Investice, aplikace i bonusy. Projděte si nejzajímavější novinky bank tohoto podzimu

Spotřebitelský úvěr
Věra Tůmová
Letos na podzim se tuzemské bankovní novinky nejčastěji týkaly investování a také vylepšování či nastavování internetového a mobilního bankovnictví. Podívejte se, zda vám neunikly ty nejzajímavější novinky na bankovním trhu.

Nejvíce podzimních novinek z dílny českých bank se letos týkalo světa investic. Většina tuzemských bank tak pro drobné investory připravila nebo v nejbližší době chystá představit alespoň jednu novou vychytávku, která se investic týká.

Klienti Air Bank například získali hned dvě investiční novinky. První byl Investiční pomocník v aplikaci chytrého telefonu, který má klientům pomáhat při orientaci v nabídce investičních služeb. Současně u vybraných investic poskytne i detailnější informace, aby se mohli lépe rozhodovat, zda a jak investovat. Druhou novinkou od Air Bank byla možnost investování do firem ze skupiny PPF. Klienti banky měli poprvé v nabídce i dluhopisy TV Nova s nominální hodnotou 10 tisíc korun a pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta se splatností čtyř let. „Zájem klientů překonal naše očekávání a potvrdil, že investoři jsou připraveni využívat moderní digitální nástroje pro správu svých peněz. Přibližně 70 procent klientů nakoupilo dluhopisy přes mobilní aplikaci, dalších 20 procent prostřednictvím internetového bankovnictví. Nákupy na pobočkách přinesly 10 procent objednávek,“ uvádí k investiční novince zástupce mluvčí banky Michal Kuzmiak.

Také Česká spořitelna stále cílí na investující klienty. Na přelomu roku se jim chystá představit nový, jednodušší ceník pro investování. „Snížíme poplatky za nákup a prodej akcií, burzovně obchodovaných fondů (ETF) a podobných investičních produktů – například ETC a certifikátů,“ vypočítává mluvčí banky Lukáš Kropík. Spořitelna pak ještě podle něj rozjela kampaň na založení majetkového účtu s pravidelnou investicí pro děti, což může být podle Kropíka například penzijko. „Pokud rodiče založí nový produkt, mohou pro své dítě získat částku 1000 korun,“ dodává Kropík. A novou investiční aplikaci Smartbroker se chystá na trh v nejbližší budoucnosti uvést také Fio banka.

ČSOB sice aktuálně nemá novinky ze světa investic, ale investování zvýhodňuje v rámci podpory aktivních klientů, na které se v poslední době nejvíce zaměřila. Odměňuje je za aktivitu výhodnější sazbou na spořicím účtu, dvěma procenty k pravidelné investici za rok, kreditem na poplatky u společnosti Patria, finančními bonusy u penzijka či stavebka, nebo i slevou na sazbu u hypotéky či půjčky. Případně jim také dává časově omezené pojistky zdarma u své pojišťovny.

Investiční novinka od Komerční banky je pro změnu produktová a jedná se o nový akciový fond „Fond CPR Invest – Europe Defense“, který je zaměřený na obranu EU. Raiffeisenbank pro změnu zavedla v investiční aplikaci EDI rovnou investiční poradenství.

Poslední z investičních novinek pak na podzim představila také UniCredit Bank, která přišla se svou novou službou Duet Plus spojující výhody termínovaného vkladu a investic do fondů. Kdo chce například získat garantovaný úrok 7 procent na 6 měsíců, musí si polovinu peněz vložit na šestiměsíční termínovaný vklad a druhou polovinu investovat do vybraných fondů podle vlastních preferencí. „I v rámci Duet Plus lze investici do fondů kdykoli zrušit, takže v případě potřeby má klient peníze rychle k dispozici,“ doplňuje mluvčí banky Petr Plocek.

Hrátky s bankovnictvím

Klienti si také musí stále častěji zvykat, že se jim v bankovních aplikacích pro smartphony neustále něco mění či přenastavuje. Banky kvůli svým aktualizacím čas od času celé bankovnictví znepřístupňují, aby mohli jejich programátoři vše nastavit. To se naštěstí děje většinou o víkendu a přes noc, pokud se zrovna nejedná o nastavení nové verze bankovnictví, které trvá připravit déle.

Zbrusu nové bankovnictví Creditas One tak během letošního podzimu představila například Banka Creditas. Nemají jej však k dispozici všichni její klienti, protože banka je bude převádět postupně v průběhu příštího roku. Velké hrátky s bankovnictvím i nadále provozuje ve svém KB+ také Komerční banka, která během podzimu do aplikace instalovala přes dvacet novinek a vylepšení funkcionalit.

Speciální novinku do svého bankovnictví nainstalovala pro klienty rovněž Raiffeisenbank. Jedná se o InfoZónu, kde mohou klienti získat relevantní informace ze světa financí a dění v bance. Nově také mohou ve svém bankovnictví klienti Raiffeisenbank vidět přehled pojištění u Uniqa pojišťovny nebo si z něj nastavovat widgety na obrazovce smartphonu.

Další podzimní bankovní novinky, které stojí za zmínku:

Air Bank

  • Zrušení poplatku za vedení běžného účtu a možnost mít až 10 účtů bez poplatku.
  • Redesign mobilní aplikace.

Banka Creditas

  • Technologické sjednocení banky Creditas s Divizí Max.
  • Spuštění nového bankovnictví Creditas One.

Česká spořitelna

  • Spuštění první nonstop pobočky Future Lab na pražské Národní třídě, kde radí klientům i avataři.
  • Ostrý start služby Vklad na kartu a zdvojnásobení počtu vkladomatů na hotovost.
  • Vylepšení voicebota v bankovnictví o technologii OpenAI, klienti si s ním tak mohou například naplánovat schůzku s bankéřem.
  • Nový bezpečnostní prvek v bankovnictví George, který klienty upozorňuje na podvodné transakce dříve, než je potvrdí.

ČSOB

  • Další podzimní akce banky cílí primárně na aktivní klienty. V rámci akce Vánoční losovačka chce přimět klienty, aby používali platební karty minimálně pětkrát týdně. Za to bude banka losovat až do Vánoc týdně vždy 500 výherců bonusu 5 tisíc korun.

Fio banka

  • Zbrusu novou službu – ověřování jména příjemce u SEPA plateb – představila Fio banka v říjnu, tedy o dva roky dříve, než to bude v Česku pro všechny banky povinné. „Tato novinka pomáhá předejít chybám i podvodům. Před odesláním platby totiž systém automaticky zkontroluje, jestli jméno příjemce odpovídá číslu účtu. Pokud něco nesedí, klient dostane upozornění a může platbu včas opravit nebo zrušit,“ vysvětluje mluvčí banky Karel Kopeček.

mBank

  • Uvedla na trh dva nové spořicí účty bez limitů vkladu: mSpořicí účet Plus s vyšší sazbou pro aktivní klienty a mSpořicí účet bez dalších podmínek.
  • Společně se značkou Niceboy představila chytrý prsten Niceboy ONE Ultra, který kombinuje bezkontaktní placení (NFC) a sledování zdraví (měření srdečního tepu, okysličení krve, krevního tlaku, spánku, tělesné teploty, kroků, kalorií a stresu; podporuje přes 150 sportovních aktivit).

Partners Banka

  • Spustila akci Member-Get-Member, díky níž získá stávající i nový klient mimořádně výhodnou úrokovou sazbu na spořicím účtu za doporučení nového klienta.
  • Do konce roku plánuje představit vychytávku Chytrá rezerva, která klientům umožní „spořit při placení“, protože každá karetní transakce se zaokrouhlí a rozdíl se automaticky připíše na spořicí účet.
  • Na leden banka chystá spuštění multiměnových účtů s výhodnými kurzy realizovanými přes bankovní směnárnu bez poplatku.

Raiffeisenbank

  • InfoZóna v mobilním bankovnictví, přehled pojištění u Uniqa, widgety, možnost vystavení potvrzení o realizované transakci a investiční poradenství v EDI aplikaci.
  • V nejbližší době nabídne také možnost online založení účtu pro děti do 18 let prostřednictvím mobilní aplikace.

Trinity Bank

  • U Lepší Půjčky byl navýšen limit garance sazby 3,99 % z 1,2 milionu na 1,5 milionu.
  • Banka rovněž získala titul nejlevnějšího spotřebitelského úvěru podle Indexu odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni.

Pozn. red. Majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Slovensko a Maďarsko dostaly od Trumpa jen roční výjimku na ruskou ropu. Co to znamená pro Česko?

