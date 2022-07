Biohacking: Ušetřete za kolagen, vitamín C pomůže stárnout s grácií

Vitamín C je základní vitamín a antioxidant, který ovlivňuje řadu procesů v těle. Seriál Biohacking pokračuje sérií zaměřenou na jednotlivé vitamíny.

Reklama

Vitamín C je bezesporu nejznámější vitamín. Má pověst vitamínu, který primárně zvyšuje imunitu a v zimě ho při častém výskytu nachlazení a viróz v tabletkách v Česku zobou statisíce lidí. Dostatečné množství vitamínu C pomáhá snižovat intenzitu symptomů a zkracuje délku respiračních onemocnění.

Historicky byl vitamín C samozřejmě důležitý z hlediska prevence kurdějí, což je potenciálně smrtelná nemoc, která kromě příznaku krvácejících dásní způsobuje vnitřní krvácení či srdeční dysfunkci. Dnes víme, že pouhých zhruba 10 mg vitamínu C denně zabrání rozvoji kurdějí. Jedno střední rajče či středně velká uvařená brambora s 17 mg vitaminu C denně tedy stačí, abychom předešli kurdějím.

Biohacking: Pětina světové populace má příliš kyseliny močové. Pomoci může půst Enjoy S nadměrným množstvím kyseliny močové v krvi je spojována zejména závažná a velmi nepříjemná dna či další problémy s ledvinami. Podle nejnovějších studií však tato látka v těle předznamenává celou řadu chorob, zejména civilizačních. Kyselina močová přitom souvisí s lidskou evolucí a bojovat odbourávat ji z těla lze různými technikami. Kyselé ovoce a zelený čaj jsou jen začátek. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Vitamín C vykonává v lidském těle množství funkcí. Spolupodílí se na tvorbě hormonu adrenalinu, hormonů štítné žlázy, oxytocinu či antidiuretického hormonu, díky kterému nemusíme v noci vstávat na záchod. Vytváří kožní a vlasové barvivo a samozřejmě je to základní antioxidant, který nám pomáhá předcházet chronickým onemocněním i stárnout s grácií. Například tak, že se podílí na tvorbě kolagenu v těle, který je nyní tak populárním doplňkem proti stárnutí. Lze ušetřit peníze tím, že zvýšíme příjem vitamínu C, ať už ve stravě či doplňky, a tím navýšíme přirozenou produkci kolagenu v těle. Vitamín C také značně podporuje vstřebávání železa v organismu a napomáhá k recyklaci dalšího antioxidantu vitamínu E. Vitamín C je také nezbytný pro zdravé kosti, fit mozek a rovnoměrnou hladinu energie.

A kolik vitamínu C?

Na vitamín C a obecně antioxidanty se v minulosti dlouho spoléhalo jako na lék budoucnosti. Věda byla přesvědčena, že volné radikály stojí za většinou nemocí a stárnutím organismu, a že dostatečné množství antioxidantů nemocím zabrání a stárnutí významně zpomalí. Antioxidanty se vážou na volné radikály a snižují tím jejich negativní efekt. Valter Longo, profesor na Jihokalifornské univerzitě a ředitel Institutu dlouhověkosti, ve své knize The Longevity Diet však vysvětluje, proč ale přijímání velkého množství antioxidantů neprodlužuje nijak zásadně délku života a zdraví až do vysokého věku. Antioxidanty v rostlině jsou součástí komplexní mřížky, která pak také v těle funguje synergicky, a proto je ideální je konzumovat z jídla. Navíc ani dnešní věda nemá zmapované zdaleka všechny fytochemikálie v rostlinách a jejich možné účinky. Tělo ze stravy přijme pouze určité množství antioxidantů a zbytek jednoduše nevyužije.

Reklama

Biohacking: Fermenty jsou klíč ke zdraví. Skvěle poslouží i kysané zelí Money Populární kimči, kombucha, natto či kefír mají spektrum pozitivních účinků na lidské zdraví - od hubnutí po zdraví mozku. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Doporučená minimální denní dávka vitamínu C je zhruba 60 až 100 mg pro dospělého člověka. Z výzkumu vyplývá, že průměrný člověk je lépe chráněný proti rakovině a srdečním chorobám již při konzumaci zhruba 100 až 140 mg vitamínu C denně. Pokud hodně cvičíte či máte zhoršenou imunitu, toto množství je vhodné dále navýšit. Tělo velmi dobře vstřebá a využije dvě 200 mg dávky vitamínu C v průběhu dne. Další vstřebávání se poměrně snižuje, a také hladina vitamínu C v krvi se zvyšuje pomaleji. Toto ale platí při příjmu vitamínu C z doplňků stravy. Vitamín C z jídla v rámci vyvážené stravy bohaté na zeleninu a ovoce lze konzumovat prakticky v neomezeném množství.

Je třeba mít na paměti, že čím více je organismus vystaven negativním vlivům jako je kouření, znečištění či průmyslově zpracovaná strava, tím rychleji se v těle snižuje hladina vitamínu C a ten pak nemůže být použit na další nezbytně nutné procesy v těle.

Vitamín C najdeme zejména v ovoci a zelenině. Nejběžnější zdroje v naší stravě jsou citrusové ovoce, rajčata a výrobky z rajčat, a brambory. Dalšími dobrými zdroji jsou papriky, melouny, kiwi, jahody a ze zeleniny brokolice a růžičková kapusta. Vitamín C je citlivý na teplo, takže syrové potraviny bývají bohatší. Pokud jako techniky tepelné přípravy použijeme spaření či vaření v páře či přidáme do jídla nějakou kyselou přísadu jako ocet či citrónovou šťávu, vitamínu C se v potravinách také zachová více. Pokud většinu dní do sebe dostaneme popularizovaných 5 porcí ovoce a zeleniny, v průměru se nám podaří přijmout cca 200 mg vitaminu C, což se podle výzkumů zdá jako optimální množství.