Přežili jsme únavnou kampaň i debaty: teď už jen počkat na Marcelu Augustovou a její grafy

Úmornou, vyhrocenou a ne moc kreativní volební kampaň jsme přežili snad bez psychické újmy. Přetrpěli jsme i nudné předvolební debaty a duely a teď už je čas počkat na výsledky voleb a nové složení Sněmovny.
Měl by to asi hned okomentovat politolog Tomáš Lebeda z Olomouce, ale ten teď dělá ředitele odboru vnitřní politiky na Hradě, takže už není nezávislý expert. Ale televize si rychle najdou jiné. A hlavně všichni víme, že dokud nám výsledky nepřečte z grafů na ČT Marcela Augustová, volby v Česku nebudou směroplatné.
Spousta sloganů, málo autenticity
Brát nějak moc vážně volební kampaně dnes už moc nejde. Politický marketing stal svého druhu průmyslem, který je dost unifikovaný. Politiky hněte do připravených sloganů, fotek a gest – spousta sloganů, málo autenticity. Moc prostoru ukázat něco skutečně osobního už jim nezbývá.
A hlavně není možné si myslet, že by snad stylizovaný politik na videích měsíc před volbami byl ta stejná skutečná osoba i v realitě. Ti lidé jsou pořád stejní a budou se chovat pořád stejně, nezmění se. Fiala se svými signály a gesty bude pořád ten stejný Fiala, Okamura bude pořád dokola mlít ty svoje blbiny, magistrátní robot Hřib bude stejně automaticky mluvit i ve Sněmovně a Babiše – toho nikdo nikdy nezmění. Možná jen Rakušan se může změnit, podle toho, co všechno ještě vypadne u soudu ke kauze Dozimetr.
Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný
Chudák dosluhující šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se musela při volbách vracet domů pro plastový občanský průkaz, protože nefungovala aplikace eDoklad. Paní Pekarovou Adamovou jistě volební komise poznala, ale nebylo jí to nic platné. Jazyk zákona hovoří jasně, musíte u voleb prokázat totožnost.
Slavný eDoklad je výdobytkem současné vlády, a jejího tažení za digitalizaci civilizace. Selhal. Aplikace nefungovala pět hodin, lidé se s její pomocí nemohli identifikovat před volební komisí. A to přesto, že se státní úřad, který se o aplikaci stará, na volby dlouze připravoval.
Asi přišlo víc lidí. Podle průzkumů to byla v pátek asi čtvrtina voličů, z nichž tuto aplikaci použil asi jen málokdo. Důchodci jistě ne.
Není to ničí vina
Další selhání digitalizace v Česku. Po markantním selhání digitalizace stavebního řízení pod taktovkou už jen vícešéfa Pirátů Ivana Bartoše. Jak se ukazuje, jak tvrdí úřady, kolaps nového elektronického prostředku není ničí vina. Jako obvykle. Digitální a informační agentura prostě jen nečekala takový „nápor“ lidí, kteří chtějí využívat moderní technologie.
Připomíná to devatenácté století, kdy by provozovatel vlaku taženého parní mašinou nepočítal s tím, že se s nimi chtějí svézt cestující. Potom už zaznívají jenom trapné a hloupé výmluvy.
ONLINE: Volby pokračují druhým dnem. Velký zájem je v Berlíně i v Londýně
Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.
eDoklad měl problémy už na začátku své existence, v lednu loňského roku. Řadě lidí se aplikaci nepodařilo nahrát do telefonu. „Chyba byla v odhadu zájmu, možná jsme mohli také lépe komunikovat,“ uvedl následně Martin Mesršmíd, ředitel digitální agentury. Nyní si opět musí seškrabávat máslo z hlavy. Paní Pekarová Adamová nemohla odvolit.
Nic proti digitalizaci, je to neodvratný směr. Ale, proč se to v Česku absolutně nedaří? Máme rádi ten starý dobrý, Rakousko-Uherský papír? Kulaté razítko. V tomto směru Česko výrazně pokulhává. A to, nedej pánbu, má od roku 2026 dojít ke sjednocení s takzvanou Evropskou peněženkou digitální identity. To bude zase průšvih.
Česko je známé tím, že je tu spousta chytrých IT expertů, velké firmy v rámci Evropy nebo i světa. Avast, brněnská Solitea Martina Cíglera, který ovládá v účetních programech půlku Evropy. To není ministerstvo schopné vytvořit program, aplikaci, která bude funkční? To je zarážející.
Související
Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém
Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.
Systém eDokladů nyní opět plně funguje. Pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi, kdy byl systém přetížený a eDoklady nebylo možné aktualizovat. Vyplývá to z informací Digitální informační agentury na síti X. Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem od pátku prokazování totožnosti u současných sněmovních voleb, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas.
Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 50 procent a některé volební okrsky zaznamenaly účast i přes 60 procent. V minulých volbách před čtyřmi lety přišlo k urnám 65,4 procenta voličů. Zástupci některých okrsků také informují, že účast u nich je vyšší než minule. Problémy s eDoklady dnes okrsky na rozdíl od pátku vesměs nehlásí a občané se většinou prokazují klasickým průkazem.
České parlamentní volby provází na českém velvyslanectví na Slovensku značný zájem voličů. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety, uvedl předseda místní volební komise Petr Darmovzal.
Část hlasujících volila ve slovenské metropoli s voličským průkazem. Mezi nimi byli členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který ve slovenské metropoli vystoupil na Bratislavských hudebních slavnostech.
Další desítky voličů přišly na ambasádu hlasovat v sobotu dopoledne. Byl mezi nimi také scenárista a herec Zdeněk Svěrák, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana hraje v těchto dnech v Bratislavě.
České velvyslanectví v Londýně zaznamenává značný zájem o české parlamentní volby.V pátek voliči na hlasování v britské metropoli čekali i několik desítek minut, řekl český velvyslanec Václav Bartuška. „Volby probíhají hladce, bez problémů,“ uvedl. „Mnoho lidí se sem těšilo, je to velmi milá událost,“ dodal. V pátek se před volební místností v budově českého velvyslanectví tvořily fronty. „Já sám jsem stál frontu asi 50 minut, abych mohl hlasovat,“ uvedl velvyslanec s tím, že během dne se čekalo na hlasování zhruba půl hodiny s výjimkou večerních hodin, kdy již přicházelo méně lidí
V pátek svůj hlas odevzdalo na velvyslanectví v Londýně 960 lidí. „V zásadě to vychází na 100 voličů za hodinu,“ poznamenal Bartuška. Velká část lidí volila za použití voličského průkazu, který si obvykle vyřizují občané před krátkodobým pobytem v zahraničí. Velvyslanectví také obdrželo zhruba 540 obálek s korespondenčními hlasy.
Zájem o volby na českém velvyslanectví v Berlíně neopadá ani v sobotu. Svůj hlas od pátku odevzdalo už přes 500 lidí, tedy více než ve volbách v roce 2021. V pátek na velvyslanectví v Berlíně a na generálních konzulátech v Mnichově, Drážďanech a Düsseldorfu hlasovalo dohromady více než tisíc lidí, sdělila vedoucí konzulárního úseku berlínského velvyslanectví a předsedkyně místní volební komise Magdaléna Dvořáková.
V pátek se u budovy, ve které nyní sídlí české velvyslanectví v Berlíně, utvořila fronta několika desítek lidí už před otevřením volební místnosti. Velký zájem o volby pak trval celý den. Podle Dvořákové nakonec v pátek volilo 396 lidí. Kolem dnešních 10:30 přesáhl počet hlasujících hranici pěti set. V parlamentních volbách v roce 2021 v Berlíně svůj hlas odevzdalo 434 lidí. Dnes hlasoval i český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký. Předsedkyně volební komise Dvořáková už v pátek řekla, že poměr hlasujících zapsaných ve zvláštním seznamu voličů a těch kdo hlasují s voličských průkazem je zhruba padesát na padesát.
Kromě Berlína se hlasuje také na generálních konzulátech v Mnichově, kde v pátek odevzdalo hlas 357 lidí, v Düsseldorfu, kde hlasovalo 189 lidí, a v Drážďanech, kde v pátek volilo 106 lidí. Celkem tak v pátek hlasovalo v Německu 1048 českých občanů. Ve voličských seznamech bylo do čtvrteční uzávěrky zapsáno 3045 lidí, tedy více než trojnásobek ve srovnání s rokem 2021.
Ačkoliv v sobotu ráno varovala Digitální a informační agentura (DIA), že lidé mohou mít i dnes problémy při používání elektronického občanského průkazu, dopoledne se již situace „znatelně zlepšila“. Lidé by i přesto měli do volebních místností pro jistotu nosit i klasický průkaz totožnosti, tedy plastový občanský průkaz nebo pas, uvedl mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata.
Česká televize uvedla, že policie dosud ve spojení s volbami nezaznamenala žádné incidenty, řekl mluvčí prezidia Ondřej Moravčík. Policie podle dřívějších informací nasadila stovky policistů, kvůli možným výhrůžkám jsou připraveni například i pyrotechnici se psy. Počítá se také s přítomností hlídek na místech, kde se budou přebírat a sčítat volební hlasy. Žádné informace o narušení voleb či chystaném narušení veřejného pořádku v okolí volebních místností však policie nemá.
