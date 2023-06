Biohacking: Ženšen léčí téměř vše. Prospívá lidem s Alzheimerem i ADHD

Ženšen je velmi známá bylina, používaná po staletí v Asii a Severní Americe a má poměrně dlouhou tradici i v západní kultuře. První zmínky o jeho používání a vlastnostech pocházejí z čínských písemných záznamů z doby kolem roku 100 našeho letopočtu. Botanické jméno ženšenu – Panax – je z řečtiny, a znamená „všehoj“. A tím ženšen opravdu může být, pokud vyberete ten vhodný a užíváte jej správným způsobem.

Existují dva druhy komerčně využívaného ženšenu – asijský a americký. Specifické aktivní látky, které ženšen obsahuje, se nazývají ginsenosidy a jsou zodpovědné za prospěšné efekty této rostliny. Obsahuje také polyfenoly, které mají antioxidační a protizánětlivé účinky a kyselé polysacharidy, které pomáhají zlepšovat zdraví při metabolickém syndromu, který je definován jako kombinace obezity, vysokého krevního tlaku a cukrovky.

Jeden z důležitých efektů ženšenu je jeho role při eliminaci a předcházení vzniku akutního a chronického zánětu. Studie z Jižní Koreje například ukázala, že korejský červený ženšen má významný tlumící účinek na produkci prozánětlivých cytokinů u dětí s rakovinou po chemoterapii. Podobné výsledky vlivu na cytokiny se ukázaly ve studiích na zvířatech. Ženšen je také účinný při sezónní alergii, protože snižuje zánětlivou alergickou reakci v organismu.

Silné protinádorové účinky

Ženšen stimuluje mozkové buňky a zlepšuje koncentraci a kognitivní funkce. Existují důkazy, že každodenní užívání kořene ženšenu po dobu 12 týdnů může zlepšit duševní výkonnost u lidí s Alzheimerovou chorobou. Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu na toto téma, jedna předběžná studie zjistila, že kombinace amerického ženšenu a ginkgo biloby může prospívat pacientům s ADHD. V mozku také pozitivně působí na stav nálady a snižuje celotělový efekt chronického stresu.

Výzkumy ukazují, že ženšen má silné protinádorové účinky, protože dokáže potlačovat růst tumorů. Studie přinášejí informace, že zlepšuje buněčnou imunitu, včetně zvýšené tvorby T lymfocytů a NK buněk – to je druh bílých krvinek, takzvaných přirozených zabijáků, které jsou schopné ničit i rakovinné buňky. Dalšími mechanismy, kterými ženšen působí na imunitní systém a prevenci a růst rakoviny je snížení oxidačního stresu, zvýšeni smrtnosti poškozených buněk a snížení angiogeneze, což je zásobování rakovinných buněk výživou z krve.

Ideální na posílení imunity

Vlivem protizánětlivých vlastností působících na imunitu je ženšen výborným prostředkem ochrany proti infekcím a akutním i chronickým nemocem. Dá se užívat jako doplněk stravy pro obecnou podporu imunity i v případě již vzniklých onemocnění pro podporu ozdravných procesů těla. Kromě přirozených zabijáků umožňuje vyšší produkci makrofágů, či základních B lymfocytů a antigenních dendritických buněk.

Výtažky ze ženšenu produkují antimikrobiální sloučeniny, které fungují jako obranný mechanismus proti virovým infekcím, jako jsou viry chřipky, rotaviry i HIV. Studie ukazují, že obsahuje polyacetylenové sloučeniny a ty jsou účinné proti bakteriálním infekcím.

Který ženšen zvolit

Obecně se doporučuje ženšen užívat v jednom až několika cyklech během roku spíše než jako nepřetržitý suplement. Na trhu se dají většinou pořídit dva druhy ženšenu. Korejský je silnější a více stimulující, americký je jemnější a je vhodný i v případě, že s ženšenovými doplňky začínáme. Tradiční způsob konzumace ženšenu je pití čaje a v čínské medicíně se doporučuje dospělým nad 40 let vypít každý den jeden šálek. Ten se dá na našem trhu zakoupit již připravený v sáčcích, nebo se můžete pustit do rituálu přípravy čaje přímo ze sušeného kořene.

Pro efekt při konkrétních obtížích můžete sáhnout po ženšenových tabletách či kapslích pro přesnější dávkování. V případě metabolického syndromu zabírá už 200 mg ženšenu denně, pro zmírnění stresu biohackeři doporučují 500mg dvakrát denně. Nežádoucí účinky ženšenu jsou u zdravých dospělých osob obecně mírné. Protože ženšen je stimulant, u některých lidí může způsobovat nervozitu a nespavost, a to zejména ve vyšších dávkách. Může se také ovlivňovat s některými léky- na cukrovku, na ředění krve a s antidepresivy.

