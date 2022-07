Biohacking: S vápníkem je to celkem alchymie. Brát ho samotný nemá smyl

Po vitamínu C se další díl seriálu Biohacking věnuje vápníku a jeho vstřebávání v těle. U vápníku totiž platí, že vše nejde vyřešit jednou pilulkou.

Reklama

Doplňky stravy s vápníkem jsou jedny z nejrozšířenějších a také nejdoporučovanějších, a to dokonce i lékaři. Je to proto, že mají zabránit osteoporóze. To je úbytek kostní hmoty, který je velmi rozšířený, zvláště ve vyšším věku. Lidské tělo je ale komplexní systém a v tom nelze většinou vše vyřešit jednou pilulkou.

Vápník je nejrozšířenějším minerálem v lidském těle. Tvoří většinu struktury kostí a zubů a pomáhá je udržovat pevné, silné a zároveň flexibilní. Mimo kosterní systém je vápník také v malém množství přítomný v oběhovém systému, mezibuněčných tekutinách a v rozličných tkáních. Tam podporuje rozšiřování i zužování cév, funkci svalů, nervový přenos a tvorbu hormonů.

Symbióza s déčkem

Při současné moderní stravě se zdá, že udržet správnou hladinu vápníku není lehké. Toto ztěžuje ještě fakt, že metabolismus vápníku je těsně spjat s vitamínem D a fosforem. Vitamín D je s kalciem v symbióze – čím vyrovnanější je hladina vitamínu D, tím méně je vápníku potřeba, protože se efektivněji vstřebá, kam má. Fosfor s vápníkem naopak fungují jako protiklady – pokud je jednoho moc, druhý klesá a naopak. Pokud jsou právě všechny tři komponenty vybalancované, je tělo chráněno před osteoporózou. Vzájemně rovnovážný stav vitamínu D a vápníku také předchází chorobám jako je astma, alergie, nachlazení a chřipka, nespavost či srdeční onemocnění a rakovina.

Vitamín D nejlépe získáme ze slunce, což v našich zeměpisných šířkách lze pouze od konce dubna do konce srpna. V tomto období stačí vystavit cca 50 % těla – což je triko s krátkým rukávem a šortky – slunečním paprskům někdy mezi 11 a 15 hodinou, a to zhruba na 15 minut. Přes zimu, od září do dubna je rozumné vitamín D doplňovat uměle. I v souvislosti s pandemií světové odborné organizace navyšovaly doporučenou denní dávku a dnes navrhují přijímat asi 1000-2000 jednotek denně.

Biohacking: Ušetřete za kolagen, vitamín C pomůže stárnout s grácií Enjoy Vitamín C je základní vitamín a antioxidant, který ovlivňuje řadu procesů v těle. Seriál Biohacking pokračuje sérií zaměřenou na jednotlivé vitamíny. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Reklama

Fosforu většinou přijmeme ve stravě dostatek, bývá přítomen ve všech potravinách, kromě čistých tuků. Naopak přebytek je ho v průmyslově zpracovaných potravinách. S jejich zvýšenou konzumací tedy můžeme trpět nedostatečností vápníku – právě kvůli zvýšené hladině fosforu. Lékař Joel Fuhrman ve své knize Eat for Life odhaluje, že přes 60 procent západní populace konzumuje ze stravy málo vápníku a spadá tak do kategorie nedostatečného příjmu. To se nemusí ihned projevit konkrétními problémy, ale jak Fuhrman zdůrazňuje – i lehce suboptimální příjem základních mikroživin jako vápník způsobuje dřívější nástup civilizačních chorob spolu s věkem. Symptomem snížené hladiny vápníku v těle kromě křehkých a slabých kostí bývá únava a slabost, podrážděnost, svalové křeče či mravenčení končetin.

Rybičky a parmezán

Mezi potraviny, které jsou obzvláště bohaté na vápník patří vývar z kostí či malé rybičky, které se jí i s kostmi, jako například sardinky. Dále to jsou mléčné výrobky a srovnatelně i košťálová zelenina, jako kapusta, brokolice či kadeřávek.

Denní příjem vápníku se doporučuje okolo hodnoty 1000 mg od tří let věku. Pro teenagery, ženy nad 50 let a pro muže nad 70 se toto číslo zvyšuje na 1300 mg. Ženám po menopauze se sníží hormon estrogen, a to má za následek zvýšenou spotřebu vápníku. U mužů se tato spotřeba zvyšuje až ve vyšším věku. Ve stáří je dostatečná konzumace vápníku zásadní, neboť pomáhá udržovat kosti v kondici a spolu s dostatečným objemem svalové hmoty předchází rizikovým pádům a úrazům.

Biohackeři se většinou snaží přijmout dostatek vápníku v rámci vyvážené zdravé stravy. Existuje totiž inverzní vztah mezi příjmem vápníku a jeho vstřebatelností – čím více ho jíme, tím méně ho vstřebáme. Těmito zabudovanými stopkami se tělo snaží udržovat homeostázu vápníku, protože jeho přebytek může v organismu také škodit. Pak vzniká hyperkalcémie a vápník se usazuje v měkkých tkáních, jako jsou cévy, srdce, ledviny a mozek, a může způsobovat i závažné zdravotní problémy.

Hyperkalcémie vzniká právě i z jednostranného příjmu vápníku z doplňků stravy, zvláště pak bez dostatečného příjmu zmiňovaného vitamínu D. Příliš vysoká dávka z tabletek se také může podepsat na snížení minerálu hořčíku, mikronutrientu zásadního pro zachování dobrého zdraví.