Pro větší přehlednost zakládáme toto vlákno, do kterého budeme přidávat informace o případných narušeních hladkého průběhu voleb či veřejného pořádku v okolí volebních místností. #policiepp
Volby do Poslanecké sněmovny pokračují druhý den. Digitální a informační agentura (DIA) na síti X uvedla, že i dnes mohou mít lidé potíže při používání elektronického občanského průkazu. Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz. Někteří lidé, kteří se chtěli prokázat elektronickým občanským průkazem, měli problém i v pátek. Průkaz nešlo kvůli velkému náporu aktualizovat a při volbě jej tak nebylo možné použít k identifikaci.
Jak se volilo v pátek
V Černoučku na Litoměřicku již včera odvolil prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou. Uvedl, že v neděli ráno zahájí konzultace s těmi stranami, které se dostanou do Sněmovny. Doplnil, že povolební vyjednávání nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. „Stejně jako nebude jednoduché poskládat většinu ve Sněmovně,“ míní prezident. Přál by si, aby volební účast byla minimálně na stejné úrovni jako před čtyřmi lety, kdy přesáhla 65 procent.
Dnes a zítra nás čekají nejdůležitější volby v historii České republiky. Buď zvolíme cestu do minulosti, nebo do budoucnosti. Buď zvolíme cestu na Východ, nebo na Západ.
Udělejme vše pro to, abychom se v neděli neprobudili do jiné země. Udělejme vše pro to, aby se noční můra v… pic.twitter.com/3k6WqaLJAA
K volbám dorazila v pátek i Kateřina Konečná. Svůj hlas odevzdala lídryně Stačilo! v Novém Jičíně. Novinářům následně řekla, že zůstává optimistická a doufá, že hnutí v hlasování dosáhne na dvouciferný výsledek. Stejně se vyjádřil i předseda hnutí Stačilo! a lídr jihomoravské kandidátky Daniel Sterzik, který odvolil ve svém bydlišti v Miroslavi na Znojemsku.
Ambicí Motoristů sobě je stát se parlamentní stranou, uvedl předseda uskupení Petr Macinka potom, co odhlasoval na pražském Smíchově. Novinářům řekl, že jeho uskupení je nové, proto bude jako úspěch brát překonání pětiprocentní hranice vstupu do Sněmovny. Opačný výsledek by ho mrzel.
V nynějších sněmovních volbách jde podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana o směřování země, o demokratickou většinu 101 z 200 poslanců, která udrží Česko na Západě. Doufá v co nejvyšší volební účast a zájem prvovoličů. Zisk pod deset procent pro hnutí by považoval za jednoznačný neúspěch, velký úspěch by byl zisk nad 15 procent.
V olomoucké vazební věznicipřišlo k volbám 85 vězněných, svůj hlas některé ze stran či hnutí však vhodilo pouze 78 z nich. Sedm lidí nebylo k volbám připuštěno kvůli chybějícím dokladům totožnosti, řekla mluvčí věznice Jana Chromková.
Politické strany nominovaly do zvláštních volebních komisí v zahraničí 31 zástupců, budou působit při 22 zastupitelských úřadech (ZÚ). V souvislosti se sněmovními volbami, které se konají dnes a v sobotu, to novinářům řekl ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pešek. Tři zástupci stran budou v komisích v Haagu a Vídni, dva ve Varšavě, v Miláně, Bernu, Dublinu a Oslu. Ve zbytku případů jde o jednoho nominanta, konkrétně v Manchesteru, Mnichově, Sydney, Kodani, Londýně, Lublani, Moskvě, Římě, Berlíně, Istanbulu, Abuji, Tokiu, Paříži, Bratislavě a Tel Avivu. Čeští občané mohou volit na 108 zastupitelských úřadech v zahraničí.
Až čtvrtina voličů odevzdala na řadě míst v Česku dnes do čtyř hodin hlas ve sněmovních volbách. Vyplývá to z informací od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství. Účast za první dvě hodiny voleb je tak vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s tzv. eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy.
Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny místních obyvatel srocovaly u laviček a zídek, většina z nich ale volit nepůjde. K urně přicházeli spíš starší lidé, mladí se o politiku moc nezajímají.
V českých sněmovních volbách podle francouzských médií dominuje otázka podpory Ukrajiny. Deníky Le Monde i Les Echos upozorňují hlavně na hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše, který vede v předvolebních průzkumech. Babišův možný návrat podle médií znepokojuje Evropskou unii, výrazný příklon k Rusku ale nečekají. Server rozhlasové stanice RFI upozorňuje také na další opoziční strany.
Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce podle svého předsedy Tomia Okamury překonat zisk necelých deseti procent hlasů před čtyřmi lety. Letos na své kandidátky přibrala představitele Svobodných, Trikolory a PRO, což má zabránit propadnutí hlasů. Ve volbách se rozhoduje o tom, zda Česko nastoupí cestu zvyšování životní úrovně, řekl Okamura novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Praze 6.
PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě
Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.
Premiér Fiala vyzval nerozhodnuté, aby za sebe nenechali volit druhé
Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité, protože voliči rozhodují o tom, zda se Česká republika vydá do minulosti, nebo do budoucnosti, a zda bude směřovat na Východ, nebo na Západ. Po odevzdání hlasu ve škole v brněnských Černých Polích to řekl premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS). Věří, že každý občan využije svůj hlas a půjde volit. Účast odhadovat nechtěl, věří v co nejvyšší.
Dnes a zítra nás čekají nejdůležitější volby v historii České republiky. Buď zvolíme cestu do minulosti, nebo do budoucnosti. Buď zvolíme cestu na Východ, nebo na Západ.
Udělejme vše pro to, abychom se v neděli neprobudili do jiné země. Udělejme vše pro to, aby se noční můra v… pic.twitter.com/3k6WqaLJAA
„Kam bude Česko směřovat, je zásadní a důležité. Nejde jen o bezpečnost, ale také o prosperitu. Pokud se posuneme na Východ, tak naše země také zchudne,“ uvedl premiér. Za úspěch by považoval výsledek, který by umožňoval pokračování vlády demokratických stran. „Abychom mohli pokračovat v cestě, která je úspěšná, zajišťuje prestiž, jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance, EU, a kdy naše ekonomika zaznamenává úspěchy a roste,“ doplnil.
Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Občany současně vyzval, aby nenechali převážit své možné zklamání z politiky, do volebních místností dorazili a nenechali za sebe rozhodovat jiné.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek pár minut po otevření volebních místností odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách v Čapkově sokolovně v Ostravě. Novinářům následně řekl, že za úspěch ve volbách považuje zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavovat jednobarevnou vládu. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji.
Volilo se i v zahraničí
Na českém velvyslanectví v Kyjevě sněmovní volby probíhají v klidu, hlasování nenarušil ani žádný letecký poplach, řekl v pátek v podvečer vedoucí konzulárního úseku Martin Mužík. V centru hlavního města Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, zatím odvolily dvě desítky českých voličů. Ukrajinská média se obávají vítězství odpůrců Ukrajiny v českých parlamentních volbách, které skončí v sobotu. „Tady je ve zvláštním seznamu voličů zapsáno 39 voličů, plus samozřejmě přicházejí také voliči kteří hlasují na voličský průkaz. Dosud odvolilo asi 20 voličů,“ řekl konzul
Ve Spojených státech se k letošním volbám do české Poslanecké sněmovny registrovalo 2604 voličů, což je nárůst o 111 procent v porovnání s posledními volbami v roce 2021. Obzvláště velký zájem přitom byl o korespondenční volbu, která je nyní využívána poprvé. Jménem českého velvyslance Miloslava Staška to sdělil zastupitelský úřad ve Washingtonu.
Před českým velvyslanectvím v Berlíně se v pátek ještě před otevřením volební místnosti utvořila fronta, v níž čekaly zhruba tři desítky lidí. V první půl hodině pak narostla na více než pět desítek lidí. Řada se utvořila kvůli velkému zájmu voličů o nynější sněmovní volby, ale také kvůli omezené kapacitě zastupitelského úřadu, který od loňského roku sídlí v náhradních prostorech. Voliči oslovení se shodli, že přišli volit, aby podpořili demokracii v Česku. Někteří z nich ale přiznali, že se rozhodnou až za plentou, které konkrétní straně dají svůj hlas.
V pátek dvě hodiny po poledni začaly v České republice volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou o podobě budoucí vlády. O 200 mandátů usiluje v celé zemi 26 volebních uskupení a přes 4400 kandidátů. Mezi prvními voliči tradičně nechyběli lídři nejsilnějších stran i prezident Petr Pavel, kteří shodně vyzvali spoluobčany, aby využili svého práva hlasovat. V letošních sněmovních volbách měli mít lidé poprvé možnost prokázat svou totožnost ve volebních místnostech i pomocí elektronického občanského průkazu, systém ale kvůli přetížení nefungoval a voliči museli ukázat klasický občanský průkaz nebo pas. Novinkou je i korespondenční volba pro Čechy žijící v zahraničí.
Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný