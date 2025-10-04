Nový magazín právě vychází!

Mladí vědci nevědí, že to nejde. A tak to udělají, dokazuje důkladná studie

Mladí vědci nevědí, že to nejde. A tak to udělají, dokazuje důkladná studie

Mladí vědci nevědí, že to nejde. A tak to udělají, dokazuje důkladná studie
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Věda, stejně jako svět, který popisuje, je složitá. A přesto v ní dosahují úspěchů, a někdy převratných, mladí lidé, kteří ještě neměli dost času na to, aby pochopili, že něco prostě není možné. A tak se do toho pustí. A někdy toho – navzdory předpokladům zkušenějších kolegů – dosáhnou. A neplatí to jenom ve vědě, i když právě v ní se to dá dobře doložit.

„Všichni vědí, že něco nejde. Pak se objeví někdo, kdo to neví, a udělá to,“ zní výrok připisovaný Albertu Einsteinovi. Teď jej znovu dokazuje nový výzkum publikovaný ve vědecké databázi arXiv.

Jeho autoři (díky počítačové analýze) zhodnotili přes 28 milionů vědeckých článků z let 1971 až 2021 ve 146 oborech. A dospěli k zajímavému závěru: nováčci ve vědě přinášejí převratné inovace.

Za nováčka považovali takového vědce, který se jako autor ve vědecké publikaci vyskytl poprvé. Vědecké výzkumy obvykle nedělají jednotlivci, ale celé týmy, takže výzkumné vědecké práce mívají více tvůrců. Proto nová studie přihlížela k tomu, kolik nováčků se vyskytlo v seznamu autorů.

Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Enjoy

Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Josef Tuček

Přečíst článek

Byli „chytřejší“ než jejich předchůdci

Jak se dá posoudit význam vědecké práce? Autoři studie porovnali množství citací odborného článku v textech pozdějších autorů. To je kritérium, které ukazuje, jak moc konkrétní práce ovlivnila další vývoj a výzkum: čím byla významnější, tím více vědců na její výsledky navázalo, a tím více ji tedy citovali ve vlastních odborných publikacích.

Autoři nové studie považovali za převratné takové odborné práce, které byly citovány více, než články, na něž se práce sama odkazovala. Nový článek tedy například vyvrátil zavedenou teorii a nabídl novou, a proto je nyní citován častěji než zdroje, z nichž vycházel. (Znovu připomeňme, že takový rozbor mohl zvládnout jen počítačový program nastavený na jasné a měřitelné ukazatele. Lidé by se z takové mravenčí práce zbláznili.)

EU

Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory

Money

Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.

Josef Tuček

Přečíst článek

Míň loajality, víc svobody

„Týmy s vyšším podílem začínajících autorů mají tendenci být převratnější,“ shrnuje výsledky nové studie její spoluautor  Raiyan Abdul Baten, který mimo jiné působí jako počítačový vědec na Univerzitě Jižní Floridy. „Začínající vědci mají menší loajalitu k převládajícím předpokladům a mohou si dovolit větší intelektuální svobodu,“ dodal Baten.

Analýza ukázala jasný vzorec: s rostoucím podílem nováčků v týmu rostla i převratnost a inovativnost výsledné publikace. Nejvyšších hodnot dosahovaly práce, kde celý tým tvořili začátečníci. Ale vysoké skóre měly i týmy, kde byli nováčci spojeni se zkušenými kolegy, kteří již v minulosti publikovali přelomové výsledky. „Napříč velikostí týmů, desetiletími a obory jsme zjistili, že jsou tyto výsledky přesvědčivé,“ tvrdí Baten.

Proč? Autoři nynější studie se domnívají, že začínající vědci se liší od zkušenějších, kteří si už na některé zaběhnuté stereotypy zvykli a je pro ně někdy obtížné přijmout radikálně nové předpoklady. Zato vědci na počátku kariéry dokážou být otevřenější novým myšlenkám a více riskovat s experimentálními přístupy. Studie také zjistila, že začátečníci citují atypičtější a méně známé práce. Neboli vycházejí z nekonvenčnějších předpokladů.

Vysokoškolský diplom už nestačí. Umělá inteligence snižuje cenu znalostí

Enjoy

Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit.

Josef Tuček

Přečíst článek

Měl Einstein pravdu?

