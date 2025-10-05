Prezident Pavel zatím Babiše nepověřil sestavením vlády

Prezident Petr Pavel se setkal s Andrejem Babišem, ale pověření k sestavení vlády zatím nevydal. Babiš po schůzce uvedl, že by bylo příliš brzy. Hlava státu se postupně sejde se všemi předsedy stran, které se dostaly do Sněmovny.
Prezident Petr Pavel v neděli zatím nepověřil předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše sestavením vlády. Podle bývalého premiéra by to nyní bylo předčasné, uvedl po jednání na Pražském hradě. Prezident se v neděli a v pondělí postupně setká se všemi předsedy stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny.
Babiš informoval hlavu státu o sobotním jednání o možné povolební spolupráci s hnutím Motoristé sobě a se SPD. Společně také hovořili o postavení Česka v Evropské unii a NATO. „Chodí soustavně negativní informace do zahraničí, což si myslím, že není spravedlivé. Už jsem byl premiérem, naše orientace byla jasná,“ uvedl Babiš.
Jednání s Motoristy a SPD označil za úvodní a pozitivní. „Povedu jednání, dostal jsem pověření od hnutí. Uděláme vše pro to, aby vláda vznikla a aby hlavně plnila program,“ dodal. ANO, SPD a Motoristé dohromady získali 108 mandátů.
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný uvedl, že setkání s Babišem bylo zatím pouze zdvořilostní. Vedení strany se po volebním úspěchu teprve sejde, stejně jako klub poslanců. Prezident s návštěvou předsedy Motoristů Petra Macinky počítá v pondělí.
Hnutí ANO vyhrálo volby se svým dosud nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhá skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 23,36 procenta, následovaná hnutím STAN s 11,23 procenta. Piráti se Zelenými získali 8,97 procenta, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta.
Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.
Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.
Vítězství hnutí Andreje Babiše ve volbách není žádným překvapením. A není zase až takovým překvapením, že se mu velmi pravděpodobně podaří sestavit jednobarevnou vládu s podporou dvou subjektů. To však neznamená, že by letošní volby do poslanecké sněmovny nepřinesly několik překvapení a obecněji několik důležitých informací o současném naladění české duše.
První důležitá informace zdánlivě není překvapivá – Češi se bojí Rusů. Byly to první volby od chvíle, kdy i ta část fanoušků Miloše Zemana musela přestat předstírat, že Rusové nejsou hrozba a že jsou čistokrevným agresorem s expanzivními touhami. A tak strany, které se více či méně otevřeně hlásily k Rusku (třeba i jen tím, že relativizovaly jeho stoprocentní vinu na vzniklé situaci), dostaly v aktuálních volbách velmi málo hlasů.
Samozřejmě se může vést debata o tom, že jejich voliče vyluxovalo ANO, o jehož geopolitickém smýšlení v podstatě nic nevíme, přesto krátce před volbami Andrej Babiš (i další členové nejvyššího vedení partaje) nakonec přiznalo, že jsou strana prounijní a chce zůstat v NATO. A to, že chce ANO otevřít debatu o způsobu financování podpory Ukrajině, je spíše ku prospěchu, nikoli apriori ke škodě.
Nicméně ačkoli se bojíme Ruska, nelze ani nyní tvrdit, že by lidé svým hlasováním potvrdili nějaký vyšší příklon k západní Evropě, případně Evropské unii, protože kromě Pirátů a nepříliš čitelných Starostů ve sněmovně nezasedne jediná otevřeně prounijní partaj (nicméně ony ostatně ani nekandidovaly, protože v Česku neexistují).
Asi to bylo nejvíce vidět na seznamu poslanců zvolených za Pirátskou stranu. Z celkových 18 poslanců pirátů je hned 15 žen. V tu chvíli se nejeden novinář jal počítat a zjistil, že do sněmovny od příští schůze bude chodit celkem 67 poslankyň. Jednak to je rekordní počet, jednak to je výrazný nárůst proti předchozímu rekordu (tehdy to bylo 50). A začíná se to blížit solidnímu zastoupení žen ve sněmovně.
Samozřejmě třetinové zastoupení je pořád mimo reálný podíl žen ve společnosti. Nicméně pozitivní je, že se na tomto výsledku nepodílela jen jedna partaj, ale ženy do sněmovny v solidním počtu vyslaly i strany další, včetně samozvaných machistů Motoristé Sobě.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
Tohle opět není tak šokující zjištění. Lidé mají rádi úspěch, respektive ve volbách nechtějí být na straně poražených, ať už se ta prohra definuje jakkoli. I proto velké partaje získaly hodně hlasů, což neplatí jen pro ANO, které si urvalo historický osobní rekord, ale třeba také pro Spolu, které utrpělo sice porážku, ale s velmi dobrým celkovým výsledkem, tedy bereme-li v potaz extrémní nedůvěru populace vůči krokům Fialova kabinetu.
