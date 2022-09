Biohacking: Příliš železa v těle škodí. Pozor na litinové hrnce

Kromě zajištění zdravé krve a okysličení všech orgánů, vyvážená hladina železa podporuje obecný pocit zdraví, vyrovnané energie a dobře pracujícího metabolismu.

Železo jako prvek je známý jako součást krevního komponentu hemoglobinu, což je bílkovina v červené krvince zodpovědná za přenos kyslíku z plic do krve a potažmo do celého těla.

Existuje ve dvou formách – hemového a nehemového železa. Hemové železo je přítomné pouze v živočišných potravinách, nehemové v živočišných i rostlinných. Hemové je daleko lépe vstřebatelné a v západní kultuře se konzumuje v množství 10 až 15 procent z celkového příjmu. To může být výhoda – zařazením potravin bohatých na hemové železo lze zvýšit hladinu železa v krvi ohrožených skupin – těhotných a kojících žen, žen se silnou menstruací či sportovců. Může to být ale i nevýhoda – organismus totiž vstřebává hemové železo bez ohledu na jeho status v těle, tedy hladinu, která už v tělních tkáních a krvi je.

Pro ženu v plodném věku je doporučeno 18 miligramů (mg) denní dávky, mužům a ženám po menopauze pak stačí pouze 8 mg železa denně. Těm posledně zmíněným tedy také častěji hrozí přemíra železa, která se projevuje různými symptomy od problémů s játry, srdcem a trávícími problémy. Toxicita železa je stresorem pro tělo, proto biohackeři, kterých se to týká, chodí darovat krev jako strategii, která snižuje zvýšené množství železa v těle. To může vzniknout konzumací doplňků stravy, ale i přílišným přijímáním na železo bohatých potravin, či třeba častým používáním litinového nádobí. Naštěstí ale platí, že u průměrně zdravého člověka existuje mechanismus, kdy tělo vyloučí hormon, který reguluje množství vstřebávaného železa v těle. Pokud ho máme mnoho, tento hormon se vylučuje minimálně a naopak.

Nedostatečnost je nejčastějším problémem při nerovnováze stavu železa a asi 25 procent populace trpí anémií, vyvolanou tímto nedostatkem. Podstatou anémie je stav, který je charakteristický zhoršenou produkcí dostatečného množství zdravých červených krvinek, kde hraje železo zásadní roli. Anémie z nízké hladiny železa vzniká většinou kvůli ztrátě krve, nevhodné stravě či neschopnosti absorbovat dostatek železa z jídla. Potom veškeré tkáně jsou méně okysličené a člověk se cítí unavený a slabý.

Naštěstí tento druh anémie lze často poměrně dobře léčit pomocí vhodné stravy. Ten nejjednodušší přístup představuje navýšení zdravé přirozené potravy – primárně syrového ovoce a zeleniny. Vitamín C v nich přirozeně obsažený totiž významně podporuje vstřebávání nehemového železa z rostlinných zdrojů. Další taktika je konzumovat potraviny, které obsahují vysoké množství železa. Jeho nejbohatším zdrojem jsou bílé fazole, čočka, špenát, hovězí játra, cizrna, hovězí maso a sardinky. Standardní porce každé této poživatiny obsahuje 2,5mg až 6,5mg železa, tudíž nejlepší strategií je kombinovat různé druhy potravin – ty přirozeně obsahující železo i těch s vysokým obsahem vitamínu C. Například tedy luštěniny s orestovanou zeleninou, maso se salátem či nakombinované smoothie z červené řepy, jablka, špenátu a pomeranče – každý z těchto receptů je v zásadě schopný naplnit denní požadavek železa.

Kromě zajištění zdravé krve a okysličení všech orgánů, vyvážená hladina železa podporuje obecný pocit zdraví, vyrovnané energie a dobře pracujícího metabolismu. Také je nezbytný pro správné fungování celé řady enzymů – těch, které tráví potravu a zajišťují vstřebávání živin, ale i hormonů, které podporují mozek, srdce a metabolické zdraví. Kromě hemoglobinu, kde je přítomna většina z 3 až 4 gramů celkového železa přítomného v lidském těle, je uchován v játrech, slezině a morku a také ve svalech ve formě myoglobinu, který zásobuje kyslíkem svaly, a to zejména při pohybu, sportu a fyzické zátěži.

Doplňovat železo ve formě doplňků se obecně doporučuje pouze při prokázaném deficitu. Nejprokazatelnějším testem stavu železa v organismu překvapivě není pouze množství elementálního železa v krvi, ale pro úplný obraz je dobré zajistit i test ferritinu v séru. Na stav železa v těle mají také vliv nevyrovnané hladiny dalších minerálů a vitamínů – například hořčíku, vápníku, zinku a vitamínů C, B1, B2 či B12, takže doplňovat samotné železo pak neposkytuje kýžený výsledek. Opět je tedy nejlepší strategií jíst pestrou, vyváženou a primárně člověku vlastní přirozenou stravu.