Nové poznatky samozřejmě neznamenají, že nápady mají jenom mladí vědci. Navzdory jinému tvrzení již zmíněného Alberta Einsteina, který také řekl: „Člověk, který ve vědě na nic velkého nepřišel do věku třiceti let, už na nic ani nepřijde.“

Citovaná studie z databáze arXiv se zaměřovala na začátečníky, jiné nastavení by lépe popsalo i roli starších vědců. Ta nabývá na významu třeba při experimentálním ověřování teoretických předpokladů, kdy už začnou být zapotřebí velké laboratoře a týmy odborníků. Někdo musí práci řídit či koordinovat, a to zpravidla nebývá badatel chvilku po škole. Vědcům trvá, než se na takový post vypracují. A i v této roli mohou vědě prospět vlastními novými nápady.

Nicméně poznatek o významu neotřelých nápadů a o vhodnosti zapojení jejich mladých nositelů do pracovních skupin určitě neplatí jenom ve vědě, i když právě v ní se dá dobře měřit.

Policejní kontrola

Morálka nade vše: čtvrtina lidí neporuší pravidla, ani když jim nehrozí trest

Enjoy

Dodržujete stanovená pravidla? Možná je lepší se radši neptat. Rozsáhlý výzkum ukazuje, že asi čtvrtina lidí se pravidly řídí vždycky, i když se jim to nevyplatí. Naopak asi pětina lidí je ochotna pravidla porušit, ačkoli jim při tom hrozí téměř jistý trest. Porušují tak základní teoretické představy o člověku, který se chová racionálně, aby maximalizoval vlastní užitek.

Josef Tuček

Přečíst článek

Trhy budou bedlivě sledovat jednání o nové koalici, říká hlavní analytik SAB Finance Tomáš Kudela

Tomáš Kudela, SAB Finance
SAB Finance/užito se svolením
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Politické turbulence, riziko referenda o EU i otázka přijetí eura – to vše může hýbat českou korunou v nadcházejících týdnech. Podle hlavního analytika SAB Finance Tomáše Kudely budou trhy bedlivě sledovat vyjednávání o nové koalici a fiskální disciplínu vlády. „Čím více bude vláda zvyšovat schodky rozpočtu, tím více bude ČNB potřebovat držet vyšší sazby,“ upozorňuje Kudela.

Jak velkou roli hraje rozhodování České národní banky v době politické nejistoty a možné změny vlády?

S novou vládou je z pohledu ČNB těch nejistot spojeno více. V těchto volbách je otázkou hlavně to, jak moc bude narušena dosavadní fiskální disciplína. Čím více bude vláda zvyšovat schodky rozpočtu, tím více bude peněz v ekonomice a tím více samozřejmě bude ČNB potřebovat držet vyšší sazby. A to proto, aby dostála svému mandátu, a tedy péči o stabilní cenovou hladinu. Další neznámou je pak otázka dopadů zavedení systému emisních povolenek. Vláda má možnost dotovat lidem povolenky a tím zmírnit jejich dopad na ceny v ekonomice. ČNB by pak nečelila tak výraznému zdražení a inflační tlaky by byly menší.

Jaký vliv na kurz koruny může mít otevření, či naopak odložení debaty o přijetí eura po volbách?

Začněme od konce. Odložení plánu na vstup do eurozóny by nemělo mít téměř žádný vliv, neboť s tím trhy počítají. V podstatě všechny strany, které by se mohly podílet na nové vládě, dávají více či méně důraz na vlastenectví. Jejich ochota zavádět euro nebo o něm diskutovat bude minimální a trhy to vědí. Pokud by měla v budoucnu začít debata nad přijetím eura, bude nutné začít tím, že bychom vstupovali do režimu ERM II a měli bychom stanovenu hladinu kurzu, k níž bychom měli postupně konvergovat a na níž by mělo dojít ke směně všech peněz na jednotnou evropskou měnu. Koruna by tak postupně obchodovala stále blíže této úrovni. Momentálně ale takový scénář nehrozí a zdá se, že koruna a naše nezávislá monetární politika s námi zůstane ještě delší dobu. I dosavadní vláda, jakkoliv silně západně a proevropsky orientovaná, neučinila zásadní kroky k přijetí eura. Překážkou navíc může být i schodek rozpočtu, který zřejmě překročí Maastrichtská kritéria. Euro tak podle mého názoru není pro Českou republiku momentálně nijak blízko.

Může případný volební konflikt nebo politický skandál zásadně ovlivnit důvěru trhů a tím i kurz koruny?

Takové riziko je přítomno vždycky. Hodně by s korunou mohl pohnout třeba teoretický obrat hnutí ANO blíže k požadavku hnutí Stačilo! na konání referenda. To by koruně mohlo krátkodobě uškodit hodně a toto riziko přetrvá i po volbách, kdy bude nutné sestavit vládu, která bude zajímavá pro všechny subjekty. Na druhé straně, k zakotvení referenda do české ústavy je nutná ústavní většina a tou nebude disponovat vláda ve sněmovně a už vůbec ne v Senátu. Takový výsledek se nám momentálně nerýsuje ani vzdáleně a je otázka, jak rychle si to trhy uvědomí, aby panika zase opadla.

