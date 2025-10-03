Nový magazín právě vychází!

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

Radomír Lapčík
Michael Tomeš
nst
nst

SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.

Společnosti SAB Finance, lídra v oblasti zprostředkování devizových obchodů v Česku, se letos opět daří.  Zisk před zdaněním v pololetí roku 2025 činil 125,3 milionů korun, po zdanění pak zhruba 99 milionů korun.

Výsledků dosáhla společnost SAB Finance v kontextu turbulentního mezinárodního ekonomického prostředí. Prokázala tak, že je oporou českým firmám v náročné době. Uvedla to firma v tiskové zprávě.  „Provozní výnosy dosáhly takřka 250 milionů korun. K těmto výborným výsledkům přispěla především vysoká poptávka po zajištění forwardovými obchody, včetně poptávky po produktu s výhodnějšími kursy SAB TARF,“ upřesňuje Radomír Lapčík, zakladatel SAB Finance (na úvodním snímku).

Dělí se s akcionáři

O zisk se společnost SAB Finance tradičně dělá s akcionáři. 81 milionů korun zamíří k akcionářům SAB Finance v rámci výplaty dividendy za první pololetí letošního roku. Dividenda v celkové výši 80,8 milionu korun představuje 26,50 Kč na akcii. SAB Finance je jednou z mála společností obchodovaných na pražské burze, která vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na úrovni 8,84 procenta ročně.

SAB Finance oslovuje klienty jak svými produkty pro devizovou směnu na bázi okamžitých obchodů, tak na bázi termínových kontraktů. Produkt SAB Forward umožňuje fixaci kursu až na dobu dvou let, což klienty chrání před nenadálými kursovými výkyvy. Zmíněný produkt SAB TARF pak v rámci forwardových kontraktů umožňuje dosažení ještě výhodnějších kursů.

Český obchod je odolný

V letošním turbulentním prostředí, vyvolaném zejména zaváděním mimořádně vysokých cel americké administrativy a rostoucím geopolitickým napětím, se klienti SAB Finance intenzivně zajišťovali proti souvisejícím rizikům. Tváří v tvář náročnému mezinárodnímu prostředí až překvapivá odolnost české ekonomiky pak pomohla udržet silnou poptávku také po devizové směně na bázi okamžitých obchodů. Český zahraniční obchod vykazuje letos i v kontextu celních válek mimořádně solidní výkon, což se odráží právě v přetrvávající výrazné poptávce po okamžité i termínované devizové směně a zajištění, komentovala firma. 

Výraznější než očekávaný růst české ekonomiky pak zejména prostřednictvím navýšení úvěrového portfolia přispívá také k lepšímu než plánovanému zisku Trinity Bank, v níž má SAB Finance majetkovou účast.  

Akcie SAB Finance budou letos jako každoročně zhodnoceny jak díky výkonu samotné SAB Finance, tak i společností, v nichž má majetkovou účast.. Vlajková loď skupiny Trinity Bank letos vyplatila společnosti SAB Finance dividendu 91,4 milionu korun.

Společnost SAB Finance působí na trhu více než 20 let a poskytuje své služby téměř 20 tisíc firemních klientů. Akcie firmy se od 28. ledna 2021 obchodují na Burze cenných papírů Praha. Investorům nabízí akcie s dvakrát ročně vyplácenou dividendou. 

Pozn. red. Majitel SAB Finance Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Charlotta Petrovková z SAB Finance

Charlotta Petrovková: Čtyřdenní pracovní týden výrazně zvýšil efektivitu týmů. To zvedá i dividendu SAB Finance

Zprávy z firem

Motivovaní zaměstnanci vedou ke spokojeným klientům, což se pozitivně projevuje na růstu obratu i zisku SAB Finance. „Za posledních pět let razantně narostl objem směněných peněz i zisk firmy. Těží z toho i akcionáři, kterým je dividenda vyplácena dvakrát ročně,“ říká Charlotta Petrovková, business development director SAB Finance. Společnost nedávno realizovala exkluzivní průzkum organizačního zdraví ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, z něhož vyplynulo, že SAB Finance patří mezi deset procent nejlepších zaměstnavatelů světa.

Přečíst článek

 

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém

Český premiér Petr Fiala (ODS)
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Politologové, ekonomové i sociologové se vzácně shodují na jednom – volby v demokracii rozhoduje peněženka. Tedy konkrétně vývoj životní úrovně za poslední roky. Pokud k tomu skutečně dojde, pak bude u voleb mít poměrně závažný problém aktuální vládní koalice, protože za její vlády se růst životní úroveň zastavil téměř všem. A Petr Fiala nedokázal vysvětlit, že za to vláda může jen zčásti.

