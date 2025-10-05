Politika kýče končí, začíná éra kšeftování o každý hlas

Své víkendové volební glosy ukončím tímto krátkým shrnutím. Prohrál Fiala a Rakušan a jejich politika gest a kýče, a zoufalá hospodářská kompetence a absence reformního drajvu. Sami se sice udrželi v politice, ale Babišovi předali zemi na zlatém podnose.
Babiš sice jasně vyhrál, ale po krátkém slavení mu ty počty rychle zhořknou. Rychle si uvědomí, na jaké změti nespolehlivých partnerů a objektivně nestabilních osob má jeho vláda stát. Myslím, že to bude kšeftování o každé hlasování, spousta zákulisních obchodů a nakonec dost nestabilní vládnutí.Nedivil bych se předčasným volbám po nějaké době.
Česko však zvládlo volby a zvládne i střídání vlád, v tom je naše demokracie dostatečně pevná. Do sněmovny se dostali kroužkováním noví lidé, hodně žen, několik mladých lidí se stalo nečekanými poslanci ze zadních pozic. Teď přistanou v parlamentu a mohou ukázat, jestli mají nějaký politický talent, nebo ne.
Bude se hrát o hodně, jak udržet právní stát, prostor pro aktivní občanskou společnost a funkční instituce, a naše evropské směřování. Bude se to projevovat v každodenních bitvách, bude to vyhrocené a nebude to snadné, ale nakonec to dobře dopadne. A pak budou zase další volby, a to je podstata demokracie. Hezkou neděli.
Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?
Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?
Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Prezident Pavel tento okamžik zasadil na začátek Listopadu. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.
Pavel: Češi chtějí směřovat na Západ
Preziden Petr Pavel poděkoval voličům, kteří se zúčastnili voleb. Podle něj je to výrazem odpovědnosti. Pogratuloval též vítězi voleb - hnutí ANO. Výsledky podle Pavla potvrdily, že si většina občanů nepřeje extrémní politické názory, ale zachování prozápadní orientace Česka. Pověření jednáním o sestavení vlády je ještě předčasné, bude mít smysl o něm hovořit, až se začne rýsovat nějaký půdorys vlády, řekl prezident Pavel. Rovněž potvrdil, že jednal s vítězem voleb - Andrejem Babišem - o střetu jeho zájmů. Babiš údajně prezidentovi některá řešení nastíni. Verze, které navrhl, jsou podle Pavla důvěryhodné v tom, že dostojí liteře zákona.
Se svoláním ustavující schůze Sněmovny počítá prezident Pavel na začátek listopadu, vytvoří to podle něj stranám dostatek prostoru pro jednání. Pavel potvrdil také své priority při vyjednávání o případných členech budoucí Babišovy vlády: zachování prozápadního směřování země a zachování nezávislosti veřejných médií.
Průzkum: Babišovo vlastnictví Agrofertu je problém
Vlastnictví holdingu Agrofertu je podle zhruba tří pětin Čechů pro předsedu hnutí ANO Andreje Babiše překážkou pro případný výkon funkce premiéra. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi, jehož výsledky televize zveřejnila v pořadu Otázky Václava Moravce. ANO zvítězilo v pátečních a sobotních sněmovních volbách a hodlá sestavit jednobarevnou vládu. Podle představitelů hnutí je Babiš jediným kandidátem ANO na premiéra.
Rakušan: Budeme konstruktivní opozičníci
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan potvrdil, že hnutí odchází do opozice, a uznal porážku v uplynulých volbách. Rakušan oslovil šéfy bývalých vládních stran, aby se sešli a připravili konstruktivní opoziční plán. STAN se nyní rovněž začíná soustředit na volby do Senátu, které proběhnou v příštím roce a v nichž bude obhajovat vysoký počet mandátů. Rakušan sám nehodlá kandidovat na předsedu poslaneckého klubu STAN.
Zavane nový vítr, bouře nehrozí, píší německojazyčná média
Obavy, že se z Česka stane druhé Maďarsko, nejsou na místě. Vítěze parlamentních voleb Andreje Babiše na rozdíl od maďarského premiéra Viktora Orbána totiž nepohání ideologie. V komentáři k výsledku voleb do české Poslanecké sněmovny to napsal německý list Die Tageszeitung. Také rakouský deník Der Standard napsal, že v Praze zavane nový vítr, bouři ale rozhodně čekat nelze. Například deník Berliner Morgenpost ale očekává, že se Česko přidá k Maďarsku a Slovensku, a vznikne tak podle něj nebezpečné trio.
Macinka: Chceme do vlády
Předseda Motoristů Petr Macinka v pořadu ČT Otázky Václava Moravce potvrdil, že jeho strana bude usilovat o účast na vládě s ANO.
Pekarová zdůraznila bezpečnost
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová po jednání s prezidentem potvrdila, její strana se nehodlá podílet na společném vládnutí ani podpoře vládnutí ANO. Věnovala se také vyvracení předvolebních mýtů o tom, že strany nynější vládnoucí koalice hodlají komplikovat proces předání moci nově zvoleným zástupcům. Strategii opozičního působení Pekarová Adamová hodlá koordinovat s dalšími opozičními stranami.
Havlíček: S našimi jmény nebude problém
Hnutí ANO předloží prezidentu Petru Pavlovi takové kandidáty do vlády, s nimiž nebude problém. V Otázkách Václava Moravce to řekl první místopředseda vítězného hnutí ANO Karel Havlíček. Pokládá za vhodné, aby budoucí premiér jednal s prezidentem o kandidátech. Řekl, že by nechápal takového premiéra, který jde se jmény za prezidentem, aniž se s ním předtím o nich radil. Prezident Pavel dnes na Hradě zahájil jednání se zástupci stran, které po volbách zasednou ve Sněmovně.