Radomír Lapčík

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

Zprávy z firem

SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.

nst

Přečíst článek

Za jak rychlou dobu a v jaké intenzitě se kurzové výkyvy obvykle promítají do cen zboží? Liší se dopad podle toho, zda jde o euro, nebo dolar?

To většinou záleží na tom, o jak rychloobrátkové zboží se jedná a jak silná je v daném odvětví konkurence. Rychlejší je to například u benzinu, i když u cen pohonných hmot je podíl volatility cizí měny poměrně nízký vzhledem k vysokému zdanění. Cena v zahraničí nakupované komodity tvoří méně než polovinu výsledné ceny.

Které ekonomické ukazatele budete po volbách sledovat jako první pro odhad budoucího trendu koruny?

V první řadě je nutné sledovat vyjednávání o koaliční vládě. Všechny strany, s vědomím svých volebních zisků a mandátů, budou chtít za svůj hlas pro vládu plnění svého programu a zde budou trhy ostražité. Jak jsem zmínil výše – pokud bude Andrej Babiš donucen ke slibu referenda o členství v EU, může to být pro korunu nepříjemný moment. Na druhé straně, k uspořádání referenda jako takového bude velmi složité, až nemožné, získat ústavní většinu v obou komorách parlamentu, a ještě souhlas prezidenta.
Časem bude dobré sledovat inflaci, neboť pokud tato bude pod tlakem rostoucích schodků rozpočtu růst, počítejme s posílením koruny kvůli spekulaci na potenciální růst sazeb.

Jaký rozdíl pro stabilitu koruny znamená pokračování současné koalice oproti zásadní změně ve vedení vlády?

Trhy nepochybně vnímaly snahu dosavadní vlády o konsolidaci rozpočtu pozitivně a koruně určitě snižování schodků rozpočtu prospívalo. Na druhé straně si je třeba přiznat, že zadlužení ČR je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízké. A to i přesto, že nám připadá, že schodek 280 miliard korun je nesmírně vysoký. V poměru k HDP, což je pro trhy významný ukazatel, neboť umožňuje srovnání v čase bez vlivu inflace, je tak docela nízké, jen kolem 2,25 procenta. Okolní země se pohybují mezi 4 a 7 procenty. I zdvojnásobení schodku by případně trhy ze začátku zásadně neřešily, protože se dostaneme na hodnoty obvyklé v regionu. Samozřejmě bude chybou, pokud si vláda nakoupí za tyto peníze dobré oko u voličů, aby se udržela u moci. Projídá tím budoucnost, protože dluhy budeme muset splácet, i když vláda už u moci dávno nebude. A lidi si zvyknou, takže od další vlády budou požadovat totéž a dluhy se budou kumulovat.

Co byste doporučil firmám a klientům, kteří se chtějí zajistit proti kurzovému riziku během volebního období?

Situace na trhu se může ukázat jako hodně volatilní i mimo volby a v dnešní době, kdy máme za sebou řadu pro trh stresových událostí, roste význam zajištění FX obchodů. Zajišťovací trh navíc přináší řadu zajímavých produktů, které umožní každé firmě či podnikateli výběr takového instrumentu, který bude odpovídat jeho potřebám. Nikdo se ani nemusí bát, že by pro něj byly zajišťovací operace složité. Přiznám se, že momentálně hledám těžko argumenty pro to, proč se nezajistit a nesoustředit se na svůj byznys, který každá firma potřebuje denně rozvíjet a posouvat

Tomáš Kudela: Kolem ČNB je tentokrát nejistota

Názory

Zasedání bankovní rady se blíží a s ním i otázka, co od ČNB čekat. Ta nám tentokrát situaci moc neulehčila. Máme k dispozici prohlášení členů bankovní rady, ale i u nich je patrná jistá nerozhodnost.

Tomáš Kudela

Přečíst článek

ONLINE: Volby pokračují druhým dnem. Mohou nastat problémy s elektronickým občanským průkazem, varuje DIA

Volby do Poslanecké sněmovny
ČTK
nst
nst

Česko rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.

Volby do Poslanecké sněmovny pokračují druhý den. Digitální a informační agentura (DIA) na síti X uvedla, že i dnes mohou mít lidé potíže při používání elektronického občanského průkazu. Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz. Někteří lidé, kteří se chtěli prokázat elektronickým občanským průkazem, měli problém i v pátek. Průkaz nešlo kvůli velkému náporu aktualizovat a při volbě jej tak nebylo možné použít k identifikaci.

