newstream.cz Enjoy Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Josef Tuček
Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Společnost Akido Labs využívá velký jazykový model (LLM) nazvaný Scope AI. Pro pacienta je podstatné, že místo s lékařem tráví v ordinaci většinu času, anebo i veškerý čas se zdravotním asistentem. Tedy člověkem, který má jen minimální zdravotnické vzdělání, takže jeho plat je jen zlomkem příjmu lékaře.

Jak to vypadá v praxi?

Společnost Akido Labs v tuto chvíli spolupracuje s asi 250 lékařskými ordinacemi v 96 městech, zejména v jižní Kalifornii. Když pacientovi není dobře, zavolá do ordinace, aby se objednal. A obvykle s překvapením zjistí, že může přijít už následující den. Něco takového si v jiných ordinacích mohou dovolit jen velmi bohatí pacienti, kteří jsou schopní zaplatit mastnou sumu za rychlé vyšetření anebo si hradí velmi nákladný druh zdravotního pojištění.

Zdravotní asistent, s nímž pak pacient v ordinaci mluví, na něj nijak nespěchá. Systém umělé inteligence v reálném čase analyzuje probíhající rozhovor, navrhuje asistentovi vhodné doplňující otázky podle pacientových příznaků. Podle potřeby je možné pacientovi změřit tlak či udělat jiné běžné vyšetření.

Pak umělá inteligence určí pravděpodobnou diagnózu a doporučí další postup, včetně předepsání léků. Lékař může doporučení rovnou schválit, aniž by pacienta vůbec viděl, nebo je může nějak upravit. Případně pacienta sám vyšetří či pošle na další testy. Prashant Samant, výkonný ředitel Akido Labs, tvrdí, že díky tomuto přístupu může lékař ošetřit čtyřikrát až pětkrát víc pacientů než dříve. Pacient tedy ušetří čas, který by musel čekat, než na něj po týdnech čekání dojde řada na vyšetření.

Umělá inteligence pomohla lékařům lépe najít nádory: přijde s ní do ordinací užitečná změna?

V zatím nejrozsáhlejší studii svého druhu pomáhala umělá inteligence radiologům vyhodnocovat snímky z mamografu. Ukázalo se, že zvyšuje úspěšnost v odhalování nádorů. Postupně se zřejmě otevírají možnosti, jak může umělá inteligence vstoupit do zdravotnictví a vylepšit ho.

Zdravotnické náklady je nutné snížit

Systém se již používá v některých amerických kardiologických a endokrinologických ambulancích a ordinacích praktických lékařů. Hodně jej využívají nemocní, kteří nemají zdravotní pojištění anebo jsou zařazeni v systému Medicaid, což je specifický veřejný pojišťovací program pro chudé Američany. Jiné zdravotní pojišťovny však stále obvykle požadují, aby lékař pacienta opravdu viděl a mluvil s ním, než mu stanoví diagnózu a určí léčbu.

Američané však stárnou, a jsou tedy víc nemocní. Bude obtížné pro ně za nynějších podmínek zajistit dostupnou zdravotní péči. Navíc systém Medicaid čeká v následujících deseti letech snížení federálního financování o 15 procent (přes tisíc miliard dolarů).

Neboli: Náklady na zdravotní péči (zejména u těch méně bohatých obyvatel) bude nutné snížit. K tomu může pomoci technika, třeba právě systémy umělé inteligence.

Umělá inteligence navrhla léky. V laboratoři je otestovali. A fungují

Systém umělé inteligence navržený výzkumníky z Googlu a několika vědeckých institucí si „zahrál“ na vědce a mimo jiné navrhl tři léky proti leukemii. Využil při tom už existujících léčebných preparátů, u nichž doporučil uplatnění i u nemoci, proti níž se dosud nepoužívaly. Není to tedy ještě úplně stoprocentní objevitelská a vynálezecká práce, ale – už téměř ano.