Kupka: ODS si nejspíš už v lednu zvolí nové vedení
V lednu se velmi pravděpodobně uskuteční volební kongres dosud vládní ODS, který bude vybírat nové stranické vedení. V Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr dopravy a místopředseda strany Martin Kupka. Kongres se měl původně konat až v dubnu, podle Kupky však v sobotu jednalo předsednictvo strany o lednovém termínu. Čtěte více zde.
Okamura: Na vládě by se za SPD měli podílet odborníci, ne poslanci
Předseda SPD Tomio Okamura chce, aby se jeho strana podílela na vládě s vítězným hnutím ANO. Zároveň preferuje, aby ve vládě za SPD zasedli odborníci a nikoliv poslanci. Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě Oto Klempíř by doporučoval, aby se Motoristé také účastnili ve vládě. Okamura a Klempíř to uvedli v Partii na televizi CNN Prima News. Čtěte více zde.
Středočeši to "dali" Kupkovi a Turkovi
Nejvíc přednostních hlasů ve Středočeském kraji, 34 141, získal lídr Spolu a dosavadní ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Druhý nejvyšší počet má volební jednička Motoristů sobě Filip Turek. Obdržel jich 20 232, výrazně více než ostatní kandidáti Motoristů v kraji. Dosavadní europoslanec dostal i nejvyšší podíl přednostních hlasů v letošních sněmovních volbách. Zakroužkovalo ho 34,54 procenta voličů, kteří dali Motoristům ve Středočeském kraji svůj hlas.
Kouzlo menšinové vlády
S kým bude Babiš skutečně vládnout? Babišův případný jednobarevný kabinet zřejmě prohlasuje klíčové zákony s úplně jinými stranami než s těmi, které kabinetu dodají potřebnou důvěru ve sněmovně. Lze si snadno představit, že pro EET najde ANO podporu u Pirátů a části STAN, pro zvýšení peněz pro seniory u SPD a části STAN, pro konkrétní projekty v regionech opět zejména u STAN. Více v komentářiStanislava Šulce.
Fiala po jednání s Pavlem
„ANO je jasným vítězem voleb. My se musíme připravit na intenzivní opoziční práci,“ řekl premiér Petr Fiala po schůzce s prezidentem Pavlem na Hradě. Na povolební konzultaci dorazil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Více čtěte zde.
V zahraničí volilo nejvíce Čechů v Londýně, a to 2064. Celkem 3009 občanů hlasovalo na čtyřech úřadech v Německu. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Na 108 zastupitelských úřadech občané odevzdali 27 945 platných hlasů, premiérovou možnost korespondenční volby využilo 8978 lidí.
Politické neziskovky štědře placené státem
O peníze jde v politice až v první řadě, zajímavé je na tento aspekt podívat. Více čtěte v komentáři protikorupčního experta Davida Ondráčky.
Pavel zatím nepověřil Babiše sestavením vlády. Bylo by to předčasné
Prezident Petr Pavel dnes ještě nepověřil předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše sestavením vlády, podle bývalého premiéra by to nyní bylo předčasné. Babiš to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem na Pražském hradě. Hlava státu postupně dnes a v pondělí přijme šéfy všech stran, které se v pátečních a sobotních volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Více čtěte zde.
Babiš dorazil na Hrad
Prezident Petr Pavel schůzkou s vítězem sněmovních voleb zahájí povolební konzultace. Dnes má Pavel v plánu pět jednání, přijme také šéfy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. V 16:00 prezident okomentuje všechna dnešní jednání na tiskové konferenci. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dorazil na Pražský hrad v automobilu v barvách české trikolory s předvolebními hesly.
Dnešní volební online tímto končí. Pokračujeme opět zítra, kdy přineseme další reakce a povolební vývoj.
Byznys má jasno: méně papírování, víc jistoty a investic. Podnikatelské svazy po volbách vyzývají Babišovu vládu k rychlým krokům, které posílí český průmysl, export i digitalizaci. Více čtěte zde.
Po Motoristech dorazil k Babišovi domů také předseda SPD Tomio Okamura. Ani on jednání s lídrem ANO nekomentoval.
Zástupci Motoristů sobě se ještě v sobotu večer v Průhonicích u Prahy setkali s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem. Poté z místa odjeli, s novináři nehovořili. Místopředseda ANO Karel Havlíček ve volebním štábu hnutí mluvil o možné spolupráci s Motoristy při jednání o sestavení příští vlády. Havlíček ve štábu vyloučil uzavření koalice se stranami současné vlády, tedy s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, stejně jako s Piráty, kteří vládu loni opustili. Možnou spolupráci s SPD, která získala 7,8 procenta a 15 mandátů, nechtěl předjímat.
Statistici čekají data z posledních 11 volebních okrsků. „Jedná se o zahraniční okrsky a všechny se nacházení v evropských městech,“ uvedl chvíli po 22 hodině Český statistický úřad na síti X.
Nejvíc kroužků obdržel Babiš, Lipavský a Schillerová. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, lídr kandidátky v Moravskoslezském obdržel nejvíc preferenčních hlasů. Jeho jméno na kandidátce zakroužkovalo po sečtení údajů z 99,9 procenta okrsků přes 72 tisíc voličů. Druhý nejvyšší počet přednostních hlasů získal v Praze kandidující ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr., kandidoval za Spolu). Preferenční hlas mu dalo přes 62 600 lidí, což ho v konečném výsledku posunulo ze třetího místa na kandidátce na první pozici.
