Americké banky mají za sebou skvělé čtvrtletí. Dařilo se JPMorgan, Goldman Sachs i Citigroup

Americké banky mají za sebou skvělé čtvrtletí. Dařilo se JPMorgan, Goldman Sachs i Citigroup

JPMorgan
iStock
ČTK
ČTK

Největší americká banka JPMorgan Chase & Co ve třetím čtvrtletí zvýšila zisk o 12 procent na 14,4 miliardy dolarů (přes 300 miliard korun). Těžila z růstu příjmů v investičním bankovnictví i ze zlepšených výsledků v obchodování. Nárůst čtvrtletních zisků vykázaly rovněž konkurenční bankovní domy Goldman Sachs a Citigroup.

„Každý segment podnikání si vedl dobře,“ uvedl šéf banky JPMorgan Jamie Dimon. Poukázal na 16procentní nárůst poplatků z investičního bankovnictví, za kterým stála vyšší aktivita u fúzí a akvizic a také u primárních emisí akcií.

Dimon rovněž uvedl, že ekonomika Spojených států zůstává odolná, navzdory určitým známkám útlumu, které se objevují hlavně na trhu práce. „Přetrvává ale zvýšená míra nejistoty pramenící ze složitých geopolitických podmínek, cel a obchodní nejistoty, zvýšených cen aktiv a rizika pokračující inflace,“ dodal.

Banka v pondělí oznámila, že plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů do amerických firem, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy za 1,5 bilionu dolarů (31,5 bilionu korun) zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro hospodářský růst.

Daří se i ostatním bankám

Společnost Goldman Sachs dnes oznámila, že ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 37 procent na 4,1 miliardy dolarů. Také její výsledky podpořily vyšší příjmy z investičního bankovnictví. Výrazný nárůst příjmů zaznamenal Goldman rovněž u správy majetku.

Banka Citigroup zvýšila podle dnešní výsledkové zprávy čtvrtletní zisk o 16 procent na 3,8 miliardy dolarů a zaznamenala rekordní příjmy ve všech hlavních divizích. V růstu zisku jí nezabránila ani ztráta 726 milionů dolarů spojená s prodejem čtvrtinového podílu v mexické divizi Banamex.

„Ostrý start výsledkové sezony za třetí čtvrtletí letošního roku doprovází pozitivní výsledky amerických bank. Investiční banky, jako jsou JPMorgan, Goldman Sachs nebo Citigroup, přicházejí s pozitivním překvapením, když překonávají očekávání na prakticky všech provozních ukazatelích,“ sdělil analytik XTB Tomáš Cverna.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Česká ekonomika poroste. Mezinárodní měnový fond vylepšil svůj odhad

Money

Mezinárodní měnový fond výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt České republiky se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.

ČTK

Přečíst článek

Dimon z JPMorgan: Ekonomický výhled je spíše příznivý, zůstáváme ale ostražití

Money

ČTK

Přečíst článek

Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo

Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.

„Tato transakce je v souladu s dlouhodobou strategií a vizí firmy EP Group rozšiřovat svou přítomnost v sektoru maloobchodní distribuce, kde společnost Fast zaujímá druhé místo na českém a slovenském omnichannel trhu (strategie propojující všechny prodejní kanály, pozn.red.) se spotřební elektronikou,“ sdělila EP Group, která podíl ve Fast ČR odkoupí prostřednictvím své dceřiné firmy EC Investments.

Společnost Fast ČR loni meziročně zvýšila čistý zisk o 42,4 procenta zhruba na 158,6 milionu korun. Celkové tržby činily 12,3 miliardy korun, což bylo o 14,6 procenta více než v roce 2023.

Společnost Fast ČR, dříve Sluggeria, koupily PPF a EC Investments společně se skupinou Rockaway Capital Jakuba Havrlanta v roce 2021. Svůj podíl ve Fast ČR následně Rockaway Capital v roce 2023 PPF a EC Investments prodala. Společnost zboží distribuuje i do dalších zemí, převážně v Evropě. Značku Sencor, která vznikla v roce 1969 v Japonsku, firma vlastní od 90. let.

Český trh s elektronikou v posledních letech prochází změnami. Řetězec Okay zkrachoval, prodejny Electro World převzala a následně přejmenovala na stejný název síť Datart ze zlínské skupiny HP Tronic a e-shopy Mall.cz a CZC.cz nyní fungují pouze na on-line tržišti polské matky Allegro, která je koupila na přelomu let 2021 a 2022.

Největším prodejcem elektroniky v Česku je společnost Alza.cz. Předloni její čistý zisk meziročně vzrostl téměř o 75 procent zhruba na 1,1 miliardy korun. Celkové tržby činily přibližně 45,9 miliardy korun, oproti roku 2022 stouply asi o 12 procent. Na českém trhu s elektronikou působí ještě e-shop Mironet či síť Expert Elektro.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Už nejen „zeď". Ochrana proti dronům má být nad celou Evropou

Východní hranici EU má střežit „zeď“ proti dronům
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská komise navrhla rozšířit iniciativu na vybudování protidronové zdi na východní hranici Evropy. Nově by měl projekt ochránit celý kontinent. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Komise podle všeho reagovala na stížnosti některých států, že se cítí být z celého projektu vynechány.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si vyslechla kritiku hned od několika států již na neformálním summitu EU na začátku října. Následně v projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu minulý týden už hovořila o tom, že „protidronový systém bude štítem pro celou unii včetně její jižní části“. „Systém bude koncipován k řešení celého spektra výzev,“ dodala tehdy. Zmínila, že půjde například o reakci na přírodní katastrofy či monitorování zneužívání migrace nebo monitorování ruské stínové flotily.

Návrh širší „Evropské iniciativy pro obranu proti dronům“ bude zahrnut do takzvaného plánu obranné připravenosti, který má Evropská komise zveřejnit tento týden ve čtvrtek.

Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu o stavu EU na začátku září poprvé zmínila požadavky na vytvoření takzvané zdi proti dronům podporované EU a prohlásila, že Evropská unie musí „vyslyšet výzvy pobaltských přátel“ ohledně ochrany východních hranic bloku. Reagovala tak na narušení vzdušného prostoru Polska asi 20 ruskými drony. Komise následně uvedla, že cílem protidronové obrany je čelit budoucím invazím dronů sítí senzorů a elektronických rušicích systémů a zbraní v oblasti od pobaltských států až po Černé moře.

Východoevropské státy návrh uvítaly, země v jižní a západní Evropě ale podle Reuters uvedly, že projekt opomíjí hrozby dronů i v jejich části kontinentu.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

Absurdní výsledek současné situace může být, že Babiš se stane kotvou zdravého rozumu a pragmatismu. Oproti úplným šílencům a amatérům, co ním mohou sedět ve vládě, Okamurovcům a Motoristům, bude působit jako poslední dospělý v místnosti, co brzdí jejich šílené nápady.

David Ondráčka

Přečíst článek

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS)

Drony už nebudou mít šanci. Češi se vyzbrojí pasivními radary PLESS za 2,3 miliardy

Money

ČTK

Přečíst článek
