konflikt, třeba dlouhé povolební paty nebo korupční kauza, by mohl vést k odlivu kapitálu. Záleží, jak rychle se podaří obnovit důvěru,“ uvádí šéf EasyChange.

„Snaha o zneplatnění voleb ve stylu Donalda Trumpa v roce 2020 by měla potenciál oslabit korunu. Ale tento scénář je velmi málo pravděpodobný a zatím ho obchodníci do kurzu nezapočítávají,“ konstatuje forex trader z FXstreet.cz. 

Krátce po volbách doporučuje Novák sledovat vývoj kurzu, burzy a výnosů státních dluhopisů, které odrážejí náladu investorů. Hartman by se zaměřil na předstihové indikátory, jako je konjunkturální průzkum či index PMI. Firmy by podle obou expertů měly zvážit zajištění kurzového rizika a využít současných silných hodnot koruny a část prostředků směnit do eur či dolarů.

Související

Koruna k euru nemůže než ztrácet, říká uznávaný obchodník na forexu

Koruna k euru nemůže než ztrácet, říká uznávaný obchodník na forexu

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Děti ve škole

Dalibor Martínek: Učitelé by si při své inteligenci mohli uvědomit, že za pár let nebudou potřeba

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme