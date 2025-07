Dalibor Martínek: Přepálil se jeden drát a nikdo za nic nemůže? Takhle stát nemůže fungovat

Ministr průmyslu Lukáš Vlček uspořádal tiskovou konferenci, kam v rychlosti nahnal šéfa ČEPS, svého podřízeného, Martina Durčáka. Aby veřejnosti vysvětlili, že nikdo za nic nemůže, že to byla vyšší moc. Durčák se musel vrátit z dovolené, seděl před kamerami v tričku. Což není nic proti ničemu.

Horší je, jak tato vláda bagatelizuje celou událost, když v půlce Česka vypadla energie. Milion odběrných míst nefungovalo. Lidé si s tím jistě nějak poradili. Horší je, že firmy musely vypínat provozy. To bude to mít ekonomické důsledky. „Mohu potvrdit, že výrobu společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí postihl výpadek proudu přibližně od 12:00 a přibližně od 13:30 se provozy postupně rozbíhají. Náběh bude postupný v závislosti na poskytnutých elektrických kapacitách ze sítě," uvedl mluvčí firmy. Odhad ztráty největší firma v Česku zatím k dispozici nemá.

Na ministerstvu jsou ovšem v klidu, byla to vyšší moc. Jistě, je to jednotlivá událost, doufejme. Ale i ta přinese stamilionové ztráty jak podnikům, tak státnímu rozpočtu. Takže budeme říkat, že se nic nestalo?

Stalo se. Prý shořel nějaký drát, řekl Durčák. Věc se prý bude analyzovat několik dní, vyvodí se opatření. Zní to jako z doby komunismu. Nic proti Durčákovi, ani vůči ministrovi Vlčkovi. Ale někdo tady něco podcenil. A měl by vyvodit důsledky. To je taky takové komunistické úsloví.

Když zazní na tiskové konferenci ministra, že se nepodařilo postavit novou rozvodnu v Praze na Chodově, protože stavební řízení je příliš dlouhé, čí je to chyba. Stavebního řízení? Nebo ničí? Vláda má stavení řízení na starost. A s jeho urychlením se vleče. Už asi nemá smysl zmiňovat pankáče Ivana Bartoše.

V Česku máme nejpomalejší stavební řízení z celé Evropy. Úředníci stavebních úřadů raději odcházejí do důchodu, než aby se seznamovali se změnami, které jim každá vláda nachystá. Povolení nové výstavby trvá v Praze přes deset let. Proto nemáme rozvodnu energie na Chodově. A proto máme blackout. Čí je to chyba? Je chyba, že praskl jeden drát? Tak to nevypadá. Mělo by se jít víc do hloubky.

Problém systému

A potom Durčák po totálním blackoutu prohlásí, že nikdo za nic nemůže. Vláda uspořádala krizové zasedání, a nyní se snaží uchlácholit lidi, že to byl jen nějaký technický problém. Není to technický problém. Je to problém systému. Česko je celkem vyspělá evropská země. Ale nedokáže zabezpečit svou energetickou bezpečnost.

Spousta fabrik kvůli výpadku musela přerušit výrobu. Škodovka, rafinerie v Litvínově. Další a další. Ale nikdo na sebe nebere odpovědnost. Premiér Fiala řekne po zasedání krizového štábu, že prostě praskl drát. Protože mu to řekli. A náhradu nikomu nikdo nedá, byla to prý vyšší moc. Není to jenom o energetické bezpečnosti Česka. Je to o tom, že nefungují základní mechanismy. Kolem blackoutu se bude vyšetřovat, ale například stavební řízení prostě nefunguje. Ať se vyšetří cokoliv, Česko by potřebovalo méně byrokracie, více efektivity. To by mohl být první závěr vyšetřování.