Předsedkyně Sociální demokracie (SOCDEM) Jana Maláčová pokládá výsledek sněmovních voleb za neúspěch.O dalším postupu se chce rozhodnout v návaznosti na rozhovory se spolustraníky. Dá se očekávat, že v tradiční straně, která zůstane už druhé volební období mimo Sněmovnu, bude tlak na změnu vedení. Jeho konec předpokládá například starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke (SOCDEM). Vyzvala k němu i iniciativa SOS SOCDEM. Ta zároveň vybízí k návratu členy, kteří stranu kvůli spolupráci s KSČM a Stačilo! opustili.
Vítězné hnutí ANO bude mít podle propočtu v nové Sněmovně 80 mandátů. ODS bude mít 27 poslanců, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé 13 a TOP 09 devět. Vyplývá to z téměř konečných výsledků hlasování. Více čtete zde.
Zahraniční média se ve zprávách a komentářích o českých parlamentních volbách věnují především osobnosti šéfa hnutí ANO, které dostalo nejvíce hlasů, Andreje Babiše. Za populistického miliardáře ho označila agentura AP či britská stanice BBC. Na sympatie, které má k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, upozornila agentura AFP. Média také očekávají, že pokud ANO sestaví vládu, Česká republika omezí pomoc Ukrajině a přiblíží se politicky ke Slovensku a Maďarsku. Více čtěte zde.
Prezident Petr Pavel ocenil vysokou účast ve volbách do Poslanecké sněmovny. Pogratuloval hnutí ANO k vítězství i dalším úspěšným stranám. Přeje si, aby Česko mělo stabilní vládu, uvedl na síti X. Výsledky hlasování podle hlavy státu ukazují, že voliči potvrdili jednoznačně převažující prozápadní směřování České republiky. V neděli ráno Pavel zahájí na Pražském hradě povolební konzultace se šéfy politických stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. V neděli bude schůzek pět, další v pondělí, oznámil na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Vysoká účast v letošních volbách jasně demonstruje zájem občanů o veřejné dění a dokazuje mimořádnou starost občanů o budoucnost naší země. Všem, kteří k volbám přišli, patří mé poděkování. Chtěl bych také ocenit práci členů okrskových volebních komisí, úřadů a institucí, které…
V Bruselu nad volebním vítězstvím Andreje Babiše určitě nebouchají šampaňské, uvedl pro agenturu ČTK belgický politolog Jean-Michel De Waele z bruselské univerzity ULBD. Babiš v čele české vlády podle něj může zkomplikovat budování silnější a jednotnější Evropy z ekonomického, sociálního i vojenského hlediska. „Nicméně Andrej Babiš není Viktor Orbán. Orbán je ideolog, má svou vizi světa a ve svém myšlení je extrémně stabilní. Nemyslím si, že Babiš je ideolog. Charakterizuje ho pragmatismus a to, že jde tam, kam ho táhnou jeho zájmy,“ řekl politolog. A jak to vidí ostatní experti? Více čtěte zde.
Slovenský premiér Robert Fico blahopřál Andreji Babišovi k volebnímu vítězství. „Právě jsem telefonicky blahopřál vítězi českých parlamentních voleb, panu Andreji Babišovi, a popřál jsem mu šťastnou ruku a mnoho moudrosti při přetavování jeho volebního vítězství v novou vládní koalici,“ uvedl Fico.
K vítězství dosud opozičnímu hnutí ANO blahopřáli i další slovenští vládní politici a také prezident Peter Pellegrini. Vyjádřili přitom očekávání, že nová česká vláda přispěje k rozvoji vztahů mezi Českem a Slovenskem.
Výrazné vítězství hnutí ANO ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je také odrazem míry nezaměstnanosti. V okresech těchto krajů s vysokým procentem nezaměstnaných, hnutí získávalo největší podporu voličů, uvedl sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach. Více čtěte zde.
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je zklamáno z toho, že demokratické strany nezískaly ve sněmovních volbách 101 mandátů. Předseda STAN Vít Rakušan to řekl v televizi CNN Prima News. V České televizi uvedl, že na hodnocení toho, proč to nevyšlo, je ještě brzy. STAN podle Rakušana věnoval poslední fázi kampaně tomu, aby původní vládní pětikoalice získala 101 mandátů. Nová vláda předsedy ANO Andreje Babiše podle něj nejspíš bude podporovaná i extremisty.
Koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran, uvedl ve volebním štábu Spolu. Koalice skončí v letošních sněmovních volbách na druhém místě za ANO, výsledky neumožní opakování kabinetu se Starosty a nezávislými (STAN) a Piráty. „Věřil jsem a věřím tomuto projektu. Myslím, že má smysl, i když musíme přemýšlet nad jeho podobou,“ uvedl Fiala. Zdůraznil však, že jde o jeho osobní odpověď. „Jestli má smysl pro všechny zúčastněné, to ukáže vývoj a debaty v našich stranách a mezi našimi stranami v příštích měsících,“ doplnil Fiala.
„Bude pro nás nejdůležitější, abychom byli součástí nové vládní konstelace, která nahradí Fialovu vládu,“ řekl Okamura. Dodal, že před dalšími komentáři si chce nejprve vyslechnout Babišovy představy a požadavky. „Primární bude hlavně to, jaký bude program,“ uvedl dále. Dodal, že styčných bodů v programech ANO a SPD je mnoho.
Končící premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala se o své budoucnosti v ODS po volebním neúspěchu poradí uvnitř strany. Ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který ve volbách neobhájil poslanecký mandát, dnes o své stranické funkci rozhodovat nebude. Fiala řekl, že další kroky zváží v následujících dnech. „Ať se nikdo netěší, že bych byl rezignovaný nebo unavený. Jsem zvyklý mít i menšinové názory,“ řekl. Dál bude bojovat, aby země byla svobodná a západně orientovaná.
