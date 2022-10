Biohacking: Vegetariánům a veganům chybí vitamin B3. Hrozí jim deprese

Vitamin B3 je pro tělo zcela zásadní a jeho nedostatek způsobuje několik nemocí i nárůst nebezpečí srdečních chorob, protože snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vyvážená strava zajišťuje dostatečný přísun této látky. Problémy však mohou mít například vegetariáni.

Niacin neboli vitamin B3, ačkoliv relativně málo známý, je jedním z nejdůležitějších vitamínů vůbec. Patří do skupiny vitamínů B a je ve vodě rozpustný. Každá tkáň v těle přeměňuje niacin absorbovaný z jídla do své metabolicky aktivní formy, koenzymu NAD. Více než 400 enzymů v těle potřebuje NAD k určitým biochemickým reakcím, což je více než jakýkoliv jiný koenzym vytvořený z vitamínu.

NAD a jeho další deriváty se účastní většiny metabolických procesů, dále procesů přeměny jídla do jednotky energie ATP a také udržuje genovou integritu. Také podporují syntézu cholesterolu, který je nezbytný pro tvorbu nových buněk a hrají klíčovou roli v udržení antioxidačních funkcí v buňce.

Tím, jak je niacin vysoce používaný, tělo ho vstřebává i při vysokém příjmu stále téměř kompletně – i v dávkách až čtyři g denně. Doporučená denní dávka je přitom 14 mg pro dospělou ženu a 16 mg pro muže. Nejbohatšími zdroji vitamínu B3 jsou obecně maso a ryby, z rostlinných zdrojů je to ještě hnědá rýže, arašídy, brambory či slunečnicová semínka. Tělo také umí vytvořit niacin z přebytku aminokyselinu tryptofan, kterou přijímáme v rámci bílkovin ve stravě.

Nedostatek vitaminu B3 vede k depresím

Ve vyspělých zemí je nedostatek vitaminu B3 naštěstí ojedinělý. Extrémní nedostatek niacinu se projevuje jako onemocnění pelagra, vznikající z dlouhodobě jednostranné stravy, chudé na vitamin B3. Pelagra bývala dříve častá v asijských zemích zejména po vynálezu mechanického zpracování bílé rýže a masové zvýšení její popularity na úkor rýže hnědé. Oproti hnědé rýži totiž bílá rýže obsahuje niacinu minimum. Pelagra se projevuje depresí, únavou, ztrátou paměti a v pokročilé fázi člověk přestává i jíst.

Zjistit množství vitaminu B3 v organismu není zcela jednoduché, stav niacinu v krvi nemá vypovídající hodnotu. Zejména pokud se stravujeme vegetariánsky či dokonce vegansky či trpíme zažívacími obtížemi, můžeme několikrát do roka podstoupit kúru vitaminu B3 pomocí potravinových doplňků.

Suplementace niacinem má jednu nevýhodu, a to že cca nad 20 mg dávky se objevuje nepříjemný průvodní jev, který způsobuje náhlou horkost v obličeji, tzv. „flushing“. Tomu se lze vyhnout rozdělením doplňku do více dávek v průběhu dne, či konzumací tabletek s postupně se uvolňujícím účinkem. Lze také brát jiné formy niacinu, který tuto horkost nezpůsobují.

Suplementace s niacinem má významné benefity na zdraví srdce. Je to prokázaný prostředek ovlivňující hladinu cholesterolu. Nejen, že je schopný snížit špatný LDL cholesterol a triglyceridy, ale také zvyšuje „dobrý“ HDL cholesterol, který vykazuje ochranou funkci na oběhový systém. V některých zemích ho dokonce rutinně lékaři předepisují spolu se statiny, léky na snížení cholesterolu. Niacin také umí snížit aterosklerózu, což je nebezpečné kornatění tepen, které je jedním z druhů srdečního onemocnění.

Niacin je kosmetickým hitem

Niacin v topické formě je jedním z kosmetických hitů posledních let. Dá se pořídit v čisté formě jako sérum na plet, často kombinovaný se zinkem. Vyzdvihují se jeho přednosti jako zlepšení akné, zmírňování zánětů kůže a hyperpigmentace, rozjasnění pleti a předcházení vráskám. Niacin pomáhá kůži i vnitřně a je tak schopný předcházet rakovině kůže a chránit ji před poškozením UV paprsky. Ve studii publikované v časopise New England Journal of Medicine se účastníkům po podávání 500mg niacinu dvakrát denně snížila četnost znovu propuknutí rakoviny kůže o 23 %.

Mezi biohackery se stalo velmi populární suplementovat látkami odvozenými od niacinu – NMN (nikotinamid mononukleotid) a NR (nikotinamid ribozid). Podle posledních výzkumů řady prestižních laboratoří jsou to totiž jedny z nejslibnějších anti-aging substancí na trhu. Jejich významným proponentem je David Sinclair, šéf biomedicínského výzkumu na Harvardově univerzitě, který už stojí za popularitou resveratrolu z bobulí červeného vína. Ve své knize Konec stárnutí – Proč stárneme a proč už nemusíme Sinclair odkrývá, že sám konzumuje až 1000mg NMN denně, přičemž i standardní dávka 250-500mg denně má významný pozitivní vliv na řadu biomarkerů stárnutí.

