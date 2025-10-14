Americké banky mají za sebou skvělé čtvrtletí. Dařilo se JPMorgan, Goldman Sachs i Citigroup
Největší americká banka JPMorgan Chase & Co ve třetím čtvrtletí zvýšila zisk o 12 procent na 14,4 miliardy dolarů (přes 300 miliard korun). Těžila z růstu příjmů v investičním bankovnictví i ze zlepšených výsledků v obchodování. Nárůst čtvrtletních zisků vykázaly rovněž konkurenční bankovní domy Goldman Sachs a Citigroup.
„Každý segment podnikání si vedl dobře,“ uvedl šéf banky JPMorgan Jamie Dimon. Poukázal na 16procentní nárůst poplatků z investičního bankovnictví, za kterým stála vyšší aktivita u fúzí a akvizic a také u primárních emisí akcií.
Dimon rovněž uvedl, že ekonomika Spojených států zůstává odolná, navzdory určitým známkám útlumu, které se objevují hlavně na trhu práce. „Přetrvává ale zvýšená míra nejistoty pramenící ze složitých geopolitických podmínek, cel a obchodní nejistoty, zvýšených cen aktiv a rizika pokračující inflace,“ dodal.
Banka v pondělí oznámila, že plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů do amerických firem, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy za 1,5 bilionu dolarů (31,5 bilionu korun) zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro hospodářský růst.
Daří se i ostatním bankám
Společnost Goldman Sachs dnes oznámila, že ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 37 procent na 4,1 miliardy dolarů. Také její výsledky podpořily vyšší příjmy z investičního bankovnictví. Výrazný nárůst příjmů zaznamenal Goldman rovněž u správy majetku.
Banka Citigroup zvýšila podle dnešní výsledkové zprávy čtvrtletní zisk o 16 procent na 3,8 miliardy dolarů a zaznamenala rekordní příjmy ve všech hlavních divizích. V růstu zisku jí nezabránila ani ztráta 726 milionů dolarů spojená s prodejem čtvrtinového podílu v mexické divizi Banamex.
„Ostrý start výsledkové sezony za třetí čtvrtletí letošního roku doprovází pozitivní výsledky amerických bank. Investiční banky, jako jsou JPMorgan, Goldman Sachs nebo Citigroup, přicházejí s pozitivním překvapením, když překonávají očekávání na prakticky všech provozních ukazatelích,“ sdělil analytik XTB Tomáš Cverna.