Končící premiér a lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 KDU-ČSL) Petr Fiala poblahopřál hnutí ANO Andreje Babiše k volebnímu vítězství. Složit vládu na současném půdorysu podle něj nebude možné. Na tiskové konferenci ve volebním štábu řekl, že respektuje výsledek hlasování. Poděkoval všem voličům a zvlášť těm, kteří podpořili Spolu. „Rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly, ale koncentrovaly se u ANO, výsledek je jasný a je třeba ho demokraticky akceptovat,“ uvedl.
Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo, uvedl předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty. Více čtěte zde.
Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran. Více ve volebním diáři Davida Ondráčky.
Europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek dorazil přivítán potleskem do volebního štábu Motoristů. Při příchodu uvedl, že je rád, že jeho mise vzhledem k příznivému volebnímu výsledku v Bruselu končí. Za přirozené koaliční partnery považuje vítězné ANO. Svoje slova později potvrdil na setkání s novináři. Více čtěte zde.
Letošní volby do Poslanecké sněmovny ukázaly, že lidé chtějí změnu a vidí ji v hnutí ANO, uvedl poslanec Tomáš Helebrant, který je dvojkou na středočeské kandidátce hnutí. Podle něj se tak potvrdil trend z loňských krajských voleb, které v reagionu vyhrálo ANO před STAN a Spolu. „Je vidět, že ti lidé přišli, chtějí změnu a tu změnu vidí v nás. Měli jsme už výborný výsledek v krajských volbách a že to nebyla náhoda, potvrzují i teď volby parlamentní,“ uvedl Helebrant.
Do volebního štábu ANO na pražském Chodově dorazil v 17:30 předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. Novinářům pouze řekl, že je šťastný, na otázky dále neodpovídal. Při příchodu poslouchal starý italský hit skupiny Ricchi e Poveri z reproduktoru. Ve štábu ho členové ANO přivítali dlouhým potleskem.
Nyní opoziční hnutí podle aktuálních výsledků získalo 35,5 procenta hlasů, sečteno je 95 procent. Poslaneckých mandátů by nyní mělo 84.
SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové Sněmovně. Okamura to řekl novinářům ve volebním štábu SPD v pražském hotelu Don Giovanni. Případná koalice opřená pouze o 101 hlasů nicméně podle něj nemusí být dostatečně stabilní.
„Ideální by bylo být součástí vlády, uvidíme jaká bude ta konstelace,“ řekl. Dodal, že v době vyjádření měly SPD s ANO podle průběžných výsledků dostatek hlasů, ale to se může změnit po sečtení velkých měst, zejména Prahy. Místopředseda hnutí Radim Fiala předtím uvedl, že hnutí je připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO.
SPD má podle svého šéfa Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové Sněmovně. pic.twitter.com/adJvvSBjWa
Hnutí Stačilo! bude podle předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné pokračovat navzdory nynějšímu neúspěchu ve sněmovních volbách. Na tiskové konferenci v Ostravě uvedla, že si přeje, aby levicové problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení. Poděkovala voličům i kandidátům. Poznamenala, že během kampaně hnutí čelilo brutálním útokům.
„Pravicová vláda s lidskou tváří, kterou povede Andrej Babiš, nebude schopna vyřešit problémy, které občany České republiky trápí. Nekončíme, jdeme dál, přejeme si, aby levicová témata a problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení na všech úrovních, ať komunální, krajské nebo parlamentní, věřte nám,“ uvedla Konečná, která má mandát europoslankyně.
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou podle prognózy ČTK novými poslankyněmi hnutí SPD. Majerová vede kandidátku hnutí Tomia Okamury ve Zlínském kraji, Šichtařová je pražskou jedničkou kandidátní listiny SPD. Novým poslancem hnutí by se měl stát i předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Vůdce protivládních protestů vedl její moravskoslezskou kandidátní listinu a v regionu s přehledem získal nejvíce přednostních hlasů, podle průběžných výsledků přes 28 procent.
Premiér Petr Fiala (ODS) bude komentovat až konečné výsledky voleb, tendence podle něj ale nejsou takové, jaké by si přál. Fiala to dnes řekl novinářům při příjezdu k volebnímu štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v Praze. Hnutí ANO, které jasně vede, podle Fialy u sebe… pic.twitter.com/W4goPpEjLt
Hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty se podle propočtu ČTK do Sněmovny opět nedostalo, obdrželo pouze 1,1 procenta hlasů. Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety sice téměř atakovalo hranici pro vstup do Sněmovny, předvolební průzkumy ale zopakování tohoto úspěchu nepředjímaly.
Poslanecká Sněmovna naopak přivítá novou stranu, a to Motoristé sobě (AUTO). Podle propočtu ČTK Motoristy volilo 6,96 procenta lidí.
Hnutí ANO nebude mít podle prognózy ČTK ve Sněmovně ústavní většinu 120 hlasů ani s pomocí SPD a Motoristů sobě. Aktuálně mají tyto strany podle dnešních průběžných výsledků voleb naději na celkový zisk maximálně 116 křesel v dolní parlamentní komoře.
Samotná ústavní většina ve Sněmovně by těmto uskupením ke změnám ústavy nestačila. Potřebovala by k nim i souhlas Senátu, kde ústavní většinu představuje 49 z 81 přítomných senátorů.
ANO má v senátorském klubu 14 členů, v příštích čtyřech letech budou mandát při dvojích volbách obhajovat čtyři z nich. K ústavní většině v Senátu by tak ANO potřebovalo vyhrát ve 39 z 54 obvodů. SPD ani Motoristé v Senátu zastoupeni nejsou.
Po sečtení dvou třetin okrsků vítězilo v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO se ziskem 37,35 procenta hlasů před koalicí Spolu, která dosud získala 21,18 procenta. Třetí byl STAN s 10,67 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Hnutí SPD bylo čtvrté se ziskem 8,2 procenta. Pátí Piráti měli 7,93 procenta a Motoristé získali 6,99 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny stále zůstává Stačilo! se ziskem 4,58 procenta.
