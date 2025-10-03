Nový magazín právě vychází!

E-Doklady kolabují. Pekarová musela pro klasický občanský průkaz

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odevzdala svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny v Praze v ZŠ Na Balabence.
Po otevření volebních místností hlásí voliči problémy s využitím eDokladů. V některých případech nejde elektronický občanský průkaz v mobilu aktualizovat a u voleb ho nelze použít. Lidé se tak musí prokazovat klasickým občanským průkazem nebo pasem. Na odstranění potíží pracujeme, řekl mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata.

Pomocí eDokladu, neboli elektronického občanského průkazu lidé mohou letos volit poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami.

„Problém mají pouze ti, kteří se pokusili aktualizovat doklad až v posledních jedné až dvou hodinách. Ti, kteří mají doklad aktualizovaný (zelený štítek), mohou eDoklady použít,“ uvedl Palata.

Výpadky systému zaznamenali ve volebních místnostech například v Praze 4 nebo Praze 2. „Problémy jsme zaznamenali i my. Systém je přetížený, opakovaně chvílemi nefunguje například aktualizace údajů,“ sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Pro klasický občanský průkaz si podle informací ČTK musela kvůli nefunkčnosti té elektronické dojít i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (Top 09). V Praze 6 problémy podle mluvčího Marka Zemana radnice nezaregistrovala.

Celostátní lídr a předseda Pirátů Zdeněk Hřib odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny
Profimedia
ČTK
ČTK

Opoziční Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Občany současně vyzval, aby nenechali převážit své možné zklamání z politiky, do volebních místností dorazili a nenechali za sebe rozhodovat jiné.

Sněmovní volby podle Hřiba budou rozhodovat o budoucnosti ČR. Za ideální by považoval, aby hlasovat přišlo alespoň 65 procent oprávněných voličů. „Chtěl bych požádat všechny, aby dorazili k volbám a nenechali za sebe rozhodovat jiné,“ uvedl.

Hřib zopakoval, že už po nástupu do čela Pirátů si dal za cíl překročit desetiprocentní zisk, připomněl i svůj nedávný cíl překonat hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Neúspěch by byl, kdyby se Piráti nedostali do Sněmovny, což nám před pár měsíci někteří prorokovali. Kdyby to nebylo deset procent, tak je to také k zamyšlení a já bych se podle toho rozhodoval, co dál,“ uvedl.

Pirátům podle něj po neúspěšných krajských či evropských volbách pomohly vnitřní reformy. „Umožnily sjednotit vnitřní a vnější komunikaci, myslím, že naše kampaně zase začaly dávat smysl,“ uvedl. Neúspěchy Pirátů podle něj pramenily mimo jiné z toho, že kampaně byly špatné a neoslovily lidi.

Piráti obhajují čtyři poslanecká křesla. V posledních volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými (STAN) a jejich koalice získala 15,62 procenta hlasů a 37 mandátů, většinu však kvůli preferenčním hlasům obsadili Starostové. „Více než deset procent znamená více než 20 mandátů, samozřejmě je otázka, jak to podle volebního systému dopadne. Ale za mě je důležité, aby nás nemohli obejít,“ uvedl Hřib.

Babiš: Nic jsme ještě nevyhráli. Premiérem budu buď já, nebo Fiala

Andrej Babiš odvolil v Ostravě.
Profimedia
ČTK
ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš pár minut po otevření volebních místností odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách v Čapkově sokolovně v Ostravě. Novinářům následně řekl, že za úspěch ve volbách považuje zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavit jednobarevnou vládu. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji.

K výběru regionu Babiš uvedl, že před čtyřmi lety byla volební účast v kraji jen 60 procent, zatímco v Praze 70 procent. Rozdíl podle něj představuje 95 tisíc hlasů. Navíc se v Moravskoslezském kraji započítávají hlasy ze západní Evropy. „Proto je Moravskoslezský kraj strašně důležitý. Víme, že čtyři kraje rozhodnou hlavně o výsledku, a to jsou Praha, střední Čechy, jižní Morava a Moravskoslezský kraj,“ řekl Babiš.

Dodal, že v noci na dnešek spal jen 3,5 hodiny, protože odjížděl už v pět ráno z Průhonic a od 09:00 byl v Ostravě. Den začal rozdáváním meruňkových koblih před obchodním centrem Forum Nová Karolina. „Ano, mám to z ruky, ráno jsem jel zase 3,5 hodiny. Ale chtěl jsem hlavně říct, že ten kraj je strašně důležitý, a proto jsem se rozhodl tady kandidovat a přesvědčovat naše voliče, aby skutečně přišli, aby se neuspokojili s nějakým tvrzením, že už jsme vyhráli. Nic jsme nevyhráli, klidně to můžeme ještě prohrát, nikdo neví, jak to dopadne,“ řekl Babiš.

Před čtyřmi lety hlasoval v Lovosicích, kdy byl lídrem kandidátky ANO v Ústeckém kraji. Tehdy uvedl, že kandiduje naposled.

Dnes Babiše, který má ambice znovu se stát premiérem, do volební místnosti doprovodil místopředseda končící Sněmovny Aleš Juchelka, jenž v centru Ostravy bydlí, a rovněž tam odvolil. Babiš novinářům řekl, že ve volbách jde o to, zda bude premiérem on, nebo Petr Fiala.

