Mladí vědci nevědí, že to nejde. A tak to udělají, dokazuje důkladná studie
Věda, stejně jako svět, který popisuje, je složitá. A přesto v ní dosahují úspěchů, a někdy převratných, mladí lidé, kteří ještě neměli dost času na to, aby pochopili, že něco prostě není možné. A tak se do toho pustí. A někdy toho – navzdory předpokladům zkušenějších kolegů – dosáhnou. A neplatí to jenom ve vědě, i když právě v ní se to dá dobře doložit.
„Všichni vědí, že něco nejde. Pak se objeví někdo, kdo to neví, a udělá to,“ zní výrok připisovaný Albertu Einsteinovi. Teď jej znovu dokazuje nový výzkum publikovaný ve vědecké databázi arXiv.
Jeho autoři (díky počítačové analýze) zhodnotili přes 28 milionů vědeckých článků z let 1971 až 2021 ve 146 oborech. A dospěli k zajímavému závěru: nováčci ve vědě přinášejí převratné inovace.
Za nováčka považovali takového vědce, který se jako autor ve vědecké publikaci vyskytl poprvé. Vědecké výzkumy obvykle nedělají jednotlivci, ale celé týmy, takže výzkumné vědecké práce mívají více tvůrců. Proto nová studie přihlížela k tomu, kolik nováčků se vyskytlo v seznamu autorů.
Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.
Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí
Enjoy
Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.
Byli „chytřejší“ než jejich předchůdci
Jak se dá posoudit význam vědecké práce? Autoři studie porovnali množství citací odborného článku v textech pozdějších autorů. To je kritérium, které ukazuje, jak moc konkrétní práce ovlivnila další vývoj a výzkum: čím byla významnější, tím více vědců na její výsledky navázalo, a tím více ji tedy citovali ve vlastních odborných publikacích.
Autoři nové studie považovali za převratné takové odborné práce, které byly citovány více, než články, na něž se práce sama odkazovala. Nový článek tedy například vyvrátil zavedenou teorii a nabídl novou, a proto je nyní citován častěji než zdroje, z nichž vycházel. (Znovu připomeňme, že takový rozbor mohl zvládnout jen počítačový program nastavený na jasné a měřitelné ukazatele. Lidé by se z takové mravenčí práce zbláznili.)
Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.
Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory
Money
Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.
Míň loajality, víc svobody
„Týmy s vyšším podílem začínajících autorů mají tendenci být převratnější,“ shrnuje výsledky nové studie její spoluautor Raiyan Abdul Baten, který mimo jiné působí jako počítačový vědec na Univerzitě Jižní Floridy. „Začínající vědci mají menší loajalitu k převládajícím předpokladům a mohou si dovolit větší intelektuální svobodu,“ dodal Baten.
Analýza ukázala jasný vzorec: s rostoucím podílem nováčků v týmu rostla i převratnost a inovativnost výsledné publikace. Nejvyšších hodnot dosahovaly práce, kde celý tým tvořili začátečníci. Ale vysoké skóre měly i týmy, kde byli nováčci spojeni se zkušenými kolegy, kteří již v minulosti publikovali přelomové výsledky. „Napříč velikostí týmů, desetiletími a obory jsme zjistili, že jsou tyto výsledky přesvědčivé,“ tvrdí Baten.
Proč? Autoři nynější studie se domnívají, že začínající vědci se liší od zkušenějších, kteří si už na některé zaběhnuté stereotypy zvykli a je pro ně někdy obtížné přijmout radikálně nové předpoklady. Zato vědci na počátku kariéry dokážou být otevřenější novým myšlenkám a více riskovat s experimentálními přístupy. Studie také zjistila, že začátečníci citují atypičtější a méně známé práce. Neboli vycházejí z nekonvenčnějších předpokladů.
Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit.
Vysokoškolský diplom už nestačí. Umělá inteligence snižuje cenu znalostí
Enjoy
Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit.
Měl Einstein pravdu?
Nové poznatky samozřejmě neznamenají, že nápady mají jenom mladí vědci. Navzdory jinému tvrzení již zmíněného Alberta Einsteina, který také řekl: „Člověk, který ve vědě na nic velkého nepřišel do věku třiceti let, už na nic ani nepřijde.“
Citovaná studie z databáze arXiv se zaměřovala na začátečníky, jiné nastavení by lépe popsalo i roli starších vědců. Ta nabývá na významu třeba při experimentálním ověřování teoretických předpokladů, kdy už začnou být zapotřebí velké laboratoře a týmy odborníků. Někdo musí práci řídit či koordinovat, a to zpravidla nebývá badatel chvilku po škole. Vědcům trvá, než se na takový post vypracují. A i v této roli mohou vědě prospět vlastními novými nápady.
Nicméně poznatek o významu neotřelých nápadů a o vhodnosti zapojení jejich mladých nositelů do pracovních skupin určitě neplatí jenom ve vědě, i když právě v ní se dá dobře měřit.
Dodržujete stanovená pravidla? Možná je lepší se radši neptat. Rozsáhlý výzkum ukazuje, že asi čtvrtina lidí se pravidly řídí vždycky, i když se jim to nevyplatí. Naopak asi pětina lidí je ochotna pravidla porušit, ačkoli jim při tom hrozí téměř jistý trest. Porušují tak základní teoretické představy o člověku, který se chová racionálně, aby maximalizoval vlastní užitek.
Morálka nade vše: čtvrtina lidí neporuší pravidla, ani když jim nehrozí trest
Enjoy
Dodržujete stanovená pravidla? Možná je lepší se radši neptat. Rozsáhlý výzkum ukazuje, že asi čtvrtina lidí se pravidly řídí vždycky, i když se jim to nevyplatí. Naopak asi pětina lidí je ochotna pravidla porušit, ačkoli jim při tom hrozí téměř jistý trest. Porušují tak základní teoretické představy o člověku, který se chová racionálně, aby maximalizoval vlastní užitek.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.