Má to několik zajímavých důsledků. První je snaha o udržení koalic, přiznaných či falešných, i po volbách. Tlak na vedení stran tvořících koalici Spolu, aby tento původně volební projekt rozmetali, bude zejména z části členské základny nevyhnutelný. Nicméně prohra Spolu není ani zdaleka tak drtivá, aby to bylo na plošné skládání funkcí. Do sněmovny se dostalo více méně tvrdé jádro stávajícího establishmentu jednotlivých stran, tedy většina ministrů (prohra Zbyňka Stanjury byla v podstatě nevyhnutelná), další výrazné tváře stran, které otevřeně podporovaly projekt koalice. Naopak kritici sice jsou viditelní na sociálních sítích, ale v reálném světě politiků tolik významu aktuálně nemají.
A viděli jsme to také na slibu Kateřiny Konečné, že projekt Stačilo! bude pokračovat. Bude však otázkou, v jaké podobě to bude, zda se mu povede transformovat v legitimní politický subjekt (což by vedlo ke konci KSČM) a jaké strany, hnutí a tváře jej vlastně budou tvořit.
Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.
Jednoznačné volební vítězství hnutí ANO mezinárodní investory nezneklidní. Budou ale bedlivě sledovat, zda a do jaké míry nová česká vláda, kterou zřejmě právě hnutí ANO bude sestavovat, uvolní rozpočtovou politiku. Nelze ale očekávat, že by Česko v dalších čtyřech letech předpokládaného řádného působení nového kabinetu narazilo na dluhovou brzdu, odpovídající úrovni 55 procent veřejného dluhu v poměru k HDP.
Podnikatelské svazy od nové vlády vzešlé z parlamentních voleb pod vedením hnutí ANO očekávají méně byrokracie, předvídatelné podnikatelské prostředí, podporu exportu a pokračování investic do infrastruktury. Představitelé podnikatelských asociací se shodli také na tom, že voliči většinově odmítli komunistickou ideologii.
Očekávání podnikatelského sektoru zůstávají podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje stejná. „Potřebujeme stabilní a předvídatelné prostředí, jasnou vizi a vládu, která bude přijímat rozhodnutí podporující průmysl a podnikání. Volby skončily, ale teď je čas přejít od slov k činům,“ uvedl Rafaj. „Úkolem nás všech – byznysu i politiků – je zajistit, aby klíčové priority pro ekonomiku byly jasně ukotveny v programovém prohlášení nové vlády,“ dodal.
Rafaj zdůraznil, že je potřeba „méně byrokracie, více předvídatelnosti, podpora exportu, investice do infrastruktury a posílení role Česka jako silného partnera v EU a NATO“. Priority byznysu chce představit na sněmu 7. října v Brně.
Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček připomněl, že podnikatelé očekávají naplnění slibů, které politické strany dávaly v kampani. „Strategické investice do energetiky, dopravní infrastruktury a bydlení se musí stát motorem hospodářského růstu. Stejně tak ale potřebujeme zmodernizovat školství, investovat do vědy, výzkumu a inovací a rozhýbat trh práce,“ řekl.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR považuje za zásadní, aby nová vláda potvrdila jednoznačné ukotvení Česka v Evropské unii a NATO a hájila principy právního státu. „Dlouho neřešených problémů má Česko hodně, a proto je důležité, aby stabilní vláda restartu Česka vznikla co nejdříve,“ uvedl prezident svazu Tomáš Prouza. „Oceňujeme, že Češi odmítli proruskou komunistickou ideologii, která by naši zemi ohrožovala bezpečnostně i ekonomicky.“
Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl očekává, že vítězství ANO přinese větší důraz na centralizaci digitalizačních projektů. „Pro oblast umělé inteligence to bude příležitost i výzva. Pokud vláda dá AI skutečnou prioritu, může Česko v evropském srovnání zrychlit. Klíčové bude stabilní financování výzkumu a praktické využití AI ve veřejné správě,“ uvedl.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pak požaduje od jakékoli nové vlády především stabilitu, čitelnost a jednoduchost podnikatelského prostředí. „Zejména ve světle bobtnající byrokracie přenášené na firmy a podnikatele. Obáváme se, že tento trend bude pokračovat bez ohledu na to, kdo konkrétně bude této zemi vládnout,“ řekl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.
Zahraniční média označují Andreje Babiše po volebním vítězství za populistického miliardáře a pragmatika bez jasné ideologie. Podle BBC či AFP by jeho návrat k moci mohl znamenat omezení české podpory Ukrajiny a přiblížení k vládám Viktora Orbána a Roberta Fica.
Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.