S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO. Novinářům to řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS). Více čtěte zde.
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení poloviny okrsků ANO se 38,16 procenta hlasů před Spolu, které mělo 20,45 procenta. Třetí byl STAN s 10,57 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,31 procenta. Pátí Piráti 7,65 procenta. Motoristé získali 7,11 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstává Stačilo! s 4,65 procenta.
První prognóza agentury STEM přisuzuje vítězství ve sněmovních volbách hnutí ANO s 35,49 procenta hlasů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci by měla získat 22,44 procenta a hnutí STAN 11,96 procenta. Se zisky mezi sedmi a osmi procenty by do Sněmovny prošli také kandidáti SPD, Piráti a Motoristé. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny podle predikce zůstane uskupení Stačilo!, za které kandidují mimo jiné komunisté a sociální demokraté. Více čtěte zde.
🇫🇷Hlasování skončilo. Probíhá kontrola korespond. hlasů
Podle @CZAmbassade_FR
Hlasy odevzdalo 1174 voličů
350 - na zvláštním seznamu
398 - na voličské průkazy
426 - korespondenčně
Do pražského volebního štábu í SPD, jež kandiduje spolu s Trikolorou, Svobodnými a PRO, se dnes po 14:00 nedostal redaktor Aktuálně.cz Jaroslav Synčák. Server nedostal akreditaci, redaktor ale zkusil přijít. Nedostal se za registraci u vchodu do novinářské místnosti. Podle čtvrtečního vyjádření nedostala akreditaci ani webová zpravodajská televize DVTV, SPD ji nedala ani portálu Novinky.cz. Do štábu hnutí Stačilo! v Ostravě podle mluvčího Stačilo! a KSČM Romana Rouna nedostalo akreditace pět nebo šest redakcí. Odůvodňoval to přílišným zájmem přesahujícím kapacitu.
Vláda s hnutím ANO reprezentovaným předsedou Andrejem Babišem není podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy možná. Nic jako ANO bez Babiše přitom podle něj neexistuje. Benda to dnes řekl novinářům při příchodu do volebního štábu koalice Spolu, kterou kromě ODS tvoří KDU-ČSL a TOP 09. Věří tomu, že koalice ve volbách uspěje.
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení 15 procent okrsků hnutí ANO se 39,27 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,34 procenta. Třetí byl STAN s 10,75 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,39 procenta. Pátí Motoristé 7,58 procenta. Piráti získali 6,89 procenta. Stačilo! získalo 4,65 procenta, nepřekročilo by tak pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.
Ve volebních štábech některých politických uskupení zatím převažují hlavně novináři, zástupci hnutí, stran a koalic na místo teprve dorazí. pic.twitter.com/Ncz0rI24dM
Na zastupitelském úřadě v Bruselu hlasovalo přes 1000 voličů, řekl necelou hodinu před uzavření volebních místností konzul Pavel Štícha. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety; zájem voličů byl podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023. Část hlasujících přišla v belgické metropoli s voličským průkazem vydaným českými úřady, jejich přesný počet se podle Štíchy zatím nedá určit. Ostatní čeští občané jsou zapsáni na zastupitelském úřadu v takzvaném zvláštním seznamu voličů.
Sněmovní volby dnes ve 14:00 pro voliče skončily, začalo sčítání hlasů. Češi rozhodli o tom, které z 26 volebních uskupení bude v dolní parlamentní komoře, a svými hlasy předurčili, zda bude vládnout hnutí ANO Andreje Babiše, nebo dál koalice v čele s Petrem Fialou (ODS). Podle předvolebních průzkumů by poslance mělo mít nadále nejméně sedm stran a hnutí. Jejich počet se možná rozšíří o další dvě, podobně jako po volbách před osmi lety. Výsledky by z většiny okrsků měly být známy do večera.
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci. Více čtěte zde.
Systém eDokladů nyní opět plně funguje. Pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi, kdy byl systém přetížený a eDoklady nebylo možné aktualizovat. Vyplývá to z informací Digitální informační agentury na síti X. Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem od pátku prokazování totožnosti u současných sněmovních voleb, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas.
Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 50 procent a některé volební okrsky zaznamenaly účast i přes 60 procent. V minulých volbách před čtyřmi lety přišlo k urnám 65,4 procenta voličů. Zástupci některých okrsků také informují, že účast u nich je vyšší než minule. Problémy s eDoklady dnes okrsky na rozdíl od pátku vesměs nehlásí a občané se většinou prokazují klasickým průkazem.
České parlamentní volby provází na českém velvyslanectví na Slovensku značný zájem voličů. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety, uvedl předseda místní volební komise Petr Darmovzal.
Část hlasujících volila ve slovenské metropoli s voličským průkazem. Mezi nimi byli členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který ve slovenské metropoli vystoupil na Bratislavských hudebních slavnostech.
Další desítky voličů přišly na ambasádu hlasovat v sobotu dopoledne. Byl mezi nimi také scenárista a herec Zdeněk Svěrák, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana hraje v těchto dnech v Bratislavě.
České velvyslanectví v Londýně zaznamenává značný zájem o české parlamentní volby.V pátek voliči na hlasování v britské metropoli čekali i několik desítek minut, řekl český velvyslanec Václav Bartuška. „Volby probíhají hladce, bez problémů,“ uvedl. „Mnoho lidí se sem těšilo, je to velmi milá událost,“ dodal. V pátek se před volební místností v budově českého velvyslanectví tvořily fronty. „Já sám jsem stál frontu asi 50 minut, abych mohl hlasovat,“ uvedl velvyslanec s tím, že během dne se čekalo na hlasování zhruba půl hodiny s výjimkou večerních hodin, kdy již přicházelo méně lidí
V pátek svůj hlas odevzdalo na velvyslanectví v Londýně 960 lidí. „V zásadě to vychází na 100 voličů za hodinu,“ poznamenal Bartuška. Velká část lidí volila za použití voličského průkazu, který si obvykle vyřizují občané před krátkodobým pobytem v zahraničí. Velvyslanectví také obdrželo zhruba 540 obálek s korespondenčními hlasy.
