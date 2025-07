Vědci chtějí přeprogramovat člověka. Prospěje to hlavně medicíně

Vytvoření umělého lidského genetického kódu může odstranit dědičné nemoci. Anebo případně stvořit člověka sestaveného na míru, o čemž ještě budou velké spory.

Deset milionů liber věnovala britská organizace Wellcome Trust, která podporuje zdravotnické výzkumy, na zahájení prací vedoucích k sestavení umělého lidského genomu. Tedy genetického kódu člověka. Mohou se tím otevřít obrovské možnosti pro zdravotnictví. Kritikové však mají obavy, že ve špatných rukou by se získané poznatky mohly stát nebezpečnými.

Jak shrnul web BBC, tato technologie by mohla být zneužita k vytvoření biologických zbraní, modifikovaných lidí nebo dokonce nových tvorů obsahujících lidskou DNA. Hlavní obava spočívá v tom, že v současné době neexistuje nic, co by tomu zabránilo.

Na druhou stranu pokud se projekt, nazývaný SynHg (zkratka z anglických slov pro syntetický lidský genom) neuskuteční, bude to zmařená příležitost pro spoustu nemocných lidí.

Přínos pro moderní biotechnologie

Buňky živého organismu mají ve svém jádru zakódovány dědičné vlastnosti, které určují jejich vývoj – jestli se z nich vytvoří list na rostlině nebo sval na člověku, jestli bude fungovat dobře, nebo se objeví problémy. Nositelem této informace je DNA (deoxyribonukleová kyselina), která v principu funguje podobně jako počítačový program. Funkčním úsekům v DNA se říká geny a můžeme si je představit jako jednotlivé naprogramované povely. Soubor všech genů se nazývá genom a je to obdoba uceleného počítačového programu.

Vědci už popsali genomy mnoha organismů, jednoduchých i složitých. Na přelomu tisíciletí v zásadě popsali i genom člověka.

Tyhle poznatky využívá dnešní obrovsky se rozvíjející průmysl moderních biotechnologií. Poznání genů umožňuje lepší a rychlejší šlechtění rostlin i živočichů. Ale jsou možné i umělé zásahy do genomu, tedy vkládání nových genů nebo vymazání genů nechtěných. Díky tomu mohlo genetické inženýrství vytvořit zemědělsky využívané rostliny i živočichy s výhodnějšími vlastnostmi. Poznání genů způsobujících nemoci pozměnilo medicínu. Přineslo lepší zdravotní testy. Mnohé léky se dnes získávají tak, že vědci vloží do bakterií či kvasinek potřebné lidské geny a v mikroorganismech se pak vytvoří látka, kterou nemocný potřebuje.

Podstatné je, že takto vědci pracují už s existujícími úseky DNA, jenom je přenášejí z jednoho organismu do druhého a tím v tom druhém mění jeho vlastnosti.

Přichází syntetická biologie

Zhruba v posledních dvou desetiletích však vědci zkoumají postup zvaný syntetická biologie. Znamená to zhruba tolik, že nechtějí jenom přenášet kousky DNA, které našli v přírodě, ale uměle v laboratoři vytvářejí úplně nové. Samozřejmě „zkonstruované“ tak, aby měly požadované vlastnosti.

Uměle vytvořená DNA urychluje výzkumy, protože umožňuje rychlejší poznávání genetických vlastností. Ale už takto vznikají i průmyslově využitelné mikroorganismy, které po vložení kousků syntetické DNA vytvářejí požadované biochemické látky. Samozřejmě se tak děje v uzavřených výrobních prostorech.

Překročení dosavadní hranice

Projekt SynHg, který nyní financuje Wellcome Trust, jde dál a překračuje pomyslnou hranici: chce syntetizovat genom člověka. Tedy konkrétně vyvinout základní postupy, které umožní lidské genomy sestavovat z DNA podle přání. Bude se tak dít v laboratořích a DNA bude vkládána jen do izolovaných buněk. Pracovat na tom budou špičkové britské univerzity a výzkumná pracoviště v Oxfordu, Cambridgi, v londýnské Imperial College a dalších uznávaných institucích.

Potrvá to možná i desítky let. Vždyť prvním cílem projektu je vytvořit během pěti až deseti let zcela od nuly jeden lidský chromozom, tedy „balíček“ v němž je v jádru buňky DNA uložena. Člověk přitom má v každé buňce 23 párů chromozomů (půlku od otce, půlku od matky).

Syntetický lidský genom by měl vědcům snadněji dodat poznatky třeba o nemocech a pomoci jim při hledání nových léčebných postupů. Díky němu by mělo být možné třeba vytvořit v laboratoři buňky odolné vůči nemocem, které by pak lékaři mohli použít k „opravě“ poškozených orgánů, například jater nebo srdce.

Cílem není vytvořit opravdového člověka s takovým genomem, ale najít v laboratoři, které kousky „zdravé“ DNA by se daly vnést do buněk nemocných lidí.

Na regulace ještě bude dost času

Obavy ze zneužití samozřejmě existují. Tak jako má projekt dát informace o nových léčivých prostředcích, může dodat podklady i k sestavení biologických zbraní.

Pravděpodobně za čas nebudou velké námitky proti tomu, aby lékaři v zárodku ještě nenarozeného dítěte vysoce ohroženého dědičnou nemocí vyměnili nebezpečný úsek DNA za zdravý. Eticky spornější určitě bude, zda rodiče budou moci svému budoucímu dítěti nechat vložit či vyměnit i více genů s „objednanými“ vlastnostmi (třeba barvou očí, kterou ovlivňuje až šestnáct genů).

Teoreticky by se dokonce jednou dal sestavit celý lidský genom na přání. Když se pak tímto genetickým materiálem nahradí DNA v lidském vajíčku, může se narodit člověk pouze s naprogramovanými vlastnostmi. Což by však vytvářelo velká rizika z případného selhání a z přenosu pokažených genů do dalších generací.

Debaty o potenciálních regulacích se již rozbíhají, a to je dobře. Bude však na ně ještě dost času. V tuto chvíli je nejdůležitější, že se nadějný výzkum rozbíhá.