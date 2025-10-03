SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době
SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.
Společnosti SAB Finance, lídra v oblasti zprostředkování devizových obchodů v Česku, se letos opět daří. Zisk před zdaněním v pololetí roku 2025 činil 125,3 milionů korun, po zdanění pak zhruba 99 milionů korun.
Výsledků dosáhla společnost SAB Finance v kontextu turbulentního mezinárodního ekonomického prostředí. Prokázala tak, že je oporou českým firmám v náročné době. Uvedla to firma v tiskové zprávě. „Provozní výnosy dosáhly takřka 250 milionů korun. K těmto výborným výsledkům přispěla především vysoká poptávka po zajištění forwardovými obchody, včetně poptávky po produktu s výhodnějšími kursy SAB TARF,“ upřesňuje Radomír Lapčík, zakladatel SAB Finance (na úvodním snímku).
Dělí se s akcionáři
O zisk se společnost SAB Finance tradičně dělá s akcionáři. 81 milionů korun zamíří k akcionářům SAB Finance v rámci výplaty dividendy za první pololetí letošního roku. Dividenda v celkové výši 80,8 milionu korun představuje 26,50 Kč na akcii. SAB Finance je jednou z mála společností obchodovaných na pražské burze, která vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na úrovni 8,84 procenta ročně.
SAB Finance oslovuje klienty jak svými produkty pro devizovou směnu na bázi okamžitých obchodů, tak na bázi termínových kontraktů. Produkt SAB Forward umožňuje fixaci kursu až na dobu dvou let, což klienty chrání před nenadálými kursovými výkyvy. Zmíněný produkt SAB TARF pak v rámci forwardových kontraktů umožňuje dosažení ještě výhodnějších kursů.
Český obchod je odolný
V letošním turbulentním prostředí, vyvolaném zejména zaváděním mimořádně vysokých cel americké administrativy a rostoucím geopolitickým napětím, se klienti SAB Finance intenzivně zajišťovali proti souvisejícím rizikům. Tváří v tvář náročnému mezinárodnímu prostředí až překvapivá odolnost české ekonomiky pak pomohla udržet silnou poptávku také po devizové směně na bázi okamžitých obchodů. Český zahraniční obchod vykazuje letos i v kontextu celních válek mimořádně solidní výkon, což se odráží právě v přetrvávající výrazné poptávce po okamžité i termínované devizové směně a zajištění, komentovala firma.
Výraznější než očekávaný růst české ekonomiky pak zejména prostřednictvím navýšení úvěrového portfolia přispívá také k lepšímu než plánovanému zisku Trinity Bank, v níž má SAB Finance majetkovou účast.
Akcie SAB Finance budou letos jako každoročně zhodnoceny jak díky výkonu samotné SAB Finance, tak i společností, v nichž má majetkovou účast.. Vlajková loď skupiny Trinity Bank letos vyplatila společnosti SAB Finance dividendu 91,4 milionu korun.
Společnost SAB Finance působí na trhu více než 20 let a poskytuje své služby téměř 20 tisíc firemních klientů. Akcie firmy se od 28. ledna 2021 obchodují na Burze cenných papírů Praha. Investorům nabízí akcie s dvakrát ročně vyplácenou dividendou.
Pozn. red. Majitel SAB Finance Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
Motivovaní zaměstnanci vedou ke spokojeným klientům, což se pozitivně projevuje na růstu obratu i zisku SAB Finance. „Za posledních pět let razantně narostl objem směněných peněz i zisk firmy. Těží z toho i akcionáři, kterým je dividenda vyplácena dvakrát ročně,“ říká Charlotta Petrovková, business development director SAB Finance. Společnost nedávno realizovala exkluzivní průzkum organizačního zdraví ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, z něhož vyplynulo, že SAB Finance patří mezi deset procent nejlepších zaměstnavatelů světa.
