Biohacking: Trend, jak „žít věčně" podle miliardářů

Co to je biohacking? Nový lifestyle, který zahrnuje metody, jak si „vytunit" tělo a mozek, jak co nejzdravěji, nejefektivněji a nejlépe fungovat a žít. Seriál Biohacking na newstream.cz každý týden představuje nejzajímavější „hacky." Níže najdete odkazy na jednotlivé již vydané díly.

Co vlastně je biohacking?

Co to je biohacking? Souhrn technik, způsobů a použití nejnovějších technologických prostředků, pomocí kterých lze fungovat co nejlépe v práci i osobním životě. Kombinují se vědecké metody s přístupy, které považujeme za tradiční a nyní znovu objevené– zařazení meditace, duchovních rituálů a pohybu do každodenní rutiny a také vliv přírody, kvality spánku a konkrétního způsobu stravování na každodenní mentální a fyzický stav.

O čem se lze v seriálu Biohacking dočíst?

Místo v biohackingu mají takzvané gadgety, jako už zcela mainstreamové chytré hodinky, které mají ve své nabídce všichni velcí výrobci mobilů. Standardně ukazují tep a počet kroků, ale novější modely měří další fyzické biomarkery – například srdeční variabilitu, která hodnotí vliv stresu na tělo a také je měřítkem potenciální délky života. Mezi dalšími tzv. wearables je například prsten Oura ring, který je velikostně srovnatelný se snubním prstenem a měří tělesnou teplotu a tep a vyhodnocuje kvalitu spánku.

Krom toho existují vychytávky pro domácí použití – různé zvukové přístroje, které jsou schopné ovlivňovat mozkové vlny a vytvářet efekt, který právě uživatel potřebuje, ať už větší soustředění či hlubší odpočinek. Také přístroje na bázi použití světla – pomocí techniky zvané fotobiomodulace – slibují vše od zlepšení kvality kůže, stavu očí i vidění a také zmírnění chronické bolesti.

Pokud člověk netrvá na mašince, která se dá vypnout a zapnout, lze vsadit na přirozené metody biohackingu. Hackuje se například strava – ideálně poté, co podstoupíte test svých genů, krve či různých drah v těle, čímž zjistíte, jaká strava vám vyhovuje a lze tak i efektivně zhubnout.

Voda a světlo

Trend se zaměřuje i na vodu – nejen jak jí vyčistit, přefiltrovat od potenciálně škodlivého chlóru a dalších chemických přídavných látek, ale i ji vylepšit, jako by byla z čistého pramene. Některé metody působí lehce „ezo“, ovšem řada takových postupů a výrobků má za sebou prestižní studie anebo letitou praxi a jsou uznávané i vědeckými institucemi. Biohacker většinou nediskriminuje a hodnotí převážně efekt a dostupnost techniky.

V novém seriálu o biohackingu se podíváme na všechny možné způsoby a metody, jak si „vytunit“ tělo i mozek. Kdo chce zhubnout nebo zvýšit výkon při sportu, vybere si metodu stravovací, pohybovou, pořídí si příslušný produkt a vyhledá konkrétní meditaci nebo jinou duchovní techniku. Cíl je vybrat si to, co se člověku chce dodržovat a zároveň to má efekt – a je z vás biohacker.

K prvním patřil Steve Jobs

U zrodu biohackingu stáli byznysmeni, vytížení manažeři a podnikatelé, kteří chtěli dosáhnout co nejvíce za co nejkratší čas a s co nejmenším úsilím. Za jednoho z první biohackerů by se dal považovat Steve Jobs – jeho minimalismus v bydlení, oblékání i striktní stravování mu umožňovaly eliminovat pro něj zbytečné každodenní rozhodování a více se soustředit na práci, strategizování a invenci.

Fenomén biohackingu kromě pozornosti přitahuje také kapitál. Podle Fast and Factors Market Report byla v roce 2021 globální velikost trhu s biohackingem 15,42 miliardy dolarů a čeká se prudký růst – do roku 2028 to má být 64 miliard dolarů. Do trendu vstupují výrobci jako Apple, Fitbit, Moodmetrics a podobně, zahrnuje gadgety, aplikace, biotechnologický výzkum i potravinové doplňky.

Dnes je řada bohatých vizionářů, jejichž viditelné fyzické proměny se nemusejí nutně hned nazvat biohackingem, ale do jeho definice vizuální stránka také patří. Třeba Jeff Bezos poutá pozornost svým v poslední době vysvaleným tělem i investicemi do několika společností, jejichž cílem je výzkum dlouhověkosti, co nejdelšího mládí a pevného zdraví. Podobně investuje i Peter Thiel, technologický vizionář spoluzakladatel PayPalu, kdy zpráva o tom, že „se zajímá“ o transfuze krve odebrané z osob mladších 25 let, před časem obletěla svět.