Zájem o volby na českém velvyslanectví v Berlíně neopadá ani v sobotu. Svůj hlas od pátku odevzdalo už přes 500 lidí, tedy více než ve volbách v roce 2021. V pátek na velvyslanectví v Berlíně a na generálních konzulátech v Mnichově, Drážďanech a Düsseldorfu hlasovalo dohromady více než tisíc lidí, sdělila vedoucí konzulárního úseku berlínského velvyslanectví a předsedkyně místní volební komise Magdaléna Dvořáková.
V pátek se u budovy, ve které nyní sídlí české velvyslanectví v Berlíně, utvořila fronta několika desítek lidí už před otevřením volební místnosti. Velký zájem o volby pak trval celý den. Podle Dvořákové nakonec v pátek volilo 396 lidí. Kolem dnešních 10:30 přesáhl počet hlasujících hranici pěti set. V parlamentních volbách v roce 2021 v Berlíně svůj hlas odevzdalo 434 lidí. Dnes hlasoval i český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký. Předsedkyně volební komise Dvořáková už v pátek řekla, že poměr hlasujících zapsaných ve zvláštním seznamu voličů a těch kdo hlasují s voličských průkazem je zhruba padesát na padesát.
Kromě Berlína se hlasuje také na generálních konzulátech v Mnichově, kde v pátek odevzdalo hlas 357 lidí, v Düsseldorfu, kde hlasovalo 189 lidí, a v Drážďanech, kde v pátek volilo 106 lidí. Celkem tak v pátek hlasovalo v Německu 1048 českých občanů. Ve voličských seznamech bylo do čtvrteční uzávěrky zapsáno 3045 lidí, tedy více než trojnásobek ve srovnání s rokem 2021.
Ačkoliv v sobotu ráno varovala Digitální a informační agentura (DIA), že lidé mohou mít i dnes problémy při používání elektronického občanského průkazu, dopoledne se již situace „znatelně zlepšila“. Lidé by i přesto měli do volebních místností pro jistotu nosit i klasický průkaz totožnosti, tedy plastový občanský průkaz nebo pas, uvedl mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata.
Česká televize uvedla, že policie dosud ve spojení s volbami nezaznamenala žádné incidenty, řekl mluvčí prezidia Ondřej Moravčík. Policie podle dřívějších informací nasadila stovky policistů, kvůli možným výhrůžkám jsou připraveni například i pyrotechnici se psy. Počítá se také s přítomností hlídek na místech, kde se budou přebírat a sčítat volební hlasy. Žádné informace o narušení voleb či chystaném narušení veřejného pořádku v okolí volebních místností však policie nemá.
Pro větší přehlednost zakládáme toto vlákno, do kterého budeme přidávat informace o případných narušeních hladkého průběhu voleb či veřejného pořádku v okolí volebních místností. #policiepp
Volby do Poslanecké sněmovny pokračují druhý den. Digitální a informační agentura (DIA) na síti X uvedla, že i dnes mohou mít lidé potíže při používání elektronického občanského průkazu. Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz. Někteří lidé, kteří se chtěli prokázat elektronickým občanským průkazem, měli problém i v pátek. Průkaz nešlo kvůli velkému náporu aktualizovat a při volbě jej tak nebylo možné použít k identifikaci.
Jak se volilo v pátek
V Černoučku na Litoměřicku již včera odvolil prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou. Uvedl, že v neděli ráno zahájí konzultace s těmi stranami, které se dostanou do Sněmovny. Doplnil, že povolební vyjednávání nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. „Stejně jako nebude jednoduché poskládat většinu ve Sněmovně,“ míní prezident. Přál by si, aby volební účast byla minimálně na stejné úrovni jako před čtyřmi lety, kdy přesáhla 65 procent.
Dnes a zítra nás čekají nejdůležitější volby v historii České republiky. Buď zvolíme cestu do minulosti, nebo do budoucnosti. Buď zvolíme cestu na Východ, nebo na Západ.
Udělejme vše pro to, abychom se v neděli neprobudili do jiné země. Udělejme vše pro to, aby se noční můra v… pic.twitter.com/3k6WqaLJAA
K volbám dorazila v pátek i Kateřina Konečná. Svůj hlas odevzdala lídryně Stačilo! v Novém Jičíně. Novinářům následně řekla, že zůstává optimistická a doufá, že hnutí v hlasování dosáhne na dvouciferný výsledek. Stejně se vyjádřil i předseda hnutí Stačilo! a lídr jihomoravské kandidátky Daniel Sterzik, který odvolil ve svém bydlišti v Miroslavi na Znojemsku.
Ambicí Motoristů sobě je stát se parlamentní stranou, uvedl předseda uskupení Petr Macinka potom, co odhlasoval na pražském Smíchově. Novinářům řekl, že jeho uskupení je nové, proto bude jako úspěch brát překonání pětiprocentní hranice vstupu do Sněmovny. Opačný výsledek by ho mrzel.
V nynějších sněmovních volbách jde podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana o směřování země, o demokratickou většinu 101 z 200 poslanců, která udrží Česko na Západě. Doufá v co nejvyšší volební účast a zájem prvovoličů. Zisk pod deset procent pro hnutí by považoval za jednoznačný neúspěch, velký úspěch by byl zisk nad 15 procent.
