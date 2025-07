Vysokoškolský diplom už nestačí. Umělá inteligence snižuje cenu znalostí

Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit.

Ještě nedávno mělo univerzitní vzdělání svou tržní cenu zejména proto, že člověk díky němu získal přístup k užitečným znalostem, které bylo obtížné najít někde jinde. To se zaměstnavatelům hodilo a byli ochotni za to takovému člověku zaplatit. Diplom z lepší školy byl nápovědou, že její absolvent byl nejdřív vybrán v konkurenci mnoha jiných uchazečů a pak ho učili lepší učitelé v lepších podmínkách. Dalo se proto čekat, že jeho znalosti a schopnost používat je mohou být pro zaměstnavatele užitečnější než u člověka s diplomem z horší školy nebo u člověka bez vysokoškolského diplomu.

Absolvování univerzity naznačuje, že jeho majitel má jisté intelektuální schopnosti, je schopný organizovat svůj čas a dlouhodobě věnovat úsilí k dosažení cíle. Vysokoškolák díky tomu často získal zaměstnání i v oboru, který přímo nevystudoval. Zaměstnavatel mohl předpokládat, že si takový pracovník dokáže nové potřebné dovednosti osvojit.

Co platilo, už platit nemusí

Tuto koncepci nejdříve postupně naboural internet. Díky němu bylo možné se i mimo fakultní knihovnu dostat k literatuře, odborným časopisům a dalším online zdrojům přinášejícím nejnovější poznatky. Student už nemusel být na nejlepší škole, aby měl přístup k nejlepším informačním pramenům. Ale pořád potřeboval projevit schopnost s těmito zdroji racionálně pracovat, což se mohl nejlíp naučit ve škole.

Nyní však přichází umělá inteligence a začíná se otevírat pracovní svět, v němž zaměstnanec nemusí zas tak moc vědět (informace najde jeho počítač), ale ani s daty nemusí příliš pracovat – i to za něj umělá inteligence udělá. Tedy, zatím se její práci nedá úplně věřit, někdy si počíná velmi zmateně. Ale zlepšování postupuje rychle.

Shrnuto: Na mnoha pracovních pozicích přestane být nutné platit zaměstnanci za to, že má vysokou školu.

Bez diplomu to jde taky

Jak argumentuje Patrick Dodd z Aucklandské univerzity, dostupná data už ukazují, že inzerátů nabízejících práci absolventům v Británii ubylo o třetinu. Ve Spojených státech ubývá požadavků na vysokoškolské vzdělání u nabídek práce ve veřejném sektoru.

Zřejmě je to proto, že zaměstnavatelé už díky umělé inteligenci dokážou – anebo čekají, že už brzy dokážou – nahradit práci absolventů i některých úředníků. Zatím tam, kde převládají požadavky na vykonávání rutinních, standardizovaných a stereotypně opakovaných činností, které umělá inteligence zvládne vcelku stejně dobře a navíc mnohem rychleji než kancelářský pracovník na nižší pozici.

Samozřejmě, pořád jsou zapotřebí lidé, kteří požadavek do počítače vloží, aby jej umělá inteligence moha vykonat. Ale to na člověka neklade příliš náročné požadavky, takže ani nebude zapotřebí mu za to dobře platit.

Patrick Dodd k tomu dodává, že podle personálních agentur začínají zaměstnavatelé více požadovat lidské schopnosti, jako je třeba řízení týmu ve složitých situacích. Na významu nabývají takové dovednosti, jako je kritické myšlení a užívání zdravého úsudku při rozhodování o budoucí činnosti, tvořivost nebo schopnost efektivně spolupracovat s dalšími lidmi a rozumět potřebám a přáním zákazníků. Za to zřejmě budou muset zaměstnavatelé svým zaměstnancům dobře platit i v budoucnu.

Člověk musí zvládnout víc než chatbot

A co by tedy měly učit vysoké školy? To, co umělá inteligence nezvládne.

Patrick Dodd nabízí jednoduché posouzení: Pokud běžný chatbot ChatGPT dokáže u vysokoškolské zkoušky získat dobrou známku, znamená to, že hodnota takovéto výuky není z pohledu zaměstnatelnosti absolventa příliš vysoká. Výuka by se měla mnohem více zaměřit na syntézu informací a vyvozování úsudku. Na simulované nebo i opravdové projekty, při nichž si takový přístup mohou studenti osvojit. A samozřejmě také na to, aby se studenti naučili umělou inteligenci šikovně využívat.

Užitečná může být spolupráce s průmyslem. Ale ne tak, že studenti budou plnit běžné úkoly brigádníka. Ideální by bylo, aby průmysl dodal důležitý problém k řešení, vědci nabídli svou nadoborovou orientaci v problematice a studenti pomáhali testovat a zdokonalovat vzniklé nápady, a tím se připravovali na vlastní pracovní život v dnešních podmínkách.

Kdyby na to přišlo, umělá inteligence také dokáže vypracovat hezky vyhlížející koncepci nových studijních programů. Ovšem vycházejících ze starých, už dříve publikovaných zkušeností. Principiálně nové a smysluplné postupy univerzitního vzdělání (zatím?) vymyslí jenom pracovníci vysokých škol. Mají nejvyšší čas.