Člověk jako spojka s počítačem

Bude se to pacientům líbit? Většině určitě ne. Spousta lidí má pocit, že lékař prostě musí být lepší než nějaká mašina. Což nemusí být úplná pravda. Nástroje umělé inteligence dnes úspěšně vyhodnocují třeba rentgenové snímky ze screeningových programů, hledají lékařům odborné informace v záplavě odborné literatury, dělají zápisy z porad a vyhodnocují je. Jejich role bude určitě narůstat.

Pacienti to ještě obvykle přijmout nechtějí. I proto společnost Akido Labs neposadí nemocného rovnou před nějaký chatbox, který by se s ním bavil přímo. Stále používá lidského zdravotního asistenta. Ten sice reálně funguje jen jako spojka s počítačem, ale není to příliš poznat. Pacient se baví s lidským asistentem a neví, jak do zadávání otázek a dalšího hodnocení zasahuje umělá inteligence.

Vysokoškolský diplom už nestačí. Umělá inteligence snižuje cenu znalostí

Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit.

Nové technologie, stará legislativa

Systém Scope AI v tuto chvíli naráží na legislativní zádrhel, protože zákony zatím vycházejí z předpokladu, že léčí lékař a ten také za svá rozhodnutí odpovídá. Společnost Akido Labs ovšem soudí, že tuto podmínku splňuje. Její lékaři sice pacienta možná ani nikdy neuvidí, ale kontrolují a schvalují veškeré diagnostické a léčebné návrhy.

Představitelé Akido Labs tvrdí, že jejich umělá inteligence má 92procentní úspěšnost v diagnostice, což vůbec není špatné při diagnostice založené jen na rozhovoru s nemocným a na jeho zdravotní dokumentaci. Ale zatím nepředstavili rozsáhlejší klinické studie, které by porovnaly výsledky péče poskytované pomocí Scope AI s tradiční návštěvou u lékaře.

Nicméně zapojení umělé inteligence do medicíny nabízí hodně, a to třeba i pro Českou republiku. I tady pacienti dlouho čekají, než se dostanou na vyšetření. Lékaři významnou část pracovní doby neléčí, ale vyplní ji rutinní nebo administrativní činností, kterou by za ně umělá inteligence zvládla udělat. A také u nás rostou náklady na lékařskou péči. Kdyby je nové technologie dokázaly srazit, nebylo by to na škodu.

Kdo se o vás postará ve stáří? No přece roboti

Starých lidí přibývá a mnozí z nich potřebují péči, jakou jim jejich rodina není schopna zajistit. Profesionálních, schopných a také ochotných a chápavých pečovatelů však není dost. Zastoupit je zřejmě dokáže pouze technika a v budoucnu zejména roboti.

Umělá inteligence na čínských univerzitách: od zákazu k povinné dovednosti

Karel Pučelík
Zohran Mamdani, který chce stavět dostupné bydlení a danit bohaté, má našlápnuto k tom, aby se v říjnu stal newyorským starostou.  Politik, který o sobě mluví jako o demokratickém socialistovi, však naráží na chladné přijetí mezi svými vlastními demokraty a odpor zámožných vrstev. Dotáhne to někdejší sociální pracovník a hip-hoper až do starostovského křesla?

Už v říjnu si Newyorčané vyberou nového starostu. Volby v největším městě USA jsou sledované pokaždé, ale ty letošní se předchozím v lecčems vymykají. Podle dosavadních informací to vypadá, že se „velké jablko“ vydá úplně jiným směrem. Favorit slibuje socialistický experiment a jeho kampaň funguje.

Průzkumy naznačují, že většina obyvatel New Yorku je s politikou města nespokojená, což platí svorně pro demokraty i republikány. Trápí je například nedostupnost bydlení nebo bezpečnost v ulicích. Zdá se, že naději našli v Zohranu Mamdanim, který se o funkci uchází v dresu Demokratické strany.

