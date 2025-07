Letní koupaliště v Praze: Kde se dá vykoupat nejlevněji?

Vyrazit na celý den na plovárnu může být ideální způsob, jak příjemně přežít horké letní dny v rozpáleném hlavním městě. Na výběr je v Praze řada oficiálních koupališť pod otevřeným nebem a spousta dalších vodních ploch, kde se ani vstupné neplatí. Víte, kde se v hlavním městě vykoupete nejlevněji a kde jako rodina s dětmi necháte za jeden koupací den přes sedm set korun? Podrobnosti najdete v naší fotogalerii.

Chcete-li se v Praze v letošních tropických teplotách ochladit u vody, máte na výběr minimálně sedmnáctku nejznámějších koupališť. Najdete mezi nimi jak rybníky, 35hektarovou přehradní nádrž či přírodní biotopy, tak i plovárny s bazény a dětskými brouzdališti. U těch nejpopulárnějších byste přitom měli dorazit ráno, co nejdříve, protože mají vzhledem ke své kapacitě omezení na počet návštěvníků. Jakmile je tento limit naplněn, což je většinou možné sledovat i na webu koupaliště, návštěvníci musí čekat ve frontě až někdo odejde. A to může být v exponovaných dnech i hodinu a déle. Počty návštěvníků takto omezují například přírodní biotopy Radotín a Lhotka nebo Koupaliště Petynka a Koupaliště Čakovice.

Na kterých koupalištích v Praze zaplatíte nejvíce

K těm nejdražším pražským koupalištím patří jednoznačně ty s bazény, které vyžadují drahou údržbu. V Praze si tak nejvíce za vstupenky zaplatíte v Plaveckém stadionu Podolí s několika vnitřními i venkovními bazény, které díky svým parametrům umožňují i mezinárodní plavecké soutěže. Vstupné do 15 hodin zde dospělého přijde na 300 korun, do 18 hodin je za 230 korun. Snížené je zhruba o stokorunu levnější. Rodina s dvěma dětmi pak v Podolí zaplatí do třetí hodiny odpolední 745 korun a pak 610 korun.

Druhým nejdražším koupalištěm v metropoli je i Plavecký stadion Slavie. Dospělí zde zaplatí 270 korun za den, snížené vstupné je pak 190 korun a rodinu s dvěma dětmi přijde vstupenka na 730 korun. O třetí místo podle ceny vstupného se dělí Koupaliště Petynka a Kolovraty. Na Petynce je celodenní vstupné 250 korun pro dospělého, snížené 150 korun a 600 korun je rodinné vstupné. Pro návštěvníky je zde nejen bazén, dětské brouzdaliště a různá hřiště, ale i velký tobogán. Počet návštěvníků v areálu je nicméně omezen na 1600, což v těch nejparnějších dnech bývá rychle zaplněno. V Kolovratech stojí vstupenka pro jednotlivce 240 korun, snížená 165 korun a rodina s dvěma dětmi tu zaplatí dokonce více než na Petynce a to 625 korun.

Ostatní pražská koupaliště či biotopy s placenými vstupy mají vstupné kolem dvou set korun pro dospělého, snížené 150 korun pro důchodce a ZTP a rodiny s dvěma dětmi v nich zaplatí nejčastěji mezi 450 až 550 korunami.

Kolik zaplatíte na pražských koupalištích:

Nejlevnější varianty pražských koupališť

Nejlevnějším areálem pro letní i vodní radovánky jsou v Praze podle ceny vstupného Žluté lázně, které nabízejí množství aktivit. Dospělí zde za vstup zaplatí stokorunu, děti do jednoho roku 50 korun a rodina s dvěma dětmi pak 300 korun. Areál si ale klade na svém webu podmínky, že si tam nesmíte přinést vlastní pití a občerstvení. Pokud tak toto nařízení dodržíte, musíte si ke vstupence připočítat i útratu za jídlo a nápoje.

Cenově příznivé je i vstupné na poklidné přírodní koupaliště Motol, kde dospělý za celý den zaplatí 140 korun a snížené vstupné je 70 či 80 korun. A i celosezónní permanentka zde vyjde jen na 1900 korun. Vzhledem k tomu, že se jedná o rybník, je třeba počítat i s tím, že se kvalita vody při mnoha horkých dnech může zhoršit. A prakticky zdarma, jen za symbolických dvacet korun, je také otevřeno koupaliště Džbán na Praze 6. Nejedná se však o to historické na vzdálenějším břehu, ale o nově upravené naproti na druhém břehu. Současný majitel chátrajícího areálu chtěl totiž tento prostor zastavět a protože se mu nepodařilo svůj záměr prosadit, už několik let blokuje rekonstrukci a otevření původního koupaliště, takže Praha 6 nyní nově usiluje o získání areálu zpět.

Nejen na venkově, ale dokonce i v Praze, najdete příjemná místa, kde se dá vykoupat zdarma nebo jen za pár korun. Pochopitelně ale u takovýchto vodních ploch nebývá tobogán ani hřiště a půjčovny pro různé sporty a ani mnoho stánků s občerstvením a dalším zázemím. A na mnoha těchto místech navíc není ani plavčík, takže koupání je zde jen na vlastní nebezpečí. Mezi takovéto populární vodní plochy patří například kunratický rybník Šeberák na Praze 4, rybníček Terezka v Liboci pod Oborou Hvězda na Praze 6, popřípadě pro otužilce i řeka Vltava s oblíbeným přístupem v blízkosti Trojského kanálu či u některých pražských ostrovů jako je třeba Štvanice.