Jak se volilo v pátek

Petr Pavel v neděli ráno zahájí konzultace s těmi stranami, které se dostanou do Sněmovny. Po hlasování v Černoučku na Litoměřicku řekl, že povolební vyjednávání nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. „Stejně jako nebude jednoduché poskládat většinu ve Sněmovně,“ míní prezident. Přál by si, aby volební účast byla minimálně na stejné úrovni jako před čtyřmi lety, kdy přesáhla 65 procent. 

Čtvrteční debatu kandidátů na premiéra Petra Fialy (Spolu) a Andreje Babiše (ANO) sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak zhruba o 9 tisíc diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se vysílala současně na dvou kanálech. Vyplývá to z informací televizí.

Ve Spojených státech se k letošním volbám do české Poslanecké sněmovny registrovalo 2604 voličů, což je nárůst o 111 procent v porovnání s posledními volbami v roce 2021. Obzvláště velký zájem přitom byl o korespondenční volbu, která je nyní využívána poprvé. Jménem českého velvyslance Miloslava Staška to sdělil zastupitelský úřad ve Washingtonu.

Volby 2025

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odevzdala svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny v Praze v ZŠ Na Balabence. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odevzdala svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny v Praze v ZŠ Na Balabence. 15 fotografií v galerii

Na českém velvyslanectví v Kyjevě sněmovní volby pokračují v klidu, hlasování nenarušil ani žádný letecký poplach, řekl v podvečer vedoucí konzulárního úseku Martin Mužík. V centru hlavního města Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, zatím odvolily dvě desítky českých voličů. Ukrajinská média se obávají vítězství odpůrců Ukrajiny v českých parlamentních volbách, které skončí v sobotu. „Tady je ve zvláštním seznamu voličů zapsáno 39 voličů, plus samozřejmě přicházejí také voliči kteří hlasují na voličský průkaz. Dosud odvolilo asi 20 voličů,“ řekl konzul 

K volbám již dorazila i Kateřina Konečná. Lídryně Stačilo! odevzdala v podvečer v Novém Jičíně svůj hlas ve sněmovních volbách. Novinářům následně řekla, že zůstává optimistická a doufá, že hnutí v hlasování dosáhne na dvouciferný výsledek. Stejně se vyjádřil i předseda hnutí Stačilo! a lídr jihomoravské kandidátky Daniel Sterzik, který odvolil ve svém bydlišti v Miroslavi na Znojemsku.

Problémy s využitím aplikace eDoklady, kvůli nimž lidé  odpoledne nemohli prokázat svou totožnost při volbách do Poslanecké sněmovny, se podle Digitální a informační agentury podařilo odstranit. Aplikace už je funkční, digitální doklad v mobilním telefonu lze aktualizovat, přihlášení ale může být pomalejší, uvedla agentura před 18:00.

Ambicí Motoristů sobě je stát se parlamentní stranou, uvedl předseda uskupení Petr Macinka potom, co odhlasoval ve sněmovních volbách na pražském Smíchově. Novinářům řekl, že jeho uskupení je nové, proto bude jako úspěch brát překonání pětiprocentní hranice vstupu do Sněmovny. Opačný výsledek by ho mrzel.

Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný

Názory

Vítejte u volebního víkendu, budu ho tady na Newstream.cz glosovat. Zkusím to dělat s nadhledem, nakonec nejde o život, jsou to jen volby a politika.

David Ondráčka

Přečíst článek

V nynějších sněmovních volbách jde podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana o směřování země, o demokratickou většinu 101 z 200 poslanců, která udrží Česko na Západě. Doufá v co nejvyšší volební účast a zájem prvovoličů. Zisk pod deset procent pro hnutí by považoval za jednoznačný neúspěch, velký úspěch by byl zisk nad 15 procent. 

V olomoucké vazební věznicipřišlo k volbám 85 vězněných, svůj hlas některé ze stran či hnutí však vhodilo pouze 78 z nich. Sedm lidí nebylo k volbám připuštěno kvůli chybějícím dokladům totožnosti, řekla mluvčí věznice Jana Chromková. 