Ačkoli ho ještě nedávno znal málokdo, přesvědčivě vyhrál primárky a v průzkumech atakuje hranici 45 procent. Teprve třiatřicetiletý Mamdani rozhodně nepatří mezi těžké váhy Demokratické strany. Jeho jediná zkušenost z volené funkce je z dolní komory státu New York, kde zastupuje Queens. Není protřelý, ale o to více je radikální.

Trump je rasista, sexista a islamofob, vrací úder starosta Londýna

Starosta Londýna Sadiq Khan ve středu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za rasistu, sexistu a islamofoba v reakci na jeho úterní proslov na Valném shromáždění OSN. Britský politik ve vysílání televize Sky News reagoval na slova šéfa Bílého domu, který tvrdil, že Khan chce město řídit podle islámského práva šaría.

Demokratický socialista s radikálním programem

Potomek původem ugandského akademika a indické filmařky se dosud věnoval třeba produkování hip-hopové hudby. Vedle toho ale jako sociální pracovník pomáhal lidem na okraji společnosti s exekucemi a nuceným vystěhováním. Tato zkušenost s nefungujícím systémem bydlení ho prý vedla, aby se aktivně pustil do politiky.

Navzdory relativní nezkušenosti si však své příznivce našel. Už v primárkách pohodlně porazil někdejšího guvernéra státu Andrewa Cuoma. Patrně to ale není jen Mamdaniho osobnost, čím si získává podporu. Jeho to spíše program, který je i na tradičně demokratický New York – a tím spíš na poměry Spojených států, velmi nekonvenční. Mamdani se totiž označuje za demokratického socialistu.

Nikoho tedy nepřekvapí, že jedním z hlavních témat jeho kampaně je bydlení. Jako starosta by chtěl stavět desítky tisíc dostupných bytů, zmrazit ceny nájmů, zavést bezplatnou veřejnou dopravu, bojovat sítí malých obchůdků s potravinami proti dominantním řetězcům nebo dbát na ochranu menšin a imigrantů.

Co se však ukazuje jako nejkontroverznější, je návrh na větší zdanění bohatých s příjmy nad milion dolarů ročně. Tímto zdaním zhruba procenta nejbohatších chce pokrývat výdaje.

Dům Radost - Praha Žižkov

Reality

Razantní nárůst počtu prázdných kancelářských ploch a zároveň vysoká poptávka po bydlení vede developery nejenom v New Yorku ke konverzi administrativních budov na rezidenční.

Petra Nehasilová

Sám proti miliardářům

Ačkoli má Zohran Mamdani výraznou podporu snad v každé voličské skupině vyjma republikánů, nejen mezi mladými a liberály, ale i mezi staršími voliči, nelze říci, že by z něj byla celá společnost nadšená. Platí to zejména o politicích a – nepřekvapivě – newyorských boháčích.

Když nepočítáme známé hlasy levicového křídla, vyslovit jasnou podporu Mamdanimu se zdráhají vyslovit i demokrati. Dosud tak učinil málokdo. Například bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová sice ano, ale chladně a patrně spíše proto, že se jedná o právoplatného kandidáta její strany na tak důležitou funkci, než že by jásala nad levicovým programem. To senátor za New York a vůdce demokratické menšiny Chuck Schumer raději mlčí úplně. Demokratické špičky se prý obávají, že jim zvolení radikálního Mamdaniho nepomůže příští rok v boji proti republikánům a Donaldu Trumpovi.

Kdo ale neváhá ani na okamžik, jsou tamější miliardáři a majitelé nemovitostí, kteří nedají  Mamdanimu vítězství zadarmo. Ti, včetně podporovatele a dárce Donalda Trumpa Billa Ackmana, se sešikovali za zmíněným Andrewem Cuomem, který se mezitím rozhodl do voleb vstoupit jako nezávislý. Cuomo, i když je bývalý demokrat, je pro ně jistější volbou a kandidát establishmentu. Tradiční jsou možná i jeho praktiky. Republikánskému kandidátovi Curtisu Sliwovi, který je prakticky bez šance, prý jeho štáb nabízel značný obnos za odstoupení.