Volby jsou referendem o vládě. S tímto sloganem opozice přichází téměř každé volby, a to ať už jsou ve vládním a opozičním kabátě jakékoli strany. A něco na tom je. Když se nedaří, dostane vláda vale, když se daří… no a tady nastává trhlina v teorii. Velmi často totiž vale dostává také. Ale takový už je zkrátka svět. Nespravedlivý.

Co tedy skutečně rozhoduje volby? A konkrétně ty aktuální? Odborníci se shodují, že to bude především to, pro co se vžil termín „peněženka“. Tedy vyhodnocení změny životní situace voličů.

A něco na tom je, protože i ty největší kritici vlády se zaštiťují (alespoň naoko) právě tím, že je stávající vláda asociální a cíleně snižovala životní úroveň zejména méně preferovaným skupinám obyvatel.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Názory

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Pilíře nespokojenosti

Tato protivládní strategie se pak opírá o několik reálných událostí a skutečností. Klíčovým bod je inflační vlna, která se českou společností prohnala a navýšila životní náklady o desítky procent. K tomu se přidávají další věci, které vládě mnozí nezapomenou: zejména pozměněný vzorec pro výpočet valorizace penzí, takzvaný konsolidační balíček, podpora Ukrajiny a zejména pro určitou část voličů také velké výdaje na obranu (tedy konkrétně na bitevníky F-35).

Výsledný koktejl bohužel vláda nemůže ignorovat – růst životní úrovně se zastavil, některým skupinám obyvatel se dokonce životní úroveň snížila.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Co způsobilo chudobu

To samo o sobě by sice byl problém, horší ale je neschopnost Fialových ministrů vysvětlit, že některé věci sice vypadají nějak, ale skutečnost je jiná. Tak například lze vysvětlit, že ačkoli krátkodobě se životní úroveň snížila, při rozšíření perspektivy na delší časové období jde v podstatě o marginální problém, protože životní úroveň rostla výrazně rychleji, než činil dlouholetý průměr.

Navíc, a tady ekonomická expertíza ODS měla zafungovat, růst posledních let do velké míry patřil ke zdrojům následné inflace.

Samozřejmě není pravda, že to, že volič pochopí příčinu, nějak zásadně zmírní jeho pocit chudoby. Ale když mu nikdo nevysvětlí skutečné příčiny ekonomické stagnace, nelze se divit, že mu někdo našeptá, že za to mohou Ukrajinci.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Peněženka versus hodnoty

Vláda Petra Fialy nikdy nepatřila k přeborníkům v „komunikaci“ (až na čestnou výjimku v podobě Martina Kupky). Jenomže tím na ní ulpěla často nezasloužená vina za veškeré problémy.

Přitom pravd o vlivu na peněženky je více. A jedna může znít i tak, že Babišova nepříliš slavná reakce na pandemii, výrazně zapříčinila inflaci za Fialova vládnutí.

Buď jak buď, pokud skutečně platí, že voliči se budou rozhodovat na základě „peněženky“, pro Fialovu vládu to není příliš dobrá zpráva. Premiér by tak měl doufat, že alespoň část jeho původních voličů bude volit spíše hodnotově. A že se k nim přidají i další, kteří se více bojí Ruska než údajného diktátu z Bruselu.

Thyssenkrupp
Aktualizováno

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Zprávy z firem

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

ČTK

Přečíst článek

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Politický diář Dalibora Martínka: Bratrstvo kočičí pracky

Názory

Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Sněmovna o rozpočtu

Stanislav Šulc: Doufejme, že se příští vláda rozpadne včas, aby se rozpočet vrátil do normálu

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Premiér ČR Petr Fiala s dalšími členy vlády

Stanislav Šulc: Čas výzev, usnesení a memorand je tady. Po volbách bude ale všechno jinak

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Češi už za volby prosázeli desítky milionů. Na Motoristy kdosi vsadil 110 tisíc

Zleva Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!; KSČM), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Filip Turek (Motoristé sobě) při předvolební debatě lídrů stran v TV Nova
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Politika už dávno není jen o programech a debatách. V předvolebních týdnech se mění i v hru, do které vstupují sázkové kanceláře. Ty nabízejí kurzy na vítěze, na koalice i na to, zda si někdo ostříhá dredy. Volby se tak proměňují v show, kde hlavní roli hrají tikety a kurzovní lístky.