V olomoucké vazební věznicipřišlo k volbám 85 vězněných, svůj hlas některé ze stran či hnutí však vhodilo pouze 78 z nich. Sedm lidí nebylo k volbám připuštěno kvůli chybějícím dokladům totožnosti, řekla mluvčí věznice Jana Chromková.
Politické strany nominovaly do zvláštních volebních komisí v zahraničí 31 zástupců, budou působit při 22 zastupitelských úřadech (ZÚ). V souvislosti se sněmovními volbami, které se konají dnes a v sobotu, to novinářům řekl ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pešek. Tři zástupci stran budou v komisích v Haagu a Vídni, dva ve Varšavě, v Miláně, Bernu, Dublinu a Oslu. Ve zbytku případů jde o jednoho nominanta, konkrétně v Manchesteru, Mnichově, Sydney, Kodani, Londýně, Lublani, Moskvě, Římě, Berlíně, Istanbulu, Abuji, Tokiu, Paříži, Bratislavě a Tel Avivu. Čeští občané mohou volit na 108 zastupitelských úřadech v zahraničí.
Až čtvrtina voličů odevzdala na řadě míst v Česku dnes do čtyř hodin hlas ve sněmovních volbách. Vyplývá to z informací od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství. Účast za první dvě hodiny voleb je tak vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s tzv. eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy.
Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny místních obyvatel srocovaly u laviček a zídek, většina z nich ale volit nepůjde. K urně přicházeli spíš starší lidé, mladí se o politiku moc nezajímají.
V českých sněmovních volbách podle francouzských médií dominuje otázka podpory Ukrajiny. Deníky Le Monde i Les Echos upozorňují hlavně na hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše, který vede v předvolebních průzkumech. Babišův možný návrat podle médií znepokojuje Evropskou unii, výrazný příklon k Rusku ale nečekají. Server rozhlasové stanice RFI upozorňuje také na další opoziční strany.
Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce podle svého předsedy Tomia Okamury překonat zisk necelých deseti procent hlasů před čtyřmi lety. Letos na své kandidátky přibrala představitele Svobodných, Trikolory a PRO, což má zabránit propadnutí hlasů. Ve volbách se rozhoduje o tom, zda Česko nastoupí cestu zvyšování životní úrovně, řekl Okamura novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Praze 6.
PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě
Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.
Premiér Fiala vyzval nerozhodnuté, aby za sebe nenechali volit druhé
Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité, protože voliči rozhodují o tom, zda se Česká republika vydá do minulosti, nebo do budoucnosti, a zda bude směřovat na Východ, nebo na Západ. Po odevzdání hlasu ve škole v brněnských Černých Polích to řekl premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS). Věří, že každý občan využije svůj hlas a půjde volit. Účast odhadovat nechtěl, věří v co nejvyšší.
Dnes a zítra nás čekají nejdůležitější volby v historii České republiky. Buď zvolíme cestu do minulosti, nebo do budoucnosti. Buď zvolíme cestu na Východ, nebo na Západ.
Udělejme vše pro to, abychom se v neděli neprobudili do jiné země. Udělejme vše pro to, aby se noční můra v… pic.twitter.com/3k6WqaLJAA
„Kam bude Česko směřovat, je zásadní a důležité. Nejde jen o bezpečnost, ale také o prosperitu. Pokud se posuneme na Východ, tak naše země také zchudne,“ uvedl premiér. Za úspěch by považoval výsledek, který by umožňoval pokračování vlády demokratických stran. „Abychom mohli pokračovat v cestě, která je úspěšná, zajišťuje prestiž, jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance, EU, a kdy naše ekonomika zaznamenává úspěchy a roste,“ doplnil.
Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Občany současně vyzval, aby nenechali převážit své možné zklamání z politiky, do volebních místností dorazili a nenechali za sebe rozhodovat jiné.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek pár minut po otevření volebních místností odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách v Čapkově sokolovně v Ostravě. Novinářům následně řekl, že za úspěch ve volbách považuje zisk většiny hlasů ve Sněmovně a možnost ANO sestavovat jednobarevnou vládu. Do voleb vede Babiš kandidátku ANO v Moravskoslezském kraji.
Volilo se i v zahraničí
Na českém velvyslanectví v Kyjevě sněmovní volby probíhají v klidu, hlasování nenarušil ani žádný letecký poplach, řekl v pátek v podvečer vedoucí konzulárního úseku Martin Mužík. V centru hlavního města Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, zatím odvolily dvě desítky českých voličů. Ukrajinská média se obávají vítězství odpůrců Ukrajiny v českých parlamentních volbách, které skončí v sobotu. „Tady je ve zvláštním seznamu voličů zapsáno 39 voličů, plus samozřejmě přicházejí také voliči kteří hlasují na voličský průkaz. Dosud odvolilo asi 20 voličů,“ řekl konzul
Ve Spojených státech se k letošním volbám do české Poslanecké sněmovny registrovalo 2604 voličů, což je nárůst o 111 procent v porovnání s posledními volbami v roce 2021. Obzvláště velký zájem přitom byl o korespondenční volbu, která je nyní využívána poprvé. Jménem českého velvyslance Miloslava Staška to sdělil zastupitelský úřad ve Washingtonu.
Před českým velvyslanectvím v Berlíně se v pátek ještě před otevřením volební místnosti utvořila fronta, v níž čekaly zhruba tři desítky lidí. V první půl hodině pak narostla na více než pět desítek lidí. Řada se utvořila kvůli velkému zájmu voličů o nynější sněmovní volby, ale také kvůli omezené kapacitě zastupitelského úřadu, který od loňského roku sídlí v náhradních prostorech. Voliči oslovení se shodli, že přišli volit, aby podpořili demokracii v Česku. Někteří z nich ale přiznali, že se rozhodnou až za plentou, které konkrétní straně dají svůj hlas.
