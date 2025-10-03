E-Doklady kolabují. Pekarová musela pro klasický občanský průkaz
Po otevření volebních místností hlásí voliči problémy s využitím eDokladů. V některých případech nejde elektronický občanský průkaz v mobilu aktualizovat a u voleb ho nelze použít. Lidé se tak musí prokazovat klasickým občanským průkazem nebo pasem. Na odstranění potíží pracujeme, řekl mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata.
Pomocí eDokladu, neboli elektronického občanského průkazu lidé mohou letos volit poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami.
„Problém mají pouze ti, kteří se pokusili aktualizovat doklad až v posledních jedné až dvou hodinách. Ti, kteří mají doklad aktualizovaný (zelený štítek), mohou eDoklady použít,“ uvedl Palata.
Výpadky systému zaznamenali ve volebních místnostech například v Praze 4 nebo Praze 2. „Problémy jsme zaznamenali i my. Systém je přetížený, opakovaně chvílemi nefunguje například aktualizace údajů,“ sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
Pro klasický občanský průkaz si podle informací ČTK musela kvůli nefunkčnosti té elektronické dojít i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (Top 09). V Praze 6 problémy podle mluvčího Marka Zemana radnice nezaregistrovala.
Česko dnes rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.
Vítejte u volebního víkendu, budu ho tady na Newstream.cz glosovat. Zkusím to dělat s nadhledem, nakonec nejde o život, jsou to jen volby a politika.
