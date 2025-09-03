Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů
Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.
Spořicí účty v letošním létě nabraly zvláštním způsobem dech a několik z nich znovu nabízí čtyřkové zhodnocení úspor. Většina bank to ale podmiňuje dalšími podmínkami, bez kterých vám bonusovou sazbu začínající čtyřkou nedají. Bez podmínek ji má jako horkou novinku od 2.září jedině mBank s jejím novým mSpořicím účtem Plus, i zde je ale skrytý háček.
Šalamounská čtyřková nabídka bez podmínek
Novinka mBank, která získala na začátku září znovu první místo v žebříčku spořicích účtů bez podmínek, je trochu šalamounská. Bez podmínek, bez limitu vkladu a pro všechny klienty sice nyní nabízí zhodnocení 4,01 procenta s garancí do konce září, platí to ale pro mSpořicí účet Plus jen na tři nadcházející měsíce. Pak banka i pro tento spořicí účet zavádí podmínky. „První tři měsíce po založení účtu budou mít akční sazbu stávající i noví klienti automaticky, další měsíce už bude potřeba splnit dvě jednoduché podmínky, a to konkrétně příjem na běžný účet alespoň 15 tisíc korun a pět plateb kartou měsíčně,“ konstatuje mluvčí mBank Kristýna Dolejšová a dodává, že pokud klient podmínky v daném měsíci nesplní, sazba pro následující měsíc dočasně klesne na 0 procent. Jakmile je znovu splní, bonusová sazba se od dalšího měsíce vrací.
Druhou nejlepší sazbu bez jakýchkoliv dalších podmínek má Trinity Bank, která aktuálně stále zhodnocuje úspory do 400 tisíc korun pro nové klienty sazbou 3,33 procenta. Tuto sazbu navíc klientům garantuje až do 20.listopadu. Pro vklady nad 400 tisíc korun pak podle mluvčí banky Evy Muchnové stále platí sazba 3,01 procenta.
Na třetím místě je Fio konto od Fio banky se sazbou 3,25 procent do limitu 200 tisíc korun následované spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta. Podobně jako v mBank ale i zde je tato sazba u balíčku Pro jednoho jen v měsíci založení a v dalších třech kalendářních měsících. Pak musí klient alespoň pětkrát měsíčně platit kartou anebo si převést balíček s účtem na variantu Pro dva či Pro rodinu, ty mají totiž plný úrok i bez plateb kartou.
Spořicí účty s podmínkami mají čtyřkových sazeb více
Žebříček spořicích účtů s podmínkami se zatím prakticky nezměnil. Proměnily se jen drobnosti typu prodloužení garance sazby u ČSOB, která pro pásmo vkladů do 250 tisíc korun a 1 milion pro Prémiové klienty, prodloužila garanci své čtyřprocentní sazby až do konce roku. Podobně se až do 31.12.2025 prodlužuje garance sazby 2,6 procent i u Moneta Money Bank. Komerční banka sazbu 3,5 procenta garantuje pouze do konce září.
Mírně se změnila také sazba spořicího účtu v UniCredit Bank, která poskočila ze třech procent na 3,15 procenta s garancí do konce září. I u této sazby je však třeba splnit sérii podmínek, a to tři platby kartou vydanou k účtu, mít kreditní příjem alespoň 20 tisíc korun za měsíc nebo pravidelně každý měsíc investovat. Pro obdržení bonusové sazby stačí splnit přitom podle mluvčího banky Petra Plocka jen jednu z těchto podmínek. Úroková sazba až 3,15 procent platí pro částky do 2 milionů korun.
Co se chystá ještě v září
Novinky v nejbližších zářijových dnech chystá hned několik bank. Jednak se mírně zvyšuje sazba směrem nahoru v Air Bank, a to z 2,5 procent na 2,7 procenta od 10. září a to pro vklady do půl milionu korun. Dále pak pravděpodobně s něčím novým přijde také ČSOB a nejspíš i Trinity Bank. Partners Banka chystá také specialitku, kterou ale zatím nechce ještě zveřejňovat.
Do konce roku nás pak čekají už jen tři zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB), přičemž to nejbližší bude ještě v tomto měsíci a to 24.září, další pak v listopadu a v prosinci. Jak se tato zasedání a jejich rozhodnutí o repo sazbě promítnou do sazeb spořicích účtů ukážou až podzimní dny.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 2.září 2025)
- mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek)
- Trinity Bank 3,33 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč) - garance do 20.11.2025
- Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
- Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
- Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
- mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
- Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
- MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
- Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31.12.2025
- Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 2.září 2025)
- ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
- mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
- Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
- Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
- ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
- Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
- VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
- Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč
- ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 30. 9. 2025)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