Jaká je ale výpovědní hodnota sázkových kurzů? „Odpověď je složitá. Kurzy totiž nereflektují jen realitu, ale i psychologii sázejících a strategii bookmakerů. Přesto mají jednu výhodu – ukazují, kam jsou lidé ochotni vložit vlastní peníze. A to může být zajímavější než anonymní odpověď tazateli do telefonu,“ uvedl Pavol Boško, hlavní analytik nesportovních sázek společnosti Tipsport. Ta už na volebních sázkách vybrala zhruba čtyřicet milionů korun.

Sázkové kanceláře pracují s volbami podobně, jako by šlo o derby Sparty se Slavií. Favorité, outsideři, nečekané zvraty – to všechno se promítá do kurzů. Bookmakeři nastavují čísla, sázející reagují a média si jich všímají stejně, jako by šlo o expertní odhady. Jenže místo míče je na hřišti politické a hospodářské směřování země.

Kdo věří, sáhne do kapsy 

Zatímco část voličů čte volební programy, jiní raději prohlížejí kurzovní nabídky. Objem sázek už se počítá v desítkách milionů korun. A co je zajímavé – sázející podle bookmakerů nejsou jen hráči hazardu, ale i lidé, kteří si chtějí potvrdit, že jejich politický instinkt má hodnotu. „Jasným favoritem na post premiéra zůstává Andrej Babiš (kurz 1,25), následovaný Karlem Havlíčkem (5) a Petrem Fialou (7,5). Dosud jsme přijali přes čtyři miliony korun v sázkách, přičemž další nárůst očekáváme po závěrečných televizních debatách Andreje Babiše a Petra Fialy,“ popisuje aktuální situaci Lukáš Nepovím, manažer kurzových sázek Sazkabet ze Sazky.

Velká pozornost sázkařů se upírá také na volební účast. Zatímco ještě před týdny mířila většina sázek na nižší účast než v roce 2021 (65 %), nyní už sedm z deseti tiketů počítá s jejím překonáním. Sázející se zaměřují i na menší strany. Motoristé by podle nich měli překonat hranici šesti procent, což je po hnutí ANO u sázkařů druhá nejoblíbenější příležitost. U hnutí Stačilo se sázející rozcházejí rovným poměrem 50:50, zda hranici šesti procent překročí.

Andrej Babiš a Petr Fiala

Duel Babiše s Fialou výsledky voleb zásadně neovlivní, uvádí politologové

Volby 2025

Televizní duel premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který odvysílala CNN Prima News, nadcházející volby nijak zásadně neovlivní, uvedli politologové. Podle nich v debatě chyběl výraznější moment nebo výrok, o kterém by se následně mluvilo. Domnívají se, že Babiš se snažil působit důstojně, ale zároveň vypadal unavenější, Fiala byl podle nich naopak útočnější.

ČTK

Přečíst článek

Nečitelní Motoristé sázkaře lákají

Andrea Žáčková ze společnosti Chance k volbám uvádí, že lidé aktuálně vsadili více než sedm milionů korun. „Největší sázka dosud padla na Motoristy – 110 tisíc korun na to, že nezískají více než 7 procent hlasů (kurz 1,48:1). Mezi vysokými tikety zůstávají i sázky na nepřiznanou koalici Stačilo!, která má podle řady tipujících překročit pětiprocentní hranici. Nejvyšší vklad zde činí 100 tisíc korun v kurzu 1,30:1.“

Favoritem voleb je i u Chance hnutí ANO s kurzem 1,01:1. Na jeho vítězství je vsazeno přibližně 90 procent všech sázek na celkového vítěze. „V posledních dnech se objevují také vyšší částky na varianty, že ANO získá méně než 31 nebo 32 procent hlasů,“ doplnila Žáčková.

Jaké jsou další vyhledávané sázky?

• překročení pětiprocentní hranice menších stran (Motoristé, STAČILO) 
• umístění koalice SPOLU na 2. místě a SPD do 3. nebo 4. místa 
• tipy na to, že Piráti získají méně než 9,5 procenta
• volební účast, kde je častým tipem varianta pod 65 procent
• přímé duely stran: nejvíce je zatím vsazeno na to, že více hlasů získá STAČILO! než Motoristé sobě 

