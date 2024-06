Tomáš Kudela: Kolem ČNB je tentokrát nejistota

Zasedání bankovní rady se blíží a s ním i otázka, co od ČNB čekat. Ta nám tentokrát situaci moc neulehčila. Máme k dispozici prohlášení členů bankovní rady, ale i u nich je patrná jistá nerozhodnost.

V době inflace kolem 3 procent je hodně skloňovaná možnost ponechání sazeb beze změny. Momentálně jde však o tu nejméně pravděpodobnou variantou, s níž nikdo z těch, kdo se rozhodli komunikovat s trhem, nepočítá. Důvodem je hlavně sestup květnové inflace na 2,6 procenta z dubnových 2,9 procent. Ponechání sazeb beze změny by hrozilo, pokud by se inflace vyhoupla nad 3,0 procenta a opustila fluktuační pásmo.

Zbývají nám tedy cuty o 25 a 50 bodů. Každý z nich za sebou má pádné argumenty.

Pro 25bodový cut hovoří hlavně robustní růst mezd v průmyslu a robustní růst cen ve službách, o kterých mluvila hlavně Eva Zamrazilová, jako o vnímaném proinflačním riziku. ČNB pochopitelně nechce riskovat další nárůst inflace a proto sleduje vývoj v jednotlivých sektorech ekonomiky. Opatrnější cut by byl také v souladu s dosavadní komunikací guvernéra Michla, který dlouhodobě klade důraz na opatrnost a postupné snižování sazeb. Zároveň připravuje trhy na to, že dlouhodobě budou sazby, minimálně po dobu mandátu současné rady, spíše výše, než byly trhy a ekonomiky zvyklé v posledních letech. Aleš Michl o tom hovoří už dlouho a pokud chce, aby ho trhy braly s tímto prohlášením vážně, jednou ho bude muset splnit.

Přijde výraznější cut?

Na druhé straně však jsou silné argumenty i pro výraznější cut. Máme za sebou dlouhou dobu útlumu maloobchodních tržeb a inflační tlaky, které dostaly inflaci až na 18 procent. Ekonomika také neroste. A i když je evidentní, že ji nedusí jen vyšší sazby, výhled na pokles sazeb by jí určitě pomohl. Vyšší sazby navíc zůstávají v ekonomice platné poměrně dlouho, kvůli fixacím. Každý kvartál s vyššími sazbami podvazuje ekonomický růst dále a dále. ČNB je si navíc vědoma i toho, že hlavně firmy mají silnou motivaci utíkat do EURových úvěrů a tím ČNB utíkat z působnosti. Pro agresivnější snížení sazeb navíc hovoří i fakt, že sazby jsou momentálně vzhledem k inflaci nastaveny dosti restriktivně a jejich uvolnění nic moc nebrání.

Zasedání by tak mohlo přinést po dlouhé době závěr, kdy rada nebude hlasovat jednomyslně. Dokonce by to z mého pohledu dávalo smysl jako signál trhu. Bankovní rada by tak mohla odhlasovat ještě 50bodový cut, ovšem hlasování by mohlo být těsné a mohlo by být doprovozeno jestřábím prohlášením, které bude trhy připravovat na pomalejší pokles sazeb. Z pohledu ČNB by takový vývoj mohl dávat smysl a být přechodem mezi 50bodovým a 25bodovým cutem. Podobnou práci by mohl odvést i těsně odhlasovaný 25bodový cut, který by trhu dal jistou naději na rychlejší pokles sazeb, pokud to podmínky v budoucnu umožní. V obou případech by reakce trhu neměla být nijak zvlášť bouřlivá.

Budeme-li svědky jiných scénářů, bude koruna reagovat o to výrazněji. 50bodový cut odhlasovaný výraznější většinou může spustit test 25,00, který ale nemusí být ČNB až tak po chuti, neboť bude živit inflaci. Jeho dopad by bylo ze strany bankovní rady možné mírnit zmínkou, že tempo poklesu může být v závislosti na datech redukováno až na nulu. Budeme-li svědky 25bodového cutu, odhlasovaného výraznější většinou, počítejme s posílením koruny a s výhledem na pomalejší uvolňování v souladu s komunikací guvernéra.

Autor je analytikem SAB Finance

Poznámka redakce: Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínu Newstream CLUB.