Volby probíhají i v keňském Nairobi

Politické strany nominovaly do zvláštních volebních komisí v zahraničí 31 zástupců, budou působit při 22 zastupitelských úřadech (ZÚ). V souvislosti se sněmovními volbami, které se konají dnes a v sobotu, to novinářům řekl ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pešek. Tři zástupci stran budou v komisích v Haagu a Vídni, dva ve Varšavě, v Miláně, Bernu, Dublinu a Oslu. Ve zbytku případů jde o jednoho nominanta, konkrétně v Manchesteru, Mnichově, Sydney, Kodani, Londýně, Lublani, Moskvě, Římě, Berlíně, Istanbulu, Abuji, Tokiu, Paříži, Bratislavě a Tel Avivu. Čeští občané mohou volit na 108 zastupitelských úřadech v zahraničí

Před českým velvyslanectvím v Berlíně se  ještě před otevřením volební místnosti utvořila fronta, v níž čekaly zhruba tři desítky lidí. V první půl hodině pak narostla na více než pět desítek lidí. Řada se utvořila kvůli velkému zájmu voličů o nynější sněmovní volby, ale také kvůli omezené kapacitě zastupitelského úřadu, který od loňského roku sídlí v náhradních prostorech. Voliči oslovení se shodli, že přišli volit, aby podpořili demokracii v Česku. Někteří z nich ale přiznali, že se rozhodnou až za plentou, které konkrétní straně dají svůj hlas.

Česko volí novou sněmovnu

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odevzdala svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny v Praze v ZŠ Na Balabence. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odevzdala svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny v Praze v ZŠ Na Balabence. 15 fotografií v galerii

Až čtvrtina voličů odevzdala na řadě míst v Česku dnes do čtyř hodin hlas ve sněmovních volbách. Vyplývá to z informací od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství. Účast za první dvě hodiny voleb je tak vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s tzv. eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy.

Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny místních obyvatel srocovaly u laviček a zídek, většina z nich ale volit nepůjde. K urně přicházeli spíš starší lidé, mladí se o politiku moc nezajímají.

V českých sněmovních volbách podle francouzských médií dominuje otázka podpory Ukrajiny. Deníky Le Monde i Les Echos upozorňují hlavně na hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše, který vede v předvolebních průzkumech. Babišův možný návrat podle médií znepokojuje Evropskou unii, výrazný příklon k Rusku ale nečekají. Server rozhlasové stanice RFI upozorňuje také na další opoziční strany.

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce podle svého předsedy Tomia Okamury překonat zisk necelých deseti procent hlasů před čtyřmi lety. Letos na své kandidátky přibrala představitele Svobodných, Trikolory a PRO, což má zabránit propadnutí hlasů. Ve volbách se rozhoduje o tom, zda Česko nastoupí cestu zvyšování životní úrovně, řekl Okamura novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Praze 6.

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

Názory

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Premiér Fiala vyzval nerozhodnuté, aby za sebe nenechali volit druhé

Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité, protože voliči rozhodují o tom, zda se Česká republika vydá do minulosti, nebo do budoucnosti, a zda bude směřovat na Východ, nebo na Západ. Po odevzdání hlasu ve škole v brněnských Černých Polích to dnes řekl premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS). Věří, že každý občan využije svůj hlas a půjde volit. Účast odhadovat nechtěl, věří v co nejvyšší.

„Kam bude Česko směřovat, je zásadní a důležité. Nejde jen o bezpečnost, ale také o prosperitu. Pokud se posuneme na Východ, tak naše země také zchudne,“ uvedl premiér. Za úspěch by považoval výsledek, který by umožňoval pokračování vlády demokratických stran. „Abychom mohli pokračovat v cestě, která je úspěšná, zajišťuje prestiž, jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance, EU, a kdy naše ekonomika zaznamenává úspěchy a roste,“ doplnil.

Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Občany současně vyzval, aby nenechali převážit své možné zklamání z politiky, do volebních místností dorazili a nenechali za sebe rozhodovat jiné.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš pár minut po otevření volebních místností odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách v Čapkově sokolovně v Ostravě. Novinářům následně řekl, že za úspěch ve volbách považuje zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavovat jednobarevnou vládu. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji.

Dvě hodiny po poledni začaly v České republice volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou o podobě budoucí vlády. O 200 mandátů usiluje v celé zemi 26 volebních uskupení a přes 4400 kandidátů. Mezi prvními voliči tradičně nechyběli lídři nejsilnějších stran i prezident Petr Pavel, kteří shodně vyzvali spoluobčany, aby využili svého práva hlasovat. V letošních sněmovních volbách měli mít lidé poprvé možnost prokázat svou totožnost ve volebních místnostech i pomocí elektronického občanského průkazu, systém ale kvůli přetížení nefungoval a voliči museli ukázat klasický občanský průkaz nebo pas. Novinkou je i korespondenční volba pro Čechy žijící v zahraničí.

