Biohacking: Jak si udělat funkční ledvinovou očistu

Poškodit ledviny umí nezdravý životní styl - včetně stravy s vysokým podílem uzenin a průmyslově zpracovaných jídel. Škodí jim také cukrovka a vysoký krevní tlak.

Ledviny jsou párový orgán, který zbavuje organismus řady odpadních látek. Nacházejí se těsně pod hrudním košem po obou stranách páteře a jsou velké asi jako pěst. Odpadní produkty, které ledviny filtrují, zahrnují přebytečné tekutiny, částice zanechané v trávicím systému, sodík a ostatní elektrolyty a různé další látky, které se nacházejí v krvi. Ledviny nejenže odvádějí nežádoucí látky z těla ven ve formě moči, ale také pomáhají kontrolovat krevní tlak, odstraňovat léky nebo toxiny, regulovat hormony a udržovat silné kosti.

Nejzávažnějším onemocněním ledvin, které patří čistě do kompetence lékaře, je jejich selhání. To pak vyžaduje vysokou míru medicínské intervence, a to často ve formě dialyzační léčby, při které se často a pravidelně dochází do nemocnice na přístrojovou filtraci krve. Drtivá většina rizikových faktorů pro vznik tohoto onemocnění patří do kategorie dlouhodobě nezdravého životního stylu. Vysoký krevní tlak a cukrovka jsou choroby patřící mezi ty, které mohou vážně poškodit stav ledvin a lze jim také předcházet právě pomocí racionálního přístupu k životu.

Ovocné a zeleninové šťávy

Ledviny nás nemusí potrápit pouze v případě již klinicky závažných stavů. I oslabení ledvin se může projevovat nepříjemnými příznaky. Jedním z prvních jsou otoky, zejména dolních končetin a obličeje, únava a fyzická slabost. Základním pravidlem je samozřejmě dostatečná konzumace tekutin, a to primárně ve formě kvalitní čisté vody. Doporučený denní příjem vody činí zhruba 35 mililitrů na kilo váhy. Ledviny také benefitují z příjmu tekutin, které obsahují elektrolyty, zejména draslík, vápník a hořčík. To pomohou splnit například džusy z čerstvě vymačkaného ovoce a zeleniny.

Nejlepší dlouhodobá strategie pro udržení zdravých ledvin je zdravá strava. To v každém případě znamená minimalizace průmyslově zpracovaných potravin jako uzeniny, sladkosti a sladké nápoje a potraviny obsahující ztužené tuky a rafinované oleje. Ledvinám nejlépe prospěje přirozená strava obsahující plnohodnotné potraviny pro lidskou spotřebu- kvalitní živočišné produkty v rozumné míře, denní příděl malého množství ořechů a semínek a co nejvíce zeleniny a ovoce, z větší části nezpracované a čerstvé.

Existují potraviny, které umí specificky posílit funkci ledvin, a tím celkově zlepšit kvalitu života. Jsou to zejména bobuloviny jako brusinky, borůvky, rybízy, dále pak tmavá listová zelenina, červená řepa, řapíkatý celer, citrusové ovoce či mořské řasy. Tyto potraviny obsahují řadu fytochemikálií, jako jsou flavonoidy či antokyany, které jsou v organismu hrají antioxidační a detoxikační roli. Také obsahují řadu vitamínů a minerálů, které ledviny dále posilují. Z doplňků stravy lze na ozdravení ledvin doporučit zejména hořčík, vitamín B6 a vitamín E. Dále pak extrakt z brusinek či lopuchu a vhodná je i konzumace aloe vera.

Pokud to se zdravím našich ledvin myslíme vážně, doporučujeme následující třídenní očistu. Podle vlastních preferencí zvolíme ovoce a zeleninu, které rozmixujeme na smoothie či odšťavníme na džus. Ten si dáme k snídani a obědu a k večeři si připravíme zeleninový salát s kousky libového masa či posypaného semínky a jako zálivku použijeme trochu octa či citrónové šťávy. Jako příklad jemného smoothie s příjemnou chutí lze doporučit banán, hrst římského salátu, hrst borůvek, kousek oloupaného zázvoru, lžičku řasy spiruliny a šťávu z půlky citronu. Očistnou bombou je pak čerstvý džus ze čtyř stonků celeru, jednoho jablka, půlky grapefruitu a malé červené řepy. Po takové očistě je dobré několik dní dodržovat lehčí režim stravy.

Ledvinové kameny jsou nepříjemnou a bolestivou zkušeností, se kterou se také můžeme setkat, pokud zanedbáme zdraví ledvin. Hlavními rizikovými faktory při jejich vzniku je malý příjem tekutin a obezita. V případě již vzniklých ledvinových kamenů je cílem, aby se kameny zmenšily a bylo možné je vyloučit spontánně spolu s močí. Biohackeři pro toto doporučují koktejl z jednoho citrónu, půl lžíce jablečného octa, pár lístků bazalky či máty doplnit dvě deci vody a vypít ráno před snídaní. Účinným přípravkem pro odstranění ledvinových kamenů je také čaj z rostliny smilax lékařský, zvané také sarsaparila, který má příjemnou nasládlou chuť s vanilkovo-kořeněnou vůní.