V pátek dvě hodiny po poledni začaly v České republice volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou o podobě budoucí vlády. O 200 mandátů usiluje v celé zemi 26 volebních uskupení a přes 4400 kandidátů. Mezi prvními voliči tradičně nechyběli lídři nejsilnějších stran i prezident Petr Pavel, kteří shodně vyzvali spoluobčany, aby využili svého práva hlasovat. V letošních sněmovních volbách měli mít lidé poprvé možnost prokázat svou totožnost ve volebních místnostech i pomocí elektronického občanského průkazu, systém ale kvůli přetížení nefungoval a voliči museli ukázat klasický občanský průkaz nebo pas. Novinkou je i korespondenční volba pro Čechy žijící v zahraničí.
Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný
Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.
Vítězství hnutí Andreje Babiše ve volbách není žádným překvapením. A není zase až takovým překvapením, že se mu velmi pravděpodobně podaří sestavit jednobarevnou vládu s podporou dvou subjektů. To však neznamená, že by letošní volby do poslanecké sněmovny nepřinesly několik překvapení a obecněji několik důležitých informací o současném naladění české duše.
První důležitá informace zdánlivě není překvapivá – Češi se bojí Rusů. Byly to první volby od chvíle, kdy i ta část fanoušků Miloše Zemana musela přestat předstírat, že Rusové nejsou hrozba a že jsou čistokrevným agresorem s expanzivními touhami. A tak strany, které se více či méně otevřeně hlásily k Rusku (třeba i jen tím, že relativizovaly jeho stoprocentní vinu na vzniklé situaci), dostaly v aktuálních volbách velmi málo hlasů.
Samozřejmě se může vést debata o tom, že jejich voliče vyluxovalo ANO, o jehož geopolitickém smýšlení v podstatě nic nevíme, přesto krátce před volbami Andrej Babiš (i další členové nejvyššího vedení partaje) nakonec přiznalo, že jsou strana prounijní a chce zůstat v NATO. A to, že chce ANO otevřít debatu o způsobu financování podpory Ukrajině, je spíše ku prospěchu, nikoli apriori ke škodě.
Nicméně ačkoli se bojíme Ruska, nelze ani nyní tvrdit, že by lidé svým hlasováním potvrdili nějaký vyšší příklon k západní Evropě, případně Evropské unii, protože kromě Pirátů a nepříliš čitelných Starostů ve sněmovně nezasedne jediná otevřeně prounijní partaj (nicméně ony ostatně ani nekandidovaly, protože v Česku neexistují).
ONLINE: Podle prezidenta volby potvrdily, že si lidé přejí zachování prozápadní orientace Česka
Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Prezident Pavel tento okamžik zasadil na začátek Listopadu. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.
Asi to bylo nejvíce vidět na seznamu poslanců zvolených za Pirátskou stranu. Z celkových 18 poslanců pirátů je hned 15 žen. V tu chvíli se nejeden novinář jal počítat a zjistil, že do sněmovny od příští schůze bude chodit celkem 67 poslankyň. Jednak to je rekordní počet, jednak to je výrazný nárůst proti předchozímu rekordu (tehdy to bylo 50). A začíná se to blížit solidnímu zastoupení žen ve sněmovně.
Samozřejmě třetinové zastoupení je pořád mimo reálný podíl žen ve společnosti. Nicméně pozitivní je, že se na tomto výsledku nepodílela jen jedna partaj, ale ženy do sněmovny v solidním počtu vyslaly i strany další, včetně samozvaných machistů Motoristé Sobě.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
Tohle opět není tak šokující zjištění. Lidé mají rádi úspěch, respektive ve volbách nechtějí být na straně poražených, ať už se ta prohra definuje jakkoli. I proto velké partaje získaly hodně hlasů, což neplatí jen pro ANO, které si urvalo historický osobní rekord, ale třeba také pro Spolu, které utrpělo sice porážku, ale s velmi dobrým celkovým výsledkem, tedy bereme-li v potaz extrémní nedůvěru populace vůči krokům Fialova kabinetu.
Má to několik zajímavých důsledků. První je snaha o udržení koalic, přiznaných či falešných, i po volbách. Tlak na vedení stran tvořících koalici Spolu, aby tento původně volební projekt rozmetali, bude zejména z části členské základny nevyhnutelný. Nicméně prohra Spolu není ani zdaleka tak drtivá, aby to bylo na plošné skládání funkcí. Do sněmovny se dostalo více méně tvrdé jádro stávajícího establishmentu jednotlivých stran, tedy většina ministrů (prohra Zbyňka Stanjury byla v podstatě nevyhnutelná), další výrazné tváře stran, které otevřeně podporovaly projekt koalice. Naopak kritici sice jsou viditelní na sociálních sítích, ale v reálném světě politiků tolik významu aktuálně nemají.
A viděli jsme to také na slibu Kateřiny Konečné, že projekt Stačilo! bude pokračovat. Bude však otázkou, v jaké podobě to bude, zda se mu povede transformovat v legitimní politický subjekt (což by vedlo ke konci KSČM) a jaké strany, hnutí a tváře jej vlastně budou tvořit.
Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.
Jednoznačné volební vítězství hnutí ANO mezinárodní investory nezneklidní. Budou ale bedlivě sledovat, zda a do jaké míry nová česká vláda, kterou zřejmě právě hnutí ANO bude sestavovat, uvolní rozpočtovou politiku. Nelze ale očekávat, že by Česko v dalších čtyřech letech předpokládaného řádného působení nového kabinetu narazilo na dluhovou brzdu, odpovídající úrovni 55 procent veřejného dluhu v poměru k HDP.