Cuomo si tedy nemůže stěžovat na nedostatek peněz. Nepomohlo mu to však už v primárkách a růžově to pro něj nevypadá ani teď. Mamdani získává v průzkumech zmíněných 45, zatímco Cuomo se pohybuje kolem 27 procent.

Zdanění prázdných bytů dostupnost bydlení nezvýší, napovídá zkušenost ze světa

Lidé, kteří míní, že vyšší zdanění nemovitostí by zlepšilo finanční dostupnost nájemního bydlení, vycházejí z předpokladu, že prázdné byty jsou prázdné z důvodu takzvané spekulativní neobsazenosti. Odborná literatura však zná i takzvanou frikční neobsazenost.

Lukáš Kovanda

Karel Pučelík: Polské prezidentské volby začaly těsným výsledkem. Pro Tuska to není dobrá zpráva

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Karel Pučelík: Kouzlo Pirátů je pryč. Snahy Hřiba o přebudování strany působí trapně

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách

David Ondráčka
Volební kampaň nám vrcholí, už za týden budeme vědět výsledky a rozložení sil. Okamžitě se rozjede ono reálné druhé kolo voleb, tedy pověření sestavením vlády, vyjednávání o složení koalic, neúspěšní lídři budou skládat funkce, začne pnutí ve stranách. Pojďme se podívat na některé možné aspekty této povolební hry, která začne příští sobotu. Bude to zábava, něco pro fajnšmekry politických strategií a her.

Koho prezident pověří

Nejprve projde mediální kolečko emocí, kdo nám to vlastně vyhrál, a pak se vše rozjede. Prezident bude nejprve vybírat, koho pověří prvním pokusem sestavit vládu. Pravděpodobně si nejprve rozvážně pohovoří se všemi lídry, takové konzultace zaberou klidně dva týdny, mezitím budou strany jednat mezi sebou. Ale podle všeho dostane první pokus sestavit vládu vítěz voleb, tedy ANO a Babiš. V Ústavě sice není napsáno, že prezident musí pověřit vítěze voleb, ale očekává se to.

První kolo sestavování vlády se odvine od počtů poslanců v jednotlivých klubech a také od stability těchto klubů. Jinými slovy, jestli je možné věřit, že v tom klubu ti poslanci zůstanou a budou loajálně podporovat dohodnutou linii. Což třeba u Okamurova gangu nelze čekat, že mu tam zůstane třeba Rajchl nebo Šichtařová, na tento typ lidí nelze spoléhat.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařovou až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.

Babišův koňský trh

Pokud bude pověřen, Babiš otevře své kolo jednáním s ostatními stranami. Bude to něco mezi koňským trhem a líbáním prstenu, ale ze všech stran. Babiš je bude lákat a vybírat si, oni budou klást na stůl podmínky, funkce, své lidi do státních firem, anebo přímo peníze. Bohužel, v naší transakční demokracii to je víc než pravděpodobné, a Babiš má peněz hodně.

Co když přijde volební pat?

Lze si představit, že volby přinesou pat. Ne asi nutně 100:100, ale situaci, kdy ANO (ale ani nikdo jiný) nebude schopen sestavit většinovou, stabilní vládu. S Babišem nebudou chtít jít koalovat strany současné vládní čtyřkoalice (a Piráti) a on zase nebude chtít jít s Okamurou nebo Konečnou. Může zkusit udělat menšinovou vládou a na několik týdnů (možná i měsíců) dostane své lidi na ministerstva a sebe do Strakovky. Ale patrně podporu ve sněmovně nesežene, v prvním kole neuspěje a jeho menšinová vláda důvěru nedostane.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa hovoří na briefingu Ústavního soudu po neveřejné poradě pléna, které se zabývalo stížnostmi strany Volt Česko poukazující na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách.

