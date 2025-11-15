Peking chce získat vědecké mozky ze světa, ale Číňanům se to nelíbí
Čínská vláda připravila nová víza, která mají do země přilákat cizí vědce, techniky, matematiky. Je to další krok v její snaze dosáhnout světové dominance v moderních technologiích. Zdá se však, že úsilí poněkud zadrhává. Jednak pro cizince není čínština snadným jazykem, ale navíc na ně zřejmě čeká poněkud lidsky nehostinné prostředí.
Až dosud byly pro špičkové vědecké a technické odborníky nejpřitažlivější zemí světa Spojené státy americké. Jenže administrativa prezidenta Donalda Trumpa ve svém křižáckém tažení proti vědě komplikuje život vědcům americkým a také omezuje příchod expertů ze zahraničí. Koncem září například uvalila poplatek 100 tisíc dolarů na žádost o vízum pro kvalifikované pracovníky, mezi něž se řadí i výzkumníci.
Možností, jak situace v USA využít, si všimla Evropská unie i Čína. EU vyhlašuje programy, které mají do Evropy přilákat přímo americké vědce znechucené situací doma, ale i odborníky z dalších zemí, kteří se nyní už do USA nedostanou.
Čína vyhlašuje program pro mladé vědce z celého světa. Nečeká velký příliv Američanů ani Evropanů. Ale doufá, že přiláká především odborníky z Ruska, Indie, jihovýchodní Asie či Blízkého východu. Cílí i na čínské výzkumníky, kteří nyní působí v zahraničí, ale vzhledem k mezinárodní situaci zatouží vrátit se do původní vlasti.
Enjoy
Čína se nyní zaměřila zejména na absolventy „prestižních“ univerzit (zatím není přesně definováno, které všechny se do toho budou počítat) v přírodovědeckých, technických či matematických oborech. Připravena pro ně mají být speciální vstupní povolení, označovaná jako K-víza. Ta jim umožní věnovat se nejenom vědě a výzkumu, ale i „relevantním“ podnikatelským aktivitám.
Jde o revoluční zjednodušení dosavadního přístupu. Na rozdíl od současných běžných pracovních víz totiž žadatelé nepotřebují mít předem zajištěnou pracovní pozici ani oficiální pozvání od čínského zaměstnavatele, než mohou o pracovní vízum požádat. Pokud získají na základě své kvalifikace K-vízum, mohou přijet do Číny a teprve na místě si hledat uplatnění. Asi málokdo rozumný pojede opravdu jen tak naslepo, spíše si něco předjedná, byrokratické procedury by však měly být podstatně schůdnější.
Leaders
Tiché zpoždění
Program přípravy K-víz Peking oznámil už v létě s tím, že víza se začnou vydávat od října. Máme listopad a vědecký časopis Nature zaznamenává, že K-víza zatím k dispozici nejsou a úřady to nevysvětlují.
Ukazuje se totiž, že vzbuzují vlnu nevole, konstatuje list Financial Times. V době rekordní nezaměstnanosti mladých se Číňané obávají další konkurence a ptají se, proč vláda nepodporuje vlastní talenty. Míra nezaměstnanosti mladých v srpnu dosáhla alarmujících 19 procent, což je dvouleté maximum, takže mnoho absolventů vysokých škol se cítí potenciálním přílivem cizinců ohroženo. Diskuze na povolených čínských sociálních sítích jsou plné nacionalistických a místy až xenofobních komentářů. Diskutující se ptají, proč dávat peníze cizincům a neinvestovat je radši do domácí mládeže.
Enjoy
Těžký jazyk, šest dní práce týdně a cenzurovaný internet
A je otázka, jak moc se do Číny chce cizincům. Představa, že by jim tam stačila jen znalost angličtiny, jako je tomu v mnoha výzkumných institucích i firmách třeba v Evropě, v kontinentální Číně neplatí. Tam člověk bez znalosti alespoň spisovné mandarinštiny (nemluvě o dialektech) obvykle neobstojí.
Odrazuje také přísná internetová cenzura, a náročná pracovní kultura, často vyžadující dlouhé hodiny šest dní v týdnu. Aby Čína skutečně přilákala světovou špičku, musela by podle expertů nabídnout nejen konkurenceschopné platy, ale i podobnou pracovní kulturu, jaká panuje v západních ekonomikách.
A to na pořadu dne není. Aspoň zatím.
Money
Enjoy