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Maďarský premiér Viktor Orbán nakonec u amerického prezidenta Donalda Trumpa tak úplně nepochodil. Výjimku na dovoz ruské ropy od sankcionovaného Lukoilu získal totiž maďarský MOL pouze na jeden rok, jak oznámila americká administrativa. Orbán přitom po washingtonském setkání s Trumpem začátkem měsíce tvrdil, že výjimka je časově neomezená.

Pokud navíc v dubnových volbách do maďarského parlamentu Orbána porazí jeho úhlavní rival Péter Magyar, Maďarsko zřejmě už nebude usilovat o prodloužení Trumpovy výjimky a ropu bude dovážet neruskou. Magyar slibuje, že Maďarsko od dodávek ruských energetických surovin odpojí. Tím pádem by se od ruské ropy odpojilo také Slovensko. EU by tak definitivně ukončila potrubní dovoz ruské ropy.

V praxi to znamená, že Budapešť i Bratislava nadále musejí hledat alternativní dodavatele. Na ropu od Lukoilu, resp. jeho švýcarské obchodní odnože Litasco, se spoléhat nemohou.

V horizontu nejvýše zhruba dvanácti měsíců se tak nad dodávkami ropy jižní větví ropovodu Družba, tedy nad dodávkami právě Maďarsku a Slovensku, stále vznáší otazník.   

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
Aktualizováno

Lavrov: Babiš je pragmatik, který myslí na občany

Politika

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil slovenského premiéra Roberta Fica, šéfa maďarské vlády Viktora Orbána a pravděpodobného příštího českého premiéra Andreje Babiše za pragmatiky, kterým záleží na občanech jejich zemí. Informovala o tom ruská státní agentura TASS, podle níž se tak šéf ruské diplomacie vyjádřil v rozhovoru pro youtubový kanál sdružení Francouzsko-ruský dialog, který zveřejnilo na svém webu i ruské ministerstvo zahraničí. Lavrov také prohlásil, že západní mocnosti z pohledu Moskvy promarnily příležitost podílet se na urovnání konfliktu na Ukrajině.

ČTK

Přečíst článek

V krajním případě se může zopakovat situace loňského roku. Tehdy sankce na Lukoil, ovšem ze strany Ukrajiny, ohrožovaly zásobování ropou a palivy Maďarska a Slovenska, tedy dvě poslední země EU, které jsou závislé na potrubních dodávkách ropy z Ruska.

Trumpovy v říjnu oznámené sankce se druhotně vztahují také k finančním a obchodním společnostem, které jsou s Rosněftí a Lukoilem v transakčním styku, tedy i na zmíněnou firmu Litasco. Sankce spočívají v odstřižení obou zmíněných ruských podniků a jejich dcer a odnoží od amerického bankovního systému, což jim znemožňuje provádět transakce v dolarech. Dolar přitom představuje jednoznačně dominující měnu světového obchodu s ropou.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS)

Lukáš Kovanda: Není kam utéct. Fialova vláda musí opravit rozpočet, i když je v demisi

Názory

Předložení návrhu rozpočtu na další rok je klíčovou povinností každé české vlády. Daňoví poplatníci si ji za to platí. Za to, aby rozpočtovala užití jejich vybraných daní a odvodů. Momentálně, jako vždy, má Česko jen jednu vládu. Tu Fialovu. Žádné dvojvládí neexistovalo, neexistuje a existovat nebude. I když je Fialova vláda v demisi, stále vládne. A stále tak má povinnost předložit návrh rozpočtu na rok 2026.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

V praxi by ukončení Trumpovy výjimky pro Orbána znamenalo, že partnerská banka maďarského petrochemického podniku MOL, který má věcně v gesci dovoz ruské ropy do Maďarska a na Slovensko jižní větví ropovodu Družba, by zřejmě nemohla nést související rizika. MOL by tak prakticky neměl, jak za ruskou ropou legálně zaplatit, a to nejen v dolarech, ale ani v eurech. Právě proto, že banka, kterou MOL využívá, případně další finanční a obchodní společnosti zajišťující jeho transakce s ruskou stranou, by samy mohly být odstřiženy od dolarového systému, což by pro ně bylo potenciálně likvidační.

Teoreticky by ale MOL mohl uzavřít nový kontrakt s nesankcionovanou ruskou ropnou společností, například s Tatněftí. Trumpovy sankce by v takovém případě ani přes ukončení výjimky zásobování ruskou ropou Maďarska a Slovenska ohrožovat přímo neměly.

Jestliže by sankce vedly k zásadnějšímu ochromení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko, nepříznivě může být dotčeno i Česko. Zejména východní část Česka, Morava, je stále z velké míry zásobována ropnými produkty, například motorovou naftou, ze Slovenska. Tu tamní podnik Slovnaft, dcera zmíněného maďarského MOL, sice od letoška musí zpracovávat z neruské ropy, avšak ochromení dodávek ruské ropy by alespoň přechodně vytvořilo citelný tlak na obecný růst cen pohonných hmot nejen v Maďarsku a na Slovensku, ale také v Česku.

Nastupující vláda slibuje rychlejší povolování staveb. Pomoci má nový centrální úřad

Zuzana Schwarz Bařtipánová
ČTK
ČTK
ČTK

Jednotná centrální státní stavební správa, tak jak ji navrhuje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů, by mohla začít fungovat od 1. ledna 2028. O rok dříve by mohly začít platit hlavní změny spojené s reformou stavebního zákona. V budoucnu nevznikne nový státní stavební úřad, přemění se struktura Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), který změní název na Úřad rozvoje území. V předtočeném rozhovoru na konferenci Asociace nájemního bydlení to řekla Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), možná ministryně pro místní rozvoj ve tvořící se vládě.

„Bude vytvořena jednotná centrální stavební správa, ale nepředstavujme si to tak, že vznikne nový velký stavební úřad. V podstatě dojde k transformaci DESÚ, který dnes funguje skvěle podle zákona o liniových stavbách. Do tohoto úřadu, který bude přejmenován na Úřad rozvoje území, se zařadí i další stavební úřady. Naše očekávání je, že 1. ledna 2027 by mohla být obecná účinnost těch hlavních změn a od 1. ledna 2028 by mělo dojít k těm organizačním přesunům a změnám,“ uvedla Schwarz Bařtipánová.

Podle současného ministra pro místní rozvoj v demisi Petra Kulhánka (za STAN) by změna stavební správy znamenala další tři až čtyři roky přechodného období, kdy mohou úředníci používat vedle digitálních systémů i ty původní. To by nebylo ideální v době, kdy se stavební řízení stabilizovalo, uvedl. Momentální verze stavebního zákona začala platit před rokem a půl.

Nový stavební zákon připravený hnutím ANO má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Dotčené orgány mají být nově integrovány do stavebních úřadů a jejich stanoviska se budou sjednocovat do jednoho koordinovaného vyjádření. Obce by podle Schwarz Bařtipánové po změně stavebního zákona rozhodovaly o dalším rozvoji území. Naopak proces povolování staveb by měl být řízen čistě státní správou.

Zámek Bezdružice

Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.

ČTK

Přečíst článek

Nový Úřad rozvoje území ČR by měl sídlit v Praze a vedl by ho předseda jmenovaný a odvolávaný na návrh ministra průmyslu a obchodu. Nadřazený úřad by kromě jiného měl vést a kontrolovat průběh stavebních řízení a zajišťovat technické předpisy a normy. Úřad by měl spojovat fungování stavebních úřadů spadajících pod ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy a DESÚ. Pod ním by bylo 14 krajských úřadů rozvoje území s 205 územními pracovišti v obcích s rozšířenou působností.

Digitalizace stavebního řízení by pak měla být podle ANO dokončená po reformě stavebního řádu, tedy v letech 2029 či 2030. Podle Kulhánka by ale změna stavebního řádu mohla stavebníky uvést v další nejistotu.

Nové systémy byly spuštěny v červenci 2024 a od počátku způsobovaly úředníkům i stavebníkům problémy. Současná vláda rozhodla vypsat na systémy novou zakázku, která by měla být hotová a otestovaná na začátku roku 2028. V přechodném období mohou úředníci používat souběžně původní i nové systémy.

„Samozřejmě počítáme s tím, že stávající stav takzvaného bypassu budeme neustále zlepšovat, než dojde k té digitalizaci. Budeme opravovat ty největší chyby, aby to fungovalo co nejlépe. Ale pokud chceme opravdu kvalitní digitalizaci, musíme mít nejdříve stanovené procesy,“ dodala Schwarz Bařtipánová.