Dalibor Martínek: Sebevražda socialistů je podle zákona, rozhodl soud

Stačilo! a SPD mohou kandidovat do poslanecké sněmovny, rozhodl Ústavní soud. Shodil tak ze stolu stížnost Voltu proti rozhodnutí krajských soudů, které taktéž kandidátky zmíněných dvou hnutí nechaly v platnosti.

Dalibor Martínek

Druhé kolo, prezidentův casting na premiéra

V takovém případě bude na tahu opět prezident Pavel se svými poradci na odboru vnitřní politiky (a několika externími..), aby vybrali další cestu, koho pověřit. Babiš bude patrně chtít i druhé pověření, ale Pavel může zkusit někoho jiného, úřednického premiéra, nějakého Jokera. Padne hodně o slov o stabilitě, vážné mezinárodní a geopolitické situaci, a budou kolem toho velké emoce.

Mezitím se bude také hrát o předsedu sněmovny, protože ten vybírá potenciální třetí pokus. Předseda sněmovny se stává během tak vyhrocené hry klíčník třetí šance, takže to může být najednou významná pozice.

Předčasné volby?

Pokud by ani druhý pokus nebyl úspěšný a vyjednávání se táhlo dlouhé měsíce, nastala by politická krize. A pak není vyloučeno, že začnou úvahy i o předčasných volbách. Tu tradici velkou nemáme a nově zvolení poslanci nemají žádnou chuť se rozpustit a riskovat, že příště zvolení být nemusí. V tuto chvíli bych na to moc nevsadil, ale uvidíme. Může se to vyvinout vyhroceně a přijít i veřejný tlak na nějaké nové rozdání karet, že s těmito se hrát nedá.

Kateřina Konečná

David Ondráčka: Hnutí Stačilo! – převlečení komunisté věčně v opozici

Stačilo těží z nostalgie, ale je to spíš útěk před složitostí dnešního světa. Vybírá si z minulosti to příjemné – levné potraviny, dostupné bydlení, klid na práci. Zapomíná na dusivou kontrolu, ideologii, zavřené hranice a věznění. Nejde o žádnou autentickou levici, jen nabízí jednoduchou odpověď a přehledný svět těm, kteří se v dnešních divokých proměnách ztrácejí. Místo už prošlé hantýrky starých komunistů teď obohatili slovník o populistické fráze. Výsledek je ale podobný.

Uvnitř stran se pere špinavé prádlo

Mezitím se budou vyvozovat důsledky z prohraných voleb uvnitř stran. Rozjedou se vnitřní frakce mimořádné sněmy, začnou rezignace a nože v zádech, politická reality show pojede naplno. Předpokládám rychlý kongres ODS, je možné že skončí Fiala jako předseda, budou se tam výrazně přeskupovat síly. TOP je v klinické smrti, navíc její lídr Pospíšil (a dvojka Spolu v Praze) vězí po uši v Dozimetru, TOP se asi sloučí s ODS. Spolu přežije jedině, pokud kroužkování neudělá nepřiměřeně silný klub KDU-ČSL nebo ODS, jinak také skončí.

U STAN hodně záleží, co s jejich výsledkem udělá brutální kauza Dozimetr. Piráti budou velmi pravděpodobně v opozici a spokojení. Pokud získají kolem 5 až 6 procent už příště na ně nikdo moc sázet nebude, pokud půjdou k 10 procentům zůstanou jádrem příštích liberálních formací. A další partičky, Stačilo a SPD se budou štěpit, protože nabrali spoustu naprosto nevypočitatelných lidí, kteří budou dělat nevypočitatelné věci. Bude veselo.

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO)

David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené

Jana Maláčová

David Ondráčka: Jak se dělí Sněmovna? Maláčová může mít nakonec jen ostudu

